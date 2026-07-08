Bombardier porta le sue defense solutions al Farnborough International Airshow

Bombardier Defense avrà una forte presenza al Farnborough International Airshow dal 20 al 24 luglio, presentando le sue soluzioni basate sulle piattaforme Challenger e Global.

“Tra i momenti salienti della presenza di Bombardier al salone ci sarà il primo aerial display in assoluto del velivolo Global 8000, le cui prestazioni lo rendono il fiore all’occhiello della business aviation, nonché un mezzo ideale per le missioni speciali più impegnative.

Bombardier Defense vanta una presenza di lunga data in Europa e cercherà di consolidare e rafforzare le proprie relazioni durante il salone aeronautico di Farnborough, in un momento in cui i Paesi di tutto il mondo puntano a potenziare e modernizzare le proprie capacità di difesa aerea”, afferma Bombardier.

“Bombardier Defense si è costruita una solida reputazione in tutta Europa e siamo lieti di poter presentare la nostra eccezionale competenza al salone, in linea con l’attenzione europea alla prontezza operativa e alla modernizzazione delle capacità”, ha dichiarato Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “Con l’evolversi delle esigenze di difesa delle nazioni europee, Bombardier Defense è pronta a fornire soluzioni operative basate su velivoli affidabili come il Global 6500 e il Global 8000, dove agilità, autonomia e affidabilità sono essenziali per colmare rapidamente le lacune in termini di capacità”.

“La famiglia di velivoli Global di Bombardier è già molto richiesta da governi e forze armate di tutto il mondo. In particolare, la piattaforma Global 6500 è stata selezionata per diverse special missions in Canada, Stati Uniti, Germania, Svezia, Corea e Australia, tra gli altri paesi.

Il business jet Global 8000, entrato in servizio nel 2025 come l’aereo civile più veloce al mondo, ha uno straordinario potenziale come special mission vehicle. L’eccezionale autonomia del Global 8000 si traduce in una extra long endurance e il suo design esclusivo gli consente di raggiungere il 30% di aeroporti in più rispetto al suo concorrente più diretto. Il Global 8000 offre un ambiente produttivo e sicuro, ideale per diverse missioni, tra cui il trasporto di Capi di Stato. Come tutti gli aeromobili Bombardier, il Global 8000 può essere equipaggiato con sistemi di comunicazione, navigazione e autodifesa.

Per la prima volta in un salone aeronautico, il Global 8000 parteciperà all’aerial display di Farnborough, mettendo in mostra le sue capacità”, prosegue Bombardier.

“Bombardier garantisce inoltre la sua eccezionale prontezza operativa grazie a un supporto completo offerto dal suo European network, che comprende dynamic services facilities a London Biggin Hill e Berlino, e Line Maintenance Stations a Farnborough, Parigi, Ginevra, Luton, Nizza e Linz. Presso il London Biggin Hill Service Centre è prevista l’apertura di una nuova paint facility di 4.742 metri quadrati”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)