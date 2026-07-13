News Brevi – 13.07.2026

L’EASA AGGIORNA IL SIB SU GNSS INTERFERENCE – L’EASA informa: “L’EASA ha aggiornato il suo Safety Information Bulletin (SIB) on Global Navigation Satellite System (GNSS) Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation. Il SIB 2022-02 è stato pubblicato per la prima volta il 17 marzo 2022 e l’ultimo aggiornamento è stato la Revisione 3 del 5 luglio 2024. La Revisione 4 è stata pubblicata il 3 luglio 2026. L’aggiornamento fa seguito all’analisi di recenti episodi di jamming e spoofing e si basa sui primi risultati di una joint EASA-EUROCONTROL task force sulle GNSS interference. I punti salienti dell’aggiornamento sono: Pilot-ATC phraseology (Appendix 1 di questo SIB) per migliorare le comunicazioni in tali circostanze; Integration of Electronic Flight Bag technology; New operational and training requirements; Air Traffic Control per garantire una capacità sufficiente. L’EASA, insieme a EUROCONTROL, continuerà a monitorare e valutare la situazione. Le parti interessate sono incoraggiate ad attuare le misure raccomandate il prima possibile al fine di mitigare l’impatto di GNSS jamming and spoofing sull’aviation safety. Il SIB è integrato dalla EASA webpage on Global Navigation Satellite System (GNSS) Outages and Alterations, che offre un elenco delle regioni interessate, aggiornato settimanalmente”.

QATAR AIRWAYS GROUP SI UNISCE AL RICORDO DI HIS HIGHNESS THE FATHER AMIR – Qatar Airways informa: “Qatar Airways Group esprime il proprio profondo dolore per la scomparsa di His Highness The Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. His Highness ha dedicato la sua vita al servizio del suo Paese. La sua visione ha trasformato questa nazione e la sua eredità durerà per le generazioni a venire. Qatar Airways Group porge le sue più sentite condoglianze al popolo del Qatar e si unisce al dolore per la sua perdita”.

SWISS HA DIMOSTRATO IL SUO SOSTEGNO ALLO SWISS NATIONAL TEAM CON UN FLYING MESSAGE – SWISS informa: “In qualità di partner di lunga data della Swiss Football Association, SWISS ha sostenuto la nazionale svizzera prima dei quarti di finale. La compagnia aerea ha voluto dimostrare questo sostegno in un modo unico. Sabato sera, un allievo pilota e il suo istruttore sono decollati da Grenchen e hanno disegnato una Swiss cross con un cuore nel cielo, visibile su Flightradar24”. “Noi di Swiss International Air Lines (SWISS) crediamo nel lavoro di squadra, nella precisione e nell’idea che il sostegno di un’intera nazione possa fare la differenza. Utilizzando il nominativo speciale “HOPPSCHWIIZ”, l’allievo pilota Janis Zurbriggen e Carsten Mangasser, Head of Pilot School at Lufthansa Aviation Training, sono decollati da Grenchen per creare un messaggio volante di supporto alla nazionale svizzera. Mentre Carsten Mangasser ha volato in veste di istruttore, Janis Zurbriggen inizierà ad agosto la fase finale del suo addestramento per diventare Airbus A320 First Officer con SWISS. La figura, tracciata con un training aircraft, si estendeva per circa 60 chilometri e si inseriva perfettamente nello spazio aereo disponibile sopra la Svizzera occidentale, dove risiedono molti giocatori della nazionale. Janis Zurbriggen e Carsten Mangasser hanno pianificato l’intero percorso a mano, calcolando attentamente altitudine, velocità e raggio di virata. La sicurezza del volo è rimasta la massima priorità”, prosegue SWISS. Janis Zurbriggen, student pilot from Visp and future SWISS pilot: “Quando mi è stato chiesto di partecipare, non ci ho pensato due volte. Probabilmente capita di pianificare e volare una missione del genere solo una volta nella vita. È stata un’esperienza incredibile e non vedo l’ora di vedere come apparirà la Swiss cross con il cuore su Flightradar24. Sono orgoglioso di aver potuto sostenere la nostra nazionale in questo modo”. Carsten Mangasser, Head of Pilot School, Lufthansa Aviation Training: “A prima vista, un volo come questo può sembrare facile. In realtà, richiede un’attenta pianificazione. Abbiamo dovuto decidere quanto grande dovesse essere la figura per renderla ben visibile su Flightradar24, assicurarci che ci fosse un airspace sufficiente e determinare cosa fosse aerodinamicamente possibile. Ogni singola virata doveva essere pianificata con cura in anticipo, soprattutto le più strette. È stato un vero piacere volare in questa missione unica insieme a Janis”.

