News Brevi – 08.07.2026

LE AMERICHE SONO ANCORA PIÙ VICINE CON TAP AIR PORTUGAL – TAP Air Portugal informa: “Con TAP Air Portugal le Americhe sono sempre più vicine. La nuova promozione, valida per prenotazioni effettuate dal 7 al 27 luglio, propone tariffe a partire da 429 euro per gli Stati Uniti, 449 euro per il Canada e 709 euro per il Brasile. I viaggi potranno essere effettuati tra il 1° settembre 2026 e il 31 marzo 2027. La compagnia offre inoltre uno sconto del 30% sui biglietti premio (Award Tickets) da e per il Brasile, con tariffe a partire da 27.650 miglia. Il periodo di prenotazione va dal 7 al 14 luglio 2026, per i viaggi tra il 7 luglio e il 31 agosto 2026, inclusi. L’offerta è valida sui voli operati da TAP in Economy ed è disponibile per adulti e bambini, sia per viaggi di sola andata sia di andata e ritorno”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA NAPOLI A BERGAMO CON C-130J – Si è concluso nella serata di ieri, 7 luglio, un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un paziente in imminente pericolo di vita dall’aeroporto di Napoli-Capodichino a quello di Bergamo-Orio al Serio. Il paziente, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere cure specialistiche salvavita. Date le condizioni critiche dell’uomo, si è reso necessario l’impiego di un C-130J, un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente, l’equipe medica di supporto ed un familiare, garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio. La richiesta di intervento, resasi necessaria per garantire la massima tempestività, è stata avanzata dalla Prefettura di Napoli. L’equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Napoli-Capodichino decollando intorno alle ore 19:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Bergamo-Orio al Serio poco dopo le 21:00, dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera orobica. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale. Questo genere di missioni rientra tra i compiti d’istituto che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente a favore della collettività. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto della Forza Armata sono pronti a decollare 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi destinati a trapianti, equipe mediche o, come in questo caso, di mezzi di soccorso direttamente operativi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ROMA URBE: INAUGURATO IL NUOVO CENTRO SPORTIVO PARALIMPICO DELLA DIFESA – Presso il Centro Logistico Sportivo di Roma Urbe dell’Aeronautica Militare, martedì 7 luglio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Centro Sportivo Paralimpico della Difesa (CSPD). All’evento hanno preso parte il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. di Squadra Aerea Antonio Conserva, e i rappresentanti di tutte le Forze Armate. La nuova infrastruttura rappresenta un traguardo fondamentale per il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), nato nel 2014 e oggi composto da 88 iscritti, tra militari in servizio e in congedo, civili della Difesa e atleti civili contrattualizzati, che rappresentano regolarmente l’Italia e le Forze Armate in competizioni nazionali e internazionali. Da oggi il Centro disporrà di uffici, di una sede amministrativa e di un organico dedicato, in attesa dei successivi ampliamenti infrastrutturali sul sedime dell’Urbe – previsti tra il 2027 e il 2028 – che vedranno la realizzazione di una nuova palestra, alloggi e sale multimediali. “Oggi non inauguriamo soltanto una nuova infrastruttura, ma diamo finalmente una forma concreta ai principi fondanti della Cultura della Difesa: inclusione, coesione sociale, crescita individuale e piena partecipazione”, ha dichiarato il Sottosegretario Rauti, sottolineando l’importanza di operare secondo il modello del “Sistema Paese” attraverso una solida rete interistituzionale. “È il ‘noi’ che prevale sull’ ‘io’. È questo lo spirito che anima gli atleti paralimpici, sempre capaci di lanciare il cuore oltre l’ostacolo”. Il Generale Portolano ha definito il nuovo centro “un luogo dove le condizioni di disabilità non sono viste come un limite, ma come una sfida”, inquadrando il CSPD in piena continuità con altre iniziative di supporto come il Centro Veterani. Rivolgendosi poi agli atleti, definiti “atleti al quadrato”, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiunto: “Oggi consegniamo al Paese un luogo che esprime i valori autentici delle nostre Forze Armate, dove il coraggio incarna la speranza, il sacrificio si trasforma in rinascita, lo