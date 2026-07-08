Air Canada annuncia la nomina di Anko Van der Werff come President and Chief Executive Officer

Air Canada ha annunciato che Anko Van der Werff ricoprirà la carica di President and Chief Executive Officer, nonché di member of the Board, entro la fine di gennaio 2027. Mr. Van der Werff, attualmente President and Chief Executive Officer at Scandinavian Airlines, succede a Michael Rousseau, che ha precedentemente annunciato il suo ritiro dopo 19 anni in Air Canada.

“Il nostro Board of Directors è rimasto colpito dalla qualità dei dirigenti di grande esperienza provenienti da tutto il mondo che hanno manifestato interesse per il ruolo”, ha dichiarato Vagn Sørensen, Chair of the Board. “Siamo lieti di aver attratto e reclutato un dirigente del calibro di Mr. Van der Werff per guidare Air Canada. Possiede una straordinaria esperienza internazionale nel settore dell’aviazione e un comprovato curriculum di 25 anni, che include la sua più recente leadership lungimirante presso Scandinavian Airlines, Avianca Group e Aeroméxico, e in precedenza presso KLM Royal Dutch Airlines (ora Air France-KLM) e Qatar Airways. Siamo certi che guiderà un’ulteriore crescita e trasformazione che creeranno valore, mantenendo al contempo il nostro impegno per un’allocazione disciplinata del capitale”.

“Air Canada è una compagnia aerea leader a livello globale. È un onore essere stato scelto per guidare questa iconica compagnia canadese nel suo percorso di sviluppo delle ambizioni e della strategia, nel consolidamento della sua pluripremiata cultura aziendale e della sua proposta di valore per i clienti, e nella preparazione a un futuro ancora più brillante”, ha dichiarato Anko Van der Werff. “Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il talentuoso team dirigenziale di Air Canada e con tutti i dipendenti per onorare i nostri impegni nei confronti degli azionisti e dei clienti. Sono entusiasta di trasferirmi a Montréal e impaziente di iniziare”.

Mr. Sørensen ha concluso: “Il Board è grato a Michael Rousseau per la sua eccezionale leadership e per il suo straordinario contributo, che sono in gran parte responsabili dell’invidiabile posizione di cui gode Air Canada tra le compagnie aeree globali. Lo ringraziamo per questa eredità e per il suo supporto durante la transizione”.

“La nomina di Mr. Van der Werff è il risultato di un’ampia ricerca a livello globale per individuare la persona più adatta a guidare Air Canada verso il futuro. La ricerca ha preso in considerazione diversi criteri di valutazione delle prestazioni, tra cui la capacità di comunicare in francese.

Il ritiro di Mr. Rousseau sarà effettivo a partire dal 31 agosto 2026. Rimarrà a disposizione, se necessario, durante tutto il periodo di transizione. Dopo la sua partenza e per tutta la durata del periodo di transizione, l’Executive Committee riporterà al Board of Directors”, afferma Air Canada.

“Anko Van der Werff assumerà la carica di President and Chief Executive Officer of Air Canada entro la fine di gennaio 2027. Dirigente di fama internazionale nel settore dell’aviazione, con oltre 25 anni di esperienza nella leadership di compagnie aeree a livello globale, ha ricoperto ruoli di alto livello in Europa, America Latina e Medio Oriente. Prima di entrare in Air Canada, è stato President and CEO of SAS Scandinavian Airlines, guidando la compagnia aerea attraverso un periodo di significativa trasformazione e rinnovamento strategico.

Prima di entrare in SAS nel 2021, Mr. Van der Werff è stato Chief Executive Officer of Avianca, una delle principali compagnie aeree dell’America Latina. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President and Chief Commercial Officer at Aeromexico, ha ricoperto senior commercial leadership positions presso Qatar Airways e ha svolto diversi management roles presso KLM Royal Dutch Airlines.

Mr. Van der Werff è statomembro del Board of Governors of the International Air Transport Association (IATA) fino a giugno 2026 e ha inoltre fatto parte dei Boards di diverse organizzazioni internazionali nei settori dell’aviazione, della tecnologia e del business.

Ha conseguito un master in giurisprudenza presso la Leiden University e ha completato un percorso di studi executive presso la Harvard Business School.

