News Brevi – 07.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: ALL’ISMA IL 1° CORSO RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO DI FORZA ARMATA – Si è svolta dal 15 al 19 giugno 2026, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze – Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (REFODIMA), la fase residenziale del 1° Corso per Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) di Forza Armata, iniziativa promossa sotto il coordinamento dell’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare per consolidare le competenze del personale chiamato a ricoprire un ruolo sempre più strategico nell’ambito della gestione dei procedimenti contrattuali e amministrativi. Tale attività di formazione specialistica si inserisce nel più ampio percorso di efficientamento e modernizzazione dei processi di acquisizione di lavori, beni e servizi, rafforzando in particolare le competenze della figura del Responsabile Unico di Progetto, che assume una funzione centrale nel garantire l’efficacia, la regolarità e la tempestività delle procedure, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Forza Armata. Il corso nasce proprio dall’esigenza di integrare le conoscenze tecnico-specialistiche di settore con competenze di carattere gestionale, giuridico, economico-finanziario e digitale, in linea con l’evoluzione del quadro normativo e con la crescente complessità dei processi amministrativi. A tal fine, l’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa e il REFODIMA hanno sviluppato un percorso formativo strutturato e multidisciplinare, destinato al personale che già svolge o che sarà chiamato a svolgere il compito del RUP che diventa un “Project Manager moderno” chiamato a guidare l’intero ciclo di vita dell’intervento pubblico – dalla programmazione al collaudo – con focus sul risultato, intervenendo attivamente nella risoluzione delle criticità e nelle scelte strategiche. L’Istituto di scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole 3^ Regione Aerea, è sede di numerose attività didattiche che vedono protagonisti, anche gli ufficiali della Forza Armata che, nel corso della loro carriera si recano presso l’Istituto per diversi momenti formativi atti a fornire e potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata. Nell’ISMA è inserito il Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale, che ha il compito di svolgere attività di formazione in presenza e a distanza (e-learning) di cui il Reparto è “focal point” insieme alla formazione alla Leadership e della relativa ricerca/sviluppo nei settori delle metodologie didattiche e delle competenze manageriali. All’interno dello stesso sedime dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, insiste dal 2006 la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo della Scuola è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo. L’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA-AM), che è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore, cura l’impiego amministrativo delle risorse finanziarie assegnate all’Aeronautica Militare e finalizz le attività negoziali per il conseguimento degli obiettivi istituzionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SACBO HA ANNUNCIATO L’AVVIO DEL DIBATTITO PUBBLICO – SACBO informa: “SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport, ha annunciato l’avvio del Dibattito Pubblico relativo al Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043, che prevede – dopo l’avvenuta individuazione del Responsabile del Dibattito Pubblico e la pubblicazione della relativa documentazione illustrativa della proposta sul sito dibattitopubblicobgy.it alla data del 7 luglio – la convocazione di un primo incontro aperto agli Stakeholders del territorio nella giornata di lunedì 13 luglio, con possibilità di partecipazione in presenza nella sala conferenza di Confindustria Bergamo nella sede del Kilometro Rosso o da remoto. Il calendario degli appuntamenti, affidati alla figura del Responsabile del Dibattito Pubblico, prevede una seconda serie di incontri con gli Stakeholders, esclusivamente online, fissati nella giornata di giovedì 23 luglio. Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni scritte da parte degli Stakeholders è fissato per il 7 settembre 2026”.

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO ERUZIONE ETNA – L’Aeroporto di Catania informa: “In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto”.

