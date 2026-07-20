Cebu Pacific estende la engine MRO cooperation con Lufthansa Technik

Cebu Pacific e Lufthansa Technik stanno ulteriormente ampliando la loro già vasta collaborazione nel campo dell’engine maintenance, repair and overhaul (MRO). Un nuovo contratto, firmato di recente a Manila, prevede 18 interventi aggiuntivi sui motori CFM56-5B, i propulsori della Airbus A320ceo fleet di Cebu Pacific. L’accordo conclude la gara d’appalto MRO della compagnia aerea per i suoi motori di vecchia generazione, nell’ambito della transizione verso la famiglia A320neo con sistemi di propulsione di ultima generazione.

Il nuovo contratto ha una durata di tre anni, durante i quali Cebu Pacific affiderà i motori alle rinomate officine di Lufthansa Technik ad Amburgo, in Germania, e a Dublino, in Irlanda. In queste sedi, i motori riceveranno servizi di manutenzione completi, fino alle revisioni complete. Il primo motore CFM56-5B oggetto del nuovo accordo dovrebbe arrivare a Dublino entro la fine del mese.

“Per Cebu Pacific, il mantenimento dei più elevati standard di aeronavigabilità, sicurezza e prestazioni operative è fondamentale, garantendo al contempo una gestione efficiente dei costi di manutenzione. Nell’ambito della continua espansione della nostra flotta, cerchiamo partner che condividano il nostro impegno per l’eccellenza e che abbraccino una cultura di innovazione, agilità e miglioramento continuo. La nostra consolidata e proficua collaborazione con Lufthansa Technik riflette da sempre questi valori”, ha dichiarato Mike Szucs, Chief Executive Officer at Cebu Pacific. “Consideriamo Lufthansa Technik molto più di un semplice fornitore MRO. È un partner strategico che comprende il nostro business, supporta i nostri obiettivi e contribuisce alla realizzazione dei nostri ambiziosi piani di crescita. Siamo lieti di consolidare questa eccellente partnership e di intraprendere insieme il prossimo capitolo del nostro percorso”.

“L’ottenimento del nostro terzo engine contract con Cebu Pacific è un traguardo di cui siamo particolarmente orgogliosi: una vera e propria tripletta che testimonia il nostro straordinario lavoro di squadra”, ha affermato Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia-Pacific at Lufthansa Technik. “Scrivere questo nuovo capitolo insieme a Cebu Pacific, uno dei nostri partner storici nella regione Asia-Pacifico, è un privilegio e riempie me e il mio team di orgoglio e gioia. Come sempre, non vediamo l’ora di ripagare ancora una volta la loro rinnovata fiducia con servizi di altissima qualità”.

Lufthansa Technik e Cebu Pacific vantano già un solido rapporto commerciale. Negli oltre dieci anni di collaborazione continua, il campo dei servizi tecnici si è notevolmente ampliato. Infine, Cebu Pacific utilizza ampiamente l’ecosistema Digital Tech Ops di Lufthansa Technik, ad esempio con l’AMOS maintenance and engineering software e flydocs per il loro digital asset management.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)