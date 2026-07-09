News Brevi – 09.07.2026

SACBO HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO “HIGLY COMMENDED” NELLA CATEGORIA HR EXCELLENCE – SACBO informa: “Il 23 giugno 2026 SACBO ha ricevuto il riconoscimento “Highly Commended” nell’ambito degli ACI EUROPE HR Excellence Awards, una menzione speciale riservata ai progetti che si distinguono per qualità, innovazione e impatto organizzativo nel campo delle Risorse Umane. Il riconoscimento è stato attribuito al progetto “Call for Ideas 2025 – Costruiamo insieme l’aeroporto del futuro”, iniziativa promossa dalla Direzione Risorse Umane con l’obiettivo di trasformare l’innovazione in un processo strutturato e partecipativo, coinvolgendo direttamente le persone nella definizione delle soluzioni per lo sviluppo dell’aeroporto. L’iniziativa ha offerto a tutti i dipendenti di SACBO e BGY International Services la possibilità di proporre idee innovative per migliorare processi, servizi e organizzazione aziendale, contribuendo a diffondere una cultura fondata sulla partecipazione, sulla responsabilizzazione e sull’innovazione continua. Il percorso ha preso avvio il 12 maggio 2025 con il lancio della Call for Ideas. Dopo la fase di raccolta delle proposte, conclusasi il 30 settembre 2025, i partecipanti hanno seguito un percorso formativo dedicato, articolato in tre incontri tra ottobre e novembre, finalizzato a fornire strumenti e metodologie per trasformare le idee in progetti concreti e svilupparne una presentazione efficace. L’iniziativa ha raccolto 13 progetti, presentati individualmente o in gruppo, con il coinvolgimento di 17 partecipanti appartenenti alle due società del Gruppo. Le proposte hanno affrontato temi strategici per il futuro dell’aeroporto, tra cui l’efficientamento dei processi operativi, la safety e la security, la qualità dei servizi, l’ottimizzazione dei flussi aeroportuali e l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi aziendali. La valutazione delle proposte è stata affidata a una Commissione multidisciplinare composta dal Direttore Generale di SACBO, dal Direttore Risorse Umane, dal Direttore Commerciale Non Aviation, dal Direttore Operations, dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Direttore Infrastrutture, dal Responsabile IT e dall’Innovation Operational Manager. A completare la Commissione hanno partecipato, quali componenti esterni, l’Innovation Manager di Aeroporti di Roma (ADR) e l’Innovation Manager di SEA Aeroporti di Milano, assicurando una valutazione qualificata sotto il profilo strategico, tecnico, economico e dell’innovazione. I progetti sono stati analizzati sulla base di criteri oggettivi quali fattibilità nel contesto aeroportuale, impatto organizzativo, livello di innovazione, rapidità di implementazione e coerenza con gli obiettivi strategici aziendali. La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 dicembre 2025 alla presenza del Comitato Guida, della Commissione e di tutti i partecipanti. Il progetto vincitore è stato “Outsight: nuovo modello di gestione ottimizzata dei flussi aeroportuali”, una soluzione che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per tracciare in forma completamente anonima i flussi dei passeggeri. La tecnologia consentirebbe di effettuare analisi avanzate finalizzate al miglioramento dei flussi all’interno del terminal, alla comprensione dei comportamenti di consumo e al monitoraggio delle performance commerciali. Nel corso del 2026 il progetto è entrato nella sua seconda fase di sviluppo, con incontri di approfondimento tra i proponenti e gli esperti delle diverse funzioni aziendali per valutarne la concreta applicabilità e accompagnare le iniziative più promettenti verso una successiva sperimentazione operativa. Il riconoscimento conferito da ACI EUROPE rappresenta un’importante attestazione del valore dell’approccio adottato da SACBO nella promozione dell’innovazione organizzativa, confermando come il coinvolgimento delle persone costituisca un fattore strategico per lo sviluppo dell’aeroporto e per il rafforzamento della cultura aziendale”.

