Emirates ridefinisce i viaggi in Economy Class con il primo poggiatesta U-Dream

Emirates svela un’altra novità assoluta nel mondo dell’aviazione, trasformando i viaggi dei passeggeri in Economy Class con l’introduzione del poggiatesta U-Dream, un accessorio rivoluzionario che offre ai clienti di Economy Class un livello di supporto e comfort in volo completamente nuovo.

“Grazie a un investimento significativo, l’installazione è già in corso su tutta la flotta Emirates, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri in Economy Class.

L’U-Dream è un poggiatesta regolabile in diverse posizioni, progettato per fornire un supporto completo a collo e testa durante il sonno o il relax, e sarà installato sui sedili di Economy Class di tutti gli Airbus A350 e sulla maggior parte degli Airbus A380 e Boeing 777 di Emirates. Essendo la prima compagnia aerea al mondo a introdurlo, il poggiatesta U-Dream sta già riscuotendo un grande successo tra i clienti Emirates.

Integrato nell’innovativa poltrona Z400 di Emirates, realizzata da Safran Seats, il poggiatesta in pelle U-Dream è imbottito e dotato di alette laterali flessibili che possono essere ripiegate verso l’interno per sostenere delicatamente testa e collo. Questo aiuta i passeggeri a mantenere una comoda posizione di sonno, evitando che la testa cada in avanti o lateralmente. Il design si muove verticalmente e si inclina per adattarsi ai passeggeri di diverse altezze e corporature, offrendo un comfort personalizzato per tutta la durata del volo. L’U-Dream è stato testato e certificato in modo indipendente per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza aerea dell’EASA. Emirates sta introducendo su larga scala questo poggiatesta avanzato, offrendo ai passeggeri di Economy Class un livello superiore di supporto ergonomico, tipicamente associato alle cabine premium”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates non si adagia mai sugli allori quando si tratta di esperienza del cliente e abbiamo trovato un modo per migliorare significativamente il comfort dei passeggeri di Economy Class, soprattutto per chi viaggia su tratte a lungo raggio. L’U-Dream cambia le regole del gioco per chi desidera dormire, sostenendo completamente il collo. Non c’è più bisogno di cuscini per il collo. Si tratta di un’ulteriore innovazione che dimostra il nostro impegno nei confronti dei clienti e consolida la nostra Economy Class come la migliore”.

“I clienti riferiscono che il poggiatesta U-Dream è facile da regolare e utilizzare, e il personale di cabina di Emirates è addestrato per assistere i passeggeri in caso di necessità. Il poggiatesta in pelle è progettato per essere facilmente pulito e viene igienizzato dopo ogni volo.

Attualmente già installato su 3 Airbus A350, Emirates sta procedendo all’installazione su altri aeromobili il più rapidamente possibile. In collaborazione con Safran Seats, tutti gli Airbus A350 di Emirates saranno dotati del poggiatesta U-Dream entro la fine dell’anno. Il poggiatesta U-Dream sarà inoltre preinstallato su tutti i 270 Boeing 777X ordinati da Emirates. A partire dal 2027, l’installazione del poggiatesta U-Dream inizierà anche sugli Airbus A380 e Boeing 777 di Emirates che verranno ammodernati.

Emirates ha ridefinito l’esperienza di Economy Class combinando comfort eccezionale, un’ospitalità pluripremiata e innovazione all’avanguardia in una delle più grandi reti internazionali al mondo. Dalla ristorazione gourmet alla più vasta libreria di intrattenimento a bordo, dal Wi-Fi gratuito ai servizi curati nei minimi dettagli e al servizio impeccabile, Emirates continua a rappresentare il punto di riferimento per i viaggi in Economy Class.

L’acclamato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, ice, offre oltre 6.500 canali di contenuti, rendendolo la più grande libreria di intrattenimento disponibile a bordo di qualsiasi compagnia aerea.

Emirates sta introducendo Starlink su tutta la sua flotta, offrendo ai passeggeri una connessione internet veloce e affidabile a 12.000 metri di altitudine. I passeggeri di Economy Class possono guardare contenuti in streaming, navigare, lavorare, giocare e rimanere in contatto con amici e familiari durante tutto il viaggio.

Pasti a più portate e bevande sono offerti gratuitamente su ogni volo Emirates, indipendentemente dalla durata della tratta. I menu si ispirano alle cucine regionali e sono accompagnati da bevande analcoliche, tè, caffè e, ove disponibili, bevande alcoliche.

Con un equipaggio di cabina che rappresenta 140 nazionalità e parla oltre 70 lingue, Emirates offre un’esperienza di viaggio sempre cordiale e personalizzata. Ogni membro dell’equipaggio è formato secondo gli standard globali di ospitalità della compagnia aerea presso l’Emirates Centre of Hospitality Excellence di Dubai, garantendo un servizio attento a ogni cliente, con particolare cura per famiglie, bambini e passeggeri che necessitano di assistenza aggiuntiva”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)