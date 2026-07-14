News Brevi – 14.07.2026

CAMBIO COMANDO ALLA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE – Si è svolto, giovedì 9 luglio 2026 presso il Polo concorsuale dell’aeroporto militare di Guidonia (RM), l’avvicendamento al comando della Scuola di Aerocooperazione tra il Generale di Brigata Francesco Donato Rizzo, comandante uscente, e il Generale di Brigata Cristiano Turrin, subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Presenti diverse autorità civili e militari, unitamente al Sindaco e Gonfalone del Comune di Guidonia Montecelio e alle associazioni combattentistiche e d’armi locali, a testimoniare il forte legame con il territorio che, attraverso le generazioni, unisce tutti gli uomini e le donne che hanno servito e servono in armi il Paese. Il Generale Rizzo, che lascia l’incarico dopo quasi tre anni di comando, nel suo intervento di commiato ha ricordato che “la Scuola di Aerocooperazione, conosciuta all’estero come Italian Joint Air Operations School (Ita-JAOS), è ormai un centro formativo di riferimento interforze e multidisciplinare, unica realtà formativa/addestrativa della Difesa accreditata dalla NATO, che eroga una didattica d’eccellenza, in continua evoluzione e al passo con le innovazioni tecnologiche per renderla costantemente aderente alle esigenze formative delle Forze Armate nazionali e dei Paesi alleati ed amici”. Il Generale Cristiano Turrin, a sua volta, ha assicurato che assolverà l’incarico con entusiasmo e passione affinché la Scuola possa “continuare a crescere, per esprimere la competenza necessaria nella Difesa ed anche al di fuori di essa, in un contesto sempre più interconnesso ed interoperabile”. L’evento si è concluso con l’intervento del Generale Vestito, che dopo aver salutato le Autorità e gli ospiti presenti, ha voluto evidenziare come “la Scuola di Aerocooperazione è divenuta un fattore strategico per la Difesa, contribuendo allo sviluppo delle competenze per l’interoperabilità interforze, multinazionale e NATO. Il conseguimento della NATO Quality Assurance Unconditional Accreditation certifica l’eccellenza dei suoi processi formativi, collocandola tra le realtà di riferimento dell’Alleanza Atlantica. Le sfide future impongono un continuo aggiornamento delle competenze: la Scuola dovrà continuare a essere laboratorio di idee e punto di incontro tra innovazione e cultura interforze. Un ringraziamento sincero va al Generale Francesco Rizzo, che ha guidato la Scuola con equilibrio e visione, rafforzandone il ruolo e consolidando l’integrazione con i principali comandi nazionali e internazionali. Al Generale Cristiano Turrin, che oggi assume il Comando, i miei migliori auguri: la sua esperienza e professionalità sono garanzia di continuità e sviluppo per un Istituto che troverà cresciuto, ricco di competenze e motivazione” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DIRETTORE GENERALE ENAC FIRMA INTESA CON L’AVIAZIONE CIVILE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI – Oggi, in occasione della visita istituzionale a Roma di una delegazione della UAE General Civil Aviation Authority (GCAA), Enac e l’omologa Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto un’intesa volta a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento ai servizi cargo. A firmare l’accordo, per Enac, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna che ha guidato le interlocuzioni tecnico-istituzionali, per l’Aviazione civile emiratina, il DG H.E. Saif Mohammed Al Suwaidi. “Con la sottoscrizione di questa intesa – ha dichiarato il DG D’Orsogna – Italia ed Emirati Arabi Uniti confermano la comune volontà di consolidare la collaborazione nel settore dell’aviazione civile attraverso un quadro regolatorio moderno, aperto e coerente con i principi di liberalizzazione del mercato, nel pieno rispetto degli standard internazionali in materia di sicurezza, tutela della concorrenza e sviluppo sostenibile. Una misura destinata a sostenere la crescita degli scambi commerciali e a rafforzare il ruolo strategico dei nostri Paesi nei flussi del commercio internazionale”. Il documento segna un significativo passo avanti nelle relazioni aeronautiche tra Italia e UAE, introducendo, su base di reciprocità e in linea con i più recenti orientamenti ICAO, la liberalizzazione dei diritti di quinta libertà per i servizi aerei cargo. Ciò consentirà ai vettori designati dai due Paesi di operare con maggiore flessibilità, favorendo lo sviluppo del trasporto internazionale delle merci e contribuendo a rendere più efficienti le catene logistiche globali. Presenti all’incontro, per la UAE General Civil Aviation Authority, Aqeel Ahmed Abdelaziz Al Zarooni, Assistant DG Aviation Safety Affairs, Meera Abed Alneyadi, Manager DG Office e Jawaher Al Abdouli. Per Enac, i Direttori Centrali Giovanna Laschena e Claudio Eminente, il Vice Direttore Centrale Salvatore Mineo, il Direttore Daniela Candido e la Funzionaria Francesca Scarciglia.

