Il Global 8000 di Bombardier stabilisce un nuovo speed record tra Los Angeles e Farnborough, Regno Unito

Bombardier annuncia che il business jet Global 8000 ha stabilito un nuovo speed record durante una missione con partenza da Los Angeles e atterraggio a Farnborough, Regno Unito.

“L’aereo ha completato il tragitto tra le due città in 8 ore e 46 minuti. L’equipaggio del Global 8000 ha raggiunto una top speed di Mach 0,93. Questo nuovo speed record è inoltre superiore del 2,2% rispetto al precedente record per la stessa tratta.

Con una top speed di Mach 0,95 e un’autonomia di 8.000 miglia nautiche, il Global 8000 è l’aereo più veloce e performante del settore, in grado di trasportare passeggeri più rapidamente, più lontano, da più località e con maggiore efficienza che mai. In questa specifica missione, l’aereo si è diretto a Farnborough per mostrare le sue performance al pubblico e partecipare all’aerial display del Farnborough International Airshow“, afferma Bombardier.

“Questo nuovo speed record dimostra le caratteristiche davvero speciali di questo incredibile velivolo, leader del settore in termini di velocità, agilità e prestazioni”, ha dichiarato Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “La velocità è senza dubbio il biglietto da visita del Global 8000 e quest’ultimo traguardo sottolinea in modo appropriato ciò che lo distingue dagli altri aerei: la capacità di avvicinare il mondo come mai prima d’ora. E se a questo si aggiungono la sua inconfondibile fluidità di volo, la cabina lussuosa, la bassa cabin altitude e le impareggiabili landing capabilities, tra cui la possibilità di raggiungere fino al 30% di aeroporti in più rispetto al suo concorrente più vicino, si capisce perché sia davvero in una categoria a sé stante”.

“Il Global 8000 debutta al Farnborough International Airshow 2026 e partecipa a esibizioni aeree per tutta la settimana, mettendo in mostra le sue eccezionali performance. Per saperne di più, visitare lo Chalet C603″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)