IBERIA ESTENDE LA FLESSIBILITA’ DELLE PRENOTAZIONI IN BUSINESS CLASS PER I VOLI A LUNGO RAGGIO TRAMITE NDC PER IL SETTORE CORPORATE – Iberia informa: “Iberia continua a investire nello sviluppo del canale NDC (New Distribution Capability), che consente la distribuzione e la vendita di biglietti alle agenzie di viaggio. La compagnia aerea ha implementato un miglioramento per i viaggi d’affari a lungo raggio. D’ora in poi, le aziende che prenotano voli a lungo raggio in Business Class tramite questo sistema beneficeranno di una finestra di prenotazione estesa, che consentirà loro di assicurarsi determinate classi di prenotazione per ulteriori sette giorni, in base alla disponibilità della rotta. Questa misura risponde alle esigenze in continua evoluzione del contesto aziendale, dove la prenotazione anticipata e la conferma immediata non sono sempre possibili. Estendendo il periodo di prenotazione di un’intera settimana, Iberia offre alle aziende una flessibilità cruciale per gestire la logistica dei loro viaggi internazionali senza il rischio di perdere la tariffa o il posto selezionati. Questa iniziativa si traduce in un triplice vantaggio per l’ecosistema dei viaggi d’affari. In primo luogo, le aziende ottengono una flessibilità operativa significativamente maggiore rispetto al mercato tradizionale; in secondo luogo, i viaggiatori d’affari beneficiano di una gamma più ampia di opzioni e combinazioni per i loro viaggi; infine, questo vantaggio competitivo aumenta la competitività delle agenzie di viaggio e dei partner commerciali che già operano e gestiscono i propri account attraverso lo standard NDC di Iberia”. “Con questo nuovo sviluppo, ribadiamo il nostro impegno nello sviluppo del canale NDC come strumento chiave di distribuzione, presente e futuro, e continuiamo a trasformare l’esperienza di acquisto dei viaggi aziendali con un servizio personalizzato, il miglior alleato per soluzioni su misura per le esigenze del settore business”, afferma Antonio Linares, Direttore Vendite per Spagna, Portogallo e Nord Africa di Iberia. “Iberia ha anche organizzato il suo primo ‘Mundial NDC’, con la quale la compagnia aerea intende riconoscere il lavoro delle agenzie di viaggio e delle aziende che hanno adottato questo sistema per trasformare la distribuzione dei viaggi aerei. Con questi premi, la compagnia riconosce la leadership e l’innovazione dei suoi partner nell’utilizzo di questo sistema, che consente una proposta di viaggio più flessibile e personalizzata, adattata alle esigenze del cliente. L’adozione ha già raggiunto il 60% nel mercato globale e supera il 70% in Spagna. Il ‘Mundial NDC’ ha visto la partecipazione di 660 agenzie in 37 mercati e 68 aziende”, conclude Iberia.

SAS ORGANIZZA VOLI DIRETTI DA OSLO A MIAMI PER I QUARTI DI FINALE DELLA NORVEGIA AI MONDIALI – SAS informa: “SAS, dopo la prestazione della Norvegia contro il Brasile di domenica, ha organizzato un volo diretto di andata e ritorno da Oslo a Miami in occasione dei quarti di finale dei Mondiali. Il volo sarà operato con un Airbus A330 con 266 posti disponibili. Con questo volo, SAS vuole raggiungere i tifosi norvegesi e offrire loro un’opportunità ancora migliore di viaggiare negli Stati Uniti per vivere da vicino lo storico quarto di finale contro l’Inghilterra”. “Dopo l’incredibile prestazione della Norvegia, abbiamo agito tempestivamente e vogliamo agevolare il viaggio dei tifosi verso i quarti di finale contro l’Inghilterra. SAS vanta una lunga tradizione nel fornire posti extra ai norvegesi appassionati di calcio che viaggiano per seguire le partite, e lo abbiamo già fatto in diverse occasioni, sia per le partite europee che per quelle di Champions League in cui erano impegnate squadre norvegesi. Ora lo stiamo facendo di nuovo e siamo incredibilmente felici e orgogliosi di poter offrire una soluzione che renda il viaggio verso una partita che ha già fatto la storia più semplice e confortevole”, afferma Øystein Schmidt, responsabile stampa di SAS. “Il volo per Miami parte dall’aeroporto di Oslo venerdì 10 luglio alle 13:00 e atterra negli Stati Uniti alle 17:10 ora locale, mentre il volo di ritorno parte dall’aeroporto internazionale di Miami domenica 12 luglio alle 18:00 e atterra nuovamente a Oslo alle 9:05 ora norvegese. I quarti di finale si giocheranno al Miami Stadium sabato 11 luglio alle 23:00 ora norvegese. I biglietti per il volo sono già disponibili su SAS.no o sull’app SAS. SAS, che festeggerà il suo 80° anniversario nel 2026, è da sempre il partner di viaggio ideale per migliaia di norvegesi che hanno già raggiunto il campionato, grazie anche alla sua ampia rete di collegamenti con il Nord America, con 11 destinazioni tra Stati Uniti e Canada. SAS offre, tra le altre cose, due voli diretti giornalieri da Oslo a New York. Non appena i gironi dei Mondiali sono stati definiti lo scorso autunno e si è capito dove si sarebbero disputate le partite della Norvegia nella fase a gironi, SAS ha aumentato la sua capacità sui voli transatlantici per garantire al maggior numero possibile di tifosi un viaggio facile ed efficiente per vivere l’avventura dei Mondiali. Sono state quindi aggiunte partenze extra e la compagnia ha deciso di utilizzare aerei più grandi per questi voli. L’Airbus A330, con 266 posti, è lo stesso su cui SAS ha annunciato martedì della scorsa settimana di voler investire massicciamente in futuro. La compagnia ha infatti annunciato il suo più grande investimento di sempre con un ordine per aeromobili A330, per un valore di circa 100 miliardi di corone norvegesi”, conclude SAS.

