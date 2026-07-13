Tecnam ha illustrato la sua visione per la Regional Air Mobility e le nuove iniziative in occasione dell’evento di ENAC a Roma Urbe

L’8 luglio, Tecnam ha partecipato all’inaugurazione ufficiale del nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe, un evento fondamentale organizzato da ENAC e da ENAC Servizi (leggi anche qui) per presentare le prime rotte del nuovo progetto Regional Air Mobility (RAM).

“Ideato da ENAC e dalla sua società interna ENAC Servizi, il progetto RAM mira a promuovere la mobilità a corto raggio in piena integrazione con gli altri sistemi di trasporto. L’obiettivo è creare una rete nazionale flessibile e capillare che migliori la connettività tra i territori e ampli l’accesso alla mobilità. In quest’ottica, il nuovo RAM terminal concept si evolve da semplice infrastruttura di transito a porta d’accesso alle regioni, favorendo nuovi scenari di intermodalità aria-aria”, afferma Tecnam.

“Per mostrare le soluzioni ideali per queste nuove rotte, Tecnam ha esposto due velivoli sulla pista dell’aeroporto di Roma Urbe, suscitando grande interesse e apprezzamento da parte dei partecipanti. L’esposizione statica comprendeva un P2012 VIP, un aereo dedicato al trasporto di lusso ed executive, e un P2012 Traveller standard in configurazione a 9 posti per voli regionali.

All’evento dell’8 luglio hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma; il Direttore Unico di ENAC Servizi, Marco Trombetti. In rappresentanza di Tecnam, il CEO Paolo Pascale è intervenuto per annunciare importanti sviluppi sia per l’azienda che per il futuro della connettività regionale italiana.

Durante il suo intervento, Pascale ha illustrato Altair, maintenance and aviation services company di Tecnam Group, e i suoi piani di espansione nel settore commerciale”, prosegue Tecnam.

“Altair è una independent spin-off di Tecnam che fornisce principalmente completi maintenance and aviation services”, afferma Paolo Pascale, CEO of Tecnam. “Tra i suoi obiettivi futuri c’è il lancio di una regional airline. Attualmente opera con un elicottero e, se le normative lo consentiranno, opererà presto con il nostro velivolo P2012 Traveller”.

Pascale ha inoltre evidenziato i significativi investimenti infrastrutturali promossi da ENAC Servizi presso la sede principale di Tecnam a Capua, ufficialmente parte del RAM airport network, e ha colto l’occasione per ringraziare Marco Trombetti, Amministratore Unico di ENAC Servizi: “ENAC Servizi sta completando una fantastica pista in asfalto di 1.400 metri presso Capua airport”, ha aggiunto Pascale. “Presto avremo anche nuove aree di parcheggio, hangar e un terminal. Questo darà nuova linfa al Capua hub, da cui decolleranno numerosi velivoli, portando nuove idee, attività e posti di lavoro. Capua è destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per l’ European General Aviation nel Sud Italia e nella regione Campania”.

Illustrando l’importanza strategica di questi sviluppi, Marco Trombetti, Amministratore Unico di ENAC Servizi, ha dichiarato: “Lo sviluppo della Regional Air Mobility rappresenta un’opportunità strategica per far evolvere il sistema aeronautico italiano, creando un modello di mobilità più connesso, sostenibile e integrato, in grado di rispondere alle esigenze dei territori e delle comunità. ENAC Servizi contribuisce a questa visione attraverso il potenziamento di un network di aeroporti territoriali progettati per diventare piattaforme efficaci per la connettività regionale, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. In questo contesto, l’Aeroporto di Capua riveste un ruolo chiave come una delle infrastrutture che rendono possibile questo nuovo modello di mobilità. Gli investimenti in corso, tra cui la nuova pista, il terminal e le strutture operative, rafforzeranno la sua capacità di supportare la crescita futura dell’aviazione regionale, favorendo nuove connessioni, opportunità industriali, attività di ricerca e formazione. Il nostro obiettivo è sviluppare una rete aeroportuale integrata in grado di generare valore pubblico e supportare la prossima generazione di trasporto aereo sostenibile in Italia”.

Parlando dell’iniziativa RAM più ampia, Pascale ha sottolineato come Tecnam sia nella posizione ideale per supportare il nuovo regional network del Paese con il suo collaudato twin-engine commuter.

“Il P2012 è il nostro aereo di punta, specificamente progettato e realizzato per soddisfare le precise esigenze del trasporto regionale, proprio come la rete prevista per l’Italia. Questo aereo viene esportato con successo in tutto il mondo: in Europa, negli Stati Uniti, in Alaska, in Sud America, nei Caraibi, in Australia e in Nuova Zelanda. Tecnam è pronta a fare la sua parte per la mobilità aerea regionale italiana. Abbiamo la rete aeroportuale, le infrastrutture, le competenze, l’aereo e una visione condivisa. Ora dobbiamo lavorare insieme per sviluppare e lanciare rapidamente questo progetto, che sono certo sarà un grande successo per il Paese”, ha concluso Pascale.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)