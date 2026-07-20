Singapore Airlines celebra 20 anni di voli tra Milano e Singapore

Singapore Airlines (SIA) ha celebrato questa mattina il 20° anniversario del servizio diretto tra Singapore e Milano Malpensa, segnando due decenni di collegamenti tra il Nord Italia, Singapore e tutto il network Singapore Airlines.

Il 20 luglio 2006, Singapore Airlines ha lanciato la rotta Milano – Singapore con il volo inaugurale in partenza da Milano Malpensa operato dall’aeromobile Boeing 777-200ER. Da allora, il collegamento ha svolto un ruolo importante nel rafforzare i legami commerciali, turistici e culturali tra Italia, Singapore e la regione Asia-Pacifico.

La rotta è stata lanciata con tre voli settimanali ed è stata accolta molto favorevolmente dal mercato fin dall’inizio. Nel corso degli anni, Singapore Airlines ha progressivamente ampliato le operazioni per rispondere alla crescente domanda, fino a operare oggi con frequenza giornaliera.

Il servizio si è evoluto anche grazie all’introduzione di aeromobili di nuova generazione. Dopo il Boeing 777-200ER, la rotta è stata operata con il Boeing 777-300ER ed è oggi servita dall’Airbus A350-900, configurato con 253 posti: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy Class e 187 in Economy Class.

Singapore Airlines, presente sul mercato italiano da 55 anni, ha celebrato questo traguardo con una speciale cerimonia al gate presso l’Aeroporto di Milano Malpensa per i passeggeri in partenza con il volo SQ355 per Singapore. L’evento si è svolto insieme ai rappresentanti di SEA Milan Airports, celebrando due decenni di partnership e connettività di successo. I festeggiamenti hanno incluso discorsi da parte dei rappresentanti, la tradizionale Lion dance e la cerimonia del taglio della torta; al momento dell’imbarco, i passeggeri hanno ricevuto degli omaggi commemorativi.

Aswin K, General Manager Italy, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Celebrare 20 anni del nostro servizio diretto Singapore – Milano Malpensa è un traguardo che riflette il rapporto forte e duraturo costruito con i nostri clienti, partner e con il mercato italiano. Ciò che è iniziato nel luglio 2006 con tre voli settimanali si è evoluto fino a diventare un servizio giornaliero, a conferma della continua domanda di viaggi tra il Nord Italia, Singapore e la regione Asia-Pacifico. Siamo grati per la fiducia e il supporto che clienti e partner ci hanno dimostrato negli ultimi due decenni. Guardando al futuro, Singapore Airlines resta fermamente impegnata nel mercato italiano. Continueremo a investire nella nostra rete, nel prodotto e nell’eccellenza del servizio, sostenendo connessioni più forti in ambito business, turistico e culturale tra l’Italia, Singapore e l’intera regione”.

Aldo Schmid, Responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Singapore Airlines questo importante traguardo che testimonia il valore di una partnership costruita in vent’anni di crescita condivisa. Dal 2006 a oggi, il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Singapore è diventato un punto di riferimento per i passeggeri business e leisure, contribuendo a rafforzare i legami economici, turistici e culturali tra l’Italia e il Sud-Est asiatico. La crescita del servizio, oggi operato con frequenza giornaliera, conferma il ruolo strategico di Milano Malpensa come principale scalo del Nord Italia per i collegamenti intercontinentali. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di continuare a sviluppare insieme nuove opportunità di connettività a beneficio dei nostri territori e dei nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines – SEA – Photo Credits: Md80.it)