News Brevi – 20.07.2026

MECAER AVIATION GROUP PROTAGONISTA AL FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2026 – Mecaer Aviation Group, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore aeronautico, partecipa al Farnborough International Airshow 2026, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati all’industria aerospaziale e della difesa. L’evento, in programma dal 20 al 24 luglio nel Regno Unito, rappresenta per il Gruppo un’occasione strategica per incontrare partner e stakeholder internazionali, presentare le proprie competenze ingegneristiche e industriali e consolidare il dialogo con i principali costruttori del settore. La presenza di Mecaer a Farnborough si inserisce in una fase di sviluppo sostenuta da investimenti mirati, dall’estensione delle competenze tecnologiche e dal progressivo consolidamento della presenza internazionale. In questo quadro rientra anche il rafforzamento della piattaforma nordamericana, centrale nella strategia industriale del Gruppo: a Laval, nell’area di Montreal, è stato inaugurato nei mesi scorsi un nuovo stabilimento dedicato ai trattamenti superficiali per componenti aeronautici, che consente di internalizzare fasi produttive ad alto valore aggiunto e incrementare l’efficienza complessiva della supply chain. Il Farnborough International Airshow offre quindi a Mecaer l’opportunità di presentare un modello industriale che integra competenze avanzate in ambito meccanico, idraulico, elettromeccanico ed elettronico, capacità di engineering e produzione e un presidio crescente di applicazioni ad alta complessità per elicotteri, business jet e aviazione generale. “Questo evento è un punto di incontro fondamentale per l’industria aerospaziale internazionale e per noi rappresenta l’occasione di confrontarci con clienti e partner sulle trasformazioni che stanno interessando il settore”, sottolinea Marco Acca, CEO di Mecaer Aviation Group. “La nostra crescita poggia sulla capacità di integrare competenze tecnologiche, qualità industriale e presenza internazionale. Gli investimenti realizzati in Italia e in Nord America ci consentono di rendere la filiera più solida ed efficiente e di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze dei costruttori. Essere presenti a Farnborough significa portare questo modello in uno dei luoghi in cui si definiscono le traiettorie future dell’aerospazio”. Nel corso della manifestazione, il management di Mecaer Aviation Group sarà impegnato in incontri con clienti, partner industriali e operatori internazionali. Al centro del confronto, l’evoluzione dei sistemi di attuazione e controllo di volo, lo sviluppo di nuove applicazioni ad alto valore aggiunto e le prospettive di crescita dei programmi aeronautici nei principali mercati globali.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS SI PREPARANO A REGISTRARE LA MIGLIORE ESTETE DI SERMPRE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “Con la chiusura delle scuole in tutto il Regno Unito questa settimana, easyJet e easyJet holidays si preparano a registrare la loro migliore estate di sempre con oltre 80.000 voli in tutta la rete durante le vacanze scolastiche e oltre 380.000 voli durante l’intera stagione estiva. Oltre sette milioni di clienti britannici si apprestano a volare con oltre 45.000 voli da e per il Regno Unito solo durante le vacanze scolastiche. La compagnia aerea sta registrando la sua migliore stagione estiva di sempre, con otto nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320 che si sono aggiunti alla flotta britannica con base a Bristol, Newcastle, Birmingham, Manchester, Liverpool e Glasgow. Sono previsti oltre 39 milioni di posti da e per il Regno Unito durante l’intera stagione estiva, mezzo milione in più rispetto all’anno scorso, mentre 53 nuove rotte saranno operative per la prima volta quest’estate, con una maggiore scelta di destinazioni per soggiorni più lunghi come Turchia, Egitto, Tunisia e Marocco. Il 31 agosto la compagnia aerea registrerà il giorno più trafficato della stagione estiva, con quasi 2.200 voli in partenza e oltre 366.000 passeggeri, mentre migliaia di famiglie in tutto il Regno Unito rientrano dalle vacanze estive e altre partono per le loro meritate ferie. Malaga e Palma di Maiorca in Spagna sono in cima alla lista delle destinazioni estive più popolari dal Regno Unito quest’estate, così come Faro in Portogallo, che si conferma una meta prediletta per chi cerca sole garantito, ottima cucina, cultura e bellezze naturali. easyJet holidays si prepara a registrare la sua migliore estate di sempre”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Ogni anno, milioni di clienti continuano a scegliere i nostri voli e easyJet holidays per l’impareggiabile scelta di destinazioni che offriamo in tutta la nostra rete, le nostre tariffe convenienti e il fantastico servizio del nostro equipaggio”.

