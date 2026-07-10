News Brevi – 10.07.2026

AEROPORTI DI PUGLIA: NEI PRIMI 6 MESI SUPERATI I 5 MILIONI DI PASSEGGERI – Aeroporti di Puglia informa: “Continua la crescita dei passeggeri negli aeroporti pugliesi che, nei primi 6 mesi dell’anno, sono stati più di 5milioni. Dati che confermano il trend positivo di Aeroporti di Puglia e che rafforzano il ruolo della rete aeroportuale pugliese in ambito nazionale. Su base annua i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.718.958, in crescita del 10,4% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Il dato della linea internazionale per il solo mese di giugno registra numeri di tutta rilevanza: +24,36% su Brindisi con 152.910 passeggeri e +18,7% su Bari con 544.001 passeggeri. Nel mese di giugno i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.302.050 rispetto ai 1.148.235 dello stesso mese del 2025. A confermare il positivo andamento del traffico passeggeri contribuisce anche il collegamento diretto con New York di United Airlines che continua a registrare risultati di rilievo. Dall’inizio del collegamento ad oggi il volo ha infatti superato quota 11.000 passeggeri a testimonianza del crescente interesse per la rotta e della sua capacità di intercettare una domanda sempre più consistente. Dati che confermano il forte apprezzamento del mercato per il collegamento e contribuiscono a sostenere il positivo andamento del traffico passeggeri dello scalo”.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VISITA UFFICIALE IN INDIA – Nell’ambito del piano di cooperazione internazionale con i Paesi dell’Indo-Pacifico, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è recato in visita ufficiale in India dal 28 giugno al 2 luglio. L’intenso programma ha visto il Capo di Stato Maggiore e la delegazione dell’Aeronautica Militare impegnati in molteplici attività istituzionali, iniziate con la partecipazione ad una cerimonia di commemorazione presso il National War Memorial di Delhi e proseguite con un proficuo meeting all’Air HQ con il Chief of the Air Staff of the Indian Air Force (IAF), Air Chief Marshal Amar Preet Singh. Successivamente, nell’ambito di una Office call con l’Ambasciatore d’Italia in India, S.E. Antonio Bartoli, sono stati approfonditi temi legati alla cooperazione tra i due Paesi e alle più importanti iniziative in corso in ambito Difesa. A seguire, si è tenuto un significativo incontro con il Chief of the Defence Staff, General NS Raja Subramani, ed alcune visite a unità della IAF, quali il Centro di Comando e Controllo di Arjan Garh e le Air Force Stations di Agra, Sirsa e Vadodara. Il viaggio di lavoro ha costituito anche una preziosa opportunità per incontrare rappresentanti di aziende indiane operanti nel settore aerospaziale e della difesa, quali Adani D&A, HAL – Hindustan Aeronautics Limited, BEL, Tata Advanced Systems, e rappresentanti di aziende italiane tra cui Leonardo ed ELT Group. Nel complesso, la visita del Generale Conserva, coadiuvata dall’Addetto per la Difesa in India, C.V. Armando Paolo Simi, ha consentito di consolidare relazioni istituzionali e operative, mantenere un dialogo diretto con il partner asiatico e approfondire, in un contesto internazionale di alto livello, i principali dossier di cooperazione e innovazione nel settore aerospaziale e della difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI DI FIUMICINO CELEBRA VENT’ANNI DI ATTIVITA’ – E’ stato celebrato lo scorso 24 giugno, presso la base dell’Aeronautica Militare di Fiumicino, il 20° anniversario della costituzione del Centro Tecnico Rifornimenti, ente che nell’ambito delle competenze assegnate al Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare assicura l’acquisizione e la gestione dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, dei carbolubrificanti auto/avio, dell’ossigeno e dei controlli chimico-fisici, antincendi, C.B.R.N. e cinefototipografico, garantendo in tali ambiti assistenza tecnica, logistica e doganale a tutta la Forza Armata. L’anniversario ha rappresentato l’occasione per aprire le porte della Base a un’importante opportunità di incontro e confronto con le aziende del settore logistico e tecnologico, confermando il ruolo del CTR come polo di aggregazione tra capacità civili e militari. Le celebrazioni erano iniziate la sera del 23 giugno con un momento commemorativo presieduto