EMIRATES NOMINA IL NUOVO COUNTRY MANAGER PER LE FILIPPINE – Emirates informa: “Emirates ha nominato Khalid Al Zarooni nuovo Country Manager for the Philippines, dove supervisionerà le operazioni commerciali della compagnia aerea. Al Zarooni è entrato in Emirates nel 2006 e ha costruito una solida carriera internazionale in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Emirates Vice President for Saudi Arabia, incarico che ha assunto nel 2024. In quasi vent’anni di carriera in Emirates, Al Zarooni ha ricoperto ruoli commerciali e di leadership a Cipro, Uganda, Tanzania, Marocco, Grecia, Kuwait e Arabia Saudita. La sua esperienza spazia da commercial strategy a corporate sales, stakeholder engagement and government relations, inclusa la guida di team multiculturali nei mercati internazionali. La sua leadership è stata ampiamente riconosciuta in tutto il network di Emirates, con i suoi team che hanno ricevuto il Top Sales Team Award in Morocco e il Top Corporate Award in Saudi Arabia. Mentre era di stanza in Grecia, Al Zarooni è stato eletto President and Chairperson of the Board of Airline Representatives dalla comunità delle compagnie aeree straniere, diventando la persona più giovane a ricoprire tale carica. La sua elezione rifletteva la fiducia riposta in lui dai colleghi del settore per la sua professionalità, onestà e trasparenza. Al Zarooni ha conseguito un MBA presso l’Università di Wolverhampton, in Inghilterra”. “Le Filippine sono da tempo uno dei mercati chiave di Emirates nel Sud-est asiatico”, ha dichiarato Al Zarooni. “Sulla base della presenza di Emirates nel Paese da 36 anni, non vedo l’ora di collaborare con i nostri clienti, i partner del settore turistico e gli stakeholder per cogliere nuove opportunità di crescita e rafforzare ulteriormente la posizione di Emirates sul mercato”. “All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea ha incrementato i suoi servizi via Manila, Cebu e Clark, portandoli a 32 voli settimanali e collegando i clienti di tutte le Filippine alla sua rete globale tramite l’hub di Dubai”, conclude Emirates.

EASYJET CELEBRA IL 15.000° PARTECIPANTE AL SUO PROGRAMMA FEARLESS FLYER – easyJet informa :”easyJet ha dato il benvenuto a bordo al suo 15.000° partecipante al programma Fearless Flyer, aiutandolo a volare con sicurezza. Dal suo lancio nel 2012, il programma Fearless Flyer di easyJet ha aiutato migliaia di persone a superare la paura di volare, con un tasso di successo superiore al 95%. Considerando che si stima che una persona su sei soffra di ansia da volo, il corso offre rassicurazioni e tecniche vincenti, impartite da piloti esperti di easyJet e da specialisti in fobie, per aiutare a superare le paure legate al volo, anche a chi soffre di aerofobia più convinta. La compagnia aerea ha inoltre messo in vendita undici corsi in tutto il Regno Unito, in modo che chi ha paura di volare possa frequentarli nell’aeroporto più comodo per sé. I corsi si terranno durante l’autunno e l’inverno in diverse località del Regno Unito, con experience flights in partenza da Londra Gatwick, Londra Luton, Birmingham, Bristol, Manchester, Edimburgo, Jersey, Belfast e, per la prima volta dal 2019, anche da Newcastle, offrendo ai clienti l’opportunità di scegliere una sede vicina a casa. Per coloro che partecipano a un corso con experience flight, il programma è suddiviso in tre parti principali. Un corso teorico virtuale, in cui un comandante easyJet spiega i suoni e le sensazioni insolite che i passeggeri provano a bordo di un aereo durante il decollo, l’atterraggio e in caso di turbolenza; inoltre, Lawrence Leyton, uno dei massimi esperti nella psicologia della paura, insegna una serie di tecniche mentali uniche per gestire l’ansia. Una pre-flight one-hour ‘Meet the Team’ online Zoom session, in cui i partecipanti scopriranno l’esperienza in aeroporto e cosa aspettarsi; seguirà una sessione di domande e risposte con il team Fearless Flyer, che include un pilota easyJet, Lawrence Leyton e il direttore del corso Mark Wein, il quale condividerà i suoi consigli e suggerimenti su come ha superato la sua paura di volare molti anni fa. Infine, uno special experience flight della durata massima di un’ora dall’aeroporto in cui si svolge il corso, durante il quale i partecipanti metteranno alla prova le nuove competenze acquisite ascoltando il commento in diretta del team Fearless Flyer. I posti disponibili per i corsi sono consultabili sul sito www.fearlessflyer.easyjet.com“. Mark Wein, Direttore del Corso Fearless Flyer di easyJet, ha dichiarato: “Raggiungere i 15.000 partecipanti al programma Fearless Flyer è un traguardo incredibile di cui siamo estremamente orgogliosi. Essendo stato io stesso vittima della paura di volare, so quanto possa essere trasformativo superarla. Negli ultimi 14 anni abbiamo aiutato migliaia di persone a ritrovare la fiducia in se stesse e a godere della libertà che il volo può offrire, che si tratti di visitare i propri cari, andare in vacanza o viaggiare per lavoro. Il successo del programma è dovuto alla dedizione e alla competenza dei nostri piloti e del team Fearless Flyer, e siamo entusiasti di aiutare ancora più persone a diventare Fearless Flyer attraverso i nostri nuovi corsi autunnali e invernali”.

