Air France presenta una nuova collezione di comfort kits

Quest’estate, sui voli a lungo raggio nelle cabine La Première, Business e Premium, Air France introduce una nuova gamma di comfort kits, attentamente studiati per soddisfare le esigenze di ogni passeggero.

“Raffinati, eleganti e pratici, contengono una selezione di articoli pensati per aiutare i passeggeri a rilassarsi e a godersi il volo.

Nelle La Première suites, Air France offre ai suoi ospiti un elegante gift box, realizzato in vera pelle. Con il suo esclusivo design, è disponibile nei due colori distintivi di questa cabina eccezionale, il rosso Air France e il grigio perla, e presenta un cavalluccio marino alato in rilievo, simbolo storico della compagnia aerea nella sua ultima versione stilizzata, segno distintivo dell’esperienza di viaggio La Première.

Per realizzare questo cofanetto regalo, Air France prosegue la sua collaborazione con il French cosmetics brand Sisley, che ha anche allestito un’area benessere nella lounge La Première dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Il cofanetto contiene una gamma di quattro prodotti, accuratamente selezionati per offrire un autentico momento di benessere durante il volo: una crema mani rigenerante per idratare pelle e unghie, un balsamo contorno occhi, un siero idratante intensivo Hydra-Global, una crema giorno anti-età All Day, All Year.

Il cofanetto contiene anche un’elegante penna Air France La Première, un pettine in legno, tappi per le orecchie e una maschera per la notte”, afferma Air France.

“Da agosto 2026, in Business Class sarà disponibile un nuovo comfort kit, con due modelli che verranno sostituiti ogni sei mesi. Sono state create due versioni: una grigio chiaro per l’estate 2026 e una blu navy per l’inverno 2026-2027. Il suo design elegante presenta un motivo contemporaneo realizzato con oltre il 90% di materiale riciclato. Il kit è inoltre impreziosito dal cavalluccio marino alato, emblema della compagnia aerea.

A completamento del kit, Clarins, partner storico di Air France, ha selezionato due prodotti per la cura della pelle in formato miniatura contenenti il 96% di ingredienti di origine naturale. Pensati per offrire comfort e benessere durante il volo, questi prodotti si integrano con i prodotti Clarins presenti nelle aree dedicate ai trattamenti in alcune lounge della compagnia aerea.

Il kit include anche tappi per le orecchie, una mascherina per la notte realizzata con materiali riciclati, uno spazzolino da denti in bambù, un tubetto di dentifricio biologico prodotto in Francia e un paio di calzini realizzati con materiali riciclati”, prosegue Air France.

“A partire da luglio 2026, Air France aggiornerà anche il comfort kit nella Premium cabin. Disponibile in due versioni, sostituite ogni sei mesi, questa elegante custodia presenta dettagli in feltro ed è realizzata con materiali completamente riciclati. È disponibile in due combinazioni di colori: una versione blu navy con flap blu orizzonte e una versione blu orizzonte con flap blu navy. Ogni modello presenta l’emblema Air France.

Ogni kit contiene tutto l’essenziale per un volo confortevole, tra cui tappi per le orecchie, uno spazzolino da denti in bambù con dentifricio biologico prodotto in Francia, un paio di calzini realizzati con materiali riciclati e una mascherina per la notte”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)