Originario dei Paesi Bassi, Mr. Van der Werff parla olandese. È in grado di comunicare anche in francese. Oltre a queste due lingue e all’inglese, ha appreso anche lo spagnolo, l’italiano e lo svedese a diversi livelli nel corso della sua carriera internazionale”, conclude Air Canada.

Anko van der Werff lascerà SAS all’inizio del 2027

Il Board of Directors of SAS annuncia che il President & CEO Anko van der Werff ha comunicato al Board la sua intenzione di lasciare SAS all’inizio del 2027 per assumere la carica di Chief Executive Officer of Air Canada.

“Van der Werff rimarrà nel suo attuale ruolo fino alla sua partenza, garantendo stabilità e continuità, mentre SAS continua a perseguire le proprie priorità strategiche e a offrire servizi affidabili e un’esperienza di alta qualità a clienti, dipendenti e stakeholder. SAS continuerà a operare secondo il piano stabilito, con la massima attenzione al raggiungimento degli obiettivi e al progresso strategico. Il Board avvierà ora il processo di nomina del suo successore.

Da quando Anko van der Werff è entrato in SAS nel 2021, la compagnia aerea ha attraversato una profonda trasformazione, ha completato una ristrutturazione completa e ha rafforzato sostanzialmente la propria posizione finanziaria e operativa. La costante attenzione alle prestazioni operative e all’affidabilità ha reso SAS la compagnia aerea più puntuale al mondo.

La customer experience è stata migliorata in termini di servizi offerti e comfort a bordo, grazie ai continui investimenti in prodotti, connettività e flotta, tra cui il recente ordine record per fino a 40 aeromobili widebody Airbus, il più grande investimento nella flotta nella storia di SAS, che rafforza l’eccellenza operativa e l’affidabilità a lungo termine.

In questo periodo SAS è entrata a far parte di SkyTeam, consolidando la propria posizione all’interno di una delle principali alleanze aeree globali e aprendo un nuovo capitolo per la compagnia grazie a una maggiore connettività internazionale e a una più stretta collaborazione con le compagnie aeree partner”, afferma SAS.

“Guardando al futuro, SAS rimane pienamente concentrata sull’attuazione della propria strategia e sul consolidamento dei progressi compiuti negli ultimi anni. Le priorità principali includono l’approfondimento della collaborazione con gli SkyTeam partners, il rafforzamento dell’eccellenza operativa e dell’affidabilità e l’offerta di un’esperienza di viaggio coerente e di alta qualità per i clienti in tutto il network.

Il 2026 segna anche l’80° anniversario di SAS, a testimonianza di otto decenni di collegamenti tra la Scandinavia e il resto del mondo”, prosegue SAS.

Kåre Schultz, Chairman of the Board of SAS, commenta: “A nome del Board, desidero ringraziare Anko per la sua forte leadership e il suo impegno durante un periodo di trasformazione estremamente impegnativo. Ha svolto un ruolo centrale nella costruzione di una SAS più forte e competitiva, con una chiara visione e importanti opportunità per il futuro. Rispettiamo la sua decisione, pur rammaricandoci naturalmente della sua partenza. È importante sottolineare che rimarrà nel suo ruolo fino all’inizio del 2027, garantendo stabilità e continuità, mentre SAS prosegue nell’attuazione della sua strategia”.

Anko van der Werff, President & CEO of SAS, commenta: “Non è stata una decisione facile. Ho apprezzato moltissimo il tempo trascorso in SAS e l’opportunità di lavorare al fianco di tanti colleghi così dediti. Negli ultimi anni abbiamo affrontato insieme un periodo estremamente impegnativo e compiuto progressi sostanziali nel rafforzamento della compagnia. Molti degli elementi chiave sono ormai presenti e SAS è ben posizionata per la prossima fase del suo sviluppo. Fino al mio addio all’inizio del 2027, la mia attenzione rimarrà concentrata su SAS. Ci sono importanti priorità da affrontare e resto pienamente impegnato a garantire operazioni affidabili e un’esperienza di alta qualità per clienti, colleghi e stakeholder ogni giorno”.

(Ufficio Stampa Air Canada – SAS – Photo Credits: Air Canada)