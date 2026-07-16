News Brevi – 16.07.2026

CONCLUSA L’ATTIVITA’ DI FAMILIARIZZAZIONE AL VOLO SU ALIANTE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DOUHET – Si è conclusa venerdì 10 luglio, presso il 60° Stormo di Guidonia, l’attività di familiarizzazione al volo su aliante destinato agli allievi del corso “Astro II” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nel corso delle 2 settimane di addestramento, gli studenti e le studentesse dell’Istituto hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo del volo attraverso un percorso teorico-pratico che li ha portati a volare a bordo degli alianti G103 Twin Astir in servizio presso il 202° Gruppo Volo del 60° Stormo. L’attività è stata sviluppata in due momenti distinti. Una prima fase dedicata alla preparazione teorica, durante la quale i frequentatori hanno approfondito i principi dell’aerodinamica, la fraseologia radio e il funzionamento della strumentazione di bordo. Successivamente, la fase pratica ha consentito a ciascun allievo di sperimentare direttamente il pilotaggio dell’aliante in tutte le fasi del volo, sempre affiancato dagli istruttori del 60° Stormo. L’attività costituisce il primo appuntamento del progetto “Giovani Aquile”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Douhet e ha l’obiettivo di alimentare e rafforzare la passione per il volo attraverso un percorso esperienziale di carattere aeronautico. L’iniziativa prosegue nel secondo anno con l’attività di familiarizzazione sui velivoli a motore e si completa nel terzo anno con i voli motivazionali organizzati presso diversi Stormi operativi dell’Aeronautica Militare. Fondata nel 2006, la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” è un istituto di istruzione secondaria superiore con indirizzi classico e scientifico, al quale si accede tramite concorso pubblico. La Scuola assicura una formazione completa, finalizzata alla crescita culturale, morale, fisica e caratteriale degli allievi, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare con responsabilità e competenza le future sfide professionali e personali. Il 60° Stormo, posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare, svolge l’attività di addestramento al volo su aliante non solo a favore degli allievi della Scuola Douhet, ma anche dei frequentatori dell’Accademia Aeronautica, degli Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e del personale appartenente ad altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. L’addestramento su aliante, comprensivo delle attività di volo in montagna e del mantenimento delle qualifiche, rappresenta oggi una componente fondamentale del percorso formativo che conduce al conseguimento del brevetto di pilota militare. Lo Stormo contribuisce inoltre alla diffusione della cultura aeronautica attraverso l’organizzazione dei Corsi di Cultura Aeronautica, rivolti agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e svolti ogni anno in numerose città italiane (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC E MINISTERO DELLA DIFESA FORMANO PROTOCOLLO PER ATTIVITA’ DI AVIOLANCIO – Definiti il quadro regolatorio, le competenze e le responsabilità per attività di aviolancio in ambito militare svolte con aeromobili civili configurati ad hoc: questo il contenuto del Protocollo d’Intesa firmato oggi dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Gen. C.A. Carmine Masiello. “La piena sinergia tra Enac e il mondo della Difesa – ha commentato il Presidente Di Palma – rappresenta un modello di integrazione istituzionale capace di tradurre il confronto in risultati concreti. Questo Protocollo, nel definire regole e competenze nelle attività aviolancistiche, rafforza un sistema nel quale l’assunzione delle responsabilità e una burocrazia efficiente non costituiscono un ostacolo, ma un fattore abilitante per la sicurezza, lo sviluppo economico e la competitività del Paese”. “Questa intesa – ha evidenziato il Capo di SME Gen. C.A. Masiello – rappresenta un passo significativo verso una sempre maggiore integrazione tra capacità militari e risorse civili, delineando in modo chiaro una cornice regolatoria condivisa e un’attribuzione di responsabilità indispensabili per operare con la massima sicurezza. Costituisce inoltre uno strumento per avvicinare le nuove generazioni al paracadutismo e al sistema valoriale dell’Esercito: un patrimonio di dedizione e spirito di servizio che rappresenta uno dei pilastri della nostra Forza Armata e del Paese”. La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Direttore Centrale Enac Gianluca Lo Bianco e dell’Avv. Eleonora Papi Rea, l’Avv. Antonio Luca Santorelli, il Com.te Franco Trozzi e gli Ingg. Andrea Renzi e Cesare Cianchi, quali componenti del gruppo di lavoro istituito dall’Ente, oltre che dei vertici militari dello SME che hanno concorso alla definizione del provvedimento.