AMERICAN AIRLINES CONCLUDE LA FIFA WORLD CUP 2026™ CON L’OFFICIAL FINAL PARTY E EDGE NYC – American Airlines informa: “Al fischio finale della FIFA World Cup 26™, American Airlines ha riunito i tifosi per una celebrazione indimenticabile a 100 piani di altezza sopra New York. In qualità di Official North American Airline Supplier of FIFA World Cup 26™, in collaborazione con Qatar Airways, la compagnia aerea ha ospitato l’American Airlines x FIFA World Cup 26™ Final Party ufficiale presso l’Edge NYC di Hudson Yards, creando un modo unico per vivere la conclusione del torneo più importante del mondo. Nonostante la finale della FIFA World Cup 26™ sia stata vista da oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo, solo una piccola parte dei tifosi ha potuto assistere alla partita dall’interno dello stadio. All’Edge NYC, la terrazza panoramica interna ed esterna più alta dell’emisfero occidentale, American Airlines ha accolto i membri AAdvantage®, inclusi i vincitori della campagna Spot the Bag, e ospiti speciali per una delle più esclusive FIFA World Cup 26™ final celebrations degli Stati Uniti, con una performance a sorpresa dell’artista, produttore e DJ vincitore di un Grammy Award, Zedd”. “Durante tutta la FIFA World Cup 26™, ci siamo concentrati sulla creazione di momenti significativi che hanno avvicinato i tifosi all’emozione del torneo, dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “Dal collegamento dei tifosi con tutte le 16 città ospitanti attraverso la nostra rete leader del settore, all’accesso esclusivo tramite il programma AAdvantage®, fino a esperienze indimenticabili come il nostro FIFA World Cup 26™ Final Party all’Edge NYC, siamo orgogliosi di aver connesso i tifosi al torneo più grande del mondo in un modo che solo American Airlines poteva fare”. “100 piani sopra New York, l’evento ha combinato viste panoramiche sull’iconico skyline, un’ospitalità di alto livello e un’atmosfera indimenticabile che ha accompagnato i tifosi dal calcio d’inizio fino alla premiazione. Dopo la partita, Zedd ha trasformato la terrazza panoramica all’aperto dell’Edge NYC in un concerto a cielo aperto. L’evento ha segnato il culmine della American FIFA World Cup 26™ campaign e ha rispecchiato l’impegno della compagnia aerea nel connettere i fan al calcio attraverso viaggi, programmi fedeltà e accessi esclusivi”, conclude American Airlines.

L’EASA SCIENTIFIC COMMITTEE PUBBLICA IL SUO ANNUAL REPORT – L’EASA informa: “L’EASA Scientific Committee (SciCom) Annual Report 2025 è ora disponibile. Questo report copre il quarto anno di attività del Comitato e presenta le attività intraprese, i principali risultati raggiunti e le raccomandazioni per il lavoro futuro. Nel corso del 2025, il Comitato Scientifico ha proseguito la sua attività attraverso tre Task Force dedicate, incentrate su: EASA-Academia Networking Platform; impact of climate change on aviation; application of Artificial Intelligence (AI) Levels 2 and 3 in the air transport system. Queste attività hanno prodotto risultati preziosi a supporto sia delle esigenze operative immediate sia degli obiettivi strategici a lungo termine dell’EASA. Guardando al futuro, il report individua anche le tecnologie quantistiche come un’area di lavoro promettente e fornisce raccomandazioni per le attività del Comitato nel 2026”.

