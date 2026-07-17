Iberia inaugura i voli diretti per Tivat

Il primo volo Iberia per Tivat partirà domani, sabato 18 luglio, dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La nuova rotta collegherà per la prima volta Madrid con questa città costiera del Montenegro, una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita sull’Adriatico, fino al 15 settembre.

Iberia opererà questa nuova rotta il martedì e il sabato con aeromobili Airbus A320, offrendo oltre 6.300 posti durante i due mesi di operatività.

IB865 Madrid – Tivat, martedì e sabato, 10:40 13:34

IB866 Tivat – Madrid, martedì e sabato, 14:30 17:50

“Con questa nuova rotta, Iberia aggiunge il Montenegro alla sua rete di destinazioni ed espande le opzioni di viaggio tra la Spagna e la costa adriatica durante la stagione estiva. Inoltre, i passeggeri in partenza da Tivat potranno usufruire, tramite l’hub di Madrid, dell’ampia rete di destinazioni Iberia.

L’aggiunta di Tivat rientra nel Plan de Vuelo 2030, la roadmap con cui Iberia sta guidando la sua crescita. Grazie a un investimento di 6 miliardi di euro, la compagnia amplierà la sua rete di destinazioni, modernizzerà e incrementerà la flotta, continuando a migliorare l’esperienza del cliente nei prossimi anni”, afferma Iberia.

“Il nostro obiettivo è continuare a offrire ai nostri clienti una rete sempre più attraente e diversificata. L’aggiunta di Tivat risponde al crescente interesse dei viaggiatori a scoprire nuove destinazioni nell’Adriatico e rafforza la nostra offerta stagionale estiva. Allo stesso tempo, questa nuova rotta collegherà il Montenegro all’ampia rete internazionale di Iberia via Madrid”, afferma Víctor Moneo, Direttore Vendite Globale di Iberia.

“Oltre alle sue spiagge e alla sua offerta gastronomica e ricreativa, Tivat è il punto di partenza ideale per scoprire siti storici come Kotor, Perast e Budva, nonché alcuni dei paesaggi più spettacolari della costa montenegrina”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)