Adelaide Aviation sceglie il Tecnam P-Mentor

Tecnam ha annunciato che Adelaide Aviation, con sede nell’Australia Meridionale, ha scelto il Tecnam P-Mentor come primary trainer e riceverà immediatamente due velivoli, grazie alla collaborazione con il rappresentante australiano di Tecnam, Hallmarc Aviation.

“Il Tecnam P-Mentor è un velivolo biposto, ad ala bassa, monomotore, certificato CS-23 EASA e FAA IFR. L’aereo è apprezzato perché offre un’unica piattaforma per l’addestramento al volo. Equipaggiato con il motore Rotax 912iSc da 100 CV, il velivolo è rinomato per il suo design moderno, l’efficienza nei consumi, il cockpit con strumentazione touch Garmin G3X e le caratteristiche di sicurezza e manovrabilità”, afferma Tecnam.

Sherman Anthoney, CEO di Adelaide Aviation Pty Ltd, afferma: “Il nostro obiettivo è formare piloti sicuri, competenti e versatili, in modo efficiente. Dopo aver valutato diverse piattaforme di addestramento, il Tecnam P-Mentor si è distinto per la sua capacità di combinare eccellenti caratteristiche di volo con tecnologie di ultima generazione e un equilibrio eccezionale tra innovazione, sicurezza e capacità operative. Il cockpit Garmin G3X Touch, l’elica a passo variabile, la moderna architettura dei sistemi e il sistema di recupero con paracadute balistico opzionale permettono agli studenti di familiarizzare con tecnologie contemporanee e rilevanti per il settore, mantenendo al contempo le importanti caratteristiche di sicurezza e manovrabilità di un primary trainer”.

Walter De Costa, Tecnam Global Sales & Marketing Director, afferma: “Il P-Mentor si sta dimostrando molto popolare in tutto il mondo tra le scuole di volo all’avanguardia che cercano il meglio di entrambi i mondi. Siamo lieti che Adelaide Aviation entri a far parte della famiglia Tecnam, in rapida crescita, e non vediamo l’ora di integrare altri velivoli della nostra flotta di addestramento nella loro offerta, man mano che continuano a espandersi”.

Michael Loccisano, CEO di Hallmarc Aviation, dichiara: “Fin dal nostro primo contatto con Adelaide Aviation, diversi anni fa, siamo rimasti colpiti dalla loro accuratezza, professionalità, attenzione alla sicurezza, dalla ricerca di una fleet solution moderna e innovativa e dalla determinazione al successo. Sono cresciuti costantemente. L’acquisizione di due Tecnam P-Mentor posizionerà Adelaide Aviation come scuola di volo di riferimento nell’Australia Meridionale”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)