dal Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Massimo Cicerone, durante il quale è stato presentato un libro fotografico sui vent’anni del Reparto ed è stato svelato un monumento ai caduti. Il 24 giugno, la Base Logistica ha ospitato autorità militari e civili, partner commerciali e rappresentanti dei Comandi Superiori per consolidare la sinergia tra la Difesa e le imprese del Paese specializzate in materiali, attrezzature e servizi logistici. La giornata si è aperta con la cerimonia dell’Annullo Postale Speciale realizzato in collaborazione con Poste Italiane, seguita dal taglio del nastro dell’area espositiva da parte del Generale Cicerone, insieme al Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini, al decano dei Comandanti del CTR, Gen. D. (r) Ettore Ciniglio Appiani, e al Comandante del CTR, Colonnello Massimo Cionfrini. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto approfondire le competenze della logistica di proiezione attraverso la presenza degli stand di altri reparti della Forza Armata, quali il 3° Stormo di Villafranca (logistica di proiezione); il 2° G.M.A. di Forlì e 3° G.M.A. di Bari-Mungivacca (settore motorizzazione); ed il 2° Laboratorio Tecnico di Controllo di Fiumicino (verifica e metrologia). Il panorama espositivo è stato completato dalla Croce Rossa Italiana e dall’Associazione Arma Aeronautica. Presso lo spazio di quest’ultima è stato possibile sostenere l’iniziativa benefica “Un Dono dal Cielo”, la raccolta fondi destinata a supportare le strutture pediatriche e i progetti di assistenza per le famiglie in difficoltà (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A PALAZZO AERONAUTICA UN CONVEGNO SULLA GESTIONE DIGITALE DELLE COSTRUZIONI – Il 17 giugno 2026, l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica ha ospitato un incontro dedicato alla Gestione Informativa Digitale delle Costruzioni. L’evento, organizzato dal Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti giuridici e aziende del settore ingegneristico e tecnologico. L’obiettivo principale è stato quello di fare il punto sull’evoluzione del comparto, con particolare attenzione alla modellazione digitale, alla gestione dei dati immobiliari e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. L’incontro nasce in risposta alle novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), che spingono le pubbliche amministrazioni verso la digitalizzazione dei processi di progettazione e manutenzione delle opere. In questo contesto, l’Aeronautica Militare sta portando avanti con convinzione l’adozione del sistema BIM (Building Information Modeling) per avviare una transizione digitale del proprio patrimonio infrastrutturale che sia sinonimo di razionalizzazione, trasparenza e ottimizzazione delle risorse. Durante le sessioni di lavoro sono stati approfonditi temi di forte impatto pratico, come l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare il dialogo con le imprese, l’impiego di formati di dati aperti (open BIM) per garantire la piena autonomia digitale e l’introduzione di tecnologie immersive per la sicurezza nei cantieri. L’adozione di questi strumenti mira a migliorare la gestione quotidiana e a contenere i costi di manutenzione del demanio aeronautico. L’articolazione dei lavori ha previsto una suddivisione del convegno in due distinte sessioni: una prima parte di carattere tecnico-istituzionale, dedicata alle linee guida nazionali e alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia, e una seconda sessione interforze, focalizzata sulla condivisione di buone pratiche ed esperienze maturate all’interno del comparto Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’EASA RILASCIA UN TOOL PER LA VALUTAZIONE DEI NOISE LEVELS OF LIGHT PROPELLER-DRIVEN AEROPLANES – L’EASA informa: “ENCODE, ‘EASA’s Noise Compliance Demonstration Evaluator’, è un MS Excel tool che consente di calcolare il noise level e il confidence interval a partire dai dati misurati durante un noise test eseguito in conformità al Chapter 10 of ICAO Annex 16, Volume I. Lo strumento convalida ogni singolo test run rispetto ai limiti relativi a environmental conditions and performance. Con ENCODE, l’EASA mira a semplificare la determinazione dei noise levels for light propeller-driven aeroplanes e ad armonizzarne il reporting, come richiesto dagli Environmental Requirements dell’EASA, riducendo così il carico di lavoro per applicants and noise experts”.