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA A GRAZZANISE L’ESERCITAZIONE “TENDE E SCAGLIA 2026” – Si è conclusa al 9° Stormo di Grazzanise (CE) l’esercitazione “Tende e Scaglia 2026” (TS26) che si è svolta dal 22 giugno al 10 luglio 2026. La TS26 è una fondamentale esercitazione dell’Aeronautica Militare in cui vengono testate le capacità di integrazione della componente aerea con quella terrestre con particolare interesse al Comparto Forze Speciali e viene pianificata, organizzata e condotta annualmente dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (1ªBAOS) con sede a Furbara. L’edizione 2026 ha avuto l’obiettivo di verificare e consolidare le capacità di uno Special Operations Air Task Group (SOATG) quale unità di comando tattico per il supporto aereo alle Operazioni Speciali integrando in un unico framework componenti HQ (Head Quarter), Combat Support e Combat Service Support con l’impiego di SOTU/SOATU (Special Operations [Air] Task Unit). Scopo finale quello di certificare il SOATG per un impiego reale e le capacità di svolgere tutte le funzioni previste dalle direttive NATO vigenti sono state verificate da un team italiano a guida del Comando Forze Speciali (COFS) di Roma Centocelle, sotto la supervisione di monitor stranieri provenienti dall’Allied Special Operations Forces Command (SOFCOM) che ha sede a Shape in Belgio. Per l’occasione, le componenti del SOATG sono state organizzate all’interno di strutture bunkerizzate, ricavate nell’ex deposito munizioni del 9° Stormo, adeguate allo scopo con un’importante azione di ristrutturazione e predisposizione di collegamenti, sistemi di Comando e Controllo classificati progettati per assicurare il supporto di tutte le funzioni operative (pianificazione, esecuzione e controllo delle attività di volo, logistica, force protection, cyber defence, ecc.). L’attivazione di tutte le funzioni del SOATG previste nell’esercitazione è stata guidata dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali con l’impegno sinergico, del personale appartenente al Comparto Operazioni Speciali (1ª BAOS, 9° Stormo e 17° Stormo Incursori di Furbara) che ne hanno alimentato le posizioni organiche chiave e curato tutte le predisposizioni propedeutiche all’evento. In via complementare hanno contribuito alla composizione del manning unità provenienti da diversi Reparti del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea e del Comando Logistico individuati dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA) nelle sue funzioni di Force Provider. A supporto, per la realizzazione del campo di rischieramento, sono intervenuti il Reparto Generale di Sicurezza dello Stato Maggiore AM per la supervisione per gli aspetti di sicurezza, la costituzione dell’Organo Periferico di Sicurezza e il rilascio delle previste autorizzazioni e abilitazione per la componente CIS e COMSEC; la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave che ha realizzato l’implementazione del dispositivo CIS, della rete LAN, degli impianti di videosorveglianza- antintrusione, installato antenne satellitari, apparati radio TBT-TT-HF e multifono, configurando reti geografiche e VOIP (Voice Over Internet Protocol), nonché, i menzionati SOATG/SOATU; il Reparto Gestione e Innovazione Sistemi Comando e Controllo di Pratica di Mare con il ruolo di attivare e gestire il dispositivo CIS (Computer Information System) deputato alle funzioni di Comando e Controllo e necessario alle comunicazioni operative sicure fornendo, con un team specializzato con capacità operative nel dominio cibernetico, il supporto a tutti gli utenti operanti durante l’evento