EASA: CHIUSE LE INSCRIZIONI PER L’EASA OLYMPICS FOR AVIATION AI-BASED SYSTEMS – L’EASA informa: “L’EASA ha lanciato le AI Olympics, un’iniziativa che si affianca alla EASA AI Days conference che si terrà a Colonia il 9 e 10 settembre 2026. “Se avete sviluppato un great aviation AI-based system, vi offriamo l’opportunità di mostrare al settore ciò che state sviluppando e di presentarlo all’evento. Saremo lieti di accogliervi a Colonia se il vostro progetto o prodotto si classificherà tra i primi 10 tra le candidature ricevute”. In un aggiornamento del 7 luglio, EASA informa: “Non accettiamo più iscrizioni in quanto abbiamo raggiunto il numero massimo consentito di 50. L’EASA ringrazia tutti i partecipanti, stiamo procedendo con la valutazione”.

EUROWINGS REGISTRA UN FORTE AUMENTO DELLE PRENOTAZIONI PER LE VACANZE – Eurowings informa: “Dopo la precoce eliminazione della nazionale tedesca dai Mondiali, molti desiderano una sola cosa: le vacanze. Eurowings ha registrato un aumento significativo delle prenotazioni dopo la sconfitta della DFB contro il Paraguay, sia per i voli che per i pacchetti vacanza del suo tour operator Eurowings Holidays. Proprio in tempo per l’inizio delle vacanze estive in Renania Settentrionale-Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, il desiderio di viaggiare è in forte crescita. Nel primo fine settimana delle vacanze, Eurowings trasporterà circa 270.000 passeggeri verso le loro mete estive. Questo aumento delle prenotazioni conferma una tendenza che Eurowings Holidays osserva da metà maggio: le prenotazioni di pacchetti vacanza con lo specialista last minute sono attualmente superiori di circa il 70% rispetto all’anno scorso. Molti clienti prenotano con un preavviso inferiore rispetto agli anni precedenti: la maggior parte dei viaggi Eurowings Holidays di maggio e giugno è stata prenotata meno di 42 giorni prima della partenza. Maiorca e le destinazioni turistiche in Grecia sono attualmente particolarmente richieste, con prenotazioni per l’alta stagione che in alcuni periodi sono più che raddoppiate”. “Per garantire che la vacanza inizi nel modo più rilassante possibile, Eurowings consiglia di prepararsi per tempo. Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di effettuare il check-in online e tramite l’app già 72 ore prima della partenza. Ciò significa che le carte d’imbarco vengono ottenute con largo anticipo, lasciando più tempo il giorno della partenza per sbrigare le pratiche in aeroporto. Vale anche la pena consultare le ultime regole sui bagagli e i servizi aeroportuali. A seconda dell’aeroporto, i passeggeri possono utilizzare opzioni digitali self-service come le baggage machines o effettuare il check-in la sera prima. I passeggeri possono trovare tutte le informazioni relative al check-in, ai bagagli, ai servizi aeroportuali e alla preparazione del viaggio su eurowings.com”, conclude Eurowings.