EUROFIGHTER: DUE MILIONI DI ENGINE FLYING HOURS PER GLI EUROJET EJ200 RAPPRESENTANO UN TRAGUARDO DI ENORME IMPORTANZA – Eurofighter informa: “Se avete visto un Eurofighter Typhoon a piena potenza, la cosa che la maggior parte delle persone non dimentica mai è il rombo. Per Dave Morgan, EUROJET Technical Director, il suono rappresenta qualcosa di molto più difficile da vedere, ma altrettanto importante: la costanza su larga scala, nel corso degli anni, in diverse nazioni, climi e modelli operativi. Quando l’Eurofighter ha superato il milione di ore di volo, significava che erano state superate anche le due milioni di engine flying hours, poiché ogni Eurofighter beneficia della potenza di due motori EJ200”. “In ambito militare, due milioni di engine flying hours rappresentano un traguardo di enorme importanza”, afferma Dave. “Si raggiunge solo grazie a obiettivi ben definiti e attuati con precisione, che risalgono alla fase di sviluppo iniziale, proseguono con la certificazione e infine con il supporto operativo di cui il prodotto gode oggi”. “Questo storico di servizio a lungo termine, sostiene Dave, deriva dalla progettazione che si è evoluta durante tutto il programma di sviluppo e certificazione. Le nazioni partner hanno definito requisiti stringenti che rispecchiavano l’utilizzo previsto del Typhoon e hanno preteso che l’industria li rispettasse. Questa fase iniziale di sviluppo è stata impegnativa, afferma, ma ha dimostrato che il motore era in grado di affrontare le sfide degli ambienti per cui era stato progettato. Un Eurofighter Typhoon, impegnato in numerose missioni, necessita di motori tanto potenti quanto sicuri e affidabili. Raramente questo aspetto fa notizia, ma l’EJ200 è la personificazione dell’affidabilità. Per il team di EUROJET, è un principio fondamentale che devono assolutamente garantire. Per i loro ingegneri, il successo si basa su fattori quali la sicurezza del prodotto, la manutenibilità e la disponibilità: il time on wing è un parametro chiave. Tutti questi fattori contribuiscono a garantire che l’Eurofighter sia pronto e operativo ogni volta che viene chiamato in causa. Il curriculum è straordinario”, prosegue Eurofighter. “Il nostro in-flight shutdown rate è cinque volte migliore rispetto alle specifiche, il che rappresentava già una sfida”, afferma Dave. “Il motore rimane in genere on wing per oltre 1.000 ore di volo prima di dover essere rimosso, un risultato davvero notevole per un military fast jet engines”. Dave afferma che un team di persone dedicate e talentuose, distribuite tra il loro consorzio e le aziende partner di Eurofighter, si dedica quotidianamente al supporto dell’EJ200. Questo team comprende personale operativo in Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. “In prima linea, gli equipaggi si occupano della manutenzione quotidiana e della risoluzione dei problemi”, spiega Dave. “Raccolgono inoltre osservazioni dirette dal personale di terra e dagli equipaggi di volo, che poi utilizzano per analisi ingegneristiche più approfondite, sempre con la sicurezza come priorità assoluta. Il metallo non può parlare da sé, ma i dati sì. I cicli di feedback convalidano le ipotesi, evidenziano le tendenze emergenti e contribuiscono a pianificare la manutenzione e l’assistenza in modo più intelligente. Inoltre, forniscono informazioni utili per le decisioni pratiche, dalla pianificazione del personale alle attività della supply chain”. Nel monitoraggio quotidiano, gli indicatori rivelano le performance del motore durante tutto il suo ciclo di vita, inclusi thrust and fuel efficiency trends, vibration levels, life consumption on parts. Per Dave, il two million milestone è molto più di un semplice risultato tecnico. “Far parte della storia dell’Eurofighter mi rende estremamente orgoglioso. Il motore EJ200 è di gran lunga il migliore con cui abbia mai lavorato. E potrei dirlo anche il giorno del mio pensionamento”, conclude Dave Morgan, EUROJET Technical Director.

L’EASA EMETTE LA AD 2026-0134 CHE SOSTITUISCE LA EMERGENCY AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2025-0268-E PER L’AIRBUS A320 FAMILY – L’EASA informa: “L’EASA ha emesso la AD 2026-0134 per alcuni aeromobili della A320 family, precedentemente pubblicata per consultazione pubblica come PAD 26-050, che sostituisce la Emergency Airworthiness Directive (EAD) 2025-0268-E. L’EAD è stata emessa il 28 novembre 2025 per risolvere una vulnerabilità introdotta da un software update in uno dei computer di bordo. Il precedente provvedimento riguardava un problema verificatosi sul JetBlue flight 1230 il 30 ottobre 2025. La successiva AD (2026-0134) fornisce chiarimenti e propone alternative methods of compliance per affrontare tale problema”.