addestrativo; il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati di Roma con il compito di assicurare e gestire i servizi informatici “non classificati”; il 41° Stormo di Sigonella col supporto del velivolo P-72A ed il 3° Stormo di Villafranca (VR) che ha contribuito, sin dalle prime fasi dell’esercitazione assicurando il supporto logistico e l’approntamento del campo, a sostegno delle attività addestrative previste. Nell’ambito dell’esercitazione il SOATG ha svolto le funzioni Comando e Controllo (C2) nei confronti di cinque SOATU dipendenti di cui due reali costituite da equipaggi (piloti e operatori di bordo) e personale del 9° Stormo di Grazzanise e tre organizzate in maniera teorica (notional). Il SOATG, nell’ambito dell’organizzazione NATO, è a sua volta posto alle dipendenze di uno Special Operations Component Command (SOCC) anch’esso simulato ricorrendo ad una specifica Response Cell organizzata per l’occasione. La TS26 è stata un’occasione addestrativa importante per tutti i Reparti partecipanti che ha contribuito a rafforzare l’interoperabilità di formazioni composte da aeromobili ad ala rotante e ad ala fissa in missioni sia diurne che notturne (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA LIBICO – Il 10 luglio l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli ha accolto il Capo di Stato Maggiore della Difesa libico, Generale Salah Alnamroush, in occasione di una visita ufficiale finalizzata a consolidare la collaborazione tra Italia e Libia nel settore della formazione militare. Ad accogliere l’Autorità, presso l’Istituto di formazione degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare, il Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3ª Regione Aerea, Gen. S.A. Francesco Vestito, e il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Gen. D.A. Davide Cipelletti. Dopo un colloquio di benvenuto, la delegazione ha preso parte a un briefing dedicato alle attività istituzionali dell’Accademia, con particolare riferimento ai percorsi formativi rivolti ai frequentatori libici già presenti presso gli Istituti di formazione dell’Aeronautica Militare e, più in generale, alle opportunità offerte dall’Accademia nei diversi ambiti della formazione degli Ufficiali, illustrandone i programmi, l’offerta addestrativa e le prospettive di sviluppo. La visita è quindi proseguita presso le principali infrastrutture didattiche dell’Istituto, dove sono state illustrate le attività svolte dagli allievi nell’ambito delle unità addestrative dedicate allo sviluppo dei sistemi dronici e dell’intelligenza artificiale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla recente partecipazione di un team dell’Accademia alla competizione internazionale CanSat, che ha visto gli allievi classificarsi tra i finalisti internazionali e presentare il proprio progetto negli Stati Uniti, dove è stato validato attraverso le previste prove operative. Nel corso della visita il Generale Alnamroush ha inoltre incontrato i frequentatori libici attualmente impegnati nei diversi percorsi formativi dell’Aeronautica Militare, approfondendone le esperienze e confrontandosi direttamente con loro sul percorso addestrativo svolto in Italia. Al termine della visita, il Capo di Stato Maggiore della Difesa libico ha espresso vivo apprezzamento per il livello qualitativo della formazione, per le capacità sviluppate dall’Accademia Aeronautica e per l’ampiezza dell’offerta addestrativa messa a disposizione dei frequentatori libici, riconoscendone il valore quale importante opportunità per il rafforzamento della cooperazione tra le due Forze Armate. Il Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3ª Regione Aerea, Gen. S.A. Francesco Vestito, al termine della visita ha portato i saluti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Antonio Conserva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS RIPRENDE I VOLI DIRETTI TRA ROMA E RIAD DAL 15 SETTEMBRE 2026 – ITA Airways annuncia la ripresa del collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Riad, capitale dell’Arabia Saudita, a partire dal 15 settembre 2026. “Il collegamento sarà operato con 5 frequenze settimanali, secondo il seguente operativo: AZ838 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 15:05 e arrivo a Riad alle ore 21:20 locali, operato tutti i giorni ad eccezione di