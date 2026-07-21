Airbus: gli ordini e gli annunci di oggi durante il secondo giorno del Farnborough Airshow

Philippine Airlines ordinerà altri nove Airbus A350-1000

Philippine Airlines (PAL) ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per nove aeromobili widebody A350-1000. L’accordo è stato annunciato durante il Farnborough Air Show da Lucio C. Tan III, Presidente e Chief Operating Officer di PAL Holdings, Inc., Richard Nuttall, Presidente di Philippine Airlines, insieme a Lars Wagner, CEO della divisione Commercial Aircraft di Airbus, e Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales della stessa divisione.

“Una volta finalizzato, il nuovo contratto raddoppierà il totale degli ordini della compagnia per l’A350-1000, portandoli a 18 aeromobili, di cui i primi due sono stati consegnati quest’anno. Designato come nuova ammiraglia della flotta, l’A350-1000 consentirà a PAL di sviluppare ulteriormente la propria rete a lungo raggio, collegando principalmente Manila con destinazioni in Nord America. Tra queste figurano voli diretti in entrambe le direzioni tra Manila e città della costa orientale degli Stati Uniti e del Canada.

PAL ha scelto una configurazione a tre classi per la propria flotta di A350-1000, con una capacità di 382 passeggeri. L’allestimento prevede 42 suite in Business Class con porte per la privacy e poltrone full-flat, 24 poltrone in una spaziosa cabina Premium Economy separata e 316 in classe Economy. Tutte le cabine sono dotate dei più recenti sistemi di intrattenimento a bordo e di connettività”, afferma Airbus.

“L’A350-1000 continuerà a definire il futuro delle nostre operazioni internazionali per molti anni a venire”, ha dichiarato Lucio C. Tan III. “Essendo la prima e attualmente l’unica compagnia aerea nel Sud-est asiatico a operare con l’Airbus A350-1000, Philippine Airlines ha potuto constatare in prima persona l’eccezionale autonomia, l’efficienza nei consumi, l’affidabilità e il comfort per i passeggeri offerti da questo aeromobile. Ci ha permesso di ampliare la nostra rete in Nord America, offrendo al contempo ai nostri clienti l’esperienza di viaggio di livello mondiale che meritano”.

“Siamo orgogliosi che PAL stia espandendo significativamente la sua flotta di punta A350-1000, che porta il nome delle Filippine in tutto il mondo”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry. “Questo accordo rappresenta un’importante pietra miliare nel consolidamento della nostra partnership con Philippine Airlines. Essendo leader nel segmento dei voli a lungo raggio, l’A350-1000 è la piattaforma ideale per la compagnia aerea per costruire la sua futura rete a lungo raggio e soddisfare la continua crescita, soprattutto nei competitivi mercati transpacifici premium. Non vediamo l’ora di finalizzare presto questo nuovo ordine”.

Philippine Airlines opera diversi modelli Airbus sulla propria rete full service. Oltre all’A350, PAL utilizza gli A330-300 per voli verso il Medio Oriente, l’Australia e varie destinazioni in Asia. La compagnia gestisce inoltre una flotta di aeromobili a corridoio singolo A320 e A321 per servizi domestici e regionali.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.700 miglia nautiche/18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aereo include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che garantiscono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aerei concorrenti della generazione precedente. L’esclusiva cabina Airspace dell’A350 offre ai passeggeri e all’equipaggio i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole.

Alla fine di giugno 2026, la Famiglia A350 aveva registrato 1.595 ordini fermi da parte di 68 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aeromobili widebody di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

Shohin Airlines rende noto un ordine per quattro aeromobili della famiglia Airbus A320neo

Shohin Airlines, compagnia aerea privata fondata a Dusanbe, in Tagikistan, ha reso noto un ordine per quattro aeromobili della famiglia Airbus A320neo, segnando il primo ordine Airbus nella storia della compagnia. L’accordo, che comprende due A320neo e due A321neo, era stato incluso nel portafoglio ordini Airbus di fine giugno come ordine non divulgato.