ICAO: GLI STATI SI UNISCONO DI FRONTE ALLA CRESCENTE MINACCIA DEI DRONI PER LA CIVIL AVIATION – L’ICAO informa: “Con gli unauthorized unmanned aircraft systems (UAS) che rappresentano una minaccia crescente per l’aviazione civile, l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, sta guidando un’azione rapida e coordinata da parte degli Stati membri per affrontare i rischi. L’ICAO European and North Atlantic Regional Office ha organizzato questa settimana un two day counter-UAS measures workshop in risposta alle crescenti segnalazioni di UAS incursions and related military air activity. Ospitato dalla Civil Aviation Authority (CAA) of Poland in Krakow, il seminario ha offerto al Mr. Salazar l’opportunità di presentare le minacce in evoluzione e di esortare gli Stati membri a sostenere la leadership dell’ICAO nell’impegno internazionale costante e determinato necessario per affrontare la situazione”. “Efficienti counter-UAS approaches richiedono un multi-layered system of equipment, che operi in sinergia con solide normative aeronautiche”, ha dichiarato Mr. Salazar. “Contrastare la minaccia rappresentata dagli UAS per la civil aviation richiede inoltre un’attenzione internazionale coordinata, costante e impegnata”. “Durante il workshop, conclusosi ieri, i delegati e le parti interessate provenienti da tutto il civil aviation sector hanno condiviso le proprie competenze e individuato diversi approcci collettivi per la gestione di safety, security, air navigation, cybersecurity and privacy risks. Ciò include il rafforzamento dei meccanismi di governance, coordinamento e condivisione delle informazioni. I delegati hanno raccomandato diverse misure specifiche per raggiungere tale obiettivo. L’interoperabilità tra unmanned traffic management systems and national UAS registries può aiutare le autorità a distinguere i cooperative dai non-cooperative drones, e occorre affrontare le sfide relative al raggiungimento dell’interoperabilità tra civil and State systems. È stata inoltre evidenziata l’integrazione della civil data analytics negli State intelligence systems, inclusi i dati sulle tendenze locali e le segnalazioni di incidenti, come mezzo per anticipare e pianificare la gestione dei rischi. In risposta a questi rischi e sfide, Mr. Salazar ha annunciato lo sviluppo da parte dell’ICAO di Integrated Risk Management guidance, a supporto degli Stati e delle parti interessate. Questa guidance, che comprende i rischi interconnessi che accompagnano l’innovazione e la continua evoluzione del global aviation system, dovrebbero essere pubblicate per gli Stati nei prossimi mesi. Le competenze condivise al Counter-UAS Workshop forniranno inoltre un contributo diretto al lavoro in corso dell’ICAO per rafforzare il global framework, comprese le discussioni che si terranno al prossimo Second ICAO Advanced Air Mobility Symposium, che si svolgerà a Bangkok”, prosegue l’ICAO. “La missione del Segretario Generale in Polonia ha incluso anche incontri di alto livello a Varsavia incentrati sul rafforzamento della cooperazione regionale. Tra questi, colloqui con il Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Poland, Mr. Radoslaw Sikorski; il Minister of Infrastructure, Mr. Dariusz Klimczak; il President of the CAA, Mr. Julian Rotter. Il Segretario Generale è stato accompagnato durante tutta la missione da Mr. Nicolas Rallo, ICAO’s European and North Atlantic Regional Director”, conclude l’ICAO.