AIR CANADA RAGGIUNGE UN NUOVO ACCORDO PRELIMINARE CON L’IAMAW – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi di aver raggiunto un nuovo accordo collettivo preliminare con l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), sindacato che rappresenta il Technical Operations, Maintenance and Operational Support (TMOS) group della compagnia, che comprende i Technical Operations, Airports and Cargo, Logistics and Supply employees. L’accordo riconosce il contributo e le competenze dei dipendenti di Air Canada. L’accordo collettivo quadriennale entrerà in vigore dal 1° aprile 2026 e rimarrà valido fino al 31 marzo 2030. L’accordo preliminare è soggetto a ratifica da parte dei membri del sindacato, che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Se ratificato, si tratterebbe del sesto accordo collettivo concluso da Air Canada quest’anno”.

AIR CANADA LANCIA UN CITY SHUTTLE TRA IL CENTRO DI MONTREAL E MONTREAL-TRUDEAU AIRPORT – Air Canada informa: “Air Canada annuncia il lancio di Air Canada City Shuttle, un’espansione della sua partnership multimodale con The Landline Company. A partire da oggi, questo nuovo servizio offrirà un collegamento rapido, frequente e diretto in pullman per i clienti Air Canada tra il Palais des congrès de Montréal e il Montréal-Trudeau International Airport (YUL) al costo di 9 dollari a tratta, più tasse applicabili. Air Canada City Shuttle è progettato per offrire tempi di percorrenza più prevedibili tra il centro di Montréal e YUL. L’utilizzo della dedicated high-occupancy vehicle lane e di un ingresso privato all’aeroporto contribuisce a garantire un viaggio più rapido, che potrebbe far risparmiare ai clienti fino a 25 minuti nelle ore di punta rispetto alle strade di accesso all’aeroporto”. “L’Air Canada City Shuttle offre ai nostri clienti un modo più rapido e prevedibile per viaggiare tra il centro di Montréal e l’aeroporto”, ha dichiarato Ranbir Singh, Director, Regional Airlines and Markets, at Air Canada. “I nostri clienti possono ora evitare il traffico e le code dei taxi. Combinando un servizio frequente in centro città con un accesso più rapido e diretto a YUL, semplifichiamo i collegamenti con la rete globale di Air Canada”. “Raggiungere l’aeroporto è spesso la parte più stressante del viaggio per molti viaggiatori, e non dovrebbe esserlo”, ha affermato Nick Johnson, Vice President, Commercial, The Landline Company. “Il servizio contribuisce a ridurre la congestione sulle strade di accesso all’aeroporto, rendendo al contempo più agevoli i viaggi aerei per i partecipanti ai congressi, i viaggiatori d’affari e i visitatori del centro di Montréal”. “L’Air Canada City Shuttle opererà 37 corse giornaliere, con orari studiati per collegare i clienti all’ampia rete globale di Air Canada. Partenza dal centro città al Palais des congrès de Montréal: le partenze sono previste ogni 15 minuti nelle ore di punta, dalle 4:45 alle 6:30, e ogni 30 minuti successivamente fino alle 21:00. Da Montréal-Trudeau, i passeggeri in arrivo in aeroporto devono ritirare i bagagli e recarsi al livello Partenze, Door 7, dove la navetta Air Canada City Shuttle effettua la fermata direttamente sul marciapiede. È possibile prenotare la navetta in anticipo o imbarcarsi direttamente in aeroporto, in base alla disponibilità. Le partenze sono previste ogni 15 minuti dalle 5:15 alle 6:45, e ogni 30 minuti successivamente fino all’ultima partenza delle 22:00. In caso di ritardo della navetta, ai passeggeri Air Canada con un tempo di coincidenza di almeno 95 minuti verrà offerta la possibilità di riprenotare gratuitamente il volo, in base alla disponibilità”, conclude Air Canada.

