Boeing presenterà i suoi programmi e le sue partnership globali al Farnborough International Airshow

Boeing presenterà il suo leading commercial, defense and services portfolio al Farnborough International Airshow, riaffermando il suo impegno nei confronti dei clienti, della collaborazione e del futuro dell’industria aerospaziale.

“L’esposizione metterà in evidenza l’eccellenza ingegneristica, i programmi di sviluppo, gli investimenti in nuove capacità e le partnership globali a lungo termine”, afferma Boeing.

“Ogni giorno rappresenta un’opportunità per continuare a costruire fiducia, concentrandoci su sicurezza, qualità e puntualità”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “A Farnborough, non vediamo l’ora di riallacciare i rapporti con i nostri clienti e fornitori e di rafforzare le nostre partnership internazionali, incluso l’impegno di Boeing nel Regno Unito che dura da oltre 85 anni, basato sull’intera gamma delle nostre commercial, defense and services capabilities”.

“Per la prima volta, l’uncrewed MQ-28 Ghost Bat collaborative combat aircraft farà il suo debutto in esposizione statica al salone aeronautico.

I visitatori dello stand Boeing (C-620) potranno sperimentare esposizioni immersive e interattive di prodotti e tecnologie, tra cui una full-size 777X interior section con la sua cabina più ampia e la sua spaziosa architettura. L’esposizione includerà anche il T-7 flight deck simulator, che offrirà un’esperienza pratica delle performance e delle capacità del fighter trainer. Il padiglione BAE (Padiglione 5) disporrà inoltre di un T-7 simulator a disposizione dei media.

Boeing metterà in evidenza la sua offerta di servizi per clienti governativi e commerciali, tra cui parts, modifications, cabin products, digital services and training solutions. L’esposizione ospiterà anche il Boeing Cascade Climate Impact Model, uno strumento di modellazione e visualizzazione dei dati che valuta le possibili soluzioni per rendere l’aviazione più sostenibile con la crescita del settore.

Tra i prodotti Boeing in mostra:

Boeing MQ-28 Ghost Bat

U.S. Army CH-47F Chinook

UK Joint Aviation Command CH-47 Chinook.

I dirigenti Boeing parteciperanno a diverse tavole rotonde durante il salone aeronautico”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)