AIRBUS HELICOPTERS: LA MANOVRABILITA’ DELL’H125 PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFRICHE – Airbus Helicopters informa: “La carriera di Will Banks è iniziata nella Royal Navy, ora vola per l’industria cinematografica, con una carriera che lo ha visto responsabile della ripresa di alcune delle acrobazie più spericolate di Tom Cruise. Banks è diventato airline pilot per circa otto anni prima di tornare agli elicotteri attraverso la corporate aviation, una mossa che lo ha portato ad acquisire l’ex Empire Test Pilots School H125 e a fondare la Cheshire Helicopters, in seguito rinominata GB Helicopters per riflettere la sua portata internazionale. Ha inoltre co-fondato The Aerial Film Company con il direttore della fotografia aerea e socio Phil Arntz, creando una international aerial cinematography operation che fornisce helicopters, fixed-wing aircraft, Shotover systems and specialist crews a produzioni cinematografiche e televisive in tutto il mondo”. “Per il mondo del cinema, abbiamo creato un servizio completo”, spiega Banks. “Disponiamo di tutti gli accessori necessari per gestire l’intero supporto a una produzione, aspetto fondamentale quando le date cambiano. Possiamo fornire tutto, dal supporto a terra a ogni accessorio per aeromobili, con personale altamente qualificato in tutte le discipline”. Sebbene GB Helicopters disponga di una vasta gamma di velivoli nella sua flotta, Banks elogia in particolare un elicottero Airbus, senza il quale realizzare film sarebbe significativamente più difficile. “La manovrabilità dell’H125 è realisticamente ineguagliabile, sia per i bimotori che per i monomotori”, afferma. “Ovviamente, il monomotore è l’apice assoluto ed è semplicemente una macchina superba. C’è ben poco che si possa fare per migliorarlo: la sua versatilità, inclusa l’enorme quantità di accessori disponibili per facilitare le attività che dobbiamo svolgere, non ha eguali. Se stiamo filmando in remoto, la sua facilità di manutenzione e le ridotte esigenze di assistenza sul campo fanno sì che continui a volare con un minimo intervento da parte del team di supporto. Ci sono equipment baskets per il trasporto dell’attrezzatura, physical frames disponibili per trasportare large Shotover. Fa tutto”. “Amo il mondo degli elicotteri, amo ciò che si può realizzare e i diversi ruoli che possiamo svolgere, dal sollevamento di carichi pesanti alle riprese di film d’azione”, conclude Banks. “Ogni giorno è diverso”.

EASYJET HOLIDAYS E’ STATA RICONOSCIUTA NELL’ULTIMO UK CUSTOMER SATISFACTION INDEX – easyJet informa: “easyJet holidays è stata inclusa nell’ultimo UK Customer Satisfaction Index (UKCSI), assicurandosi un posto tra le migliori aziende del Regno Unito per la soddisfazione del cliente, grazie a uno dei maggiori miglioramenti su base annua registrati nell’indice. Il tour operator ha scalato la classifica ottenendo un punteggio di 81,7, con un incremento di 4,5 punti rispetto a luglio 2025, a testimonianza del suo costante impegno nell’offrire vacanze di grande valore e un servizio clienti eccellente. Questo riconoscimento arriva mentre easyJet holidays continua a consolidare la sua reputazione come uno dei principali fornitori di pacchetti vacanza nel Regno Unito, offrendo ai viaggiatori un ottimo rapporto qualità-prezzo, flessibilità e una award-winning customer experience, dalla prenotazione al rientro”. Stuart Wright, Customer Director at easyJet holidays, ha dichiarato: “Essere riconosciuti come una delle principali organizzazioni del Regno Unito per la soddisfazione del cliente è un risultato fantastico. Riflette l’esperienza che i nostri clienti vivono ogni giorno con easyJet holidays: dalla prenotazione e dal viaggio in tutta sicurezza all’eccellente assistenza ricevuta durante tutta la vacanza. Ci impegniamo a rendere ogni vacanza il più semplice, piacevole e senza stress possibile, quindi è particolarmente gratificante vedere questo impegno riflesso nell’ultimo UK Customer Satisfaction Index (UKCSI)”.

