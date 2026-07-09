Collins Aerospace apre il suo UK Engineering Center of Excellence per sviluppare next-generation aircraft systems

Collins Aerospace, società di RTX, ha annunciato oggi la piena operatività del suo Engineering Center of Excellence in Wolverhampton, U.K, dedicato allo sviluppo di next-generation electric thrust reverser actuation systems (elecTRAS™). Il CoE ospita una nuova state-of-the-art, modular and scalable test facility, progettata per favorire l’innovazione in aircraft actuation system design, testing and certification.

“Grazie a una soluzione più snella, elecTRAS consente di eliminare le actuation hydraulic interfaces e i fluidi e facilita una riduzione del 15-20% del nacelle actuation weight a integrated aircraft system level. Le capacità di test avanzate di Wolverhampton simulano le condizioni reali per aircraft components, actuators, subsystems and full systems. Integrando gli early-stage test results nella system analysis, i potenziali problemi vengono risolti rapidamente, riducendo i ritardi e migliorando la scalabilità del design per le applicazioni future”, afferma Collins Aerospace.

“Il nostro Engineering Center of Excellence riflette l’impegno di RTX nel fornire soluzioni innovative, efficienti ed economicamente vantaggiose per l’industria aerospaziale”, ha affermato Ajay Mahajan, president of Advanced Structures at Collins Aerospace. “Questo approccio modulare unico supporta la transizione del settore verso more-electric systems, allineandosi agli obiettivi lungimiranti degli original equipment manufacturers e migliorando al contempo la fuel efficiency, le operational performance e la facilità di manutenzione”.

“La Wolverhampton test capability si estende dai moduli agli integrated systems. Ciò consente scalabilità e intercambiabilità, riducendo tempi e costi di sviluppo e permettendo alla struttura di supportare molteplici programmi e system variants.

La presenza congiunta di elecTRAS systems and nacelle actuation design expertise semplifica lo sviluppo e promuove una collaborazione efficiente. Gli ingegneri altamente qualificati della struttura stanno guidando l’innovazione in electric systems, smart algorithms and motor control architecture, continuando al contempo a supportare le flotte esistenti.

Già in uso sulla famiglia Airbus A350, la Collins elecTRAS technology ha accumulato oltre 15 milioni di ore di volo e 2,2 milioni di cicli di volo su più di 700 aeromobili al 2025″, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – RTX – Photo Credits: Collins Aerospace – RTX)