Heike Birlenbach lascerà SWISS a settembre 2026 dopo 36 anni in Lufthansa Group

SWISS informa: “Dopo 36 anni trascorsi a ricoprire diverse posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group, Heike Birlenbach concluderà la sua carriera nel Gruppo come previsto alla fine di settembre 2026 e intraprenderà poi nuove opportunità professionali al di fuori di Lufthansa Group. Dall’inizio del 2024, è responsabile delle divisioni commerciali della compagnia aerea in qualità di Chief Commercial Officer. Durante questo periodo, ha ulteriormente rafforzato il posizionamento premium di SWISS e definito importanti direzioni per il futuro.

Sotto la sua guida, SWISS ha introdotto la sua nuova long-haul travel experience, SWISS Senses, ha ulteriormente sviluppato la sua strategia per i clienti e rafforzato le partnership in Svizzera. Ha inoltre promosso la digitalizzazione e la modernizzazione dei servizi clienti, dando nuovo impulso a una maggiore attenzione alle esigenze dei clienti. Inoltre, durante il suo mandato è stato avviato il riposizionamento di SWISS WorldCargo. Grazie a questi sforzi, Heike Birlenbach ha contribuito in modo significativo ai progressi che SWISS ha compiuto negli ultimi anni nel migliorare la customer experience e nel rafforzare ulteriormente il suo posizionamento premium”.

“Prima di entrare in SWISS, Heike Birlenbach ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group per molti anni a Londra, Amsterdam, Milano, Monaco e presso la sede centrale del Gruppo a Francoforte. Tra le altre responsabilità, ha contribuito a plasmare la global sales organisation, ha promosso la digitalizzazione dei canali di comunicazione con i clienti e ha supportato lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sempre con una forte attenzione al cliente e a standard di alta qualità”, prosegue SWISS.

Jens Fehlinger, CEO di SWISS, ha dichiarato: “Heike Birlenbach ha dato un contributo significativo a SWISS. Ha rappresentato con grande passione la nostra ambizione premium, ha guidato importanti iniziative future come SWISS Senses e l’ulteriore sviluppo della nostra customer experience, e ha sempre tenuto in considerazione il punto di vista dei nostri clienti. Allo stesso tempo, è stata una preziosa interlocutrice e leader per molti in tutta la compagnia. Per questo, la ringrazio personalmente e a nome di SWISS dal profondo del cuore”.

“Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo delle strutture di leadership all’interno di Lufthansa Group, la funzione di Chief Commercial Officer a livello di compagnia aerea non sarà più presente. Le tematiche relative alla customer experience di SWISS saranno supervisionate direttamente dal CEO Jens Fehlinger, mentre SWISS WorldCargo sarà assegnata alla Finance division. I prossimi mesi saranno dedicati a consolidare l’allineamento organizzativo a lungo termine e a garantire una transizione senza intoppi.

Dopo aver lasciato il Gruppo, Heike Birlenbach rimarrà attiva e perseguirà nuove opportunità al di fuori del Gruppo”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)