EMIRATES CELEBRA LE FRAGOLE BRITANNICHE CON IL SEASONAL STRAWBERRY MENU – Emirates informa: “Dopo il menu speciale creato per Wimbledon, Emirates prolunga le celebrazioni dell’estate britannica con il ritorno del popolare seasonal strawberry menu, disponibile sui voli tra Dubai e il Regno Unito dal 13 al 31 luglio. Esempio per eccellenza dell’estate britannica, le fragole sono il cuore di molti piatti stagionali amati, dalle fragole con panna al classico Eton Mess. Ispirandosi a questi sapori intramontabili, Emirates ha creato una selezione di dessert a base di fragole per tutte le classi di viaggio, portando il sapore dell’estate britannica ai passeggeri sia in volo che a terra. Il menu mette in risalto la freschezza e la versatilità delle fragole attraverso dessert sapientemente preparati. I passeggeri in viaggio da Dubai al Regno Unito potranno gustare la Honey Cake con composta di fragole e panna in First Class, la Crostata di Fragole con salsa al pistacchio in Business e Premium Economy Class e la Mousse al Formaggio Cremoso con composta di fragole e crumble di nocciole in Economy Class. Per offrire qualcosa di diverso ai passeggeri al ritorno, i voli dal Regno Unito a Dubai offriranno ai clienti di First Class un classico Eton Mess con meringa, crema al mascarpone e composta di fragole, mentre i passeggeri di Business Class potranno gustare una cheesecake al cioccolato bianco con fragole e basilico candito. Ai passeggeri di Premium Economy verrà servita una panna cotta alle fragole con coulis di fragole, mentre i passeggeri di Economy Class potranno assaporare una cheesecake alle fragole con crumble. Gli chef di Emirates hanno selezionato personalmente la varietà di fragole Monterrey per il menu stagionale, rinomata per il suo colore brillante e il suo sapore naturalmente dolce e ricco. Oltre 10 kg di fragole Monterrey servite ogni giorno sui voli Emirates provengono da Bustanica, la più grande fattoria verticale al coperto del mondo, di cui Emirates è comproprietaria. Pioniere nell’agricoltura sostenibile, Bustanica utilizza tecnologie idroponiche e di coltivazione verticale all’avanguardia per produrre prodotti sani e ricchi di nutrienti con un consumo idrico significativamente ridotto. Le fragole coltivate a Bustanica vengono servite a bordo meno di 12 ore dopo la raccolta, garantendo una freschezza che si percepisce in ogni boccone. La Emirates A380 Onboard Lounge offrirà specialità di stagione, tra cui fragole fresche con panna, torta al limone e fragole e una selezione di mocktail e cocktail a base di fragole, con un tocco di basilico fresco per un sapore deciso e rinfrescante. Il menu stagionale a base di fragole riflette il costante impegno di Emirates nel celebrare le culture locali e gli ingredienti di stagione attraverso esperienze culinarie attentamente studiate. La compagnia aerea collabora con i principali produttori di fragole del Regno Unito, tra cui “Blush from UK” e Hugh Lowe Farms, un’azienda agricola a conduzione familiare nel Kent, rinomata per la produzione di fragole di alta qualità”. “Emirates SkyCargo svolge un ruolo fondamentale nel collegare i produttori di fragole britannici con i consumatori negli Emirati Arabi Uniti e nel resto del mondo, grazie alla sua vasta rete globale e alla sua world-class cool chain infrastructure. Grazie a due voli cargo settimanali da Londra Heathrow, un volo cargo settimanale da Londra Stansted e all’Emirates passenger schedule, la compagnia aerea garantisce che le fragole britanniche raggiungano i mercati internazionali rapidamente e in condizioni ottimali, preservandone la bontà. Da marzo 2026, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 230 tonnellate di fragole britanniche dal Regno Unito agli Emirati Arabi Uniti”, conclude Emirates.