SACBO E ECO.BERGAMO: IL FUTURO SOSTENIBILE AL CENTRO DEL CONFRONTO SU INVESTIMENTI E POLITICHE – SACBO informa: “SACBO, in qualità di membro del Comitato Editoriale di Eco.Bergamo, ha partecipato martedì 7 luglio nella cornice di ChorusLife all’evento “Governare il Futuro: investimenti e politiche per l’Italia del 2030 e del 2025”, che ha rappresentato un momento di confronto con l’economista e statistico, nonché ex ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, attuale direttore scientifico di AsviS Italia. Il dialogo si è sviluppato sul tema della governance del futuro e delle strategie di investimento nella transizione green, in uno scenario internazionale complesso e profondamente instabile segnato da disuguaglianza, povertà e crisi idrica. In questo contesto una nota positiva: le imprese italiane che scelgono la strada della Sostenibilità (High-ESG) sono nettamente più competitive, registrando ricavi, occupazione e investimenti superiori rispetto a chi non segue questa direzione. L’Italia nel biennio 2026-28 è impegnata a ridefinire la propria Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. E il relatore ha evidenziato come, solo mettendo al centro la giustizia intergenerazionale, la transizione energetica come fattore di indipendenza e la disuguaglianza di genere, si può contribuire ad una crescita economica sostenibile”.

THALES ACCELERA LA PRODUZIONE PER LA DIFESA E GLI INVESTIMENTI INDUSTRIALI IN TUTTA EUROPA – Thales informa: “Thales sta accelerando significativamente la produzione in tutti i suoi principali programmi di Difesa. Nel periodo 2024-2026, la spesa in conto capitale del Gruppo aumenterà di oltre il 40%, raggiungendo circa 830-850 milioni di euro nel 2026. Questi investimenti riguardano, tra gli altri, sette principali ambiti nei campi della sorveglianza aerea, difesa aerea, effettori, sonar e comunicazioni militari. Sono in corso investimenti nei siti industriali di Thales in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito per espandere la capacità produttiva esistente, modernizzare le strutture, investire in ingegneria e sistemi informativi, e ridurre i tempi di consegna. Per sostenere la crescita nei suoi mercati principali, il Gruppo sta assumendo più di 9.000 persone in tutto il mondo nel 2026, di cui il 70% nei paesi europei. Thales ha una lunga tradizione nel costruire partnership in Europa, collaborando con campioni nazionali nella maggior parte dei paesi in cui opera per sviluppare e offrire soluzioni collaborative”. Pascale Sourisse, Senior Executive Vice-President per lo Sviluppo Internazionale di Thales, ha dichiarato: “La prontezza operativa della difesa inizia dalla prontezza nell’industria. Grazie alla nostra presenza in più di 20 paesi europei e investimenti costanti in tecnologie avanzate, capacità industriale, talento ingegneristico e cooperazione strategica tra campioni nazionali, Thales è fermamente impegnata a soddisfare le esigenze del continente in termini di soluzioni interoperabili e sovrane, e a espandere rapidamente l’EDTIB per fornire alle nazioni capacità affidabili che sostengono le operazioni multi-dominio”. “A supporto di questa accelerazione delle attività il Gruppo sta assumendo più di 9.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui il 70% in paesi europei. Negli ultimi 5 anni, Thales ha reclutato almeno 8.000 persone all’anno per supportare la dinamica di crescita dei suoi principali settori aziendali”, conclude Thales.