sport diventa segno di resilienza, ma soprattutto – come spesso dice il Ministro Crosetto – una Famiglia che non lascia nessuno indietro”. L’inaugurazione del Centro Sportivo Paralimpico presso il comprensorio dell’Aeronautica Militare di Roma Urbe testimonia, ancora una volta, l’impegno concreto e sinergico della Difesa nel promuovere lo sport non solo come strumento riabilitativo e agonistico, ma come supremo motore di inclusione e testimonianza viva di resilienza per l’intera collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DA STEVE MCCURRY A CORNELL CAPA, A ELLIOTT ERWITT: L’ESTATE DI MILANO MALPENSA RIUNISCE I GRANDI MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA INTERNAZIONALE – SEA informa: “L’estate di Milano Malpensa parla il linguaggio della grande fotografia internazionale, nel periodo di maggior affluenza dello scalo. Da oggi il programma espositivo si arricchisce di due nuove mostre: “Magnum America”, progetto prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris, e l’esposizione delle immagini vincitrici del “World Water Day Photo Contest” promosso dal Lions Club. Quest’anno si è aperto con la mostra “The World in Motion” di Steve McCurry che ha incontrato l’apprezzamento di tutti coloro che hanno avuto l’occasione di incrociare gli sguardi dei grandi ritratti che campeggiano sulle vetrate dell’area check-in del Terminal 1. Le affascinanti gigantografie dei viaggiatori incontrati e immortalati da McCurry proprio qui a Malpensa resteranno fino al 30 settembre, permettendo ai passeggeri, ai loro accompagnatori e a tutti coloro che lo desiderano di ammirare uno dei fotografi più celebri e amati al mondo. Con la proroga di Steve McCurry e l’arrivo di Cornell Capa, Elliott Erwitt, Werner Bischof e degli altri grandi autori di Magnum Photos, Milano Malpensa offre ai propri passeggeri un percorso straordinario attraverso alcuni dei protagonisti assoluti della fotografia del Novecento e contemporanea. Dopo il successo registrato al Forte di Bard nello scorso inverno, arriva a Milano Malpensa “Magnum America”, progetto prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris, ispirato all’omonimo volume pubblicato da Thames & Hudson nel 2024. La mostra, che si trova presso lo spazio Art Hub al mezzanino Food Court del Terminal 1 fino al 4 ottobre, racconta gli Stati Uniti attraverso oltre settant’anni di fotografia, restituendo un ritratto complesso e affascinante del Paese: la promessa del sogno americano, i grandi cambiamenti sociali, le contraddizioni, le battaglie per i diritti civili, la quotidianità delle metropoli e delle province, fino ai grandi momenti della storia contemporanea”. “Fin dalla sua nascita nel 1947, Magnum Photos ha fatto dell’America uno dei principali scenari della propria ricerca fotografica. Le immagini dei suoi autori, divenute iconiche, hanno documentato epoche, trasformazioni e cambiamenti, costruendo un racconto che continua ancora oggi a interrogare il presente e il futuro degli Stati Uniti. L’inaugurazione della mostra rappresenta anche l’occasione per celebrare il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra SEA e il Forte di Bard, una partnership che negli ultimi anni ha consentito di portare negli spazi di Milano Malpensa importanti progetti espositivi internazionali, confermando la volontà condivisa di promuovere la cultura fotografica anche in un luogo di transito, trasformando il viaggio in un’esperienza capace di sorprendere e ispirare. Completa il programma estivo la mostra dedicata al World Water Day Photo Contest, il concorso fotografico promosso dal Lions Club in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. L’esposizione, al PhotoSquare di Malpensa atrio Sheraton-stazione ferroviaria, propone una selezione delle immagini premiate che raccontano, attraverso sensibilità e linguaggi differenti, il valore universale dell’acqua e la necessità della sua tutela. Con milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, Milano Malpensa continua così a investire nella cultura come elemento distintivo della propria identità, trasformando gli spazi aeroportuali in una galleria aperta, dove il viaggio incontra la fotografia e i grandi maestri dell’immagine”, conclude SEA.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GIUGNO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di giugno 2026. A giugno 2026 sono state effettuate 89 consegne a 49 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 71 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 351 aeromobili a 77 clienti.

