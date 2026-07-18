News Brevi – 18.07.2026

RYANAIR LANCIA UN OPERATIVO RECORD PER L’INVERNO 2026 CON 80 MILIONI DI POSTI IN TUTTA EUROPA – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato un operativo record per l’inverno 2026, con 1.700 rotte in 35 Paesi, tra cui oltre 140 nuove rotte. L’operativo record di Ryanair per l’inverno 2026 offre ai clienti una scelta ancora più ampia per le loro vacanze invernali, tra destinazioni al sole, mete per la settimana bianca, mercatini di Natale e city break, alle tariffe più basse d’Europa. L’operativo completo di Ryanair per l’inverno 2026 è già disponibile per la prenotazione tramite l’app e il sito web Ryanair”.

LA FAA AUTORIZZA BOEING A RIPRENDERE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI PER I NUOVI AEROMOBILI – La FAA informa: “La FAA autorizzerà Boeing a riprendere il rilascio degli airworthiness certificates al termine del processo produttivo per tutti gli aeromobili 737 MAX e 787. La decisione fa seguito a mesi di approfondite verifiche sui dati e sulla sicurezza che hanno dimostrato una qualità di produzione costante e riflette la fiducia della FAA nella capacità di Boeing di rilasciare gli airworthiness certificates sotto la sua supervisione. Nel settembre 2025, la FAA aveva autorizzato Boeing a riprendere il rilascio degli airworthiness certificates per alcuni aeromobili 737 MAX e 787. Boeing e la FAA hanno rilasciato i certificati a settimane alterne. Negli ultimi otto mesi, la FAA ha riscontrato risultati comparabili in termini di qualità di produzione sia quando gli airworthiness certificates venivano rilasciati da Boeing, sia quando venivano rilasciati dalla FAA stessa. Sulla base di questi risultati, la FAA ha stabilito di poter restituire in sicurezza tale responsabilità a Boeing. La FAA continuerà a effettuare ispezioni, audit e monitoraggio del sistema di produzione di Boeing, comprese le attività di assemblaggio critiche, le tendenze relative alla qualità della produzione e la conformità ai requisiti di progettazione e ingegneria approvati. La decisione entrerà in vigore lunedì 20 luglio 2026”. “La sicurezza è alla base di tutto ciò che facciamo e questo passo avanti è possibile solo perché siamo certi che possa essere compiuto in sicurezza”, ha dichiarato il FAA Administrator, FAA Bryan Bedford. “I nostri ispettori continueranno a esercitare una rigorosa supervisione sulla produzione di Boeing, concentrando al contempo una maggiore attenzione su ciò che ha il maggiore impatto: l’identificazione e la gestione dei potenziali rischi nelle fasi iniziali del processo produttivo”. “La supervisione continua della FAA includerà l’attenta osservazione e valutazione del Safety Management System (SMS) di Boeing e della safety culture”, conclude la FAA.

IL CIRRUS TRAC10 SARA’ EQUIPAGGIATO CON IL PERSPECTIVE CORE™ FLIGHT DECK – Cirrus informa: “Cirrus ha annunciato il Cirrus Perspective Core™ Flight Deck, basato sulla Garmin® AXIS™ avionics, per il suo TRAC10 (leggi anche qui). Progettato per trasformare l’addestramento al volo per la prossima generazione di piloti, il Cirrus Perspective Core flight deck offre un ambiente intuitivo, flessibile e perfettamente integrato sia per gli istruttori che per gli allievi piloti. Dotato di serie di due display touchscreen ad alta risoluzione da 11,6″, Perspective Core migliora la situational awareness consentendo al pilota di configurare un’ampia gamma di informazioni di volo nel formato più adatto alle diverse fasi del volo. L’elaborazione rapida dei dati consente un accesso immediato a una vasta gamma di informazioni, tra cui 3D SafeTaxi™, Runway Occupancy Awareness, Enhanced Synthetic Vision, advanced engine monitoring con l’Engine Indication System (EIS). L’innovativa configurazione a tre posti del TRAC10 è una novità assoluta nel settore, consentendo a due allievi di addestrarsi simultaneamente e aumentando significativamente l’efficienza dell’addestramento al volo. Un terzo display opzionale, posizionato accanto alla postazione dell’osservatore posteriore, migliora ulteriormente l’apprendimento, permettendo a istruttori e allievi di massimizzare ogni sessione di addestramento e di incrementare la produttività complessiva”. “Abbiamo scelto intenzionalmente il Perspective Core flight deck per il TRAC10 al fine di sviluppare le competenze dei piloti in vista della loro carriera professionale”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Il nuovo intuitive flight deck affina la situational awareness del pilota grazie a sistemi integrati che lo aiutano a sviluppare le competenze necessarie”.

