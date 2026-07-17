Boeing mette in risalto il suo portfolio alla più grande celebrazione del settore aeronautico

Boeing presenterà i suoi commercial, defense and services portfolios all’EAA AirVenture Oshkosh in Wisconsin la prossima settimana, con un tema speciale per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti. L’evento, della durata di una settimana, metterà in contatto piloti, clienti, famiglie, studenti e operatori del settore in onore di questo storico traguardo.

La manifestazione si terrà dal 20 al 26 luglio e si prevede che attirerà oltre 10.000 velivoli e circa 700.000 visitatori provenienti da oltre 90 paesi. Il padiglione Boeing e le attività espositive metteranno in evidenza le capacità ingegneristiche e innovative, le dimostrazioni e le iniziative di sensibilizzazione STEM per i giovani.

“Essendo uno dei più grandi eventi del settore aeronautico, Oshkosh riunisce persone provenienti da tutto il settore e appassionati di volo”, ha dichiarato Chris Broom, vice president of Commercial Training Solutions, Boeing Global Services. “L’evento offre a Boeing l’opportunità di condividere il nostro lavoro, ascoltare i clienti e entrare in contatto con la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”.

Tra gli aerei Boeing in mostra nella Boeing Plaza ci saranno il 737-800, il 737-BBJ, il 777-300, il P-8, l’F/A-18, l’F-15, l’MV-22 e il B-52.

Boeing proporrà diverse attività durante tutta la settimana, tra cui:

– un Freedom Plane flyover per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti;

– una passeggiata storica alla scoperta del ruolo di Boeing nella storia aerospaziale statunitense;

– i KidVenture events volti a incoraggiare gli studenti a intraprendere carriere nel settore aeronautico e STEM;

– il Safety Dojo on-the-go, un mobile, interactive safety learning center.

Il padiglione Boeing offrirà l’opportunità di conoscere le sue capacità nei settori commerciale, della difesa e dei servizi. Ospiterà anche un teatro dove i dirigenti aziendali presenteranno sessioni informative, video e tavole rotonde, tra cui un briefing per i media sul Boeing annual Pilot and Technician Outlook. Sarà inoltre presente un Boeing Store con merchandising esclusivo dell’evento.

Nell’ambito della sua sponsorizzazione del salone, Boeing offre l’ingresso gratuito a tutti i partecipanti di età pari o inferiore a 18 anni. Dal 2019, l’azienda ha permesso a quasi 500.000 giovani di partecipare all’evento.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)