Registrata nel giugno 2025, la compagnia mira a espandere una rete di rotte ampia e a costruire un marchio forte che rappresenti il Tagikistan sulla scena globale dell’aviazione.

Gli A320neo saranno configurati con 176 posti, mentre gli A321neo avranno 196 posti, entrambi in configurazione a due classi. Questi nuovi aeromobili contribuiranno al lancio dei servizi della compagnia verso mercati regionali e globali.

“La firma del nostro primo contratto con Airbus rappresenta una pietra miliare non solo per Shohin Airlines, ma anche per l’intero settore dell’aviazione civile del Tagikistan. Gli aeromobili della famiglia A320neo costituiranno la spina dorsale della flotta moderna, efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale della nostra compagnia aerea. Ci impegniamo a fornire ai nostri passeggeri i più elevati standard di sicurezza, comfort e qualità del servizio, ampliando al contempo la connettività aerea internazionale del Tagikistan. Siamo certi che la nostra partnership con Airbus fornirà una solida base per la crescita a lungo termine di Shohin Airlines e per la riuscita implementazione della nostra strategia volta a costruire una compagnia aerea di livello mondiale”, ha dichiarato Zafar Ahmadzoda, Chief Executive Officer of Shohin Airlines.

“Accogliere un nuovo cliente nella famiglia Airbus è sempre motivo di orgoglio e siamo onorati che Shohin Airlines abbia scelto Airbus per il suo storico lancio”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Siamo lieti di supportare la visione di Shohin Airlines di connettere il Tagikistan al resto del mondo. Questo accordo segna l’inizio di una solida partnership, garantendo che la compagnia aerea stabilisca fin da subito un nuovo standard regionale in termini di ottimizzazione della flotta, eccellenza operativa ed esperienza dei passeggeri”.

“La Famiglia A320 è il programma di aeromobili a corridoio singolo più venduto al mondo, con oltre 20.200 ordini a livello globale. Comprende anche l’A321neo, il modello di maggiore capacità della famiglia, che offre autonomia e prestazioni ai massimi livelli della categoria. Rispetto agli aeromobili della generazione precedente, la Famiglia A320neo garantisce almeno il 20% di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, offrendo al tempo stesso elevati livelli di comfort per i passeggeri grazie a una delle cabine a corridoio singolo più spaziose del settore”, conclude Airbus.

Airbus presenterà nuove prospettive a medio termine e rafforzerà l’impegno per una crescita redditizia

Airbus SE terrà un Business Update per investitori e analisti martedì 21 luglio 2026 a Londra.

Durante l’evento, il CEO di Airbus e i membri del top management discuteranno della strategia e delle prospettive finanziarie della Compagnia. Forniranno inoltre un aggiornamento sui Commercial Aircraft, Helicopters, Defence and Space business.

“Mentre espandiamo tutte le nostre attività, lavorando per soddisfare la forte domanda per il nostro portafoglio di soluzioni innovative civili e militari, le nostre priorità sono chiare”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Il nostro percorso alimenta la nostra crescita redditizia, creando valore per i nostri clienti, dipendenti, partner e azionisti mentre continuiamo a essere pionieri nel settore aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito”.

Airbus annuncerà il suo obiettivo tra 12 e 13 miliardi di euro di EBIT Adjusted nel 2029. Ciò presuppone un tasso di cambio €/$ di 1,22 euro/USD.

Nell’ambito di questo Business Update, Airbus riaffermerà il proprio impegno a rafforzare ulteriormente i rendimenti per gli azionisti. Il Consiglio di amministrazione di Airbus ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie da 5 miliardi di euro in tre anni. L’esecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie sarà attuata dal management di Airbus entro i termini approvati dal Consiglio di amministrazione e sarà soggetta alla continua approvazione degli azionisti.