lunedì e sabato. AZ839 in partenza da Riad alle ore 01:45 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 06:15, operato tutti i giorni ad eccezione di martedì e domenica. La ripresa del collegamento conferma l’impegno di ITA Airways nello sviluppo del traffico tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un mercato strategico e in grande espansione soprattutto per il traffico business. Grazie all’hub di Roma Fiumicino, i passeggeri provenienti da Riad potranno inoltre beneficiare di comode coincidenze verso le principali destinazioni domestiche, europee e intercontinentali servite dalla Compagnia”, afferma ITA Airways. “I voli sono acquistabili sul sito ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office di ITA Airways, presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

BRUSSELS AIRLINES: ATTERRATO IL PRIMO PARTY FLIGHT PER TOMORROWLAND – Brussels Airlines informa: “Il primo Party Flight dell’anno è appena atterrato a Bruxelles, portando 180 partecipanti al festival Tomorrowland in Belgio. Nelle prossime due settimane Brussels Airlines accoglierà 24.734 passeggeri provenienti da 106 paesi diversi con un totale di 409 voli. Oltre 1.000 di loro saliranno a bordo di uno dei leggendari Party Flight della compagnia aerea, dove il festival inizia già a 9.000 metri di altitudine. Dalla loro collaborazione nel 2012, Brussels Airlines e Tomorrowland hanno costruito una partnership unica che unisce persone, culture e paesi di tutto il mondo. Anche i dati di viaggio di quest’anno riflettono questa ambizione condivisa. La Spagna è il principale mercato di provenienza, con oltre 7.000 viaggiatori che volano con Brussels Airlines, seguita da Italia, Svizzera e Regno Unito. Barcellona e Madrid sono gli aeroporti di partenza più trafficati, prima di Vienna”. “Ogni giorno, Brussels Airlines porta un pezzetto di Belgio in volo. Nelle prossime due settimane, porteremo ancora una volta un pezzetto di Tomorrowland nei cieli a bordo dei nostri leggendari Party Flight, giunti alla dodicesima edizione di questa esperienza di volo unica. Vedere la nostra Belgian Icon Amare spiegare nuovamente le ali con i partecipanti al festival e un DJ dal vivo a bordo è qualcosa di cui siamo incredibilmente orgogliosi. È il risultato del lavoro di squadra, della dedizione di molti colleghi di Brussels Airlines e della nostra stretta collaborazione con Tomorrowland”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing Brussels Airlines. “Durante il primo Party Flight, la DJ e produttrice britannica Carly Wilford si è esibita con un DJ set dal vivo in volo, offrendo ai passeggeri un primo assaggio di Tomorrowland ancora prima di mettere piede al festival. Nelle prossime settimane altri sei Party Flight esclusivi in partenza da città come Barcellona, Roma e Praga trasformeranno i normali voli in un’indimenticabile esperienza festivaliera per oltre 1.000 passeggeri. Ogni volo offre l’inconfondibile atmosfera di Tomorrowland ad alta quota. Nell’ambito del costante impegno di Tomorrowland e Brussels Airlines per viaggi più sostenibili, le tariffe Tomorrowland Green Fares rimangono lo standard in ogni pacchetto di volo Global Journey. Ogni tariffa contribuisce a ridurre le emissioni generate dal volo del passeggero attraverso un 30% di SAF, mentre il restante 70% viene compensato tramite progetti locali di alta qualità per il clima, anche in Belgio. In questo modo, i passeggeri contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale dei voli futuri. Per i Party Flights, Brussels Airlines e Tomorrowland investono congiuntamente in SAF per coprire la quantità equivalente di carburante necessaria per ogni volo. L’esperienza Brussels Airlines continua anche dopo il festival. Gli ospiti che soggiornano a DreamVille possono nuovamente effettuare il check-in dei bagagli direttamente presso l’area dedicata di Brussels Airlines prima di recarsi a Brussels Airport. Un Service Desk di Brussels Airlines presso il campeggio è disponibile per tutta la durata del festival per assistere i viaggiatori con domande e supporto relativi ai voli. I partecipanti al festival possono anche scoprire The Home of Amare, l’iconica ruota panoramica che domina l’area di Tomorrowland, offrendo viste panoramiche su tutto il sito del festival”, conclude Brussels Airlines.