LE AZIENDE EUROPEE DELLA DIFESA FIRMANO UNA LETTERA DI INTENTI PER COSTITUIRE IL CONSORZIO BLIKSEM EXO – Airbus informa: “Nel corso della riunione inaugurale della coalizione anti-balistica, che si è tenuta presso il Ministero degli Esteri e degli Affari Europei francese, Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense e Thales hanno firmato oggi una Lettera d’Intenti (LOI) per costituire il Consorzio Bliksem EXO, un partenariato industriale europeo multinazionale per lo sviluppo, la qualifica, la produzione su scala industriale e il supporto del sistema Bliksem EXO. La firma è avvenuta alla presenza di Rob Jetten, Primo Ministro dei Paesi Bassi. Bliksem EXO è concepito come sistema intercettore esoatmosferico sovrano europeo contro le minacce rappresentate dai missili balistici a raggio medio e intermedi. Il sistema è progettato per lo strato superiore della difesa missilistica: rilevamento, tracciamento e neutralizzazione delle minacce MRBM/IRBM nella fase di volo intermedio al di sopra dell’atmosfera, mediante impatto cinetico diretto hit-to-kill, senza testata esplosiva. Questa missione si integra, anziché competere, con le capacità europee di difesa dello strato inferiore già esistenti e pianificate. Insieme, questi sistemi costituiscono una difesa missilistica europea stratificata: sistemi terminali e di teatro negli strati inferiori, Bliksem EXO al di sopra dell’atmosfera. Il programma è concepito per garantire la piena interoperabilità con la Difesa Aerea e Missilistica Integrata della NATO (IAMD) e per rafforzare la European Sky Shield Initiative (ESSI), colmando l’attuale lacuna nello strato superiore. Nell’ambito del consorzio, Destinus ricopre il ruolo di Capofila (Consortium Lead) e contraente principale (Prime) ed è responsabile dell’integrazione del sistema e del veicolo di intercettazione esoatmosferica (Exo-atmospheric Kill Vehicle, EKV); MBDA Deutschland è responsabile del booster dell’intercettore, del lanciatore e del contenitore di lancio (canister); Safran Electronics & Defense sviluppa il sensore di ricerca (seeker) dell’EKV e i sistemi di guida, navigazione e controllo; Airbus Defence and Space è responsabile del sistema di comando e controllo e della gestione del combattimento (BMC4I); Thales, infine, sviluppa la catena radar e sensoriale, dall’allerta precoce (early warning) al controllo del fuoco (fire control)”.

