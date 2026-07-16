Aeronautica Militare, 51° Stormo: passaggio del testimone alla guida del Reparto

Martedì 14 luglio, presso l’aeroporto militare “Vittorio Bragadin”, sede del 51° Stormo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello Fabio De Luca (Comandante uscente) ed il Colonnello Marco Mangini (Comandante subentrante).

L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze da Combattimento, Generale di Divisione Aerea Marco Lant, ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei Vessilli decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, a testimonianza del forte legame tra il Reparto e il territorio veneto. Il passaggio della Bandiera di Guerra, decorata con Medaglia d’Oro e d’Argento al Valore Militare e dell’Ordine Militare d’Italia, ha suggellato il cambio al vertice del Reparto.

Nel suo commiato, il Colonnello De Luca ha rivolto un pensiero ai militari impegnati fuori dai confini nazionali: “Il loro operato in un contesto internazionale delicato è ambasciatore della nostra professionalità. Consegno al mio successore un Reparto maturo ed efficace”. Rivolgendosi al successore, ha aggiunto: “Marco, la tua professionalità cristallina ti permetterà di guidare il 51 verso traguardi ancora più prestigiosi”.

Il Colonnello Mangini, nel suo discorso d’insediamento, ha sottolineato il valore del legame con il territorio: “Il rapporto tra questo territorio e il 51° Stormo è prezioso; mi impegnerò a coltivarlo. Qui ho mosso i primi passi come Pilota, ricevendo un imprinting valoriale che sarò onorato di servire”. Guardando al futuro, ha aggiunto: “Sarò al vostro servizio affinché ciascuno possa lavorare al meglio come parte di una squadra: affronteremo le sfide insieme”.

Il Generale Lant ha infine elogiato l’operato del Comandante uscente: “La tua azione è stata caratterizzata da dedizione ed energia encomiabili, coniugando competenza tecnica e visione strategica”. Al Colonnello Mangini ha augurato un buon lavoro: “Assumi il comando forte di un curriculum di alto livello. Farai tesoro delle tue esperienze per mantenere lo Stormo pronto a fronteggiare i complessi scenari attuali”. Riferendosi allo Stormo si è infine soffermato sui traguardi raggiunti in maniera ammirevole, dal consolidamento della linea F-2000, nei turni di protezione dello spazio aereo nazionale e NATO, alla complessa esercitazione internazionale in Egitto e all’ammirevole attività svolta nell’ambito della SIFEX 25: “Tutto ciò rappresenta la testimonianza di una crescita continua e di una serie di sfide affrontate con caparbietà e generosità”.

Il 51° Stormo di Istrana dipende dal Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, responsabile della prontezza operativa, dell’efficienza dei sistemi d’arma e dell’addestramento del personale per le attività di difesa aerea, attacco e ricognizione. Dotato di velivoli F-2000, il 51° Stormo è uno dei cinque reparti dell’Aeronautica Militare incaricati della difesa dello spazio aereo nazionale e del servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)