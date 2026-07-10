Delta annuncia i risultati del secondo trimestre 2026

Delta Air Lines ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2026, chiuso il 30 giugno, e ha fornito l’outlook per il trimestre che chiuderà a settembre e per l’intero anno 2026.

“Gli utili del trimestre di giugno hanno superato le previsioni grazie alla forte domanda e alla solida esecuzione, generando un double-digit return sul capitale investito.

Si prevede un andamento positivo anche nel trimestre di settembre, con una crescita dei ricavi e un double-digit margin. Confermata la full-year guidance.

Il bilancio, ulteriormente rafforzato con rating investment grade, è stato oggetto di una riduzione del debito ed è stato annunciato un aumento del 15% del dividendo a partire dal trimestre di settembre”, afferma Delta.

“Oggi abbiamo pubblicato i risultati del trimestre di giugno ed è chiaro che il brand Delta e la sua posizione nel settore sono più forti che mai. Abbiamo realizzato un pre-tax profit di 1,4 miliardi di dollari, pur assorbendo la fuel expense trimestrale più alta della nostra storia, a testimonianza della forte domanda, della crescente preferenza per il brand e dello slancio positivo in tutta la nostra base di ricavi diversificata. Questa performance leader del settore è resa possibile dalle migliori persone del settore”, ha dichiarato Ed Bastian, chief executive officer, Delta. “Delta opera da una posizione di forza e prevediamo che questo slancio si protrarrà nella seconda metà dell’anno, con margini a doppia cifra e un ritorno alla crescita degli utili. Per l’intero anno, confermiamo la guidance di inizio anno, che prevede una crescita degli utili del 20%, superando le difficoltà legate al prezzo del carburante, che ammontano a diversi miliardi di dollari. Questo rafforza la solidità di Delta, posizionandoci al contempo per proseguire la nostra crescita nel 2027”.

2026 GAAP Financial Results per il trimestre chiuso al 30 giugno

Operating revenue pari a 19,8 miliardi di dollari.

Operating income pari a 1,9 miliardi di dollari, con operating margin del 9,4%.

Pre-tax income pari a 2,0 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 10,2%.

Earnings per share pari a $2,44.

Operating cash flow pari a 1,6 miliardi di dollari.

2026 Non-GAAP Financial Results per il trimestre chiuso al 30 giugno

Operating revenue pari a 17,7 miliardi di dollari.

Operating income pari a 1,6 miliardi di dollari con operating margin dell’8,8%.

Pre-tax income pari a 1,4 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 7,7%.

Earnings per share pari a $1,56.

Operating cash flow pari a 1,7 miliardi di dollari.

Financial Guidance

FY 2026

Earnings Per Share: $6,50 – $7,50

Free Cash Flow: $3 miliardi – $4 miliardi

3Q26

Total Revenue YoY (%): Up Mid-Teens

Operating Margin: 11% – 13%

Earnings Per Share: $2,00 – $2,50

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)