LOCKHEED MARTIN ACCELERA IL SUPPORTO DEL PAC-3® IN EUROPA – Lockheed martin informa: “Lockheed Martin accoglie con favore l’impegno di Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia a valutare la realizzazione di una dedicated PAC-3® Missile Maintenance Facility in Europa. L’accordo intergovernativo è stato firmato oggi durante il NATO Summit Defense Industry Forum, parte del 2026 NATO Summit in Ankara. L’impianto proposto rafforzerà la air and missile defense readiness della NATO, fornendo capacità di manutenzione e supporto logistico in loco che contribuiranno a mantenere i missili PAC-3 pronti, affidabili e rapidamente schierabili”. “La cooperazione industriale rafforza la base industriale transatlantica della difesa e contribuisce al progresso economico e alla sicurezza condivisa”, ha dichiarato Jay Pitman, president, Lockheed Martin International. “Da oltre 75 anni, Lockheed Martin dimostra il suo impegno a essere un partner strategico per la difesa e la sicurezza dell’Europa. Oggi stiamo accelerando la nostra collaborazione con gli alleati e i partner industriali per espandere la integrated air and missile defense capacity, rafforzare le reti di supporto logistico regionali e soddisfare la crescente domanda globale di queste capacità”. “La proposta PAC-3 Missile Maintenance Facility supporterà la crescente comunità che utilizza PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors e PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI) interceptors. Lockheed Martin metterà a disposizione decenni di esperienza nella produzione, manutenzione, ingegneria e gestione della supply chain per supportare lo sviluppo del proposto impianto. La domanda per il PAC-3 continua a crescere in tutto il mondo, trainata dalle sue comprovate prestazioni”, conclude Lockheed Martin.

ANA PRESENTA IL “BLUE POKEMON JET” – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) e The Pokémon Company hanno presentato il design del “Blue Pokémon Jet”, il terzo e ultimo aereo di una speciale collaborazione che prevede tre velivoli per celebrare il 30° anniversario di Pokémon. Il “Blue Pokémon Jet” presenta un design di base che utilizza l’ANA corporate blue color. Con questi tre Pokémon Jet, ANA e The Pokémon Company sperano di contribuire a rendere indimenticabili i viaggi dei propri passeggeri. Inoltre, ANA ha annunciato una nuova collaborazione con Pokémon GO. Per celebrare il lancio del Red Pokémon Jet, a partire dal 28 luglio 2026 alle ore 16:00 (ora locale), PokéStop e Palestre appariranno in aeroporti selezionati, dove sarà possibile partecipare a Raid Battles and Timed Research. Partecipando a questi eventi, si avrà la possibilità di incontrare Pokémon con uno sfondo a tema. Insieme a Pokémon, ANA punta a continuare a creare esperienze di viaggio significative e a deliziare i passeggeri di tutto il mondo. Il “Blue Pokémon Jet” (operato su domestic routes in Giappone) è un Boeing 737-800 (Registrazione: JA56AN). Raffigura Pikachu insieme al primo Pokémon di tipo Acqua della serie di videogiochi. Lancio previsto: dicembre 2026 o successivo”. “L’esperienza immersiva Pokémon inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo dei Pokémon in cielo con cabine a tema speciali, caratterizzate da illustrazioni originali e servizi esclusivi progettati da ANA, tra cui: copri poggiatesta che raffigurano i Pokémon presenti sugli esterni dell’aeromobile, disponibili in Economy Class sui voli domestici; bicchieri in edizione limitata con i personaggi Pokémon e il logo del 30° anniversario, disponibili in Economy Class sui voli domestici e in Economy e Premium Economy sui voli internazionali; tovaglioli da cocktail personalizzati con i loghi della collaborazione e del 30° anniversario, disponibili in Economy, Premium Economy e Business sui voli internazionali. Per maggiori dettagli e gli ultimi aggiornamenti su ciascuna iniziativa, visitarre il sito web dedicato: https://www.ana.co.jp/en/jp/promotion/pokemonjet/“, conclude ANA.