EASA: RIVISTI I CONFLICT ZONE ADVISORIES PER IL MEDIO ORIENTE – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA), in collaborazione con l’European Commission e i Member States, ha aggiornato l’EU conflict zones advisory per gli air operators in Medio Oriente, in risposta agli ultimi sviluppi nella regione. L’Integrated EU Aviation Security Risk Assessment Group ha deciso di non prorogare l’esistente Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) per il Medio Oriente e il Golfo Persico, che scade l’8 luglio 2026. Questo CZIB è stato sostituito da una dedicated Information Note sul Medio Oriente e il Golfo Persico, che descrive i residual medium-level risks, e da CZIB separati su Iran, Iraq e Libano, che evidenziano i rischi elevati rimanenti nell’airspace interessato. L’European Commission e l’EASA, insieme agli Stati membri, continueranno a monitorare attentamente la situazione per valutare l’evoluzione delle minacce e dei rischi, compreso qualsiasi aumento o riduzione dei rischi per gli EU aircraft operators, e rimarranno pronte ad adottare le misure appropriate”.

EMIRATES SKYWARDS LANCIA UNA PROMOZIONE PER LA DUBAI SUMMER SURPRISES 2026 – Emirates informa: “Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, celebra le Dubai Summer Surprises 2026 con una delle sue più grandi promozioni stagionali di sempre, offrendo ai membri la possibilità di vincere una parte di 5 milioni di Skywards Miles e di godersi esperienze di shopping, ristorazione e lifestyle eccezionali a Dubai. Fino al 30 agosto 2026, i membri che spenderanno almeno 200 AED presso i partner Skywards Everyday partecipanti o tramite Skywards Miles Mall UAE parteciperanno automaticamente all’estrazione per vincere 10.000 Skywards Miles. Saranno selezionati in totale 500 vincitori: 250 tra le transazioni Skywards Everyday idonee e 250 tra gli acquisti Skywards Miles Mall idonei. Ogni transazione valida di 200 AED dà diritto a una partecipazione all’estrazione, offrendo ai membri ancora più possibilità di vincere durante il periodo della promozione”. “Dubai Summer Surprises è uno degli eventi annuali più attesi della città, che riunisce shopping di livello mondiale, intrattenimento ed esperienze per tutta la famiglia. Con questa campagna, offriamo ai nostri membri ancora più motivi per godersi tutto ciò che Dubai ha da offrire, premiandoli al contempo con l’opportunità di guadagnare e vincere Skywards Miles. Che si tratti di acquisti in negozio o online, ogni acquisto valido avvicina i membri alla possibilità di vincere 10.000 Skywards Miles”, afferma il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Emirates Skywards. “Il Dubai Summer Surprises offre 60 giorni di valore imbattibile, esperienze per tutta la famiglia e momenti emozionanti in tutta la città, fino al 30 agosto. Residenti e visitatori possono godersi intrattenimento dal vivo, eventi culturali, attività fitness, esperienze culinarie e premi esclusivi presso i negozi. I membri Skywards possono inoltre massimizzare i loro premi durante il festival facendo acquisti al Dubai Mall e guadagnando fino a 1 Skywards Mile per ogni dollaro speso, a seconda del membership tier. I membri possono anche partecipare alle sfide settimanali dell’app Skywards Everyday, che offrono ulteriori opportunità per guadagnare premi attraverso diverse sfide durante il Dubai Summer Surprises. I membri inoltre possono accelerare l’accumulo di premi presso l’Emirates Skywards global partner network con: 50% di bonus Skywards Miles sui soggiorni in hotel, inclusi Emirates Skywards Hotels, Marriott Bonvoy, IHG Hotels and Resorts, Jumeirah e molti altri; 50% bonus Miles sul noleggio auto, inclusi Hertz, Avis & Budget, Europcar, Sixt e CarTrawler; 50% bonus Miles con le compagnie aeree partner, tra cui United Airlines, Air Canada, Aegean Airlines, Japan Airlines e molte altre; 50% bonus Miles sui pacchetti vacanza Emirates Holidays. L’offerta è valida per i viaggi completati entro il 31 agosto 2026 e i membri possono guadagnare fino a 10.000 bonus Miles per ciascun partner. È necessaria la registrazione per partecipare e le bonus Miles saranno accreditate entro 60 giorni dalla fine del periodo promozionale”, conclude Emirates.