VUELING PORTA IN SPAGNA AD AMMIRARE L’ECLISSI SOLARE TOTALE – Vueling informa: “Mercoledì 12 agosto 2026, una spettacolare eclissi solare totale attraverserà l’Europa e la Spagna sarà uno dei luoghi privilegiati da cui ammirarla. La fascia di totalità seguirà una traiettoria che incrocerà diverse destinazioni collegate da Vueling: dalla costa basca con Bilbao alle Baleari, come Ibiza e Minorca, fino a Tarragona, nei pressi di Barcellona. Per alcuni minuti, la Luna oscurerà completamente il Sole, regalando uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e rari. Un’occasione unica per trasformare un viaggio estivo nelle mete spagnole in un’esperienza straordinaria, unendo l’emozione di questo magico fenomeno alla scoperta di città ricche di storia, paesaggi spettacolari e un’eccellente tradizione gastronomica. Ecco, quindi, le destinazioni ideali per andare a caccia dell’eclissi totale e vivere, allo stesso tempo, una vacanza memorabile. Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile con Vueling da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Sempre rimanendo in ambito Mediterraneo, ma immergendosi ancor di più nelle sue acque, i cacciatori di eclissi troveranno punti privilegiati di osservazione a Minorca e Ibiza, perle delle isole Baleari. Qui, la totalità arriverà verso le 20:33 e si prolungherà per circa 1 minuto. Queste due isole offrono una cornice singolare e magica per vivere l’eclissi dalle loro splendide calette o da qualche spettacolare punto panoramico a picco sul mare. Inoltre, entrambe le mete si propongono per una vacanza a tutto tondo, all’insegna della natura e della cultura. Dall’Italia, con Vueling Ibiza è raggiungibile da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino e Minorca da Firenze”.

EUROWINGS AMPLIA LA GAMMA DI SERVIZI PER BAMBINI E FAMIGLIE – Eurowings informa: “Proprio in tempo per l’inizio della stagione estiva, Eurowings amplia la sua gamma di servizi a bordo per bambini e famiglie. Da curiosità interessanti per i piccoli appassionati di aviazione a un morbido compagno di viaggio: volando con la value airline, l’esperienza di vacanza inizia non solo dopo l’atterraggio, ma già in volo. A bordo, da oggi, è disponibile un esclusivo “WAS IST WAS” booklet sul tema del volo, realizzato da Eurowings in collaborazione con la casa editrice Tessloff. La popolare serie per bambini spiega il mondo dell’aviazione in modo divertente e condivide curiosità affascinanti sul volo. Un colouring and activity book di Eurowings ed Europa-Park, completo di un set di matite abbinate, offre ulteriore divertimento durante il volo. Inoltre, un aereo di peluche con le sembianze del cooperation partner Salzburger Land aggiunge un nuovo compagno di viaggio alla gamma di omaggi per i piccoli ospiti e servirà a ricordare la vacanza in famiglia anche dopo l’atterraggio. Questi extra per bambini saranno distribuiti dall’equipaggio di cabina fino a esaurimento scorte. Oltre alle nuove offerte per bambini, Eurowings introduce un family discount sugli in-flight services durante le vacanze estive. Da agosto fino alla fine di ottobre, le famiglie riceveranno uno sconto del 10% su cibo, bevande e altri articoli presso il WINGS Bistro & Shop. Lo sconto si applica agli ordini di almeno 20 euro e sarà applicato dall’equipaggio di cabina durante il volo. Oltre ai nuovi extra a bordo, la value airline supporta le famiglie già nella fase di pianificazione del viaggio. Prenotando direttamente tramite il proprio account gratuito myEurowings, i passeggeri ricevono uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto per i bambini di età compresa tra i due e gli undici anni. Inoltre, la principale holiday airline tedesca offre il trasporto gratuito di due articoli da viaggio per bambino, come passeggini, carrozzine o carrelli pieghevoli. Ulteriori informazioni sui viaggi con bambini sono disponibili su eurowings.com”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA UNA NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS – American Airlines informa: “American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi l’elezione di John W. Dietrich nel board of directors. Dietrich farà parte dell’Audit Committee e del Finance Committee del board. Dietrich vanta 35 anni di esperienza nelle aviation and air cargo industries, con una solida esperienza di leadership operativa