News Brevi – 15.07.2026

IL PRESIDENTE ENAC E L’AU ENAC SERVIZI INCONTRANO IL MINISTRO PER LO SPORT – Mondiali di Volo a Vela 2027 a Rieti: il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’Amministratore Marco Trombetti hanno incontrato, oggi, a Roma, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’aeroporto di Rieti, città che ospiterà l’evento sportivo il prossimo anno. Sono in corso di consegna al Comitato organizzatore dei Mondiali i primi locali ristrutturati, parte degli interventi propedeutici all’adeguamento logistico e strutturale dello scalo in preparazione dell’evento internazionale. Una prima fase che rientra in un più ampio progetto di riqualifica e ottimizzazione funzionale, che mira a trasformare l’aeroporto in un hub sostenibile e accessibile, innalzando gli standard di efficienza operativa nel lungo periodo, a beneficio degli utenti. L’infrastruttura si inserisce nella visione strategica della Regional Air Mobility (RAM), il progetto lanciato da Enac tramite Enac Servizi, volto a sviluppare un network di mobilità aerea regionale a corto raggio, rendendo gli aeroporti degli hub di servizi integrati con il territorio. Il Ministro Abodi ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, sottolineandone il valore strategico per Rieti, che si prepara ad accogliere un evento di rilievo mondiale. “I Mondiali di Volo a Vela – ha evidenziato il Presidente Di Palma – rappresentano un’occasione per consegnare al territorio un’infrastruttura moderna e capace di generare importanti opportunità di sviluppo. Con la RAM stiamo realizzando una rete che collega grandi e piccoli aeroporti con velivoli di dimensioni ridotte, valorizzando il patrimonio infrastrutturale del Paese”. Per l’AU Enac Servizi Trombetti “si tratta del primo tassello di un ambizioso progetto ispirato ai principi chiave della RAM: interconnessione, sostenibilità, flessibilità e modularità”. Presenti all’incontro il Capo di Gabinetto del Ministro Cons. Sabrina Bono, il Presidente Comitato organizzatore WGC Rieti 2027 Stefano Bianchetti e i rappresentanti Roberto Donati, Livio Rositani e Alessandro Ranaldi. Per Enac, il Direttore Centrale Gianluca Lo Bianco; per Enac Servizi l’Ing. Leonardo Maria Triaca.

IL CESSNA CITATION CJ3 GEN2 E IL BEECHCRAFT KING AIR 360 CRIMSON EDITION DEBUTTANO ALL’EAA AIR VENTURE – Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha annunciato che il Cessna Citation CJ3 Gen2 e il Beechcraft King Air 360 Crimson Edition saranno presenti all’EAA AirVenture 2026 di Oshkosh, Wisconsin. Entrambi gli aeromobili saranno esposti per la prima volta alla manifestazione, insieme a una vasta gamma di velivoli Cessna e Beechcraft. “L’EAA AirVenture è una delle opportunità più importanti dell’anno per noi per entrare in contatto con i clienti e con l’intera comunità aeronautica”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Essere presenti a Oshkosh ci permette di mostrare l’ampiezza del nostro portfolio. Eventi come l’AirVenture ci offrono anche preziose occasioni di incontro diretto per comprendere meglio le modalità operative dei nostri clienti e continuare a fornire aeromobili che soddisfino le loro esigenze in continua evoluzione”. Con oltre 24.000 velivoli a turbina e 85.000 a pistoni operativi negli Stati Uniti, Textron Aviation supporta la più grande quota di general aviation turbine and piston aircraft nel paese e nel mondo. Allo stand n. 78, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare una gamma iconica di velivoli Cessna, Beechcraft e Pipistrel, che spazia da alianti e modelli a pistoni a turboelica e jet privati. Tutti i Cessna and Beechcraft turboprop and piston aircraft esposti saranno equipaggiati con eliche McCauley e i rappresentanti di McCauley saranno presenti alla manifestazione. McCauley Propeller Systems, Bell e Lycoming esporranno i loro prodotti. Nello stand di Textron Aviation, i visitatori potranno ammirare le soluzioni di connettività aftermarket Starlink e Gogo Galileo e interagire con i team di assistenza clienti e ricambi per saperne di più sulla rete di assistenza globale dell’azienda.

