Brussels Airlines lancia “Heritage” in Business Class sui voli a lungo raggio

Brussels Airlines ha collaborato con il mixologist belga Manuel Wouters e la distilleria Filliers per creare “Heritage”, un nuovo aperitivo esclusivo ora disponibile in Business Class sui voli a lungo raggio.

“Heritage rende omaggio ai sapori emblematici del Belgio: fiori di sambuco, mela e pera. Questo drink esclusivo sottolinea il “Boutique Hotel” approach unico che Brussels Airlines offre ai suoi passeggeri.

Manuel Wouters è uno dei mixologist più rinomati del Belgio. Ha fondato Sips, uno dei cocktail bar più prestigiosi di Anversa, e ha recentemente aperto Mill Hill a Kasterlee, sempre nella provincia di Anversa. Wouters conduce un programma televisivo, è autore di diversi libri sui cocktail e ha sviluppato una propria linea di gin belgi premium.

Filliers è una distilleria belga con sede a Deinze (Fiandre Orientali), fondata nel 1880. Da sei generazioni, la famiglia Filliers produce distillati di alta qualità, portando avanti la sua lunga tradizione di eccellenza nella distillazione. Brussels Airlines e Filliers collaborano da tempo. Il Filliers Classic Gin 28 è disponibile sia in Business Class che tramite il menu a pagamento in Economy Class.

Ora, Manuel Wouters e Filliers hanno unito le forze per creare un aperitivo esclusivo per i passeggeri di Business Class sui voli a lungo raggio di Brussels Airlines. Heritage nasce da un obiettivo ben preciso: creare un sapore che rifletta l’essenza del Belgio. Per questo motivo, gli ingredienti sono stati scelti appositamente per il loro stretto legame con le tradizioni belghe di coltivazione e distillazione della frutta. Mele belghe, pere Pica e fiori di sambuco costituiscono la base del liquore, completati da un distillato di cereali di origine belga.

Lo sviluppo di Heritage ha richiesto quasi dieci mesi. Da settembre 2025, Manuel Wouters e Filliers hanno lavorato insieme per perfezionare la ricetta. In totale, sono state sviluppate e assaggiate otto diverse ricette prima di selezionare la miscela finale”, afferma Brussels Airlines.

“In generale, non sono un’amante dei cocktail premiscelati. Ho accettato di lavorare a questo progetto con Brussels Airlines, ma ero disposto a lanciare un prodotto solo quando fossi stato soddisfatto al 100% del risultato. Ci sono voluti mesi per trovare la ricetta perfetta e sono molto contento del risultato. Abbiamo creato un drink estremamente versatile che può essere gustato liscio con ghiaccio o miscelato con acqua tonica, ginger beer o persino Champagne. Sono così entusiasta di Heritage che ho deciso di inserirlo anche nel menu del mio bistrot e bar”, afferma Manuel Wouters, Mixologist, Mill Hill.

“Heritage è un altro modo per mostrare la nostra identità belga. Tutti gli ingredienti provengono dal Belgio, Heritage viene distillato in Belgio ed è disponibile esclusivamente a bordo dei voli Brussels Airlines, nelle nostre lounge o al bar personale di Manuel. Siamo certi che i nostri passeggeri apprezzeranno questo aperitivo e che Heritage contribuirà a creare l’atmosfera per un’esperienza di volo eccezionale”, afferma Steven Descamps, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“Nel tempo, Brussels Airlines punta ad ampliare la gamma Heritage con un’alternativa analcolica.

Brussels Airlines sta effettuando investimenti significativi per migliorare ulteriormente l’esperienza dei propri clienti. Nel 2026, la compagnia aerea introdurrà il Wi-Fi Starlink, inaugurerà una lounge completamente rinnovata a Brussels Airport e, all’inizio di quest’anno, ha introdotto nuove stoviglie in Premium Economy.

Nel 2027 Brussels Airlines introdurrà cabine completamente nuove su tutta la sua flotta a lungo raggio, migliorando ulteriormente la passenger experience”. conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)