DASSAULT AVIATION: NAMIB COMPLETA UN COLLABORATIVE FLIGHT CON IL RAFALE – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation e Harmattan AI hanno annunciato il successo di un collaborative in-flight engagement tra un Rafale F4 e un unmanned aerial system equipaggiato con il NAMIB payload, un nuovo electronic warfare device sviluppato congiuntamente dalle due aziende. NAMIB è in grado di rilevare, identificare e geolocalizzare le emissioni elettromagnetiche, in particolare quelle provenienti da air defense systems. Può essere trasportato da tactical drones, nonché da longer-endurance, fixed-winged unmanned aircraft. Durante il volo, NAMIB ha rilevato in modo discreto e geolocalizzato con precisione un radar situato a diverse decine di chilometri di distanza. La posizione del bersaglio è stata trasmessa al Rafale, che ha quindi simulato un attacco. Lo sviluppo di NAMIB, avviato nel gennaio 2026, è una delle iniziative chiave nell’ambito della partnership strategica tra Dassault Aviation e Harmattan AI, che mira a integrare advanced autonomous capabilities nei next generation air combat systems”. “Questo volo dimostra le reali e tangibili multi-domain collaborative combat capabilities del Rafale. La F4 standard architecture consente una comunicazione continua con una vasta gamma di risorse operative, comprese le forze di terra, permettendo di sfruttare efficacemente nuove capacità, come le electromagnetic detection and geolocation functions di NAMIB”, afferma Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation. “Questo risultato fornisce un’ulteriore dimostrazione del continuo adattamento del Rafale alle mutevoli esigenze operative e, in questo caso, al ‘mix high-low’, ovvero la combinazione di sistemi altamente sofisticati con autonomous and expendable effectors”. “Attraverso NAMIB, stiamo dimostrando che queste capacità possono ora essere implementate su lightweight autonomous systems. Questo risultato evidenzia i punti di forza complementari di Dassault Aviation e Harmattan AI, che uniscono decenni di esperienza con la nostra competenza in autonomy and embedded intelligence. Insieme, stiamo dimostrando che è possibile accelerare l’integrazione di tecnologie dirompenti e gettare le basi per le collaborative combat architectures del futuro”, afferma Mouad M’Ghari, Co-Founder and CEO of Harmattan AI.