ROLLS-ROYCE: NUOVO MANUFACTURING PLANT A DERBY – Rolls-Royce informa: “Il successo di Rolls-Royce nello sviluppo di uno small modular reactor (SMR) business nazionale sta generando occupazione a lungo termine e competenze fondamentali per il Regno Unito, come dimostra l’annuncio dell’apertura di un nuovo manufacturing development centre a Derby, del valore di 12 milioni di sterline. La Pioneer Works facility svilupperà i processi di costruzione, l’assemblaggio di precisione e i test avanzati necessari per il de-risk nella consegna della sua SMR fleet nel Regno Unito, nella Repubblica Ceca e ora anche in Svezia. Il centro contribuirà a fornire a una nuova generazione di specialisti del settore le competenze altamente tecnologiche necessarie per competere in un settore globale in crescita. Svilupperà e convaliderà le tecniche, le tecnologie e i processi richiesti per assemblare i componenti di altissima integrità che sono il cuore di un SMR. L’impianto, la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno, opererà a fianco dell’attuale ‘EXPERI’ facility di Rolls-Royce SMR presso l’University of Sheffield’s Advanced Manufacturing Research Centre. EXPERI continuerà a svolgere un ruolo prezioso nello sviluppo del modular approach unico di Rolls-Royce SMR per la fornitura di nuclear technologies collaudate”. “Rolls-Royce SMR sta dimostrando il suo potenziale nel generare crescita economica regionale e rafforzare la filiera produttiva del Regno Unito, come dimostra il fatto che il valore dei contratti aggiudicati da Great British Energy – Nuclear (GBE-N) ha raggiunto quasi 900 milioni di sterline e che, di questi, oltre il 70% è stato vinto da aziende britanniche. Rolls-Royce SMR è stata nominata selected technology nella GBE-N small modular reactor (SMR) competition nell’estate del 2025. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha firmato un accordo con GBE-N che ha aperto la strada alla realizzazione di SMR a Wylfa, sulla costa di Ynys Môn (Anglesey), nel Galles del Nord”, conclude Rolls-Royce.

AIRBUS PROSEGUE LO SVILUPPO DELLA SUA SOLUZIONE BIRD OF PREY – Airbus informa: “Airbus Defence and Space sta lavorando a una risposta concreta alla minaccia rappresentata dai droni: il Bird of Prey. È molto più di un semplice uncrewed aerial system. Basato sull’airframe dell’Airbus Do-DT25, questo target drone si sta evolvendo in un vero e proprio drone hunter. Dopo essere stato lanciato da una catapulta, il Bird of Prey sarà in grado di ingaggiare minacce a lunga distanza. A seconda dei requisiti della missione, trasporterà testate di diverse dimensioni e con differenti profili prestazionali. Inoltre, la piattaforma sarà riutilizzabile. Questi fattori renderanno il Bird of Prey estremamente flessibile e contribuiranno a mantenere basso il costo per ingaggio. Il Bird of Prey opererà tramite l’Airbus Integrated Battle Management System (IBMS), che consente una perfetta integrazione nell’architettura di difesa aerea. La soluzione è realizzata interamente con tecnologia europea. In soli nove mesi, Bird of Prey è passato da un’idea a un volo dimostrativo, avvenuto alla fine di marzo 2026 in una military training area nella Germania settentrionale. In uno scenario di missione realistico, ha cercato, rilevato e classificato un medium-sized one-way attack drone prima di ingaggiarlo con un Mark I missile della defence start-up Frankenburg Technologies. Dall’identificazione della minaccia alla sua distruzione, il sistema si occupa della maggior parte delle operazioni più complesse. Tuttavia, l’operatore umano rimane coinvolto. Dopo aver identificato la minaccia, il sistema richiede l’intervento. Una volta che l’operatore concede l’autorizzazione (o, a seconda della configurazione scelta, non interviene), Bird of Prey procede alla neutralizzazione della minaccia. Airbus sta già pianificando ulteriori prove sul campo nel corso del 2026 per rendere il sistema ulteriormente operativo per i clienti di tutto il mondo”.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS INAUGURA UNA NUOVA ESPANSIONE A MANKATO, MINNESOTA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha inaugurato ufficialmente un nuovo Logistics Operations Center (LOC) in Mankato, Minnesota, USA, adiacente alla sua mtu power generation manufacturing facility. L’ampliamento consentirà a Rolls-Royce di più che raddoppiare la capacità produttiva dei suoi mtu Series 4000 generator sets, utilizzati per fornire alimentazione di emergenza a infrastrutture critiche su larga scala in tutto il continente americano, tra cui ospedali, aeroporti, siti industriali e data center. Questo investimento sta creando oltre 100 posti di lavoro a livello locale, con un aumento della forza lavoro di quasi il 20%, rendendo Rolls-Royce uno dei maggiori produttori di Mankato”. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Con l’accelerazione della domanda di energia affidabile e indipendente negli Stati Uniti, questo investimento consente a Rolls-Royce di tenere il passo con il mercato e di fornire una mission-critical backup power generation senza precedenti. Mankato svolge un ruolo fondamentale sia per il futuro di Rolls-Royce che per quello dell’industria manifatturiera statunitense: i generatori di produzione americana costruiti qui alimentano l’attività economica e le infrastrutture critiche in tutto il continente americano”. Adam Wood, Managing Director at Rolls-Royce in America, ha dichiarato: “Rolls-Royce ha una lunga storia a Mankato e siamo orgogliosi di dimostrare il nostro continuo impegno a crescere in e con questa comunità. Dagli inizi, quando fornivamo essential power systems per gli agricoltori locali, fino ad oggi, dove produciamo large-scale generators che supportano infrastrutture critiche in tutto il paese, l’impatto della nostra Mankato facility è definito dalle persone che la mantengono operativa, generazione dopo generazione”. “Il nuovo LOC offre maggiore capacità per le operazioni logistiche e di assemblaggio ed è stato costruito appositamente per supportare l’aumento della produzione di mtu Series 4000 generator sets. Circa due terzi del LOC di Mankato sono dedicati alle operazioni logistiche, mentre lo spazio rimanente è a supporto delle attività di produzione. L’investimento di Mankato, annunciato per la prima volta nel giugno 2025, dovrebbe più che raddoppiare la capacità produttiva di mission-critical backup power systems entro la fine del 2026. Oggi, i Rolls-Royce backup power systems supportano oltre il 25% dei data center statunitensi, oltre ad altre infrastrutture critiche, fornendo energia continua senza impattare sulle reti energetiche locali”, conclude Rolls-Royce.

