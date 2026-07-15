L’EASA modernizza le flight simulation training devices rules per supportare l’innovazione e il future pilot training

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha introdotto un nuovo quadro normativo per i Flight Simulation Training Devices (FSTDs), segnando la più significativa evoluzione della flight simulation qualification in Europa degli ultimi decenni.

“Il nuovo quadro, istituito tramite il Regulation (EU) 2026/781 e supportato dalle nuove Certification Specifications (CS-FSTD Issue 1), modernizza le modalità di qualificazione e utilizzo dei flight simulation training devices per il pilot training.

I flight simulation training devices e altri training devices svolgono un ruolo fondamentale nell’aviation safety, consentendo ai piloti di addestrarsi, esercitarsi e mantenere le competenze in condizioni realistiche, migliorando al contempo l’efficacia della formazione e riducendo l’impatto ambientale e il rischio operativo dell’esercitazione.

Il nuovo quadro normativo sostituisce il tradizionale approccio di qualificazione basato su fixed simulator types con un sistema più flessibile basato sulle capacità. Ciò consente di valutare i training devices in base alle loro effettive capacità tecniche e fornisce un quadro di riferimento che può evolversi di pari passo con i progressi della tecnologia di simulazione”, afferma l’EASA.

“La simulazione di volo ha trasformato l’addestramento dei piloti negli ultimi decenni e continuerà a svolgere un ruolo centrale nel futuro dell’aviazione”, ha affermato Francesco Gaetani, Flight Standards Director at EASA. “Il nuovo quadro di riferimento crea un sistema moderno e flessibile che riflette ciò che i training devices possono effettivamente fare, piuttosto che come sono stati tradizionalmente classificati. Supporta l’innovazione, consente l’integrazione di nuove tecnologie nell’addestramento e contribuisce a garantire che i piloti continuino a ricevere un addestramento efficace e di alta qualità in un contesto aeronautico in continua evoluzione”.

“Al centro del nuovo quadro di riferimento si trova la nuova FSTD Capability Signature (FCS), un metodo standardizzato per descrivere le capacità di un simulation device utilizzando FSTD features and fidelity levels. Il quadro di riferimento supporta anche le tecnologie emergenti introducendo qualification requirements and guidance per soluzioni innovative, tra cui touchscreen flight deck interfaces and extended reality (XR) applications.

Inoltre, le nuove norme introducono la optional task-to-tool training methodology, che consente alle Approved Training Organisations (ATOs) e agli operatori di selezionare il simulation device più appropriato per specifici obiettivi di addestramento. Ciò offre maggiore flessibilità nella progettazione dei training programmes, pur mantenendo elevati standard di sicurezza”, prosegue l’EASA.

“A supporto dell’implementazione del nuovo quadro normativo, l’EASA ha avviato un programma di supporto all’implementazione che comprende guidance material, un implementation support manual e una serie di stakeholder workshops per le parti interessate, che inizieranno alla fine del 2026 e proseguiranno per tutto il 2027.

La prima general information session è prevista per il 15 dicembre 2026 presso la sede centrale dell’EASA a Colonia”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)