LA IATA GUIDANCE PROMUOVE NORME PIU’ CHIARE E COERENTI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI IN CABINA – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato nuove operational guidance per supportare le compagnie aeree nella gestione dell’in-cabin pet travel in ogni fase del viaggio, dalla prenotazione al check-in, all’imbarco, all’esperienza a bordo e all’arrivo. Queste fanno seguito alle recenti Guidance on Traveling with Service Dogs della IATA e riflettono un impegno più ampio per migliorare l’uniformità nel trasporto aereo dei cani”. “Un animale domestico è un membro amatissimo della famiglia. Chi viaggia con i propri animali ha bisogno di indicazioni chiare su cosa aspettarsi in ogni fase del viaggio. Questo è importante perché viaggiatori ben preparati e le migliori pratiche del settore consentono alle compagnie aeree di offrire un’esperienza sicura, uniforme ed efficiente a chi viaggia con i propri animali”, ha dichiarato Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo. “Lo IATA 2025 Global Passenger Survey del 2025 ha rilevato che circa un quarto degli intervistati ha viaggiato o prenderebbe in considerazione l’idea di viaggiare con un animale domestico. Di questi: il 41% ha citato l’incertezza sull’ammissibilità degli animali domestici come una difficoltà, il 36% non era sicuro delle politiche della compagnia aerea e il 34% non era sicuro dell’intera procedura per viaggiare con un animale domestico. Le nuove In-Cabin Operational Guidelines affrontano queste problematiche con procedure raccomandate per offrire un’esperienza più prevedibile, garantendo al contempo sicurezza, benessere degli animali ed efficienza operativa”, conclude IATA.

KLM E IL MINISTERO DELLA DIFESA RAFFORZANO ULTERIORMENTE LA LORO COLLABORAZIONE – KLM informa: “A un anno dalla firma del memorandum d’intesa per intensificare la cooperazione a terra e in volo, KLM e il Ministero della Difesa compiono nuovi passi nella loro partnership strategica. La collaborazione deriva dall’accordo firmato nel 2025, volto a sfruttare conoscenze, competenze e capacità per rafforzare la resilienza dei Paesi Bassi. I recenti sviluppi della partnership sono stati discussi durante una visita di lavoro del Sottosegretario alla Difesa Derk Boswijk presso la KLM A Schiphol Est. Un traguardo fondamentale della partnership è l’impiego di sei piloti KLM come riservisti presso il Ministero della Difesa, dove presteranno servizio come F-35 pilots nella Royal Netherlands Air Force. Ciò concretizza l’accordo dello scorso anno che offriva ai piloti KLM l’opportunità di contribuire attivamente all’aviazione militare. I piloti avranno la flessibilità di mettere a frutto le proprie conoscenze ed esperienze come riservisti, continuando al contempo la propria carriera nell’aviazione commerciale. Questa collaborazione contribuisce a mantenere nei Paesi Bassi preziose competenze nel settore aeronautico e rafforza ulteriormente il legame tra aviazione civile e militare. Oltre ai sei riservisti, un pilota KLM sarà distaccato in Texas a partire da settembre per un periodo di quattro anni come istruttore, addestrando i futuri fighter pilots”. “Un anno fa, abbiamo espresso l’ambizione che KLM contribuisse ulteriormente alla resilienza dei Paesi Bassi. Nell’ultimo anno, abbiamo compiuto passi concreti verso questo obiettivo, tra cui l’impiego di sei dei nostri piloti come riservisti. La nostra collaborazione con il Ministero della Difesa offre ai nostri colleghi l’opportunità di applicare le proprie conoscenze ed esperienze in modo più ampio. Stiamo inoltre valutando ulteriori modalità di supporto alla Difesa”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM. “Per la resilienza del nostro Paese, la cooperazione tra la Difesa e i partner civili è essenziale. L’impiego dei piloti KLM come riservisti dimostra come sia possibile rafforzare le capacità militari mantenendo al contempo piloti altamente qualificati nell’aviazione commerciale. Insieme all’industria, stiamo costruendo un futuro più sicuro, più forte e più innovativo per i Paesi Bassi”, afferma Derk Boswijk, State Secretary of Defence. “KLM e il Ministero della Difesa stanno inoltre esplorando opportunità di collaborazione sui carburanti alternativi, in particolare i sustainable aviation fuel (SAF). Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo e all’applicazione dell’e-SAF (synthetic sustainable aviation fuel), una tecnologia chiave per un’ulteriore decarbonizzazione del settore aeronautico e per il rafforzamento dell’indipendenza energetica strategica dei Paesi Bassi e dell’Europa. Entrambe le organizzazioni intravedono opportunità di combinare le proprie conoscenze, competenze e reti per supportare lo sviluppo e la diffusione di questi carburanti. Inoltre, attraverso il progetto HYPERION, il Ministero della Difesa e KLM Engineering & Maintenance stanno collaborando per trovare soluzioni che rendano la manutenzione degli aeromobili più efficiente e sostenibile. Ciò include un’ulteriore digitalizzazione e l’applicazione della data-driven maintenance. Attraverso questo progetto, KLM e il Ministero della Difesa stanno sviluppando un nuovo modello di collaborazione nella manutenzione degli aeromobili, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership dei Paesi Bassi in questo settore. Il mese scorso, KLM e il Ministero della Difesa hanno anche annunciato che sette ingegneri KLM inizieranno un addestramento con la Royal Netherlands Air Force a settembre”, conclude KLM.