La Società dichiarerà inoltre che la sua guidance per il 2026 rimane invariata.

Airbus avvia un nuovo programma di prove in volo per il progetto Wing of Tomorrow

Airbus avvia una nuova campagna di prove in volo per valutare le performance di high-span wings for next-generation single-aisle aircraft, segnando una nuova fase di uno dei suoi più importanti programmi di ricerca e sviluppo tecnologico: Wing of Tomorrow.

Nei prossimi tre anni Airbus progetterà, realizzerà e testerà in volo estensioni alari in scala reale. Queste saranno installate su un aeromobile A321neo e serviranno a valutare il comportamento di diverse geometrie alari in condizioni di volo reali.

Le estensioni, lunghe diversi metri, riprodurranno un’ala ripiegabile nella configurazione completamente estesa durante il volo. Saranno dotate di un’ampia strumentazione di prova per rilevare il comportamento dell’ala in volo e valutare l’impatto della maggiore apertura alare sulle caratteristiche di manovrabilità dell’aeromobile.

“Da oltre 50 anni Airbus è all’avanguardia nell’innovazione aeronautica, superando costantemente i limiti del possibile per realizzare aeromobili sempre più efficienti per le generazioni future. È proprio per questo che il programma Wing of Tomorrow rappresenta un percorso così entusiasmante e stimolante”, ha dichiarato Sue Partridge, responsabile del programma Wing of Tomorrow di Airbus. “L’ala è uno dei fattori più importanti per migliorare l’efficienza del volo, motivo per cui Wing of Tomorrow è fondamentale per la nostra prossima generazione di aeromobili a corridoio singolo. Questa campagna di prove in volo ci consentirà di mettere alla prova, in totale sicurezza, i limiti della progettazione tradizionale ed esplorare i vantaggi offerti da ali di maggiore apertura”.

Airbus sta attualmente utilizzando avanzate tecniche di modellazione digitale e prove in galleria del vento per finalizzare il progetto delle estensioni alari prima della sperimentazione in un ambiente di volo rappresentativo. I dati raccolti durante i test saranno fondamentali per ridurre i rischi progettuali e sfruttare appieno il potenziale che una maggiore apertura alare potrà offrire agli aeromobili di nuova generazione.

Il programma Wing of Tomorrow è incentrato sullo sviluppo di ali più lunghe, più leggere e più snelle, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza aerodinamica e ridurre il consumo di carburante. Le estensioni alari saranno assemblate presso il Wing Technology Development Centre di Airbus nel Regno Unito e successivamente testate in volo a Tolosa.

Airbus ha già realizzato tre dimostratori alari da 17 metri (per prove a terra) per studiare i vantaggi derivanti da una maggiore apertura alare e valutare oltre 100 tecnologie innovative di produzione e assemblaggio.

Airbus firma un accordo con Voyageur per il primo ordine del sistema U030 Flexrotor in Canada

Airbus Helicopters e Voyageur Aviation hanno firmato un accordo per il primo ordine di acquisto del sistema aereo senza pilota (UAS) Airbus U030 Flexrotor in Canada. Firmato durante il Farnborough International Airshow, il contratto designa Voyageur come cliente di lancio ufficiale per il Canada, introducendo sul mercato canadese una capacità altamente avanzata e già collaudata in missione.

L’accordo segue da vicino un recente memorandum d’intesa (MoU) firmato tra Airbus e Voyageur a supporto degli obiettivi di difesa del Canada, siglato durante il CANSEC nel maggio 2026.

“Questo acquisto rappresenta un significativo passo avanti nella strategia ISR di Voyageur e un’importante novità per il mercato canadese”, ha dichiarato Cory Cousineau, Presidente di Voyageur. “Come primo operatore di Flexrotor in Canada, Voyageur è ben posizionata per introdurre e rendere operativa questa nuova tecnologia nel contesto delle specificità operative del Paese. La lunga esperienza di Voyageur nelle operazioni aeronautiche, nella manutenzione, nella formazione e nel supporto operativo costituisce una solida base per garantire un impiego sicuro ed efficace di questa nuova tecnologia. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti una soluzione ISR pronta alla missione e rapidamente dispiegabile, ovunque in Canada e oltre”.