EMIRATES INTRODUCE EMI PAYMENT SOLUTION FLESSIBILI PER I CLIENTI IN INDIA – Emirates informa: “Emirates ha introdotto una nuova soluzione di pagamento flessibile per i suoi clienti indiani, che consente di volare meglio e pagare comodamente con rate mensili accessibili. Disponibile da subito, il servizio permette ai passeggeri Emirates in India di prenotare i propri viaggi verso quasi 140 destinazioni nell’ampio network della compagnia aerea, usufruendo della comodità di pagare con Equated Monthly Instalments (EMI). Invece di pagare in un’unica soluzione su emirates.com, i clienti possono suddividere il pagamento in rate flessibili da tre a 36 mesi. I clienti possono semplicemente utilizzare la propria carta di credito per selezionare l’opzione di pagamento, con le seguenti banche aderenti: AXIS Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank, Kotak Mahindra Bank, RBL Bank, Standard Chartered Bank, State Bank of India e Yes Bank”. “Siamo lieti di offrire soluzioni di pagamento flessibili ai nostri stimati clienti in India e di consentire a un numero ancora maggiore di persone di viaggiare in tutto il mondo, fornendo opzioni di pagamento convenienti”, ha dichiarato Mohammad Sarhan, Emirates’ Vice President for India and Nepal. “Le soluzioni di pagamento flessibili permetteranno ai nostri clienti in India di prenotare il piano di pagamento più adatto alle loro esigenze e di scegliere tra una vasta gamma di banche partner. Questa soluzione rappresenta una svolta per i nostri clienti in India, in quanto consentirà loro di prenotare le vacanze tanto attese o di migliorare le proprie esperienze, suddividendo il pagamento in comode rate mensili adatte al loro budget”. “Il piano di pagamento flessibile di Emirates è disponibile per i clienti di 12 banche convenzionate in India. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.emirates.com/in/english/special-offers/emi-instalment-payment/”, conclude Emirates.

L’ANA ‘AHA MELE FESTIVAL RITORNA ALLE HAWAII NEL 2026 – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) ospiterà la sesta edizione del festival ANA ‘Aha Mele, una vibrante celebrazione di musica, cultura e tutela ambientale, dal 24 al 25 novembre a Honolulu, Hawaii. Il festival di quest’anno vedrà il ritorno del pianista di fama internazionale Nobuyuki Tsujii, che sarà affiancato dalla violinista Fumiaki Miura per mettere in risalto la loro straordinaria sinergia. Sia i residenti che i turisti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza davvero speciale in questi concerti al Blue Note. In linea con la missione del festival, ANA continua inoltre il suo impegno per la tutela ambientale attraverso iniziative di piantumazione di alberi, a dimostrazione del suo ruolo di compagnia aerea responsabile, dedita alla conservazione e alla salvaguardia della bellezza naturale delle Hawaii. Per consentire a un maggior numero di partecipanti di godere di queste esperienze esclusive, ANA prevede di offrire nelle prossime settimane un tour opzionale speciale incluso nell’ANA Dynamic Package. I passeggeri avranno l’opportunità unica di raggiungere il festival a bordo del FLYING HONU, l’iconico Airbus A380 di ANA dipinto con le sembianze delle tartarughe marine hawaiane, che collega il Giappone a Honolulu. Sostenendo iniziative musicali e attività ESG che uniscono Giappone e Hawaii, ANA rimane profondamente impegnata a promuovere uno scambio culturale sostenibile e a contribuire alla conservazione ambientale a lungo termine”.

AUSTRIAN AIRLINES INTRODUCE “AUSTRIAN DIRNDL”, IL SUO NUOVO SIGNATURE LONG-HAUL DRINK – Austrian Airlines informa: “Austrian Airlines amplia la sua selezione di liquori premium, pensata per creare momenti di piacere indimenticabili a 10.000 metri di altitudine, con una nuova bevanda davvero esclusiva. “Austrian Dirndl”, il nuovo signature drink della compagnia aerea, lancia un messaggio chiaro in tutto il mondo: il sapore del piacere moderno e consapevole, realizzato con i migliori ingredienti naturali e orgogliosamente “Made in Austria”. Il cuore di “Austrian Dirndl” è un liquore a base di Cornelian cherry (Cornus mas), affettuosamente chiamato Dirndl nell’Austria orientale. Ricco di vitamina C e ferro, questo frutto tradizionale conferisce alla bevanda il suo carattere distintivo. Preparato fresco a bordo dei Dreamliner, Boeing 777 e Boeing 767 di Austrian Airlines, il liquore viene miscelato in proporzione 1:2 con acqua minerale frizzante e servito con ghiaccio. Il risultato è una bevanda rinfrescante, leggera e perfettamente equilibrata, con vivaci note fruttate e acidule, che la rendono un aperitivo o un digestivo altrettanto piacevole. Il nuovo signature drink è stato sviluppato grazie alla stretta collaborazione tra Austrian Airlines, il team di Wiener Dirndl Genuss GmbH e THE Taste Symphonie. L’organic Dirndl fruit proviene da Vienna e dalla regione circostante, dove fiorisce già a marzo e viene raccolto a mano al culmine della maturazione a fine estate”.