e finanziaria. Più recentemente, dal 2023 al 2026, ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President and CFO of FedEx Corporation, dove ha guidato l’organizzazione finanziaria globale dell’azienda e ha contribuito a promuovere iniziative incentrate sull’efficienza, la disciplina dei costi e la creazione di valore a lungo termine”. L’American Chairman, Greg Smith, ha espresso la sua soddisfazione nel dare il benvenuto a Dietrich nel board: “John vanta un curriculum professionale di tutto rispetto e una comprovata esperienza di 35 anni in ruoli di leadership nel settore aerospaziale. La sua vasta esperienza, unita alla sua reputazione e al successo ottenuto nella gestione di operazioni complesse e ad alta intensità di capitale, nonché alla sua profonda conoscenza della disciplina finanziaria, della gestione del rischio e della governance, rafforzerà significativamente le capacità del board, in quanto ci impegniamo a dare priorità alle performance a lungo termine e al valore per gli azionisti”. “John ha una profonda conoscenza del nostro settore e una comprovata capacità di collegare le performance operative ai risultati finanziari”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American Airlines. “La sua esperienza alla guida di global aviation and cargo business, unita alla sua attenzione all’esecuzione e alla responsabilità, sarà un prezioso contributo per il nostro board”. “Dietrich ha conseguito una laurea presso la Southern Illinois University e si è laureato con lode presso la University of Illinois Chicago School of Law”, conclude American.

AIR CANADA ELEVA IL RIPOSO IN VOLO CON NUOVI ACCESSORI E AMENITIES – Air Canada informa: “Air Canada presenta una nuova collezione di premium bedding e accessori dal design ricercato per migliorare il riposo e il comfort dei passeggeri sui voli internazionali. Disponibile in tutte le classi a partire dal prossimo mese, la collezione include piumini e cuscini Signature Class di qualità superiore, coperte di dimensioni generose in Premium Economy ed Economy Class e nuovi amenity kits sviluppati in collaborazione con i principali marchi canadesi. La collezione rappresenta l’ultimo investimento di Air Canada nella Glowing Hearted experience a 360 gradi, pensata per aiutare i clienti a rilassarsi durante il volo e ad arrivare pronti a godersi al meglio il viaggio, che si tratti di un viaggio d’affari, di un ricongiungimento familiare o dell’inizio di una vacanza a lungo attesa”. “Dalle coperte di dimensioni generose in Premium Economy ed Economy Class, che avvolgono dal comfort alle spalle, ai nuovi soffici piumini Signature Class, ogni elemento introdotto con questo lancio è stato scelto con cura per aiutare i clienti a sistemarsi, rilassarsi e riposare durante tutto il viaggio”, ha dichiarato Jacqueline Harkness, Managing Director, Products & Services, Air Canada. “Abbiamo dedicato del tempo prezioso ai nostri clienti, raccogliendo le loro opinioni su cosa renderebbe un volo più rilassante e riposante. Quindi ci siamo impegnati a investire in prodotti di alta qualità che offrono il meglio che i principali partner canadesi hanno da offrire”. Air Canada ha collaborato con il Canadian hospitality partner Hunter Amenitie, per sviluppare, produrre e fornire i nuovi amenity kits, combinando comfort e funzionalità con un design intelligente e riutilizzabile. “Lavorando a stretto contatto con Air Canada, abbiamo progettato ogni singolo componente – dalla pochette con coulisse alla mascherina per gli occhi e ai calzini – per essere utilizzato ben oltre il volo, dando un ulteriore valore aggiunto a questi articoli da viaggio di alta qualità per i nostri clienti”, ha dichiarato John Hunter, fondatore di Hunter Amenities. “A conferma del suo impegno a favore dei marchi canadesi, Air Canada ha inoltre stretto una partnership con Sahajan, azienda pluripremiata nel settore della cura della pelle, fondata da donne. I nuovi Signature Class amenity kits includeranno “Lip Karma” di Sahajan, un balsamo labbra nutriente con olio di ricino e di argan per un’idratazione duratura, e “The Hand Remedy”, una crema ricca e a rapido assorbimento che offre un sollievo immediato e una barriera protettiva non grassa per le mani secche. Entrambi i prodotti sono realizzati da Hunter Amenities presso il suo stabilimento di Burlington, in Ontario”, conclude Air Canada..