F-35A: ARMASUISSE E LOCKHEED MARTIN STABILISCONO UN ADDENDUM ALL’OFFSET AGREEMENT – armasuisse informa: “armasuisse e Lockheed Martin stanno consolidando ulteriori progetti per l’approvvigionamento degli F-35A con un addendum all’offset agreement. Questi progetti mirano specificamente a rafforzare le tecnologie chiave per la sicurezza, le capacità industriali e la resilienza della Svizzera. Le specifiche saranno ampiamente superate se implementate con successo: si prevede che complessivamente si raggiungeranno obiettivi di compensazione pari a circa il 73% del valore del contratto, anziché il 60% richiesto. Anche i valori target regionali saranno ampiamente superati: nella Svizzera francofona, la quota prevista è di circa il 40% superiore alle specifiche; Nella Svizzera italiana, si prevede che il valore obiettivo venga superato di circa il 140%. L’offset business, note anche come offset transactions, comprendono ordini, progetti o collaborazioni che un fornitore estero realizza nell’ambito di appalti con aziende, istituti di istruzione superiore o partner di ricerca in Svizzera. Transazioni per un valore di 1,03 miliardi di dollari statunitensi, accreditate a Lockheed Martin in relazione all’acquisto del nuovo F-35A al 30 giugno 2026, sono già registrate nel registro degli offset. Ciò corrisponde a circa un terzo dell’intero obbligo di offset. Si aggiunge ora questo pacchetto di ulteriori progetti, rendendo l’adempimento dell’obbligo di offset più prevedibile, più efficace e maggiormente focalizzato sulle competenze strategiche per la sicurezza in Svizzera. I nuovi progetti includono, ad esempio, un F135 engine training system con trasferimento di know-how basato, lo sviluppo di capacità per la produzione e la riparazione di componenti del cockpit dell’F-35, il cyber training per la protezione degli IT networks relativi all’F-35. Tali progetti non solo generano contratti industriali, ma aiutano anche la Svizzera a costruire e mantenere a lungo termine capacità critiche, conoscenze tecniche e competenze rilevanti per la missione all’interno del Paese. Altre iniziative includono la produzione avanzata e la certificazione di componenti critici per la sicurezza, l’ampliamento delle competenze nelle micro e nanotecnologie, un ecosistema Quantum System 2 disponibile in Svizzera e progetti nel campo dei carburanti sintetici sostenibili per l’aviazione. Ciò rafforzerà settori orientati al futuro che rivestono un’importanza crescente per la difesa, la sicurezza degli approvvigionamenti, la resilienza informatica, le comunicazioni sicure, la tecnologia dei sensori e supply chain solide. Con l’addendum, armasuisse può concentrare la partecipazione dell’industria svizzera in modo più specifico sulle tecnologie chiave rilevanti per la sicurezza, sulle capacità industriali e su una più ampia presenza regionale. L’obbligo totale di offset di Lockheed Martin è di circa 3 miliardi di dollari USA. Ciò corrisponde al 60% del valore del contratto. Secondo il decreto federale, il 20% sarà direttamente collegato all’acquisizione degli F-35A. Un ulteriore 40% potrà essere realizzato indirettamente, ovvero in settori dell’industria svizzera rilevanti per la sicurezza e gli armamenti. Inoltre, è previsto che il 65% delle transazioni di offset venga effettuato nella Svizzera tedesca, il 30% nella Svizzera francese e il 5% nella Svizzera italiana”.