UNITED LANCIA GLI ECONOMY PLUS SEAT CON MAGGIOR SPAZIO PER I GOMITI – United informa: “United ha annunciato oggi la sua ultima innovazione in United Economy® class: una fila di Economy Plus seats sui suoi nuovi Airbus A321XLR con maggiore spazio per i gomiti e accesso a un tavolino condiviso attraverso il sedile centrale libero. Questa nuova offerta Economy Plus sarà disponibile per la vendita a partire dalla fine dell’anno. United prevede di includere questa nuova opzione Economy Plus su tutti i 50 A321XLR ordinati e sta valutando la possibilità di offrire questo tipo di sedili anche su altri modelli di aeromobili in futuro. United prevede di essere l’unica compagnia aerea statunitense a offrire questa seating option, che segue l’annuncio recente di United Relax Row, file di sedili trasformabili in divano sui suoi Boeing 787 e Boeing 777, disponibili a partire dai primi mesi del 2027″. “Stiamo investendo su tutta la nostra flotta, dalla prua alla coda, offrendo ai clienti scelta e valore in ogni cabina”, ha dichiarato Andrew Nocella, United’s Executive Vice President and Chief Commercial Officer. “L’XLR è il nostro aeromobile più recente e non solo offre sedili completamente reclinabili con accesso al corridoio in United Polaris®, ma ora include anche sedili in Economy Plus con maggiore spazio per gambe e gomiti. I nostri clienti apprezzeranno sicuramente tutte queste nuove opzioni”. “Su ogni XLR, una fila sarà dotata di ampi tavolini progettati su misura che si estendono da bracciolo a bracciolo attraverso i sedili centrali liberi, offrendo ai passeggeri seduti vicino al finestrino o al corridoio uno spazio extra per distendersi durante i voli internazionali più lunghi. Il tavolino è fisso, rivestito in un morbido materiale simile alla pelle e dotato di due incavi per le tazze. Questo spazio extra si aggiunge ai 7,5 cm di spazio aggiuntivo per le gambe già offerti in Economy Plus sull’XLR. La compagnia aerea prevede di condividere maggiori informazioni sul nuovo prodotto, inclusi i prezzi, prima del lancio ufficiale previsto per la fine dell’anno. L’Airbus A321XLR è stato progettato per essere l’aereo a fusoliera stretta più esclusivo della compagnia aerea, offrendo un nuovo livello di comfort e stile per chi viaggia su rotte internazionali a corto e medio raggio. Questo aereo dispone di 32 posti premium, 16 in più rispetto ai Boeing 757 che sostituisce, tra cui la nuova suite United Polaris con accesso diretto al corridoio e sedili completamente reclinabili, dotata di porta per la privacy. Ogni sedile è dotato di un ampio schermo OLED 4K con connettività Bluetooth, con dimensioni che variano da 19 pollici in Polaris, 16 pollici in United Premium Plus® e 13 pollici in United Economy®. Tutti i passeggeri hanno inoltre accesso a cappelliere più spaziose e a un minibar nella parte posteriore della cabina Economy. United prevede di iniziare i voli domestici con il nuovo A321XLR entro la fine dell’autunno, mentre i voli internazionali dovrebbero iniziare all’inizio del 2027. United impiegherà cinque assistenti di volo sull’A321XLR per la maggior parte dei voli transatlantici, in linea con la prassi adottata per il Boeing 757 che andrà a sostituire”, conclude United.