DIAMOND AIRCRAFT ESPANDE LA SUA PRESENZA IN AFRICA CON LA PRIMA VENDITA DI UN DA50 RG – Diamond Aircraft informa: “Diamond Aircraft annuncia la vendita di un DA50 RG ad Air Wilderness, una delle principali Air Operating Company (AOC) con sede in Kenya. Air Wilderness diventa così la prima AOC africana a operare con il premium single-engine aircraft model di Diamond Aircraft”. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Air Wilderness nella famiglia Diamond”, ha dichiarato Jane Wang, newly appointed Assistant CEO Diamond Aircraft. “Questa partnership rappresenta una tappa fondamentale nella nostra crescente presenza in Africa e riflette la crescente domanda nella regione di soluzioni aeronautiche moderne, efficienti e sicure”. “Air Wilderness offre voli panoramici sul Kenya settentrionale e centrale dalla sua base presso la Lewa Wilderness airstrip. In qualità di Diamond Aircraft sales agent in Kenya e di proprietario-operatore del primo DA50 RG nel continente, Air Wilderness ha ottenuto con successo il DA50 type certificate dalle autorità keniote, aprendo la strada ai futuri piloti di DA50 nel paese”, prosegue Diamond Aircraft. “Siamo entusiasti di introdurre il DA50 RG nella nostra flotta”, ha dichiarato Darryl Van Dyk, Managing Director of Air Wilderness. “La combinazione di comfort, capacità ed efficienza di questo velivolo migliorerà l’esperienza dei nostri ospiti e ci permetterà di esplorare la bellezza selvaggia del Kenya come mai prima d’ora”. “Il DA50 RG, con la sua spaziosa cabina a cinque posti, il carrello retrattile e il potente 300hp jet-fuel engine, è ideale per il turismo aereo nella savana africana. Le sue prestazioni, la lunga autonomia e gli interni lussuosi lo rendono perfetto per high-end safari operations”, conclude Diamond Aircraft.

AEROPLAN DI AIR CANADA E WORLD OF HYATT ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE – Air Canada informa: “Aeroplan di Air Canada e World of Hyatt hanno annunciato una collaborazione che offrirà ai membri più modi per guadagnare e riscattare premi attraverso le esperienze di viaggio. Riunendo due dei programmi fedeltà più amati del settore dei viaggi, la collaborazione espande i vantaggi per i membri attraverso una rete combinata di oltre 1.300 destinazioni e 1.500 hotel. Sia che volino con Air Canada o alloggino negli hotel e resort Hyatt partecipanti, i membri potranno godere di una maggiore flessibilità e di opportunità senza soluzione di continuità per guadagnare e utilizzare punti durante il loro viaggio”. “Hyatt è uno dei marchi di ospitalità più ammirati al mondo e siamo entusiasti di avvicinare World of Hyatt ai membri Aeroplan”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada.