ICAO: STATEMENT SULLA SULLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL’EU EMISSION TRADING SYSTEM – In un comunicato l’ICAO informa: “L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che la proposta di ampliare l’ambito di applicazione dell’EU Emissions Trading System (EU ETS) for aviation a partire dal 2029 minerebbe l’unica misura armonizzata a livello globale applicabile alle emissioni di CO2 derivanti dall’aviazione internazionale e porterebbe a misure duplicate. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall’EU a sostegno dell’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), un ampliamento unilaterale dell’EU ETS for aviation, come proposto dalla Commissione europea il 17 luglio 2026, sarebbe incompatibile con l’obiettivo del CORSIA. Il CORSIA è l’unica misura globale basata sul mercato applicabile alle emissioni di CO2 derivanti dall’aviazione internazionale. È stato approvato dagli Stati membri dell’ICAO dal 2016, con l’Unione Europea e i suoi Stati membri che hanno svolto un ruolo determinante nel costruire il consenso verso questa soluzione armonizzata a livello globale. L’estensione dell’EU ETS for aviation introdurrebbe la possibilità di una doppia imposizione sulle emissioni di CO2 derivanti dall’aviazione internazionale, con implicazioni per l’effettiva attuazione del CORSIA. La proposta rischia inoltre di frammentare gli sforzi globali per la decarbonizzazione dell’aviazione e di compromettere il raggiungimento degli obiettivi globali ambiziosi dell’ICAO per il settore dell’aviazione internazionale. Queste preoccupazioni sono state evidenziate durante la 42a sessione dell’Assemblea dell’ICAO nel 2025, dove gli Stati membri hanno unanimemente conferito all’ICAO un mandato chiaro e rafforzato per promuovere la sua agenda di protezione ambientale. Ciò include la promozione del CORSIA, concepito per dare all’aviazione la certezza necessaria per progredire nel suo percorso verso emissioni nette zero di carbonio, fornendo benefici ambientali diretti e garantendo parità di condizioni, trasparenza ed efficacia in termini di costi. L’ICAO incoraggia tutti gli Stati membri a continuare a sostenere con forza il CORSIA. Gli Stati membri devono mantenere la loro collaborazione con l’ICAO per promuovere la tutela ambientale dell’aviazione in modo pragmatico e armonizzato, fondato sulla cooperazione e sul multilateralismo. In questo modo, gli Stati membri accelereranno i progressi verso il raggiungimento di emissioni nette zero di carbonio derivanti dall’aviazione internazionale, in linea con la ICAO strategic vision for 2050”.

IATA: STATEMENT SULLA EU COMMISSION REVISION DELL’EU EMISSION TRADING SYSTEM – La IATA in un comunicato informa: “L’International Air Transport Association (IATA) esprime profonda frustrazione per la proposta di estensione dell’European Emissions Trading System (EU ETS) oltre i confini europei, un approccio che è stato screditato più di dieci anni fa”. “L’EU sta ripetendo un errore storico. Le conseguenze saranno dannose: seminerà rancore sull’extraterritorialità, rallenterà la decarbonizzazione globale e minerà la competitività europea, con viaggiatori e imprese europei che ne pagheranno il prezzo. Invece di estendere l’EU ETS oltre i confini europei, l’EU dovrebbe concentrarsi sul rendere ancora più efficace il CORSIA, il meccanismo globale concordato. Aumentare le quote SAF e consentire un book-and-claim system per il SAF potrebbero essere passi promettenti, ma i dettagli sono cruciali per il successo. Ci impegneremo con i responsabili politici europei per un approccio più efficace, senza extraterritorialità, con il pieno supporto al CORSIA e incentivi SAF efficaci”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IAG: ABBIAMO UN OPPORTUNITA’ UNICA PER HEATHROW – Luis Gallego (IAG CEO), Corneel Koster (Virgin Atlantic CEO) e Nigel Wicking (CEO Heathrow Airline Operators Committee) affermano: “L’aviazione è fondamentale: per l’economia, per le persone e per le imprese. In tutto il Regno Unito, una persona su dieci è legata al settore aeronautico. Le aziende di ogni dimensione dipendono dall’air freight per movimentare le merci attraverso le supply chain globali, con oltre il 25% delle esportazioni del Regno Unito in termini di valore gestite da Heathrow. Il Regno Unito ha bisogno di un hub airport globale competitivo per mantenere vivi i collegamenti e aperte le catene di approvvigionamento. In quanto unico passenger hub airport del Regno Unito e principale cargo airport, Heathrow è un’infrastruttura strategica nazionale e la principale porta d’accesso all’attività economica. Per questa nazione insulare, avere un hub efficiente ed economicamente vantaggioso, che consenta alla Gran Bretagna di competere efficacemente a lungo termine, dovrebbe essere una priorità nazionale. Ora abbiamo un’opportunità unica, che capita una volta in una generazione, per fare le cose per bene. La recente decisione del governo di presentare un updated Heathrow Expansion National Policy Statement rappresenta un momento decisivo per l’aviazione britannica e segnala un chiaro passaggio dal dibattito all’azione. Tuttavia, a meno che il quadro normativo non sia accompagnato da riforme significative, esiste il rischio concreto che l’espansione venga realizzata in modo dannoso, imponendo costi insostenibili a passeggeri e compagnie aeree, allontanando la domanda e la capacità. Secondo i piani attuali del proprietario, il costo dello sviluppo di Heathrow potrebbe superare i 100 miliardi di sterline nei prossimi 25 anni, con i passeggeri che pagheranno 50 sterline o più in più rispetto al costo del volo. Riteniamo che le tariffe dovrebbero rimanere più o meno invariate. Insieme abbiamo promosso una campagna per favorire un cambiamento normativo a Heathrow. Crediamo che il Regno Unito meriti una soluzione che crei valore per i consumatori, garantisca posti di lavoro stabili, migliori la scelta e l’esperienza dei passeggeri e permetta al settore dell’aviazione e alla sua più ampia filiera di prosperare. Esortiamo la Civil Aviation Authority (CAA) a scegliere una soluzione che tuteli i consumatori e consenta la realizzazione di una terza pista entro il 2035. Aziende e compagnie aeree di tutto il settore – dalle compagnie low-cost alle organizzazioni di categoria e ai fornitori di servizi aeroportuali – ci hanno espresso chiaramente il loro sostegno. La soluzione è semplice: un tetto massimo alle tariffe accessibili e l’introduzione della concorrenza per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri di Heathrow. Sebbene la concorrenza sia utile, abbiamo anche bisogno di una supervisione rigorosa. Un organismo veramente indipendente che esamini le principali decisioni di spesa prima che vengano attuate, piena trasparenza e conseguenze concrete in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. La CAA deve garantire che le sue riforme correggano le croniche carenze strutturali nel modo in cui Heathrow viene regolamentato ed espanso. L’unico modo per realizzare una terza pista efficiente, economica e nei tempi previsti è che tutte le parti interessate, compresi il Governo e la CAA, collaborino. Senza questa riforma fondamentale, l’espansione di Heathrow è a rischio e corre il pericolo di gravi ritardi e costi alle stelle. Il nuovo Primo Ministro ha ora un’opportunità decisiva per fare le cose per bene a Heathrow: un’espansione realizzata nei tempi previsti, a un costo accessibile, con concorrenza, supervisione e partnership al centro del progetto. A sua volta, la realizzazione di una terza pista di atterraggio rafforzerà la connettività globale del Regno Unito, creerà posti di lavoro duraturi e amplierà le opzioni di scelta per i passeggeri”.