DELTA AMPLIA L’ACCESSO AL SAF GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON SHELL AVIATION SU PIU’ AEROPORTI – Delta informa: “Delta Air Lines sta ampliando l’utilizzo del SAF attraverso una collaborazione con Shell Aviation su più aeroporti, con l’obiettivo di espandere la disponibilità e l’adozione del SAF. Insieme, le due compagnie amplieranno la disponibilità del SAF nei principali hub statunitensi e nelle città prioritarie, tra cui Los Angeles International Airport (LAX), Portland International Airport (PDX), John. F. Kennedy International Airport (JFK), Logan International Airport (BOS), Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP), mentre si realizza l’infrastruttura necessaria per supportare una fornitura affidabile a lungo termine. La collaborazione arriva in un momento cruciale per la diversificazione dei carburanti e la resilienza dell’approvvigionamento. In base all’accordo quinquennale, Delta prevede di espandere la fornitura di SAF fino al 2030, basandosi su decenni di collaborazione con Shell nel settore del jet fuel convenzionale. L’accordo si fonda sulle iniziative SAF già esistenti tra le due società ed è progettato per supportare una fornitura costante di carburante, un passo essenziale verso l’integrazione dei SAF nelle normali operazioni aeree, non una tappa isolata”. “L’attuale instabilità e incertezza hanno reso una cosa molto chiara sia ai consumatori che alle aziende: la diversificazione dell’approvvigionamento è importante. Con Shell, stiamo dimostrando che l’ampliamento della fornitura di SAF non è teorico, è realizzabile”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Si tratta di attivare catene di approvvigionamento reali su larga scala e di creare un modello su cui altri possano basarsi, mentre lavoriamo in tutto il settore per espandere i viaggi a basso impatto ambientale”. “Oltre ad ampliare l’accesso ai SAF, la collaborazione si concentra su come il carburante raggiunge gli aeromobili. Shell supporterà le consegne di SAF, sia miscelati che puri, presso hub selezionati e città prioritarie, contribuendo a creare le capacità logistiche, di miscelazione e di distribuzione necessarie per un approvvigionamento affidabile in tutta la rete Delta. Questo approccio incentrato sulle infrastrutture contribuisce a garantire che i SAF possano scalare in base alla domanda, mantenendo al contempo l’affidabilità operativa”, prosegue Delta. “Questa collaborazione risponde alle esigenze di oggi e alle soluzioni per l’aviazione di domani. Fornendo conventional jet, SAF e innovazione a lungo termine, l’accordo contribuirà a rafforzare la sicurezza energetica e a trasformare il settore aeronautico”, ha dichiarato Reema Bari, Head of Aviation Americas.

