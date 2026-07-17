Embraer consegna il primo C-390 Millennium alla Czech Air Force a soli 20 mesi dalla firma del contratto

Embraer ha consegnato oggi il primo C-390 Millennium alla Czech Air Force durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la Prague Kbely Air Base.

“All’evento hanno partecipato Jaromír Zuna, Ministro della Difesa della Repubblica Ceca; il Generale Miroslav Hlavac, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Ceche; il Generale Petr Tomanek, Comandante della Czech Air Force ; Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

Questa consegna avviene a soli 20 mesi dalla firma dell’accordo di acquisizione, a dimostrazione della capacità di Embraer di soddisfare le esigenze operative dei propri clienti”, afferma Embraer.

“Il C-390 Millennium fornisce alla Czech Air Force una nuova e significativa airlift capability, consentendoci di trasportare carichi pesanti e fuori misura su lunghe distanze, rafforzando al contempo il nostro supporto alle operazioni NATO e alla risposta alle emergenze in patria. Sebbene l’aeromobile in sé rappresenti una capacità straordinaria, la sua vera forza risiede nel nostro personale. La loro professionalità e dedizione sono ciò che ci permette di mettere in servizio questa capacità”, ha dichiarato il Brigadier General Jaroslav Falta, Commander of the 24th Air Transportation Base.

“La consegna odierna del primo C-390 Millennium segna un’importante pietra miliare per le Forze Armate ceche. Questo velivolo migliora significativamente la nostra capacità di trasportare personale, equipaggiamento e aiuti umanitari, sia a supporto delle esigenze nazionali che a fianco dei nostri alleati NATO. Il C-390 rafforzerà la prontezza operativa, la flessibilità e l’efficacia operativa delle nostre forze armate per molti anni a venire”, ha affermato Jaromír Zuna, Minister of Defence of the Czech Republic.

“Siamo orgogliosi di consegnare questo primo velivolo all’Aeronautica Militare Ceca. La Repubblica Ceca è stata un partner prezioso del programma C-390 Millennium fin dal suo inizio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e al successo del velivolo. Il programma ha inoltre beneficiato del forte e costante coinvolgimento dell’industria ceca, il cui contributo è stato determinante e continuerà a crescere di pari passo con il successo del programma. Con il C-390, la Repubblica Ceca rafforzerà ulteriormente le proprie capacità operative ed Embraer sarà al vostro fianco, oggi, domani e per i decenni a venire”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Con questa prima consegna, la Repubblica Ceca si unisce a un gruppo crescente di nazioni che utilizzano il C-390 Millennium, rafforzando la posizione del velivolo come nuovo standard nel medium tactical airlift.

Oltre alla Brazilian Air Force, anche le forze aeree di Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Repubblica dell’Uzbekistan, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Slovacchia e Lituania hanno scelto questa piattaforma multiruolo“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)