FLYING BLUE E’ STATO PREMIATO AI FREDDIE AWARDS 2026 CON QUATTRO IMPORTANTI RICONOSCIMENTI – Air France-KLM Group informa: “Dopo essere stato nominato ‘World’s Best Loyalty Program’ per il secondo anno consecutivo da Point.me, Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group, si è distinto ancora una volta ai Freddie Awards 2026, il global benchmark per la travel loyalty industry. Flying Blue ha vinto quattro importanti premi, tra cui quello di ‘Program of the Year for the Europe/Africa region’. Ogni anno, i Freddie Awards premiano i best airline and hotel loyalty programs a livello mondiale. Per la Europe/Africa region, Flying Blue si è aggiudicato il primo e il secondo posto nelle seguenti categorie: Program of the Year, Best Elite Program, Best Redemption Ability, Best Customer Service, Best Promotion – Silver medal for the ‘Turning Miles into Memories for 20 years’ campaign”. “Questo riconoscimento è particolarmente significativo, in quanto basato sui voti espressi direttamente dai viaggiatori. Nel 2026, oltre 4,2 milioni di frequent travelers hanno partecipato al processo di votazione dei Freddie Awards, una cifra record che sottolinea sia la credibilità che la portata internazionale di questi premi. In un mercato estremamente competitivo, questo risultato rafforza la posizione di Flying Blue come leading European airline loyalty program e riflette l’impegno di Air France-KLM Group nel porre l’innovazione e l’esperienza del cliente al centro della propria strategia di fidelizzazione. Questo slancio si riflette in una serie di iniziative lanciate di recente, pensate per rendere Flying Blue parte integrante della vita quotidiana dei suoi membri. Tra queste, una nuova offerta sviluppata grazie alla partnership con Apple consente ora ai membri Flying Blue di accumulare Miglia acquistando dispositivi Apple selezionati e di riscattarle per acquisti o esperienze future. In totale, sono attive oltre 100 partnership commerciali con marchi leader come Uber, Booking e SNCF (French national rail operator), a dimostrazione del forte slancio del programma”, conclude Air France-KLM Group.

ESPACIO IBERIA TORNA A MADRID PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO – Iberia informa: “Espacio Iberia si prepara ad aprire le sue porte a Madrid per il quinto anno consecutivo. La compagnia aerea continua così il suo apprezzato spazio culturale, invitando visitatori, clienti e dipendenti a vivere l’esperienza del viaggio a bordo senza allontanarsi dal cuore di Madrid. L’iniziativa si terrà dal 2 al 27 settembre in una location di prestigio: il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). I 1.100 metri quadrati di spazio offriranno ai visitatori un’anteprima di tutte le ultime novità della compagnia, con particolare attenzione all’esperienza premium. Espacio Iberia offrirà un tour virtuale della nuova Iberia Emerald Lounge nel Terminal T4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, che aprirà i battenti nelle prossime settimane. Questo spazio è stato progettato per consentire ai clienti Iberia Platinum, Platinum Prime, Infinita, Infinita Prime, Singular e Oneworld Emerald di godere del design e della privacy di una lounge esclusiva. Espacio Iberia riproporrà le attività immersive più apprezzate delle edizioni precedenti, come il simulatore di volo, che permetterà a chiunque lo desideri di sentirsi un pilota per un giorno, decollando e atterrando da alcune delle destinazioni servite da Iberia, accompagnato da un istruttore. L’innovazione tecnologica, uno dei pilastri del Plan de Vuelo 2030 della compagnia, è al centro dell’attenzione anche quest’anno. I visitatori potranno scoprire le nuove destinazioni di Iberia attraverso esperienze interattive con l’intelligenza artificiale o scoprire quale destinazione si addice meglio alla loro personalità con un quiz dedicato ai viaggiatori. Inoltre, la struttura dispone di un’area giardino per il relax e il riposo. Anche quest’anno la gastronomia sarà protagonista con degustazioni di vini e birre, esperienze culinarie dedicate a diverse destinazioni e show cooking guidati da esperti. Il pubblico potrà sperimentare in prima persona cosa significa viaggiare in una delle tre classi (Business, Premium Economy ed Economy) dell’Airbus A350 e gustare menu comodamente seduti sui sedili di nuova generazione. Espacio Iberia ripropone questa esperienza molto richiesta, disponibile a breve previa prenotazione. Nell’ambito del programma ‘Talento a Bordo’, volto a sostenere i talenti di lingua spagnola in tutte le loro forme, saranno organizzati anche incontri, concerti e workshop. Tutto ciò si svolgerà nell’Open Forum. Lo spazio ospiterà anche un negozio dove sarà possibile scoprire una selezione accuratamente curata di articoli, oltre a un punto vendita biglietti per chi desidera prenotare la propria prossima vacanza. Un’altra novità di quest’anno sarà un angolo d’ascolto per il podcast immersivo ‘El Cubo de Otto’, un’esperienza audio originale creata da Iberia per aiutare a superare la paura di volare. I visitatori che lo desiderano potranno indossare le cuffie e immergersi per qualche minuto in questo paesaggio sonoro che combina contenuti educativi, narrativa e testimonianze di vita reale”. “Il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid si trova in Calle Hortaleza, 63, al confine tra i quartieri di Justicia e Malasaña. Espacio Iberia sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 11:00 alle 20:00, ininterrottamente, dal 2 al 27 settembre. La struttura è completamente accessibile. Tutte le informazioni sulle attività saranno disponibili su: https://espacio.iberia.com/“, conclude Iberia.

DELTA ESPANDE LE BASIC FARES OPTIONS – Delta informa: “A partire da oggi, Delta offre Basic fares in premium products (Delta First, Delta Premium Select e Delta One, nota come Basic Business) oltre alle Classic and Extra fares in mercati selezionati. Questa espansione dell’esperienza Basic consente ai clienti di accedere a prodotti premium a un prezzo inferiore, offrendo loro maggiore scelta e la possibilità di personalizzare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze. Dopo l’introduzione di nuove denominazioni e esperienze di viaggio lo scorso anno e l’espansione della Basic tier a Delta Comfort lo scorso autunno, Delta sta ulteriormente ampliando la sua Basic experience offering includendo Delta First, Delta Premium Select e Delta One. Questa espansione è pensata per offrire ai clienti maggiore scelta durante il volo, consentendo loro di personalizzare il viaggio in base alle proprie preferenze ed esigenze”. “Questa espansione offre ai clienti più opzioni per scegliere l’esperienza Delta più adatta al loro viaggio e un nuovo modo per accedere ai nostri prodotti premium”, ha dichiarato Joe Esposito, executive vice president – chief commercial officer. “Indipendentemente dalla tariffa, ogni cliente può aspettarsi il servizio attento, il comfort e la cura che continuano a contraddistinguere Delta”.

EASYJET LANCIA IL ‘PASSPORT TO K-BEAUTY’ BOX – easyJet informa: “easyJet ha annunciato il lancio di una nuova Korean beauty box, ora disponibile nell’onboard shop, diventando la prima compagnia aerea nel Regno Unito e in Europa a offrire un multi-brand K-beauty product, creato in esclusiva per i propri clienti. Sviluppato in collaborazione con Luneia Brands e ora disponibile sui voli easyJet, il “Passport to K-Beauty” box riunisce una selezione curata di alcuni dei Korean skincare brands and products più ricercati, offrendo ai passeggeri un’opportunità unica per dedicarsi alla cura di sé a 9.000 metri di altitudine e oltre. Il set offre una routine completa in sei fasi, che include maschera, detergente, tonico, siero, crema e, come sanno tutti gli appassionati di skincare, ogni routine si conclude con una protezione solare, particolarmente importante in viaggio. Il cofanetto personalizzato include una gamma di prodotti di punta di marchi coreani leader come Beauty of Joseon, Skin1004, Thank you Farmer e Axis-Y, tutti racchiusi in una pochette impermeabile per cosmetici, ideale da portare in viaggio e perfetta per la spiaggia. La compagnia aerea offre già k-beauty products nella sua area “CAFE SHOP” a bordo. Questo dimostra la crescente popolarità del trend e ha portato allo sviluppo della easyJet k-beauty box in collaborazione con i Luneia brands”. Russell Braterman, Inflight Retail Director di easyJet, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza a bordo e offrire ai clienti le ultime tendenze in modo entusiasmante e accessibile. La k-beauty è uno dei trend di bellezza in più rapida crescita al momento e abbiamo già riscontrato una fantastica domanda da parte dei clienti. Il lancio del nosto K-beauty box si basa su questo successo, offrendo ai clienti la possibilità di provare una routine completa con alcuni dei marchi più in voga in un pratico set a un prezzo vantaggioso, disponibile solo su easyJet”.