JETBLUE ANNUNCIA PARTNERSHIP CON CLARITYPAY – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi una nuova partnership con ClarityPay, introducendo una nuova opzione di pagamento flessibile per i clienti che prenotano voli direttamente tramite JetBlue. A partire da oggi, i clienti idonei che prenotano su jetblue.com e sull’app mobile JetBlue possono accedere alle opzioni di finanziamento tramite ClarityPay, offrendo una scelta più ampia nella pianificazione e nell’acquisto del viaggio”.

L’EASA AGGIORNA LE EASY ACCESS RULES FOR THIRD COUNTRY OPERATORS – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la revisione di luglio 2026, delle Easy Access Rules for Third Country Operators (EAR for TCO). Questa revisione incorpora nelle EAR for TCO le modifiche introdotte dalla Management Board (MB) Decision 09-2026 into MB Decision 01-2023. La MB Decision No 09-2026 modifica la ‘TCO Authorisation Procedure’, ovvero i principi generali sulle procedure di autorizzazione che l’EASA deve applicare per il rilascio delle autorizzazioni a third country operators. La MB Decision è stata adottata il 6 luglio ed è stata pubblicata sul sito web dell’EASA il 9 luglio 2026. Poiché le EAR per TCO sono generate tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per includere ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto”.

SAS ADERISCE ALLO SCONTO PER GOTLAND – SAS informa: “SAS aderisce all’iniziativa governativa “Sconto Gotland” per migliorare l’accessibilità da e per Gotland. Grazie a questa iniziativa, le persone residenti a Gotland hanno la possibilità di viaggiare tra l’isola e la terraferma a un prezzo inferiore. Per molti residenti di Gotland, viaggiare verso la terraferma è una parte importante della vita quotidiana, sia per lavoro, studio, assistenza sanitaria o per visitare parenti e amici. Aderendo allo Sconto Gotland, SAS desidera contribuire a una maggiore accessibilità e a rendere più facile ed economico per i residenti di Gotland viaggiare quando necessario”. “Siamo lieti di poter offrire lo sconto per Gotland ai nostri viaggiatori. Una buona accessibilità è fondamentale per collegare persone, regioni e opportunità. Con questa iniziativa, vogliamo rendere più facile ed economico per i residenti di Gotland viaggiare tra Gotland e la terraferma”, afferma Alexandra Lindgren Kaoukji, responsabile della comunicazione di SAS. “Grazie ad Arlanda, hub per i voli domestici di SAS, i viaggiatori possono usufruire di comodi collegamenti all’interno della Svezia e con la rete di rotte internazionali di SAS”.

LA FAA ANNUNCIA UN TRAGUARDO FONDAMENTALE NELL’eVTOL TECHNOLOGY USE – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato che BETA Technologies e United Therapeutics Corporation, in collaborazione con il Pennsylvania Department of Transportation, hanno testato in volo le organ medical-transport capabilities dalla Virginia al Maryland. Si tratta di un traguardo fondamentale nel lavoro del Dipartimento per lanciare in sicurezza Advanced Air Mobility aircraft nei cieli americani nell’ambito dell’Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) Integration Pilot Program (eIPP)”. “L’eIPP ci offre un ambiente reale per testare e integrare in sicurezza la prossima generazione di velivoli nel nostro airspace system”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Dal trasporto urbano e rurale alle missioni mediche salvavita e di ricerca e soccorso, questi velivoli hanno un potenziale praticamente illimitato e siamo grati per le partnership che stanno contribuendo a trasformare questo potenziale in realtà”. “Il BETA ALIA electric aircraf ha volato dal Virginia Tech Montgomery Executive Airport allo Charlottesville Albemarle Airport trasportando un organo animale all’interno di un sistema di contenimento: un contenitore termico medicale utilizzato per mantenere gli organi dei donatori vivi e integri durante il trasporto. Lì, il sistema di contenimento è stato trasferito su un altro ALIA, che ha volato fino al Frederick Municipal Airport e infine al Martin State Airport – Baltimore. Lo scopo era testare e valutare l’affidabilità degli electric aircraft per il trasporto di organi vitali. Il Pennsylvania Department of Transportation e gli altri partecipanti all’eIPP stanno pianificando ulteriori voli di prova nel corso dell’anno”, conclude la FAA.