SAAB: LA NATO SELEZIONA IL GLOBALEYE – Saab informa: “Al NATO summit in Ankara, in Turchia, è stato annunciato che la NATO avvierà negoziati formali con Saab per l’acquisizione di un massimo di dieci GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C) systems. Al momento, Saab non ha firmato alcun contratto né ricevuto alcun ordine in relazione all’annuncio. La NATO ha individuato la necessità di sostituire le proprie AEW&C capability nell’ambito di un più ampio sforzo di modernizzazione e rafforzamento delle surveillance and situational awareness capabilities dell’Alleanza. L’annuncio conferma che il GlobalEye di Saab è la soluzione scelta dalla NATO per le sue future capacità AEW&C”. “Siamo onorati e orgogliosi di supportare la NATO nello sviluppo della sua capacità AEW&C di nuova generazione. Siamo certi che GlobalEye sia la scelta giusta per l’Alleanza, offrendo capacità comprovate, adattabilità e un vantaggio operativo a lungo termine. L’annuncio odierno posiziona chiaramente GlobalEye come la soluzione leader a livello mondiale per advanced airborne early warning and control. Attendiamo con interesse i prossimi passi dei negoziati”, ha dichiarato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “GlobalEye consentirà di monitorare vaste aree terrestri, marittime e aeree, migliorando significativamente la capacità di rilevare e rispondere a un’ampia gamma di minacce. GlobalEye combina l’Erieye Extended Range radar di Saab con una advanced suite of sensors e un multi-domain Command and Control (C2) system, installati su un velivolo Bombardier Global 6500. In quanto AEW&C system, GlobalEye offre un rilevamento a lungo raggio con elevate frequenze di aggiornamento, in grado di identificare low-observable and stealthy threats, nonché droni, missili balistici e ipersonici, anche in ambienti complessi caratterizzati da forte disturbo e interferenze elettroniche. Saab procederà ora con le negoziazioni formali con la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per aggiudicarsi il contratto”, conclude Saab.

IN CORSO IL LANCIO DELLA NUOVA APP MOBILE DI BRITISH AIRWAYS – British Airways informa: “Il lancio della nuova app mobile di British Airways è in corso, progettata per essere un compagno di viaggio più veloce, intelligente e affidabile, che semplifica ogni fase del viaggio per i clienti. Il lancio segue mesi di test approfonditi con una vasta community di beta tester, il cui feedback ha contribuito a plasmarne lo sviluppo. I clienti che utilizzano la nuova app di British Airways beneficeranno di un’esperienza più fluida e intuitiva. Le funzionalità includono: un look completamente rinnovato con un design moderno e una navigazione intuitiva; integrazione completa delle attività di viaggio essenziali, tra cui prenotazione, gestione del check-in e accesso alle carte d’imbarco digitali: questi saranno sempre disponibili nell’app e potranno essere salvati nei portafogli digitali di Apple e Android, anche offline; grazie ai dati operativi in tempo reale, l’app fornisce aggiornamenti di viaggio in diretta quando si viaggia da Londra Heathrow e Gatwick, oltre ad avvisi e promemoria, incluse notifiche push tempestive prima e durante il viaggio sulla nostra rete; un nuovo ‘day of travel’ home screen che mostra agli utenti le informazioni più rilevanti al momento giusto; maggiori opzioni di self-service, che semplificano la gestione autonoma delle prenotazioni da parte dei clienti; scansione del passaporto per ridurre al minimo i controlli dei documenti fisici; gestione del profilo biometrica e sicura; funzionalità specifiche per l’aeroporto, tra cui mappe interattive dei terminal e informazioni sull’occupazione delle lounge per i clienti in transito al Terminal 5 di Londra Heathrow”. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato i nostri clienti e riconosciuto la necessità di un’app diversa, che dia priorità alle funzionalità più importanti. La nuova piattaforma fornisce una solida base, consentendoci di introdurre nuove funzionalità più rapidamente, plasmate dal feedback dei clienti. La cosa entusiasmante è che la fase iniziale del lancio è solo l’inizio per noi. Dalla maggiore personalizzazione all’ampliamento del self-service e alle innovazioni, continueremo a sviluppare l’app nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale completa e senza interruzioni”. “La nuova app include più funzionalità per il British Airways Club. Oltre a monitorare Avios, Tier Point balance and status progress, i membri possono anche consultare i propri estratti conto, visualizzare e modificare i dati personali e vedere i voucher a loro disposizione. Guardando al futuro, l’app offre anche una piattaforma moderna che consentirà di introdurre più rapidamente nuove funzionalità, sulla base del feedback dei clienti. Tra gli sviluppi futuri già in corso figurano la possibilità di riscattare Reward Flights and vouchers, una maggiore personalizzazione, opzioni self-service ampliate e nuovi strumenti come il tracciamento dei bagagli in tempo reale, il tutto progettato per offrire un’esperienza end-to-end ancora più fluida e connessa. Il lancio dell’app rappresenta un’importante pietra miliare nella più ampia trasformazione di British Airways, poiché la compagnia aerea continua a offrire miglioramenti in ogni fase del percorso del cliente. British Airways sta investendo in tutti i settori, dal diventare la prima compagnia aerea del Regno Unito a lanciare con successo il Wi-Fi Starlink veloce e gratuito, alla presentazione del suo nuovo concept di lounge a Miami e Dubai, fino a garantire una puntualità leader del settore grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie”, conclude British Airways.