EASYJET ORGANIZZA IL PRIMO HOMEWORKER ORANGE POWWOW (HOP) – easyJet informa: “easyJet holidays ha organizzato il suo primo Homeworker Orange PowWow (HOP) il 6 luglio, una giornata ricca di approfondimenti sul settore, panel di esperti e interazione con i fornitori, a cui hanno partecipato 150 lavoratori da remoto provenienti da tutto il Regno Unito. Con un focus sull’estate, l’evento ha offerto ai lavoratori da remoto una panoramica del valore competitivo di easyJet holidays e dell’ampia gamma di opzioni per vacanze al mare e in città con disponibilità per la stagione. Il programma prevedeva un panel di leader con relatori di Designer Travel, Not Just Travel, Inspire Travel e The Coop Travel, che hanno discusso del panorama del settore, delle esigenze dei clienti e delle strategie di conversione delle vendite; un panel di agenti con interventi di Travel Counsellors, Brilliant Travel e Merlin Travel Group; una sessione di approfondimento sulle ultime novità del portfolio hotel con il team di prodotto easyJet holidays e un marketplace di fornitori con oltre 20 hotel partner”.

BOMBARDIER: STATEMENT SULLA SELEZIONE DEL GLOBALEYE DI SAAB DA PARTE DELLA NATO – Bombardier informa: “Bombardier desidera congratularsi con il suo partner di lunga data Saab per essere stato scelto come fornitore del GlobalEye per la NATO Airborne Early Warning & Control (AEW&C) fleet. La Global platform di Bombardier è la spina dorsale di questa soluzione e siamo molto orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nel continuo successo di questo programma in tutto il mondo. L’annuncio è l’ultimo esempio di come il velivolo Bombardier Global 6500 venga scelto dai governi che desiderano modernizzare le proprie capacità di difesa aerea. Questo velivolo è collaudato, versatile e più economico da gestire rispetto alle piattaforme commerciali tradizionali. Inoltre, Bombardier Defense è riconosciuta in tutto il mondo come un partner collaborativo e flessibile. La scelta del GlobalEye da parte della NATO sottolinea il valore di tali partnership nel settore aerospaziale e della difesa, soprattutto in un contesto di requisiti in rapida evoluzione. Bombardier è pronta a fornire supporto con velivoli collaudati e world-renowned engineering capabilities”.

A330 MULTINATIONAL MRTT FLEET: 6 ANNI DI EUROPEAN STRATEGIC COOPERATION – Airbus informa: “All’inizio di quest’anno, la NATO ha ufficialmente dichiarato la piena capacità operativa (FOC) per la flotta MMF. Questo traguardo segna la prontezza della flotta a impiegare le sue capacità di rifornimento in volo, trasporto aereo strategico ed evacuazione aeromedica in tutto il mondo. Il quadro MMF, che attualmente comprende Paesi Bassi, Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca e Finlandia, finanzia congiuntamente l’acquisizione e la gestione della flotta di Airbus A330 MRTT. Il decimo velivolo dovrebbe essere consegnato a settembre e si prevede che la flotta crescerà fino a 12 unità entro il 2029. Quella che era iniziata come una visione ambiziosa si è trasformata in un pilastro delle capacità dell’Alleanza, garantendo alle nazioni partecipanti il diritto esclusivo di operare con mezzi di proprietà della NATO all’interno di un sistema di condivisione altamente efficiente”. Gemma Martín Ferrer, MRTT MMF programme manager at Airbus: “Questo programma europeo è stata una decisione strategica rischiosa ma intelligente. Ha dimostrato che le nazioni europee possono unirsi sotto un bilancio comune per schierare capacità all’avanguardia in qualsiasi parte del mondo”. “Martín sottolinea inoltre che la gestione diretta da parte della NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha garantito un’esperienza più agile, favorendo un ambiente costruttivo incentrato sulla risoluzione congiunta dei problemi. Questo modello di successo di collaborazione europea in materia di difesa è stato al centro dell’attenzione al vertice NATO di Ankara del 7 luglio, dove è stata firmata una lettera d’intenti per la creazione di una flotta multinazionale di A400M, simile all’attuale programma MMF. L’infrastruttura operativa si estende da una base operativa principale a Eindhoven, una base operativa