TEXTRON GSE PRESENTA IL TUG MX4 ELECTRIC BAGGAGE TRACTOR – Textron informa: “Textron Ground Support Equipment Inc., società di Textron Inc., presenta il suo next-generation TUG MX4 lithium-electric baggage tractor. Il TUG MX4 è stato progettato e realizzato con un ampio contributo da parte dei clienti per massimizzare i tempi di attività, semplificare le operazioni, prolungare la durata utile e integrare facilmente tecnologie e innovazioni future, adattandosi alle esigenze in continua evoluzione del settore. Il TUG MX4 è stato sviluppato tenendo conto del feedback diretto dei clienti in ogni fase del processo di progettazione, al fine di rispondere alle reali esigenze operative di airlines, air-cargo operators and ground handlers. Comandi semplificati, raggio di sterzata ai vertici della categoria, freni di servizio ad assistenza elettronica e freno di stazionamento elettronico ne semplificano l’utilizzo come mai prima d’ora. Per garantire la massima durata negli ambienti operativi più difficili, come quelli delle rampe aeroportuali, il TUG MX4 è costruito su un telaio monoscocca in acciaio rinforzi. I comandi di avanzamento lento consentono una manovrabilità precisa a bassa velocità ai gate aeroportuali. Il cuore del TUG MX4 è un 80-volt lithium-ion direct drive system. Questa soluzione offre un utilizzo più efficiente dell’energia, riduce la manutenzione e garantisce prestazioni costanti nei cicli di lavoro principali. Elimina inoltre i tradizionali sistemi idraulici, semplificando la manutenzione, aumentando l’autonomia, migliorando l’affidabilità e semplificando l’integrazione con i futuri sistemi elettronici. Con una velocità massima di 24 km/h, il TUG MX4 può trainare fino a 9.000 kg a 13 km/h su pendenze fino al 9% e fino a 27.200 kg su terreno pianeggiante. Le opzioni di ricarica flessibili, come le porte di ricarica intercambiabili e i caricabatterie di bordo disponibili, consentono ai clienti di integrare facilmente il TUG MX4 nelle proprie operazioni, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso di elettrificazione”. “Progettato con un ampio contributo da parte dei nostri clienti, il TUG MX4 rappresenta una completa rivisitazione del tradizionale baggage tractor”, afferma Tony LaCorte, Senior Director, Operations for Textron GSE. “Combina durata, sistemi semplificati, prestazioni e sostenibilità in una piattaforma pronta anche per il futuro”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER EQUIPAGGIARE LA GERMAN NAVY – Saab informa: “Saab ha firmato un contratto con la German naval defence company TKMS e ha ricevuto un ordine per la fornitura e l’integrazione di integrate combat systems, composite structures and sensors su quattro delle nuove fregate MEKO A-200 DEU della German Navy. Il valore dell’ordine è di circa 8,7 miliardi di corone svedesi e le consegne di Saab a TKMS avverranno tra il 2029 e il 2032. Le fregate saranno prodotte in Germania con TKMS come prime contractor. Il contratto include anche un’opzione per l’integrazione e l’equipaggiamento di ulteriori fregate”. “È con grande orgoglio che continuiamo a consolidare la nostra lunga e solida relazione e il nostro impegno nei confronti della Germania e della Bundeswehr, contribuendo insieme a TKMS al rafforzamento della German Navy”, afferma Micael Johansson, CEO e Presidente di Saab.

LOCKHEED MARTIN INVESTIRA’ $100 MILIONI PER VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN UK E IN EUROPA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin sta ampliando la portata del suo venture capital fund per supportare lo sviluppo di promettenti tecnologie per la difesa nei British and European markets. Lockheed Martin Ventures, lo startup investment arm da 1 miliardo di dollari dell’azienda, aprirà una sede a Londra con l’obiettivo di investire almeno 100 milioni di dollari dei suoi fondi nel Regno Unito e in Europa”. “Ci stiamo addentrando ancora più a fondo nell’ecosistema degli investimenti, incontrando i nostri potenziali partner dove si trovano”, ha dichiarato Chris Moran, vice president and general manager, Lockheed Martin Ventures. “La nostra presenza ci aiuterà a cogliere le opportunità di investimento nelle fasi iniziali del ciclo di vita delle startup, a garantire l’interoperabilità tecnica con le piattaforme esistenti e a supportare al meglio i nostri clienti”. “La decisione fa seguito al più grande aumento di capitale disponibile nella storia del fondo, avvenuto ad aprile, quando la società ha annunciato l’intenzione di incrementare la capacità di investimento da 400 milioni a 1 miliardo di dollari. Utilizzando una parte di questa maggiore capacità di finanziamento, Lockheed Martin Ventures Europe accelererà l’integrazione di nuove tecnologie nel settore della difesa, nell’ambito dell’impegno dell’azienda a rafforzare la transatlantic defense industrial base”, conclude Lockheed Martin.