I GRIPEN BRASILIANI PARTECIPANO ALLA PRIMA ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE FUORI DAL PAESE – Saab informa: “Sei F-39E Gripen aircraft della Brazilian Air Force hanno preso parte all’esercitazione multidominio SALITRE 2026, segnando la prima partecipazione del caccia brasiliano a un’operazione multinazionale al di fuori del Brasile. In Cile, sei Brazilian Air Force fighters hanno svolto missioni di difesa aerea, scorta e pattugliamento insieme ad aerei di altri cinque paesi. Operata dalla Cerro Moreno Air Base in Antofagasta, in Cile, l’esercitazione ha riunito oltre 1.500 militari dei paesi partecipanti e circa 60 velivoli, che hanno completato oltre 250 ore di volo in diverse missioni sul campo. Insieme ad aerei provenienti da Cile, Argentina, Colombia, Stati Uniti e Paraguay, i Gripen hanno svolto operazioni aeree tipiche, con forze aeree operanti sotto un unico comando e in coalizione. Il velivolo ha svolto escort, sweep, combat air patrol and air defence missions, sia in visual range (WVR) che beyond visual range (BVR), impiegando gli electronic warfare suite and tactical systems, active electronically scanned array (AESA) radar e infrared search and track (IRST) passive target search sensor”. “La partecipazione dell’F-39E Gripen a SALITRE 2026 rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del Gripen programme in Brasile e riflette i costanti progressi nell’implementazione del velivolo nella Brazilian Air Force. Operando per la prima volta in un’esercitazione multinazionale al di fuori del Paese, il Gripen rafforza l’interoperabilità tra le forze aeree e contribuisce alla cooperazione in materia di difesa nella regione. Per Saab, il supporto alla Brazilian Air FOrce in questa fase riafferma il valore di una partnership basata su una visione a lungo termine, sul trasferimento tecnologico e sullo sviluppo di capacità strategiche per il Brasile”, afferma Peter Dölling, Managing Director of Saab Brazil. “La preparazione per SALITRE è stata effettuata attraverso esercitazioni condotte poco più di un mese fa in Brasile, con la partecipazione di altri squadroni della Brazilian Air Force, nonché con la creazione dello scenario di Antofagasta nel Gripen simulator ad Anápolis. I Gripen hanno completato più di 50 sortite e accumulato oltre 100 ore di volo, inclusi i voli di trasferimento di andata e ritorno, con elevati tassi di disponibilità”, conclude Saab.

VUELING ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON GOOGLE – Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, presenta un’iniziativa sviluppata in collaborazione con Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google, che permette agli utenti di trasformare i propri ricordi estivi in immagini personalizzare attraverso un assistente virtuale. L’esperienza è disponibile al seguente link: http://goo.gle/vueling. L’iniziativa nasce da una domanda semplice ma universale: “Qual è il tuo momento preferito dell’estate?”. A partire dalla risposta dell’utente, l’assistente interpreta il linguaggio naturale e genera un’immagine ispirata al ricordo condiviso, trasformando un’esperienza vissuta in un’immagine personalizzata. Il progetto si inserisce all’interno della campagna estiva di Vueling “Sei più da spiaggia o da città?”, estendendone il concept attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale e offrendo agli utenti un nuovo modo per raccontare i propri viaggi. L’esperienza sarà disponibile anche a bordo. I passeggeri che viaggeranno su 20 aeromobili dotati di connessione Wi-Fi potranno infatti accedere all’assistente virtuale inquadrando il QR code presente sugli schienali dei sedili. Durante il volo verso la propria meta estiva, avranno così la possibilità di creare e conservare un’immagine personalizzata ispirata ai propri ricordi”. “Compagnia aerea nativa digitale, Vueling ha fatto dell’innovazione uno dei pilastri della propria strategia. Nel corso degli anni è stata pioniera nell’introduzione di numerose soluzioni digitali, diventando la prima compagnia aerea a vendere biglietti tramite un’app mobile, a introdurre carte d’imbarco digitali con codice QR e a consentire il check-in online tramite smartwatch. Inoltre, in Europa è stata la prima ad adottare sistemi di pagamento attraverso wallet digitali come Apple Pay o Google Pay. Oggi questo percorso prosegue con un’integrazione sempre più ampia dell’intelligenza artificiale nei propri processi e servizi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e offrire ai clienti un’esperienza di viaggio sempre più personalizzata”, conclude Vueling.