avanzata a Colonia e una terza base prevista a Karup, in Danimarca, garantendo che la flotta rimanga permanentemente in servizio. Per rafforzare la prontezza operativa a lungo termine, l’addestramento degli equipaggi di volo verrà progressivamente trasferito dall’Airbus International Training Centre in Seville all’Air Mobility Training Center in Rijen, Paesi Bassi, che ospiterà un A330 MRTT full mission simulator sviluppato da Airbus per NSPA. Per mantenere un vantaggio operativo, Airbus e la NSPA si stanno ora concentrando su Mid-Life Upgrades (MLU) completi per il programma. L’innovazione continuerà anche dopo l’ultimo aggiornamento (MLU). Nell’ambito dell’evoluzione dell’A330 MRTT+, Airbus ha già certificato il suo tanker aircraft per automatic air-to-air refuelling (A3R) boom operations day and night. L’azienda sta ora esplorando attivamente la autonomous hose refuelling technology”, conclude Airbus

LEONARDO: LA NATO ANNUNCIA UN IMPORTANTE ACCORDO CON ACCENTURE PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI UN’INFRASTRUTTURA DIGITALE PIU’ AGILE E RESILIENTE – Leonardo informa: “Accenture ha firmato un accordo del valore di circa 200 milioni di euro con la NATO Communications and Information Agency (NCIA) nell’ambito del programma Protected Business Network (PBN), segnando un passo fondamentale verso la realizzazione dell’organizzazione digitale sicura e cloud-enabled della NATO. Nel corso dei prossimi sette anni, Accenture collaborerà con Leonardo per la realizzazione del programma. Il Protected Business Network costituisce la base delle operazioni digitali classificate dell’Alleanza NATO, consentendo ai decisori e al personale militare di comunicare, coordinarsi e accedere ai dati critici attraverso un ambiente cloud moderno, standardizzato, scalabile e più resiliente verso minacce esterne e interruzioni di servizio. Il programma PBN sostituirà le infrastrutture attuali e rafforzerà agilità e sicurezza dell’architettura digitale della NATO grazie all’introduzione di un modello operativo cloud comune, metodologie standard di ingegneria e un ambiente sicuro in cui sviluppare, implementare e gestire nuovi servizi digitali in modo più rapido, ponendo le basi per una continua evoluzione digitale dell’Alleanza. Accenture e Leonardo progetteranno, implementeranno e gestiranno la piattaforma centrale del PBN su un ambiente multi-cloud fornito dalla NCIA, supportando la progressiva adozione di servizi cloud sicuri da parte di circa 29.000 utenti dell’Alleanza. Grazie anche al rafforzamento ottenuto attraverso recenti acquisizioni, Leonardo implementerà un’architettura Zero Trust protetta dalla propria Global Cybersec Platform, una piattaforma multi-agentica basata sull’intelligenza artificiale per la cyber defence, in grado di garantire i più elevati livelli di resilienza. L’accordo, firmato dal General Manager della NCIA Dylan Browne e da Olivier Girard, Defense Industry Lead di Accenture EMEA in occasione del NATO Summit Defense Industry Forum di Ankara, dà avvio alla prima fase di implementazione di uno dei più importanti programmi di trasformazione digitale della NATO”. Mauro Macchi, CEO di Accenture EMEA, ha commentato: “L’ambizione della NATO di diventare un’Alleanza pienamente digitale rappresenta uno dei programmi di trasformazione più significativi del nostro tempo e una reinvenzione di questa portata richiede un partner di fiducia disposto ad assumersi la responsabilità dei risultati. Insieme a Leonardo, metteremo a disposizione le competenze in ambito cloud e cybersecurity necessarie per supportare la NCIA nella realizzazione di una dorsale digitale resiliente, interoperabile e pronta per il futuro, rafforzando al tempo stesso la capacità dell’Alleanza di operare e mantenere la propria leadership”. Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “Nell’attuale scenario geopolitico, questo progetto rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la prontezza operativa, l’interoperabilità e la continuità delle missioni della NATO. Con il programma Protected Business Network, Leonardo consolida la propria leadership nella cybersecurity al servizio delle organizzazioni mission critical”.

