Embraer prevede una domanda per 8.500 nuovi jets

Embraer ha pubblicato il Market Outlook 2026, la sua previsione annuale a 20 anni per le commercial jet aircraft deliveries nella sub-150-seat category. Il report è stato pubblicato in vista del Farnborough Air Show della prossima settimana.

“Il Market Outlook 2026 stima 8.500 ordini per un valore di 650 miliardi di dollari per nuovi jets entro il 2045. Presenta inoltre analisi delle influenze globali e delle tendenze in sette regioni del mondo che incidono sulla domanda di nuovi aeromobili. Il documento analizza anche lo standard body (< 40t) cargo segment”, afferma Embraer.

Nell’introduzione del report, Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, osserva che un riallineamento delle modalità di movimento di persone, capitali e merci a livello globale avrà un impatto sui flussi futuri di passeggeri aerei. “L’espansione dei cluster manifatturieri avanzati e delle catene del valore regionali sta generando una domanda sostenuta di collegamenti efficienti e ad alta frequenza tra i centri economici emergenti”. Cita inoltre come un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, in particolare nel settore turistico, stia alimentando la necessità di una maggiore airline network connectivity verso i mercati più piccoli con aeromobili con meno di 150 posti.

“Tra i punti salienti del report, si prevede che il traffico passeggeri mondiale, misurato in revenue passenger kilometers (RPK), crescerà del 3,7% all’anno fino al 2045. La Cina sarà leader tra le sette regioni del mondo.

Annual RPK regional growth rate: 5,2% Cina, 4,6% Medio Oriente, 4,4% Africa, 4,3% America Latina e Caraibi, 4,1% Asia Pacifico, 2,7% Europa, 2,0% Nord America.

RPK share entro la fine del 2045: 40% Asia Pacifico + Cina, 37% Europa + Nord America.

Domanda globale per nuovi jets fino a 150 posti: 8.500 unità.

Valore di mercato dei nuovi aeromobili: 650 miliardi di dollari USA.

Jet deliveries 8.500, di cui per regione: 2.670 Nord America (31%), 1.870 Europa/CSI (22%), 1.470 Cina (17%), 1.050 Asia Pacifico (13%), 740 America Latina (9%), 370 Africa (4%), 330 Medio Oriente (4%).

L’Embraer 2026 Market Outlook è scaricabile a questo link: https://embraer.com/eca/marketoutlook/en/“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)