DELTA SUPPORTA L’ACE ACADEMY PER LE TECHNICAL OPERATIONS – Delta informa :”In un momento in cui il dibattito sul mercato del lavoro è dominato dal potenziale dell’intelligenza artificiale (AI) di ridurre i posti di lavoro, gli studenti dell’Atlanta Aviation Career Education (ACE) Academy di quest’anno si sono trovati di fronte a una realtà diversa: le carriere nel settore aeronautico, in particolare nelle technical operations (TechOps), non sono destinate a scomparire. Anzi, sono in forte espansione. Da anni, l’Atlanta ACE Academy, sponsorizzata congiuntamente da Delta e dall’Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP), alimenta le aspirazioni nel settore aeronautico portando studenti delle scuole medie e superiori al campus Delta di Atlanta per un campo estivo di una settimana che li introduce alla vasta gamma di carriere nel settore dell’aviazione. Il campus ha recentemente aumentato la visibilità delle professioni nel campo delle technical operations (TechOps), un’area in cui la domanda di talenti supera l’offerta di candidati”. “Sostenere l’Aviation Maintenance program è stata una scelta ovvia”, ha affermato Cherise Burton, Operations Initiatives, Operations Planning & Performance at Delta and Director of the Atlanta Aviation Maintenance ACE Academy. “Attraverso l’esperienza pratica con aerei veri, offriamo agli studenti l’opportunità di capire cosa rende le technical operations così speciali e di immaginare una futura carriera per loro stessi”.

ROLLS-ROYCE EQUIPAGGIA LA INS MAHENDRAGIRI – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha annunciato oggi l’installazione di quattro mtu 12V 396 TE54 generator sets sulla INS Mahendragiri, sesta fregata stealth di classe Nilgiri di produzione nazionale entrata in servizio nella Marina indiana. La nave è equipaggiata con quattro Rolls-Royce mtu 12V 396 TE54 generator set, ciascuno dei quali fornisce 1 MW di energia elettrica affidabile per supportare complesse esigenze operative e garantire un’elevata disponibilità in missione”.

LEONARDO: SOLVERS WANTED, DUE NUOVE CHALLENGE DEDICATE ALLE TECNOLOGIE DEL FUTURO – Leonardo informa: “Leonardo rafforza il proprio impegno nell’Open Innovation con il lancio di due nuove challenge rivolte a startup, scale-up, piccole e medie imprese innovative, università, centri di ricerca, laboratori e realtà industriali. Le due iniziative, promosse da Solvers Wanted, sono complementari e offrono modalità differenti di collaborazione con Leonardo: Discovering Future Technologies, una challenge permanente dedicata al technology scouting; Photonic Technologies: Optical Processing, Vision and Disruptive Materials, una challenge tecnologica focalizzata sulle più avanzate soluzioni nel campo della fotonica. Discovering Future Technologies nasce con l’obiettivo di individuare tecnologie avanzate, emergenti e di frontiera che possano contribuire allo sviluppo delle future capacità tecnologiche di Leonardo. Attraverso focus tematici periodici, la challenge consentirà di valorizzare competenze distintive, prototipi e casi d’uso innovativi, favorendo l’incontro tra l’ecosistema dell’innovazione e i team specialistici dell’azienda. Le tecnologie selezionate potranno essere presentate ai team Leonardo attraverso demo dedicate, creando opportunità per future collaborazioni, sperimentazioni e progetti di innovazione condivisa. In parallelo, sono aperte le candidature per la nuova Technological Challenge dedicata alle Photonic Technologies, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per affrontare le crescenti esigenze di elaborazione delle informazioni, imaging e tecnologie infrarosse. L’iniziativa è rivolta a chi sviluppa tecnologie capaci di superare gli attuali limiti delle architetture elettroniche in termini di prestazioni, efficienza energetica, latenza e integrazione. L’iniziativa comprende inoltre una Infrastructural Challenge, dedicata allo sviluppo di ecosistemi di co-integrazione optoelettronica in grado di integrare componenti fotonici, RF (Radiofrequenza) e digitali all’interno di microsistemi altamente compatti ed efficienti. Le candidature alla Technological Challenge sono aperte dal 6 luglio al 15 settembre 2026. Con il rinnovamento di Solvers Wanted e il lancio di queste due nuove challenge, Leonardo amplia le opportunità di collaborazione con l’ecosistema dell’innovazione, favorendo lo sviluppo di tecnologie capaci di abilitare la prossima generazione di sistemi intelligenti”.