JETBLUE PROSEGUE LA SUA ESPANSIONE A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha continuato la sua significativa espansione presso Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), con il lancio di otto destinazioni non-stop e altre sei in arrivo, rafforzando la sua posizione di compagnia aerea leader a Fort Lauderdale, con il maggior numero di voli e destinazioni non-stop, e sottolineando il suo impegno a lungo termine nel sud della Florida. La compagnia aerea aggiunge un servizio giornaliero diretto da Fort Lauderdale a Baltimora, Charlotte, Cleveland, Nashville, Detroit, Houston, Chicago e Ponce, Porto Rico. Nuovi servizi per Indianapolis, San Diego, Columbus, Ohio, Cali, Colombia, Barranquilla, Colombia e Caracas, Venezuela inizieranno nei prossimi mesi. Con i nuovi voli di oggi, JetBlue opererà ora più di 125 partenze giornaliere verso più di 55 destinazioni non-stop da FLL, il più grande programma nella storia della compagnia aerea presso l’aeroporto. La compagnia aerea prevede di raggiungere circa 150 voli giornalieri da FLL quest’inverno, offrendo ai clienti ancora più opzioni di viaggio attraverso la sua rete”. “Fort Lauderdale è sempre stata parte del DNA di JetBlue e una pietra angolare della nostra rete. Siamo molto entusiasti di questa prossima fase di crescita e non vediamo l’ora di offrire un grande valore alla popolazione del sud della Florida”, ha affermato Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue.

LOCKHEED MARTIN SI AGIUDICA UN 500 kW JOINT LASER WEAPON SYSTEM CONTRACT – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha ricevuto un contratto per far avanzare la United States next generation cruise missile and unmanned aerial system defense architecture. Nell’ambito di questo Joint Laser Weapon System (JLWS) program, Lockheed Martin svilupperà un tactical containerized 500 kW laser weapon system, fornendo soluzioni di intercettazione scalabili ed economiche. Il contratto riconosce la collaborazione dell’azienda con SCALED Directed Energy”.

AIR CANADA: RACCOLTA RECORD PER LA AIR CANADA FOUNDATION NEL SUO 14th GOLF TOURNAMENT – Air Canada informa: “La Air Canada Foundation ha ospitato martedì il suo 14th annual Golf Tournament a Terrebonne, Québec. L’evento ha raccolto la cifra record di 1,5 milioni di dollari per sostenere la salute e il benessere dei bambini e dei giovani in tutto il Canada. L’edizione di quest’anno ha accolto 375 ospiti e oltre 100 sponsor, tra cui partner aziendali, fornitori e venditori che hanno generosamente sostenuto la più grande raccolta fondi dell’anno della Air Canada Foundation. Questi fondi verranno erogati attraverso il programma di sovvenzioni annuali della Fondazione, fornendo l’assistenza tanto necessaria ai bambini e ai giovani provenienti da comunità meritevoli, consentendo ai bambini di raggiungere il loro pieno potenziale”. “Voglio ringraziare tutti i partecipanti per essersi uniti a noi per questa occasione davvero speciale. Ho avuto il privilegio di far parte di questo evento ormai da diversi anni e rimango stupito dalla generosità dei nostri ospiti, amici e partner, anno dopo anno”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “C’è molto di cui essere orgogliosi”, ha affermato Louise-Hélène Sénécal, presidente della Air Canada Foundation. “Non solo abbiamo raggiunto un traguardo incredibile, ma giorni come questi ricordano a tutti noi quanto sia importante e cara a così tante persone la missione della Fondazione. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri partecipanti e anche ai nostri volontari per il loro supporto nell’aiutarci a fare una differenza duratura nella vita dei bambini e delle famiglie”.