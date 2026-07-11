easyJet: proposta per l’acquisto della compagnia da parte di Apollo

easyJet informa: “Il Board of easyJet plc e Apollo Management X, L.P. (insieme ad Apollo Global Management, Inc. e alle sue controllate, “Apollo”), per conto di alcuni dei suoi fondi di investimento gestiti, annunciano di aver raggiunto un accordo di principio sui key financial terms di una possibile cash offer per l’intero capitale azionario emesso e da emettere di easyJet in conformità a una proposta presentata da Apollo, per conto degli Apollo Funds, all’easyJet Board l’8 luglio 2026.

Secondo i termini della Apollo Proposal, gli azionisti di easyJet avrebbero diritto a ricevere 7,15 sterline per azione easyJet.

In alternativa al pagamento in contanti, e riconoscendo da parte di Apollo l’importanza di allineare gli interessi degli azionisti easyJet partecipanti con quelli degli Apollo Funds in quanto investitori a lungo termine nel business easyJet, Apollo propone di offrire agli azionisti easyJet aventi diritto l’opportunità di trasferire la propria partecipazione azionaria in easyJet in un veicolo attraverso il quale gli Apollo Funds deterranno il loro investimento in easyJet. I termini di tale Stub Equity Alternative, che conferirebbe diritti di voto, restano soggetti a ulteriori discussioni e accordi.

Si prevede che l’offerta pubblica di acquisto in contanti sarà interamente finanziata tramite una combinazione di capitale proprio e linee di credito. Il finanziamento azionario sarà fornito da Apollo Funds”.

“Apollo segue easyJet da molti anni e continua a considerarla una delle compagnia più interessanti nel settore dell’aviazione globale, nonché un brand altamente differenziato con un significativo potenziale di crescita a lungo termine. Apollo crede nella strategia di easyJet di evolvere e rafforzare il modello di compagnia aerea low-cost, in particolare attraverso l’ammodernamento della flotta, il potenziamento della ancillary and loyalty offering e la trasformazione di Holidays in un flusso di ricavi strutturalmente differenziato. Apollo ritiene inoltre che le ambizioni operative e commerciali del management di easyJet possano essere sostanzialmente accelerate grazie all’accesso a capitali aggiuntivi e alla pianificazione strategica e aziendale a lungo termine che un contesto di società privata può offrire.

In qualità di leading aviation investor con una comprovata esperienza nella creazione di valore in tutta airline industry, Apollo ritiene che, attraverso la Proposed Transaction, sia nella posizione ideale per garantire la migliore gestione di easyJet, supportandola nel perseguimento del suo piano aziendale e nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici a lungo termine.

Apollo riconosce l’importante contributo che il team dirigenziale di easyJet, insieme ai dipendenti, ha apportato al successo della compagnia. Apollo attribuisce grande importanza alle persone e ritiene che individuare e fidelizzare il personale chiave all’interno di easyJet Group sia di fondamentale importanza. In qualità di azionisti orientati al lungo termine, con una comprovata esperienza nella creazione di valore per le compagnie aeree e nella crescita del personale di precedenti investimenti nel settore, Apollo intravede un significativo potenziale di crescita per easyJet, a beneficio di tutti gli stakeholder, compresi i dipendenti. A tal fine, Apollo auspica di collaborare con i dipendenti di easyJet per accelerare e consolidare il successo della compagnia a seguito del perfezionamento della Proposed Transaction. In particolare, il forte impegno dei dipendenti di easyJet nei confronti della sua continua crescita come parte del più ampio portafoglio di Apollo Funds sarà cruciale e Apollo ritiene che i dipendenti di easyJet beneficeranno di maggiori opportunità. Apollo intende unire la propria conoscenza dell’aviation industry a quella dei dipendenti di easyJet come base per una proficua collaborazione.

Apollo attribuisce inoltre grande importanza alla forza del brand easyJet e intende mantenerlo in uso anche dopo il completamento della Proposed Transaction. Di conseguenza, Apollo intende mantenere in vigore (e non intende apportare alcuna modifica) il brand licence agreement tra easyJet e easyGroup Ltd. Si prevede che il valore del brand e le relative royalty aumenteranno con il concretizzarsi delle suddette iniziative commerciali e di crescita”, prosegue il comunicato.

“L‘easyJet Board ha esaminato attentamente la Proposed Cash Offer insieme ai propri consulenti finanziari e ha concluso all’unanimità che i termini finanziari della Proposed Cash Offer sono a un livello tale da poter essere raccomandati agli azionisti di easyJet, qualora venisse annunciata una ferma intenzione di presentare un’offerta ai sensi della Rule 2.7 del Codice a tali condizioni finanziarie, subordinatamente al soddisfacente accordo su tutti gli altri termini e condizioni dell’offerta e alla redazione della documentazione definitiva della transazione.

La Proposed Cash Offer offre un risultato migliore per gli azionisti di easyJet, garantendo un valore in contanti superiore rispetto all’ultima proposta di Castlelake di 6,90 sterline per azione easyJet, presentata il 4 luglio 2026. Inoltre, la Proposed Transaction offre agli azionisti easyJet aventi diritto, che partecipano alla Stub Equity Alternative, l’opportunità di beneficiare della crescita futura di easyJet e del suo potenziale di creazione di valore a lungo termine, insieme agli Apollo Funds. Il Board di easyJet ritiene inoltre che la Proposed Transaction offra una combinazione interessante di valore, allineamento strategico e gestione a lungo termine della compagnia”, continua il comunicato.

“Il presente annuncio non costituisce una ferma intenzione di presentare un’offerta per easyJet ai sensi della Rule 2.7 del Codice. Non vi è alcuna certezza che verrà presentata un’offerta vincolante per easyJet, anche qualora le condizioni preliminari vengano soddisfatte o revocate.

Ulteriori comunicazioni verranno fornite non appena opportuno”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)