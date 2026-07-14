GE Aerospace è stata selezionata da Leonardo per equipaggiare la nuova UK Medium Helicopter Fleet

GE Aerospace ha annunciato che Leonardo ha selezionato il motore CT7-2E1 per equipaggiare 23 elicotteri AW149 destinati all’UK Ministry of Defence New Medium Helicopter (NMH) Program. L’accordo include anche motori di ricambio, ricambi, assistenza a lungo termine e altri servizi di supporto.

“La comprovata affidabilità del motore CT7 come propulsore robusto e affidabile è indiscutibile”, ha dichiarato Breanne Escalante, general manager of Rotorcraft & Turboprop Engines at GE Aerospace. “Siamo lieti che il CT7-2E1 sia stato scelto per equipaggiare la UK NMH helicopter fleet e non vediamo l’ora di fornire un supporto di prim’ordine per questi motori, così come per tutti i motori T700/CT7 in dotazione alle forze armate britanniche”.

Il CT7-2E1 è utilizzato dalla maggior parte degli operatori degli elicotteri Leonardo AW149 e AW189. Sono stati consegnati oltre 300 motori CT7-2E1, che hanno accumulato più di 500.000 ore di volo in tutto il mondo, in tutti gli ambienti operativi. Il CT7-2E1 ha dimostrato performance altamente affidabili in tutte le condizioni operative e ambientali più impegnative, offrendo al contempo un peso inferiore, un consumo di carburante ridotto e vantaggi in termini di costi di manutenzione rispetto ad altri motori della stessa classe di potenza. Essendo l’unico modular engine della sua categoria, il CT7-2E1 consente agli operatori di effettuare la manutenzione dei moduli individuali sul campo, riducendo la necessità di riportare i motori in un depot per la manutenzione.

Il motore CT7-2E1 fa parte della famiglia di motori T700/CT7 di GE Aerospace, che ha accumulato oltre 130 milioni di ore di volo. Con oltre 25.000 motori consegnati in tutto il mondo, i motori T700/CT7 equipaggiano 15 tipi di elicotteri e velivoli ad ala fissa, sia militari che civili, dimostrando versatilità e affidabilità senza pari. L’introduzione del motore CT7-2E1 nell’UK MoD’s inventory offre compatibilità con un gran numero di operatori in tutto il mondo e andrà ad affiancare il modello T700 già in servizio nel Regno Unito, contribuendo a ridurre i costi operativi.

Nell’ambito di questo programma, GE Aerospace supporterà Leonardo nell’implementazione e nella realizzazione di solidi programmi a beneficio economico, sociale e ambientale, in conformità con il Social Value Model Act del Regno Unito. Ciò include la costruzione, la manutenzione e la revisione dei motori CT7-2E1 e le future esportazioni dal Regno Unito presso la StandardAero Gosport facility per l’UK NMH Program, nonché la produzione e l’esportazione di componenti per motori GE Aerospace presso la Barnes Aerospace Newton Abbott facility. GE Aerospace sfrutterà inoltre i suoi stabilimenti di Cheltenham, Cardiff, Prestwick e Gloucester, concentrandosi su attività di sensibilizzazione presso istituti scolastici, programmi di apprendistato e programmi di pari opportunità e sostenibilità ambientale.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)