“L’introduzione del Flexrotor in Canada con un operatore esperto come Voyageur evidenzia l’impegno di Airbus nel fornire capacità tattiche di nuova generazione alla regione”, ha dichiarato Dwayne Charette, Presidente di Airbus Helicopters in Canada. “Con l’evoluzione continua dei requisiti operativi, gli operatori necessitano di sistemi che offrano maggiore portata, persistenza e consapevolezza situazionale. Il design avanzato del Flexrotor e il suo potenziale nel supportare operazioni integrate tra sistemi con equipaggio e senza equipaggio rappresentano un cambiamento significativo nel modo in cui le complesse missioni ISTAR possono essere condotte. Siamo orgogliosi di supportare Voyageur nell’introduzione di questa capacità già collaudata per rispondere alle esigenze operative in evoluzione del Canada”.

L’Airbus U030 Flexrotor è un UAS tattico a decollo e atterraggio verticale (VTOL) ad alta autonomia, progettato per operazioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione obiettivi e ricognizione (ISTAR) nei settori militare, parapubblico e commerciale. Il sistema ha un peso massimo al decollo di 25 kg e garantisce un’autonomia di volo operativa superiore alle 12 ore nelle configurazioni standard.

Airbus guida il nuovo fondo europeo E2D per le tecnologie della difesa

Al Farnborough International Airshow, Airbus Defence and Space ha firmato un accordo per diventare l’investitore di riferimento nel nuovo fondo E2D dedicato alle tecnologie dual-use e per la difesa. Questo investimento strategico mira a rafforzare l’ecosistema europeo della difesa fornendo capitali per la crescita a imprese ad alta tecnologia in tutta Europa, contribuendo così a rafforzare la sovranità europea e a colmare le carenze critiche in termini di capacità.

E2D è stato lanciato nel giugno 2026 da AVP ed Earlybird, due tra le principali società europee di venture capital e growth capital. Con un obiettivo di raccolta pari a 500 milioni di euro, il fondo rappresenta una delle più importanti collaborazioni franco-tedesche nel settore degli investimenti tecnologici in Europa.

“La difesa europea si trova oggi ad affrontare una realtà che richiede capacità su larga scala e rapidità d’azione. Per questo dobbiamo costruire e ampliare attivamente un ecosistema tecnologico del futuro, composto da fornitori e partner”, ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “L’investimento in E2D si affianca alle nostre iniziative interne e alle operazioni dirette di fusione e acquisizione (M&A) per rafforzare il settore europeo delle tecnologie avanzate (deep tech), mantenendo nel continente capitali, talenti e proprietà intellettuale strategici”.

“Il fondo, focalizzato su aziende in fase di crescita, punta a circa 20 società, con un investimento medio di 25 milioni di euro ciascuna. Il focus è rivolto a settori strategici quali spazio, dominio aereo, terrestre, marittimo e subacqueo, sostenendo imprese caratterizzate da modelli operativi innovativi e da una chiara vocazione mission-oriented, sia nel comparto della difesa sia nelle applicazioni dual use. E2D ha inoltre annunciato il suo primo investimento in Alta Ares, azienda con sede in Francia che sviluppa hardware basato sull’intelligenza artificiale e software indipendente dalla piattaforma (agnostic software) per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) e per sistemi di contrasto ai velivoli senza pilota (Counter-UAS). L’operazione segue la recente firma di un Memorandum d’Intesa tra Airbus Defence and Space e Alta Ares per lo sviluppo congiunto e l’integrazione di soluzioni europee di nuova generazione per il contrasto ai droni all’interno della suite di battle management di Airbus”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)