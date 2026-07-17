GE Aerospace metterà in luce il futuro del volo al Farnborough International Airshow 2026

GE Aerospace presenterà il suo impegno nella costruzione di un futuro del volo più duraturo ed efficiente al Farnborough International Airshow 2026, evidenziando le tecnologie di nuova generazione e le capacità innovative nel settore dell’aviazione commerciale e della difesa.

H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace, ha dichiarato: “In GE Aerospace, il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze dei nostri clienti oggi, investendo al contempo nelle tecnologie che plasmeranno il futuro del volo. Il Farnborough International Airshow rappresenta un’opportunità per dimostrare la solidità del nostro impegno nei confronti dei clienti e i progressi che stiamo compiendo nello sviluppo di tecnologie innovative per il futuro”.

Il GE Aerospace Flying Test Bed, con una nuova livrea, sarà esposto staticamente dietro lo chalet dell’azienda. L’aereo, un Boeing 747-400, consente all’azienda di testare e validare la sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie dei motori.

L’Electrified Powertrain Flight Demonstration Aircraft di GE Aerospace, un Saab 340B modificato, effettuerà voli giornalieri, con orari da confermare.

Per i clienti e gli ospiti invitati, lo chalet di GE Aerospace è progettato per offrire un’esperienza coinvolgente, con una terrazza panoramica che offre una vista diretta sulle esposizioni statiche e di volo dell’azienda. Gli ospiti potranno inoltre sperimentare esposizioni interattive come il RISE Open Fan model, la tecnologia ibrida-elettrica, strumenti di ispezione basati sull’intelligenza artificiale e casi di studio incentrati su durata, efficienza e futuro delle tecnologie aeronautiche.

CFM International, una joint venture paritetica tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, terrà la sua conferenza stampa annuale per fornire aggiornamenti sul motore LEAP, che si avvicina al decimo anniversario di servizio, e sui progressi del programma CFM RISE, che mira a un miglioramento dell’efficienza del carburante di oltre il 20% e a una maggiore durata rispetto ai motori attuali.

GE Aerospace ospiterà con NASA, BETA Technologies e Boeing una Future of Flight Press Conference per un aggiornamento sui progressi della propulsione ibrida-elettrica, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di maggiore efficienza e durata.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)