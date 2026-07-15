Più esperienze, più connessioni e maggiore rilevanza: Miles & More diventa Lufthansa Group Miles & More

Lufthansa Group sta utilizzando sempre più il suo nuovo umbrella brand nelle comunicazioni con i clienti.

“Entro la fine del 2026, il group loyalty brand, “Miles & More”, si evolverà in “Lufthansa Group Miles & More” e verrà integrato nell’umbrella brand.

Con il suo nuovo nome, il programma subirà un ulteriore sviluppo per diventare un loyalty system unificato per l’intero gruppo. Il programma si concentrerà sull’offerta di esperienze ancora più pertinenti e personalizzate per i membri, anche in termini di contenuti. Questo riorientamento è racchiuso nella nuova essenza del brand, “Moments that move you”, che pone i membri e le loro esperienze al centro”, afferma Lufthansa Group.

“Ora che abbiamo lanciato il nostro nuovo group brand, il passo successivo logico è quello di integrare più strettamente alcune società del gruppo nella nostra brand architecture. Questo rende la loro affiliazione a Lufthansa Group più visibile e tangibile. Il riposizionamento di Lufthansa Group Miles & More dimostra la coesione del nostro gruppo, preservando al contempo i punti di forza e l’identità dei nostri brands. Ciò crea un’esperienza di marca coerente e coinvolgente per i nostri clienti, partner e dipendenti in tutti i punti di contatto”, afferma Dieter Vranckx, Lufthansa Group Executive Board Member and Chief Commercial Officer.

“Come futuro integrated brand, Lufthansa Group Miles & More consoliderà ulteriormente il suo programma fedeltà in tutte le compagnie aeree del gruppo e nei vari punti di contatto con i clienti. Questo permette ai clienti di beneficiare di utili sinergie e di una presenza e un’immagine del brand coerenti. Che si tratti di viaggiare, fare shopping, godersi momenti speciali o partecipare a eventi esclusivi, il programma fedeltà offre ai suoi membri valore aggiunto e vantaggi.

Entro la fine del 2026, Lufthansa Group Miles & More avrà una nuova identità visiva. Il nuovo corporate design tradurrà la direzione strategica della compagnia in una visual identity moderna e distintiva, facilmente riconoscibile. Anche i “Moments that move you” avranno un ruolo decisivo, dando vita visivamente a quei momenti speciali che ispirano le persone e lasciano un segno indelebile”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)