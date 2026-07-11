News Brevi – 11.07.2026

DASSAULT AVIATION PROTAGONISTA AL FLYPAST DEL 14 LUGLIO – Dassault Aviation informa: “La tradizionale parata militare del 14 luglio si svolgerà sugli Champs-Élysées dalle 9:50 alle 12:00. Vi parteciperanno oltre 6.600 tra soldati, poliziotti, gendarmi e vigili del fuoco. L’air show inizierà intorno alle 10:21. Undici aerei stranieri e 84 aerei francesi, tra cui 60 Dassault aircraft, saranno protagonisti del display. Opening: Patrouille de France con 9 Alpha Jet, ‘Big Nine’ formation; First entry – operational deployment: 10 Rafale, 10 Mirage 2000D e 2 Mirage 2000-5; Permanent air security posture: 2 Rafale e 2 Mirage 2000-5; Strategic Air Forces: 7 Rafale; French Navy – ship-based air group: 12 Rafale; Intelligence and surveillance: 1 Rafale, 2 Mirage 2000D, 1 Falcon 50 e 2 ATL2. Dopo gli aerei, sfileranno le unità a piedi, seguite alle 11:30 dagli elicotteri e poi dalle unità motorizzate e a cavallo”.

FAA: STATEMENT SUi CHICAGO A’HARE SCHEDULED OPERATIONS LIMITS – La FAA informa: “La FAA estenderà gli attuali limiti alle scheduled operations presso Chicago O’Hare fino al 30 ottobre 2027. Tale provvedimento contribuirà a mantenere operazioni sicure ed efficienti in un contesto di continue airspace and operational constraints, e mira a prevenire ritardi diffusi e a fornire maggiore certezza ai viaggiatori”.

LOCKHEED MARTIN PROSEGUE LA TRIDENT II D5 MODERNIZATION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin si è aggiudicata una $850 million contract modification dalla U.S. Navy per proseguire la progettazione e lo sviluppo del Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) program. Il Trident II D5 strategic weapon system è riconosciuto per la sua precisione, affidabilità e prestazioni operative. Originariamente sviluppato negli anni ’80 e modernizzato attraverso un programma di estensione della vita operativa completato nel 2017, il sistema è in fase di ulteriore sviluppo per garantirne l’efficacia fino al 2040 e oltre”. “Lockheed Martin è pienamente impegnata nella missione mentre ci avviamo verso questa nuova fase”, ha dichiarato Eric Scherff, vice president of Lockheed Martin’s Fleet Ballistic Missile (FBM) Program. “Per supportare questo lavoro fondamentale, Lockheed Martin sta ampliando il proprio organico in diverse sedi e sta attivamente reclutando ingegneri, tecnici e altri professionisti”, conclude Lockheed Martin.