EMBRAER MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA L’IPANEMA 203 ALL’EXPOSICION RURAL IN ARGENTINA – Embraer informa: “Embraer parteciperà per la prima volta alla 138th Exposición Rural, uno degli eventi agroalimentari più tradizionali e importanti dell’America Latina, che si terrà dal 16 al 26 luglio a Buenos Aires, Argentina. L’iniziativa rientra nella strategia aziendale volta ad espandere la presenza internazionale dell’Ipanema 203, l’aereo agricolo leader di mercato in Brasile e l’unico al mondo alimentato a etanolo, rafforzando al contempo la sua presenza in nuovi mercati in tutta la regione. Durante l’evento, Embraer è stata invitata a partecipare a un panel che riunisce i leader del settore per discutere del futuro della smart aerial application, delle nuove tecnologie e delle iniziative innovative volte ad aumentare la produttività agricola”. “Siamo onorati di partecipare, per la prima volta, a uno dei principali eventi agroalimentari dell’America Latina. La fiera offre un’eccellente opportunità per presentare l’Ipanema 203 agli operatori argentini, alle aerial application companies e agli agricoltori, rafforzando al contempo la nostra strategia di espansione nei mercati chiave per lo sviluppo della regional agricultural aviation”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader. “Embraer ha recentemente rafforzato la sua strategia di espansione in Argentina firmando un Memorandum d’Intesa (MoU) con Essential Energy Holding, leader nelle soluzioni per l’efficienza energetica, e Bioenergías Agropecuaria, la società del gruppo specializzata nella produzione di biofuel. L’accordo supporterà gli studi di fattibilità sulla produzione e distribuzione di etanolo per i futuri operatori dell’Ipanema. In prospettiva regionale, Embraer ha inoltre annunciato la certificazione dell’Ipanema 203 in Paraguay, un traguardo che apre la strada alle operazioni su larga scala del velivolo nel Paese. Con oltre 1.700 esemplari consegnati, l’Ipanema è leader di mercato nel segmento in Brasile e la scelta preferita dagli operatori grazie ai bassi costi operativi, all’elevata produttività e all’eccezionale precisione di applicazione. Alimentato a etanolo, l’Ipanema 203 offre sostenibilità ed efficienza operativa. Oltre a garantire un’applicazione uniforme e di alta qualità, l’aereo elimina problemi quali i danni alle colture causati dalle attrezzature di terra, tra i numerosi altri vantaggi”, conclude Embraer.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA LA RAPID SOFTWARE-DRIVEN INTEGRATION FOR COMMAND AND CONTROL ALLA VALIANT SHIELD 2026 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha dimostrato il Command and Control (C2) and battle management for converged fires, l’Integrated Air and Missile Defense (IAMD) e il puntamento a lungo raggio a supporto delle forze statunitensi e della coalizione durante l’esercitazione Valiant Shield 2026 (VS26). Nel complesso, le dimostrazioni hanno messo in luce l’agilità e la competenza di Lockheed Martin nell’ambito del software, unificando un’ampia gamma di sensors, weapons and C2 systems in diversi domini operativi, consentendo un processo decisionale più rapido e coordinato per gli operatori”. “Queste dimostrazioni evidenziano la potenza dell’integrazione nel creare un vantaggio operativo”, ha dichiarato Joe DePietro, Mission Integration Command and Control vice president and general manager at Lockheed Martin. “I nostri battle management systems e la nostra multi-domain expertise sono già applicati in operazioni reali, fornendo una solida base per l’innovazione. Combinando questa esperienza operativa con software moderni e tecnologie digitali, possiamo passare più rapidamente dall’innovazione all’impatto sulla missione”. “Valiant Shield 2026 ha evidenziato la crescente importanza dell’interoperabilità, delle capacità basate su software, dell’integrazione e della condivisione dei dati in tempo reale, dove il vantaggio decisionale dipende dalla capacità di connettere sensori, sistemi e operatori in diversi ambiti con velocità, affidabilità e precisione”, conclude Lockheed Martin.