THALES E DESTINUS AVVIANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA – Thales informa: “Thales e Destinus hanno firmato un accordo di cooperazione a Eurosatory 2026, rafforzando la loro collaborazione a supporto delle forze armate europee e internazionale nelle capacità di attacco a lungo raggio, nel contrasto ai sistemi UAS e nell’intercettazione aerea da terra. La partnership mira a rispondere alle esigenze di integrazione dei sistemi e di produzione scalabile. Di fronte a minacce in rapida evoluzione, questa partnership strategica combina il portafoglio di intercettori ed effettori a lungo raggio di Destinus con la comprovata esperienza di Thales nei sistemi di difesa aerea, nell’intelligenza artificiale per sistemi critici, nei sottosistemi chiave e nella produzione industriale. Insieme, le due aziende mirano a trasformare tecnologie complementari in soluzioni scalabili per operazioni ad alta intensità”.

LOCKHEED MARTIN INTRIDYCE IL PAC-3 ACE™ – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato oggi l’introduzione del PAC-3® Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE™), un intercettore a basso costo progettato per neutralizzare un’ampia gamma di minacce aeree e missilistiche a un costo inferiore alla metà di quello di un PAC-3 MSE per unità. Il PAC-3 ACE fornirà un’opzione di difesa aerea complementare e rapidamente schierabile, in tempi record. Per raggiungere questo obiettivo, Lockheed Martin collaborerà con partner e fornitori industriali americani ed europei, rafforzando la resilienza della base industriale della difesa a livello globale”.

LOCKHEED MARTIN SVELA MORFIUS™ X-ROTOR – Lockheed Martin informa: “I commercial swarms of hostile drones stanno rapidamente diventando la più grande minaccia. MORFIUS™ X-Rotor, il nuovo “one-to-many” airborne High Power Microwave (HPM), counter-drone system sistema di Lockheed Martin è in grado di neutralizzare oltre 50 droni in un singolo volo. Progettato per il recupero e il riutilizzo sul campo, MORFIUS mantiene un costo significativamente basso, proteggendo i budget. MORFIUS è compatibile con qualsiasi sensore e sistema di comando e controllo. A differenza di altri sistemi anti-drone aviotrasportati, MORFIUS non richiede un sensore specifico per il comando. Per portare questa innovazione dal laboratorio al campo, Lockheed Martin sta accelerando la produzione del prototipo MORFIUS e del suo payload HPM. Il team sta inoltre pianificando la prossima serie di test di volo”.

SIKORSKY INTEGRA LA MATRIX™ AUTONOMY NEL BETA TECHNOLOGIES MV250 – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, società di Lockheed Martin, ha annunciato oggi l’integrazione della sua collaudata MATRIX™ autonomy suite nel BETA Technologies (“BETA”) ALIA MV250 hybrid vertical take off and landing (hVTOL) aircraft. Il BETA MV250 entrerà a far parte della famiglia in rapida espansione di piattaforme MATRIX con capacità di autonomia, insieme al Sikorsky S-70UAS™ U-Hawk™, al Sikorsky Nomad™ VTOL UAS e al Sikorsky OPV Black Hawk, a conferma dell’impegno di Sikorsky nel fornire soluzioni di autonomia sicure, affidabili e critiche per le missioni dei clienti di tutto il mondo. Sikorsky e BETA hanno formalmente concordato questa iniziativa all’inizio di questo mese e, nel giro di due settimane, MATRIX autonomy è stato integrato con successo e testato sul velivolo a decollo e atterraggio convenzionale CX300 di BETA, aprendo la strada allo sviluppo dell’MV250. La famiglia di velivoli ALIA condivide un’architettura di controllo di volo comune e il sistema MATRIX è un sistema ad architettura aperta progettato per una facile integrazione con altri flight control frameworks”.