AEROTECH ACADEMY: CONSEGNATI I DIPLOMI DELL’EDIZIONE 2025/26, AL VIA IL NUOVO BANDO – Leonardo informa: “Con la consegna dei diplomi, il 16 e 17 luglio, si è chiusa la sesta edizione dell’Aerotech Academy Pomigliano, il percorso di alta formazione dedicato alle nuove competenze nell’ambito dell’ingegneria industriale, nato dalla collaborazione tra Leonardo e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conclusa anche la seconda edizione dell’Aerotech Academy Grottaglie, promossa da Leonardo insieme al Politecnico di Bari e all’Università del Salento. L’iniziativa conferma l’impegno del Gruppo nello sviluppo di professionalità qualificate, attraverso un modello che integra formazione in aula, attività on the job, seminari, testimonianze dal mondo industriale e project work su casi applicativi legati alle attività aziendali. Un percorso pensato per avvicinare i giovani laureati al mondo del lavoro e rafforzare il collegamento tra università, industria e territorio. L’Aerotech Academy proseguirà anche nell’anno accademico 2026/27, con il nuovo ciclo che prenderà il via a ottobre 2026 presso gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco e Grottaglie. Inviare la candidatura per l’Aerotech Academy Pomigliano entro il 4 settembre 2026, inviare la candidatura per l’Aerotech Academy Puglia entro il 4 settembre 2026”.

DELTA DEDICA UN GATE ALL’ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON A ANDRUW JONES – Delta informa: “Delta Air Lines e gli Atlanta Braves hanno ufficialmente dedicato il Gate A25 dell’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in onore di Andruw Jones. Il membro della Hall of Fame, che ha indossato il numero 25 per tutta la sua carriera con i Braves, ha giocato 12 stagioni con la squadra, diventando uno dei giocatori più amati nella storia del baseball di Atlanta. Durante una cerimonia al Terminal A, Jones è stato affiancato dai vertici di Delta e dei Braves per il taglio del nastro e l’inaugurazione di una targa commemorativa permanente al Gate A25, completa di cimeli Delta e degli Atlanta Braves degli anni ’90 e dei primi anni 2000, un omaggio all’iconica carriera di Andruw con gli Atlanta Braves. La targa commemorativa rimarrà installata in modo permanente al gate”. “Andruw Jones è una leggenda nella nostra città e nella storia del baseball”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea di Atlanta e di onorare la carriera di Andruw con questo tributo permanente”. “Delta Air Lines è un partner prezioso dei Braves sin dal loro arrivo ad Atlanta nel 1966 e siamo incredibilmente orgogliosi di rafforzare il nostro rapporto con iniziative significative come questa intitolazione del gate”, ha affermato Derek Schiller, Presidente e CEO degli Atlanta Braves.