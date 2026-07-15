Electra e Safran raggiungono un accordo di sviluppo e produzione per il TG600 Turbogenerator che equipaggerà l’EL9 Hybrid-Electric Aircraft

Electra e Safran Helicopter Engines hanno annunciato un life-of-program production agreement per il TG600 turbogenerator, che alimenterà l’innovativo EL9 Ultra Short hybrid-electric aircraft di Electra.

“L’accordo segna una pietra miliare significativa nello sviluppo e nella certificazione dell’EL9 Ultra Short di Electra, con entrata in servizio prevista nel 2030. In base all’accordo, il TG600 turbogenerator diventerà il cuore dell’EL9 Ultra Short hybrid-electric propulsion system. L’accordo fa seguito a un memorandum d’intesa firmato nel 2023 e include un ordine iniziale per 250 turbogeneratori TG600, consentendo di ampliare la produzione con la domanda dell’EL9.

L’aereo EL9 Ultra Short di Electra è progettato utilizzando hybrid-electric propulsion and blown-lift technology. Ciò apre nuove possibilità per i viaggi aerei consentendo all’EL9 di decollare e atterrare in soli 150 piedi, sbloccando le operazioni da luoghi che non hanno mai supportato un servizio aereo commerciale prima, compresi gli spazi più vicini a dove le persone vivono e lavorano”, afferma Safran.

“Questo accordo rappresenta un passo avanti determinante per Electra e per il futuro della mobilità aerea avanzata”, ha affermato Marc Allen, CEO di Electra. “Con questo annuncio, Safran sta consolidando la sua posizione di leader nella prossima era dell’aviazione. La loro leadership tecnica nell’ibrido-elettrico, lo spirito innovativo e la partnership a lungo termine sono fondamentali mentre portiamo sul mercato l’aereo EL9 Ultra Short e sblocchiamo un nuovo modello di direct flight”.

“Un turbogeneratore è costituito da una turbina a gas abbinata ad uno o più generatori elettrici, oltre ad un innovativo sistema di regolazione della potenza elettrica e della tensione. Il turbogeneratore TG600, che fornirà 600 kW di elettricità, sarà sviluppato sulla base del motore Arrano di Safran Helicopter Engines che offre una riduzione del 18% del consumo di carburante rispetto alla precedente generazione di motori. Il TG600 sarà inoltre dotato di due generatori elettrici GENeUS forniti da Safran Electrical & Power. Nel mese di luglio, Safran Helicopter Engines ha effettuato il primo test al banco, presso la sua sede di Bordes, del primo turbogeneratore che sarà pronto per il volo per le prove di volo iniziali dell’EL9“, prosegue Safran

“La firma di questo contratto segna un’importante pietra miliare nella nostra collaborazione con Electra e segna il lancio ufficiale delle nostre attività nel settore dei turbogeneratori, un nuovo promettente capitolo che integra la nostra leadership nella turboshaft technology”, afferma Cédric Goubet, Safran Helicopter Engines CEO. “Siamo lieti della forte partnership che abbiamo stretto con Electra e orgogliosi di offrire il meglio della nostra engine technology, combinata con il meglio del know-how sui sistemi elettrici di Safran Electrical & Power. Crediamo di avere il prodotto ibrido-elettrico più avanzato ed efficiente della sua categoria, perfetto per consentire all’EL9 di raggiungere capacità rivoluzionarie nella nuova mobilità aerea”.

“All’inizio di quest’anno, Electra e Bristow Group Inc. hanno annunciato un Pre-Delivery Payment agreement con depositi non rimborsabili e termini e condizioni vincolanti allineati ai commercial aviation industry standards, soggetti alla certificazione dell’aeromobile, assicurando il primo slot di consegna per l’aereo ibrido-elettrico EL9 Ultra Short con il TG600.

Electra ha presentato l’aereo EL9 Ultra Short alla Federal Aviation Administration (FAA) per la Part 23 type certification e prevede un primo volo previsto per la fine del 2027 o l’inizio del 2028″, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)