IBERIA GROUP COLLABORA CON L’INIZIATIVA BENEFICA DI ASPANOB A IBIZA – Iberia informa: “Iberia Group collabora ancora una volta con Estrellas contra el Cáncer, un’iniziativa benefica che riunisce alcuni dei migliori chef della scena culinaria spagnola a Ibiza per raccogliere fondi per ASPANOB, l’associazione che sostiene le famiglie di bambini malati di cancro nelle Isole Baleari. Nell’ambito di questa collaborazione, Iberia ha ospitato a Madrid la presentazione ufficiale della quinta edizione dell’evento. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, sponsor, chef e media per svelare i dettagli dell’iniziativa. Il sostegno di Iberia a Estrellas contra el Cáncer si inserisce nell’impegno della compagnia verso iniziative che generano un impatto positivo sulla società. Oltre a collaborare all’organizzazione e alla promozione dell’evento, Iberia mette ancora una volta a disposizione la propria rete per agevolare i viaggi per il gala. Tra i partecipanti alla presentazione figuravano Antonio Linares, Direttore Commerciale per Spagna e Portogallo di Iberia; Isabel Rodriguez, Direttore Commerciale di Iberia Express; Nuria Moreno, la forza trainante dell’iniziativa; lo chef Óscar Molina; rappresentanti del Comune di Ibiza e di ASPANOB; Rafa Murillo, Direttore Commerciale di Iberia Cards. Il 3 ottobre al Nassau Beach Club di Ibiza si terrà la quinta edizione di Estrellas contra el Cáncer, che riunirà venti chef stellati Michelin per una serata gastronomica e benefica. Gli chef sono: Óscar Molina, Arón Ortiz, Álvaro Mina, Andreu Genestra, Carlos Maldonado, Cristian Palacio, Edwin Vinke, Ignacio Echapresto, Iván Cerdeño, Jordi Grau, Luis Veira, Luis Valls, María Jiménez, Pablo González, Rafa Soler, Raúl Resino, Sergio Manzano, Sofía Del Olmo e Víctor Martin. Tutto il ricavato andrà ad ASPANOB, un’organizzazione che sostiene le famiglie di bambini malati di cancro che, in molti casi, devono viaggiare fuori Ibiza per ricevere cure specializzate. Iberia Express collabora al progetto Estrellas contra el Cáncer agevolando i viaggi degli chef e degli altri partecipanti sui suoi voli tra Madrid e Ibiza. Negli ultimi anni, la compagnia aerea low-cost di Iberia Group ha rafforzato il suo impegno verso Ibiza durante i mesi invernali, aumentando la frequenza dei voli per migliorare la connettività dei residenti che viaggiano per motivi di studio, lavoro o cure mediche, come nel caso delle famiglie che collaborano con ASPANOB”. Antonio Linares, Direttore Commerciale per Spagna e Portogallo di Iberia: “Collaborazioni come questa riflettono il vero scopo di una compagnia come la nostra: connettere le persone, soprattutto quando è più necessario. Il nostro impegno sociale va oltre il semplice trasporto passeggeri, significa mettere la nostra capacità di connessione al servizio di iniziative che migliorano la vita delle persone”. “Ammiriamo molto il lavoro svolto da ASPANOB e siamo entusiasti di collaborare con loro, di poter portare gli chef a Ibiza e di partecipare a questo evento. La connettività è il contributo più importante che una compagnia aerea possa dare e Iberia Express è orgogliosa di poter contribuire, con i suoi voli per Ibiza, a generare un impatto sociale positivo”, afferma Isabel Rodriguez, Direttore Commerciale di Iberia Express.

ROLLS-ROYCE EQUIPAGGIA LA STARNAV FLEET CON MTU SERIES 4000 ENGINES – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha fornito alla offshore oil and gas shipping company Starnav Serviços Marítimos, on sede a Rio de Janeiro, Brasile, 40 mtu 16V 4000 M33S engines, per alimentare dieci nuove navi destinate alla compagnia energetica brasiliana Petrobras. I motori, consegnati in due fasi, saranno installati nei gensets che forniranno on-board power a sei platform supply vessels e quattro oil spill response vessels, costruite dal cantiere navale Detroit Brasil Ltda. Ogni nuova nave sarà equipaggiata con quattro gensets, ciascuno alimentato da un motore MTU 16V 4000 M33S, abbinato a un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) di Hug Engineering per raggiungere le specifiche IMO Tier III, garantendo al contempo prestazioni ottimali, affidabilità e conformità ambientale. Le nuove navi ibride rappresentano la prima volta che integrated battery systems vengono utilizzati in questa serie di imbarcazioni, a testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità e l’efficienza operativa”. Magdalena Peters, Vice President Marine Americas, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver collaborato con Starnav a questo progetto a supporto della hybrid offshore propulsion technology. I nostri motori MTU dimostrano che alte prestazioni e sostenibilità possono andare di pari passo, fornendo energia affidabile con emissioni ridotte. Questo progetto evidenzia non solo la nostra continua crescita nel commercial marine market, ma riflette anche il nostro impegno a sostenere la transizione verso operazioni più pulite ed efficienti”. “I motori Rolls-Royce mtu 16V 4000 M33S sono progettati per lunghe ore di funzionamento, livelli di manutenzione ridotti e hanno dimostrato una lunga durata nelle operazioni offshore. Con una potenza di 2.080 kW a 1.800 giri/min, questi motori offrono una rapida risposta al carico e un’elevata affidabilità operativa. Sono progettati per l’utilizzo nella generazione di energia a bordo e nei sistemi di propulsione diesel-elettrica”, conclude Rolls-Royce.