QANTAS AUMENTA I VOLI MELBOURNE-TOKYO E AGGIUNGE PIÙ POSTI SUI VOLI TRANS-TASMAN – Qantas informa: “Qantas ha aumentato i servizi tra Melbourne e Tokyo e ha aggiunto più posti attraverso il Tasman, poiché Giappone e Nuova Zelanda continuano a essere destinazioni popolari per i viaggiatori australiani. Oltre 45.000 posti saranno aggiunti ai voli per Tokyo e Queenstown entro l’inizio del prossimo anno. Qantas ha aumentato i voli Melbourne-Narita da un giorno a 11 voli settimanali da dicembre 2026 a marzo 2027 in risposta alla crescente domanda. I nuovi voli aggiungeranno un totale di 30.000 posti alla rotta. Il Giappone continua a essere una meta prediletta dai clienti Qantas, con un aumento del numero di passeggeri dell’8% tra ottobre 2025 e marzo 2026, per un totale di 350.000 passeggeri nel periodo. Inoltre, la compagnia aerea sta aumentando la frequenza dei voli trans-Tasman durante l’alta stagione estiva per i viaggi tra Australia e Nuova Zelanda, tra cui oltre 15.000 posti aggiuntivi tra Sydney, Melbourne, Brisbane e Queenstown durante l’alta stagione estiva; un aumento fino al 10% tra Sydney e Auckland nello stesso periodo, grazie ad aeromobili più grandi e voli aggiuntivi”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Il Giappone rimane una delle destinazioni più popolari del nostro network internazionale e non mostra segni di rallentamento, con oltre mezzo milione di australiani che lo hanno visitato solo tra gennaio e maggio di quest’anno. Aumentare la capacità da Melbourne significa che più australiani potranno scoprire una delle destinazioni di viaggio più belle del mondo, sia che la visitino per la prima volta, sia che ci tornino. Stiamo anche incrementando i voli per Queenstown e aggiungendo un altro collegamento Auckland-Sydney, offrendo ai viaggiatori più opzioni sul nostro trans-Tasman network durante i mesi più caldi”.

ANA HD INVESTE IN ALGALEX – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), tramite il suo corporate venture capital fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in AlgaleX Inc. (AlgaleX), una biotechnology company che sfrutta una proprietary AI cultivation technology basata sull’AI per produrre alghe commestibili e gestire il suo BioFarm business. Con la scarsità di risorse nutrizionali naturali che si profila come una sfida globale strutturale, AlgaleX si impegna a sviluppare ingredienti alimentari sostenibili derivati dalle alghe e a rigenerare fonti nutrizionali inutilizzate trasformandole in fonti di valore. Al centro della sua tecnologia c’è un sistema di controllo della coltivazione basato sull’AI che prevede e ottimizza le condizioni di crescita in tempo reale. Attraverso questi sforzi, l’azienda mira ad affermarsi come piattaforma per un’alimentazione circolare e sostenibile”. “ANA HD riconosce che AlgaleX ha creato qualcosa di raro: una tecnologia che risolve un problema sociale reale, generando al contempo un valore economico duraturo”, ha affermato Yoshiaki Tsuda, Executive Vice President, Director of Future Creation Hub of ANA HD. “La sua piattaforma di coltivazione basata sull’intelligenza artificiale è potente e adattabile, il team unisce una visione ambiziosa a una comprovata capacità di implementazione in laboratorio e sul mercato. ANA HD crede che la tecnologia delle alghe nata a Okinawa possa diventare parte integrante del modo in cui il mondo si nutre, e puntiamo a supportare il futuro sviluppo commerciale di AlgaleX”.

OMNIA TRAINING E’ STATA SELEZIONATA PER UN TRAINING CONTRACT – RTX infortma: “Omnia Training si è aggiudicata un contratto da 2 miliardi di sterline dall’UK Ministry of Defence per fungere da British Army Strategic Training Partner e consegnare l’Army’s Collective Training System (ACTS). Il consorzio, guidato da Raytheon UK, composto da Capita, Cervus, Rheinmetall UK e Skyral, realizzerà l’ACTS in collaborazione con il British Army. Il contratto, della durata di 15 anni, fornirà un integrated, digitally enabled collective training system. Raytheon è una società di RTX”. “Abbiamo lanciato Omnia Training oltre tre anni fa per fornire training systems all’avanguardia che aiutino il British Army a prepararsi efficacemente per le operazioni”, ha dichiarato James Gray, Managing Director and Chief Executive of Raytheon UK.. “Il nostro team di innovatori, ingegneri ed esperti con sede nel Regno Unito offrirà un nuovo livello di realismo nell’addestramento e costituirà un esempio di efficace collaborazione tra l’Esercito e l’industria”. “Il team di Omnia migliorerà la prontezza operativa e trasformerà le modalità di addestramento, sfruttando maggiormente synthetic technologies, advanced analytics and next-generation training platforms che integrano virtual, synthetic and data-driven environments. L’aggiudicazione del contratto creerà 270 posti di lavoro, con il mantenimento di ulteriori 150 posti di lavoro esistenti”, conclude RTX.