IL BOEING MQ-28 HA PARTECIPATO ALL’ESERCITAZIONE CONGIUNTA VALIANT SHIELD 2026 -Boeing informa: “Il Boeing MQ-28 Ghost Bat ha partecipato all’esercitazione Valiant Shield insieme a F-35A, F-35B, F-15EX, HC-130, E-3, E-2D, EA-18G, RC-135 e vari altri velivoli interforze, diventando il primo e unico collaborative combat aircraft (CCA) impiegato in un’esercitazione operativa congiunta multinazionale. Durante Valiant Shield 2026, a giugno, l’MQ-28 Ghost Bat, sviluppato in Australia, si è integrato con l’ U.S. Pacific Command per supportare gli U.S. Air Force Experimental Operations Unit’s CCA integration objectives. Il velivolo ha partecipato insieme a piattaforme con equipaggio, perfezionando tattiche, tecniche e procedure presso il complesso di poligoni delle Isole Marianne, nella regione del Pacifico occidentale. Tali esercitazioni sono fondamentali per garantire l’interoperabilità dell’MQ-28 e per dimostrare la sua capacità di essere impiegato e integrato in una forza congiunta”. “La partecipazione dell’MQ-28 a un’esercitazione di tale portata rappresenta una novità assoluta, ed è solo l’inizio della dimostrazione di come l’advanced human-machine teaming estenda la portata e la situational awareness delle piattaforme con equipaggio e migliori le operazioni delle forze congiunte”, ha dichiarato Steve Parker, president and chief executive officer of Boeing Defense, Space & Security. “Abbiamo dimostrato la sua capacità e ora le forze armate statunitensi, insieme alle forze alleate e partner, possono testarla in prima persona e sperimentare il valore e il vantaggio che il CCA apporta al mix di forze”. “Come parte della più ampia family of systems di Boeing, l’MQ-28 è stato sviluppato utilizzando open mission systems and government reference architectures che consentono adi integrare rapidamente payloads per le loro specifiche esigenze di missione. È progettato per collaborare con velivoli di quarta, quinta e sesta generazione al fine di potenziare le capacità dell’intera flotta”, prosegue Boeing. “L’MQ-28 Ghost Bat è il CCA più collaudato e maturo tra le nazioni alleate e quest’ultima dimostrazione sottolinea la nostra prontezza a mettere a disposizione delle forze aeree globali questa capacità sviluppata in Australia”, ha dichiarato Amy List, vice president and managing director, Boeing Defence Australia.

