Air Europa rafforza la sua rete di destinazioni in Centro America con una nuova rotta per El Salvador

Air Europa estenderà entro la fine dell’anno il proprio network internazionale aggiungendo El Salvador alla rete delle sue destinazioni.

“A partire dal 17 dicembre, la compagnia opererà regolarmente tre voli settimanali tra l’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e la capitale salvadoregna, consolidando così la propria presenza in Centro America, dove già offre collegamenti diretti con Honduras e Panama.

In attesa dell’assegnazione definitiva degli slot aeroportuali, i voli da Madrid sono programmati per partire ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 23:55, mentre quelli in partenza da El Salvador ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 12:10. Grazie all’hub strategico di Madrid-Barajas, i passeggeri potranno beneficiare di comode coincidenze verso numerose destinazioni in Europa e Africa, all’interno dell’ampia rete di collegamenti offerta dalla compagnia.

Negli ultimi anni El Salvador è diventata una delle destinazioni più dinamiche e attrattive del continente americano. Nel 2025 il Paese ha superato i 4 milioni di visitatori internazionali, registrando una crescita di quasi il 100% rispetto al 2019, grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale e naturalistico, nonché ai significativi progressi compiuti in termini di sicurezza e sviluppo delle infrastrutture”, afferma Air Europa.

“La nuova rotta sarà operata con i Boeing 787-8 Dreamliner della flotta Air Europa, aeromobili che garantiscono elevati standard di efficienza e comfort rispetto agli altri modelli della stessa categoria.

I passeggeri potranno inoltre usufruire dei miglioramenti introdotti nell’ambito del programma di eccellenza Air Europa ON, che comprende nuove proposte di bordo, un servizio ancora più attento e personalizzato, oltre a un ulteriore avanzamento nella digitalizzazione dell’assistenza al cliente e dell’operatività a 360°. I clienti della Business Class, uno dei tratti distintivi della compagnia, potranno contare su importanti novità, tra cui una nuova carta delle bevande, rinnovati amenity kit e transfer esclusivi presso l’aeroporto di Madrid-Barajas.

L’avvio dei collegamenti con El Salvador rientra nel piano di espansione di Air Europa che, nel corso del 2026, ha inaugurato nuove rotte verso Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg, oltre ad ampliare la consueta operatività estiva con due ulteriori destinazioni: Bologna e Tangeri“, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)