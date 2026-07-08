ITA Airways con BIP per valorizzare i benefici del piano di rinnovo della flotta

ITA Airways e BIP, multinazionale leader nella consulenza strategica e tecnologica, hanno sviluppato un nuovo modello di misurazione che quantifica i benefici del rinnovo della flotta, elemento centrale della strategia di sostenibilità e decarbonizzazione della Compagnia.

“Nei primi due anni di applicazione, il modello sviluppato ha già permesso di misurare benefici concreti: risparmio di circa 90.000 tonnellate di carburante e riduzione di oltre 290.000 tonnellate di emissioni di CO2, fornendo una base oggettiva per valorizzare gli investimenti nella decarbonizzazione del trasporto aereo.

Il modello sviluppato da BIP analizza i dati operativi di ogni singolo volo e confronta le prestazioni dei nuovi aeromobili con quelle della generazione precedente. In questo modo i benefici del rinnovo della flotta non sono stimati, ma misurati sulla base dell’operatività reale”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways ha avviato le proprie attività il 15 ottobre 2021 con una flotta di 52 aeromobili. In poco più di quattro anni, la Compagnia ha più che raddoppiato la flotta, introducendo 80 aeromobili di nuova generazione a fronte della contestuale uscita di 24 aeromobili di generazione precedente e raggiungendo un’età media di 6,3 anni, tra le più basse in Europa. Questi risultati sono stati raggiunti nell’ambito del Progetto EIS – Entry Into Service di ITA Airways, ovvero la profonda trasformazione della flotta attraverso l’ingresso in servizio di aeromobili di Nuova Generazione (tra cui gli Airbus A220, A320neo, A321neo, A330-900 e A350-900) in sostituzione dei velivoli di precedente generazione, che consente di abbattere strutturalmente i consumi specifici e l’intensità emissiva di ogni volo, gettando le basi industriali per il raggiungimento del target di Net Zero Emissions 2050 di ICAO.

BIP ha affiancato la Compagnia nello sviluppo di una metodologia di monitoraggio e di un algoritmo innovativo che analizza i dati reali di esercizio di ogni singolo volo, confrontando gli scenari ante e post rinnovo della flotta. Grazie a questo impianto metodologico trasparente e verificabile, è oggi possibile misurare in modo oggettivo i risparmi di combustibile ed emissioni, garantendo un dialogo robusto e scientifico con tutti gli stakeholder del comparto aereo.

L’applicazione di questo rigoroso modello di misurazione ha permesso di certificare l’efficacia del piano di rinnovo flotta di ITA Airways, registrando risultati di assoluto rilievo nei primi due anni di monitoraggio:

– un risparmio complessivo di circa 90.000 tonnellate di carburante rispetto alle baseline storiche di confronto;

– riduzione di oltre 290.000 tonnellate di CO2, a conferma dell’elevata efficienza energetica garantita dai nuovi aeromobili entrati in servizio”, prosegue ITA Airways.

“Il rinnovo della nostra flotta rappresenta la leva centrale della strategia di innovazione e sostenibilità di ITA Airways”, ha dichiarato Francesco Presicce – Chief Innovation, Strategic Project & Vision. “La collaborazione strategica con BIP ci ha permesso di validare e monitorare con criteri scientifici e dati reali i benefici della transizione tecnologica che stiamo guidando. I risultati dei primi due anni dimostrano che un percorso concreto, misurabile e trasparente verso la decarbonizzazione del trasporto aereo non è solo pianificabile, ma è già realtà, l’adozione di strumenti innovativi che incentivano questa transizione sono un inizio volto a supportare le compagnie in un percorso di rinnovamento. In quest’ottica, la robustezza scientifica del modello ha consentito a ITA Airways, con il supporto strategico di BIP, di valorizzare il piano di rinnovo flotta anche all’interno dei meccanismi di incentivazione previsti per l’efficienza energetica, come i Certificati Bianchi, qualificando la transizione tecnologica della Compagnia come un modello virtuoso e innovativo di decarbonizzazione strutturale”.

“L’innovazione produce un impatto reale solo quando è accompagnata dalla capacità di misurarne gli effetti. Il modello sviluppato con ITA Airways permette di quantificare in modo robusto gli impatti ambientali del rinnovo della flotta, offrendo una base oggettiva per valorizzare gli interventi di efficienza energetica anche nell’ambito dei meccanismi di incentivazione. È un progetto che unisce sostenibilità, innovazione e creazione di valore e dimostra come la consulenza possa affiancare le aziende nella trasformazione dei dati in strumenti concreti a supporto delle decisioni strategiche e dei percorsi di decarbonizzazione”, ha dichiarato Antonio Iuculano, partner BIP.

(Ufficio Stampa ITA Airways)