RAYTHEON DIMOSTRA CON SUCCESSO LE CAPACITA’ DEL NGSRI – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, ha dimostrato con successo il Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), progettato per sostituire il Raytheon Stinger® surface-to-air missile per l’U.S. Army. Durante la dimostrazione sono stati lanciati diversi missili guidati utilizzando il Command Launch Assembly (CLA) dell’azienda. Ogni lancio ha dimostrato la capacità del sistema NGSRI di rilevare, tracciare e intercettare minacce aeree simulate. Le prestazioni avanzate del sistema sono rese possibili dalla CLA and missile seeker precision optics, abbinati a un innovativo solid rocket motor prodotto da Northrop Grumman”.

ROLLS-ROYCE: I DATA CENTER RICHIEDERANNO UNA NUOVA ERA PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA – Rolls-Royce informa: “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) sta accelerando rapidamente. Se un tempo per creare un’immagine erano necessari dai 5 ai 7 gigabyte di dati, oggi i modelli richiedono fino a 100.000 volte le risorse computazionali. Nel frattempo, anche il modo in cui produciamo e consumiamo energia si sta evolvendo per affrontare una serie di sfide più ampie. Vittorio Pierangeli, Senior Vice President PowerGen della divisione Power Systems, è intervenuto di recente al Datacenter Live Summit di Londra per parlare del perché l’energia stia diventando il fattore determinante dell’era dell’AI”. Nella sua presentazione, Pierangeli ha spiegato: “Le centrali a carbone convenzionali vengono dismesse, mentre la produzione da fonti rinnovabili rimane intermittente. Inoltre, la domanda sta diventando sempre più volatile, spinta dall’elettrificazione e dall’AI. Un panorama di generazione più volatile, combinato con una domanda più volatile, crea instabilità nella rete, richiedendo ulteriore generazione di base e soluzioni energetiche decentralizzate”. “Si prevede che il mercato totale della generazione di energia triplicherà quasi tra il 2025 e il 2030, trainato principalmente dalla domanda dei data center. Oggi, l’intelligenza artificiale non è più un’applicazione di nicchia, ma un motore globale di innovazione e uno strumento di uso quotidiano per molti di noi. Di conseguenza, siamo entrati in una nuova era di domanda di energia, basata su una maggiore potenza e affidabilità. I principali sviluppatori non possono aspettare diversi anni per un allacciamento alla rete, creando nuove opportunità per tecnologie modulari e scalabili come i nostri mtu gas gensets a breve termine e gli Small Modular Reactors (SMRs) in futuro. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno integrando sempre più spesso le proprie centrali elettriche indipendenti nei nuovi concept di data center, consentendo loro di produrre l’energia necessaria per far funzionare la struttura in modo affidabile fino a quando la rete elettrica o nuove fonti energetiche non saranno disponibili. I nostri mtu gas generator systems forniscono energia continua direttamente al data center o come parte di centrali elettriche dedicate. Grazie a tempi di implementazione ridotti, elevata flessibilità operativa e design modulare, questi sistemi offrono alta efficienza e rapidità di immissione sul mercato. La sfida più critica dell’era dell’AI è l’estrema fluttuazione della domanda di energia derivante dall’addestramento di nuovi modelli, che può generare bruschi sbalzi di potenza, sovraccaricando i trasformatori e perturbando l’intera rete elettrica. I nostri mtu Kinetic PowerPack energy storage systems agiscono come buffer a reazione rapida all’interno di questi sistemi energetici, stabilizzando tensione e frequenza e attenuando i picchi di potenza. Rispondono istantaneamente alle variazioni di carico e forniscono un’alimentazione ininterrotta senza bisogno di batterie aggiuntive”, conclude Rolls-Royce.