LOCKHEED MARTIN E RHEINMETAL SIGLANO UN NUOVO ACCORDO – Lockheed Martin informa: “Durante il NATO Summit Defense Industry Forum, Lockheed Martin e Rheinmetall hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa (MOU). Con il supporto dei governi degli Stati Uniti e della Germania, l’accordo rappresenta il passo successivo verso la creazione di una joint venture per la realizzazione del primo European centre of excellence for manufacturing, integration and distribution degli ATACMS alle forze alleate europee”. “Questa partnership rappresenta un momento cruciale per la sicurezza europea e la cooperazione industriale tra gli alleati. Combinando l’impareggiabile esperienza di Lockheed Martin nel settore missilistico con l’eccellenza produttiva di Rheinmetall, saremo in grado di fornire ai nostri alleati capacità collaudate in modo più rapido ed efficiente”, ha dichiarato Jay Pitman, president, Lockheed Martin International. “Portare la coproduzione dell’ATACMS in Germania è un segnale forte per l’industria della difesa europea. Questa partnership combina la comprovata tecnologia statunitense con la forza produttiva europea, creando valore industriale in Germania e ampliando al contempo la capacità di cui gli alleati hanno bisogno per soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza”, ha dichiarato Dennis Goege, chief executive for Europe at Lockheed Martin. Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG: “Il nostro obiettivo è rafforzare le capacità di difesa della Germania e dell’Europa. Insieme ai nostri amici di Lockheed Martin, stiamo creando in Germania la base industriale per i moderni sistemi di difesa, molto richiesti dalle forze armate europee. Con l’avvio della produzione dell’ATACMS presso lo stabilimento Rheinmetall di Unterluess, creiamo nuove capacità per la Germania e l’Europa, garantendo le forniture ai nostri clienti e rafforzando la nostra autonomia in materia di politica di difesa. Siamo grati che Rheinmetall sia stata scelta per realizzare e gestire il primo e unico impianto di produzione al mondo per ATACMS guided missiles al di fuori degli Stati Uniti”.

RAYTHEON ANNUNCIA UNA ESPANSIONE DELLA AMRAAM® PRODUCTION CAPACITY – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, ha annunciato un importante passo avanti nell’espansione della capacità produttiva globale del missile AMRAAM®. In collaborazione con il governo degli Stati Uniti e diverse nazioni NATO, Raytheon sta conducendo una serie di studi di fattibilità per qualificare ulteriori fornitori in Europa per priority AMRAAM components. Questa attività è finanziata dagli alleati partecipanti ed è progettata per aumentare la capacità produttiva, accelerare le consegne, rafforzare la resilienza della supply chain e supportare le esigenze di difesa aerea. Si prevede che altre nazioni si uniranno a questa collaborazione multinazionale per espandere la capacità industriale e soddisfare la crescente domanda globale per l’AMRAAM. L’AMRAAM rimane l’air-to-air missile system più performante al mondo e un pilastro della superiorità aerea per oltre 40 nazioni”. “Questa iniziativa sottolinea come industria e governi possano collaborare per rafforzare la transatlantic defense industrial base”, afferma Sam Deneke, president of Air & Space Defense Systems at Raytheon. “Con gli alleati che investono nell’ampliamento delle capacità produttive e il governo statunitense che sostiene il quadro normativo necessario per renderlo possibile, possiamo accelerare la fornitura di questa comprovata capacità ai militari che ogni giorno fanno affidamento sull’AMRAAM”.

RAYTHEON RADDOPPIA LA GLOBAL STINGER MISSILE PRODUCTION – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, sta collaborando con aziende europee, tra cui Diehl Defence, per raddoppiare la Stinger® missile production in risposta alla crescente domanda globale. In collaborazione con Raytheon, Diehl Defence produrrà la guidance section, un componente chiave del missile Stinger, e si rifornirà di subcomponents correlati in tutta Europa. Raytheon sta inoltre collaborando con importanti fornitori olandesi per la produzione di ulteriori major Stinger assemblies. Il missile Stinger finale verrà assemblato, testato e completato nei Paesi Bassi”. “Siamo concentrati al massimo sul raddoppio della nostra Stinger missile production capacity”, afferma Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “L’espansione della produzione dello Stinger in Europa rafforza la nostra base industriale e amplia la nostra rete globale, garantendo ai nostri alleati un accesso affidabile a questa ritical air defense capability”. “Siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta per lo Stinger, per il quale abbiamo già prodotto componenti rilevanti”, ha affermato Helmut Rauch, CEO di Diehl Defence. “La produzione della guidance section per i nuovi Stinger systems rappresenta un altro importante capitolo della cooperazione tra Diehl Defence e Raytheon”.