QANTAS: PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON BUNNINGS – Qantas imforma: “Bunnings ha lanciato oggi PowerPass Pro Rewards, la più grande trasformazione del suo programma PowerPass dal 2011, progettata per aiutare milioni di artigiani e piccole e medie imprese a ottenere un maggiore valore da ogni dollaro speso. Lanciato in Australia e Nuova Zelanda, PowerPass Pro Rewards è un nuovo programma fedeltà a livelli che premia i clienti con vantaggi che crescono insieme alla loro attività. Frutto di un’ampia ricerca e di numerosi feedback da parte dei clienti, il programma risponde alle crescenti pressioni sui costi e alla crescente domanda di maggiore valore, flessibilità e riconoscimento. I membri idonei possono guadagnare Pro Rewards Dollars da spendere da Bunnings, accedere a sconti sul carburante tramite Shell Card Lite e guadagnare Qantas points con Qantas Business Rewards”. Andrew Glance, CEO di Qantas Loyalty and Customer, ha affermato: “La nostra base di clienti è incredibilmente diversificata e spazia dalle startup tecnologiche alle imprese edili a conduzione familiare, tutte alla ricerca di modi per ridurre i costi operativi. Prevediamo che la maggior parte delle aziende associate utilizzerà i punti guadagnati presso Bunnings per compensare le spese di viaggio future o per premiare i propri dipendenti più meritevoli”.

COLLINS AEROSPACE: L’MV-75 CHEYENNE BENEFICERA’ DI UNA TECNOLOGIA COLLAUDATA SU MILIONI DI COMMERCIAL FLIGHTS – Collins Aerospace informa: “Il prossimo U.S. Army rotorcraft, l’MV-75 Cheyenne, rivoluzionerà l’aviazione militare. Quando prenderà il volo, potrà contare su almeno cinque sistemi testati e ottimizzati su milioni di ore di volo commerciali. Collins Aerospace, un’azienda di RTX, è stata selezionata da Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., per fornire versioni esistenti o modificate di questi sistemi. Tra questi figurano power generators, drive shafts and couplings, smart air data sensors, aircrew seating, ice detection and protection units”. “La nostra capacità di offrire prestazioni avanzate con tecnologia commerciale di livello militare – e di sfruttare le capacità produttive e di assistenza esistenti in tutto il mondo – garantisce all’Army la possibilità di modernizzarsi rapidamente, mantenendo al contempo la capacità operativa di questi velivoli per i prossimi 50 anni”. “Con questi cinque sistemi, Collins sta aiutando Bell a fornire all’Esercito un velivolo in grado di volare più lontano, più velocemente e con una tecnologia già collaudata sul campo. Questo livello di maturità riduce i rischi fin dall’inizio, consentendo un’implementazione più rapida, una manutenzione più prevedibile e una maggiore fiducia nella prontezza operativa. I generatori Collins registrano quasi 500.000 ore di volo commerciali al giorno in tutto il mondo. Gli shafts and flexible couplings sono utilizzati su oltre 75 piattaforme, incluso il full V-22 drive system. La SmartProbe technology è attiva su oltre 25 tipi di aeromobili. Il cockpit seating beneficia di 40.000 commercial cockpit testing e dell’ergonomia utilizzata nei business jets. L’ice protection system utilizza una tecnologia proprietaria per rilevare e prevenire la formazione di ghiaccio, consentendo al velivolo di operare in modo affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse”, conclude Collins Aerospace.