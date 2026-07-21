News Brevi – 21.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO SULL’ISOLA DI MARETTIMO (TP) – Si è concluso ieri con successo un intervento di soccorso a favore di un uomo colto da un malore durante un’escursione sull’isola di Marettimo, parte dell’arcipelago delle Egadi, in provincia di Trapani. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Considerata la zona impervia e la posizione isolata, il SASS ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali ha disposto l’intervento di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi alle ore 13:10. Dopo aver imbarcato un tecnico di elisoccorso del SASS a Castellammare del Golfo, l’equipaggio — composto da due piloti, un operatore di bordo e un aerosoccorritore — si è diretto con la massima urgenza verso l’isola, dove immediatamente è stata individuata la posizione dell’escursionista. Effettuato il recupero tramite il verricello dell’elicottero per imbarcare a bordo l’uomo colto da malore, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è poi diretto verso l’ospedale di Trapani, dove ha affidato il paziente alle cure del personale sanitario del 118. Riportato il personale SASS a Castellammare del Golfo, l’elicottero è quindi rientrato in base, a Trapani-Birgi, per riprendere la normale prontezza SAR. L’operazione si è svolta grazie al tempestivo coordinamento tra l’Aeronautica Militare e il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, confermando l’efficacia della cooperazione nei contesti più difficili. L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ONEWORLD GOVERNING BOARD ELEGGE LUIS GALLEGO COME CHAIRMAN – Luis Gallego, CEO di International Airlines Group (IAG), assumerà la carica di Chairman of the oneworld Governing Board, come votato dai CEO delle compagnie aeree membre. La nomina entrerà in vigore il 1° settembre 2026, consentendo una transizione senza intoppi dall’attuale Presidente Robert Isom, CEO di American Airlines, il cui mandato triennale si concluderà quest’anno. “A nome dell’oneworld Governing Board, ringraziamo Luis per aver accettato questo ruolo di leadership in un momento in cui l’alleanza è fiorente, in crescita oculata e dimostra la sua forza in tutto il mondo”, ha dichiarato Robert Isom. “Tutti noi trarremo beneficio dalle intuizioni e dalla direzione strategica che Luis apporterà al nostro team e non vedo l’ora di collaborare con lui nei prossimi mesi per una transizione di successo”. “È un onore assumere la carica di Chair of oneworld’s Board of Governors”, ha affermato Gallego. “L’alleanza sta compiendo importanti progressi in aree chiave come la fidelizzazione, l’innovazione e la sostenibilità e non vedo l’ora di lavorare con Ole, l’oneworld management team e il Board per consolidare questo slancio e continuare a offrire valore ai membri e ai clienti. A nome del Governing Board, desidero inoltre ringraziare Robert per la sua leadership negli ultimi tre anni, compresa l’integrazione dei nuovi membri e il continuo sviluppo delle partnership dell’alleanza”. “A nome di oneworld, ringraziamo Robert per la sua leadership ponderata e la sua profonda convinzione nei molteplici modi in cui l’alleanza contribuisce a creare valore significativo e costante per i suoi membri”, ha dichiarato Ole Orver, chief executive officer of oneworld Alliance. “Personalmente, mi ha offerto un forte supporto quando ho iniziato il mio nuovo incarico alla fine della primavera e gli sono grato per la sua saggezza, la sua prospettiva e la sua amicizia”.

GIURAMENTO SOLENNE PER 519 VOLONTARI IN FERMA INIZIALE DEL 30° CORDO “NEREO II” – Venerdì 17 luglio, nella cornice dell’Idroscalo “Luigi Bologna” di Taranto, si è tenuto il giuramento degli avieri Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) del 30° Corso “Nereo II” – 1° incorporamento del 2026. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e di moltissimi familiari giunti da ogni parte d’Italia. Protagonisti dell’evento sono stati 519 frequentatori, chiamati a recitare a gran voce la formula del “Lo Giuro!” nello scenario affacciato sul secondo seno del Mar Piccolo, prima dell’invio presso i Reparti Operativi della Forza Armata. Oltre alle attività formative, il Corso “Nereo II” ha sostenuto l’iniziativa benefica dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, le cui donazioni volontarie saranno destinate all’acquisto di apparecchiature sanitarie per i reparti pediatrici di tre strutture nazionali. Un gesto che testimonia la sensibilità e lo spirito di servizio dei giovani militari verso la collettività. Momento di grande suggestione è stato la consegna del gagliardetto al capocorso – avvenuta attraverso le mani del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa del Comando Scuole AM/3ª R.A. – seguita dalla benedizione del Vessillo del corso e dall’innalzamento dell’orifiamma con i nomi di tutti gli Avieri. Nel corso della cerimonia, il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha rivolto un messaggio augurale ai giovani avieri a nome di tutti i decorati. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale e liberatorio lancio dei copricapi e con l’emozionante abbraccio tra i neo-avieri e i propri cari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PASSAGGIO DI CONSEGNE AL 3° STORMO – Nel novantacinquesimo anniversario della costituzione del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca, giovedì 16 luglio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Colonnello Francesco Russo, Comandante uscente, e il Colonnello Mauro Manti, che gli è subentrato alla guida dello Stormo. La cerimonia, presieduta dal Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Brigata Massimo Cicerone, si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei Gonfaloni della Città e della Provincia di Verona e dei Comuni di Villafranca di Verona e Sommacampagna, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell’industria e del personale militare e civile del Reparto. Il tradizionale passaggio della Bandiera di Guerra ha sancito ufficialmente il trasferimento delle responsabilità di Comando, nel segno della continuità dei valori e della tradizione che, da novantacinque anni, contraddistinguono il 3° Stormo. Nel suo intervento di commiato, il Colonnello Russo ha ripercorso i due anni trascorsi alla guida del Reparto, ricordando il consolidamento delle capacità operative, i traguardi raggiunti in ambito NATO, l’investimento nella formazione e nell’innovazione e il rafforzamento del legame con il territorio. “Il 3° Stormo è uno strumento di politica estera e di difesa del nostro Paese. Ci siamo sempre fatti trovare pronti ad assolvere la nostra missione con orgoglio, entusiasmo, capacità e spirito di autentico sacrificio, preferendo sempre l’essere al sembrare”. Rivolgendosi agli uomini e alle donne dello Stormo, il Comandante uscente ha poi espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto: “Siete stati per me una fonte di ispirazione. Vi ammiro per quello che fate e, soprattutto, per come lo fate”. Nel suo primo intervento da Comandante del 3° Stormo, il Colonnello Mauro Manti ha espresso l’emozione e l’orgoglio per il nuovo incarico, delineando una visione fondata sullo sviluppo capacitivo, sull’innovazione tecnologia e sulla prontezza operativa del Reparto. “Immagino un 3° Stormo che sia pietra angolare tra territorio, istituzioni, industria di settore, mondo accademico e della ricerca e comunità militare”. Ha inoltre evidenziato come la crescita del Reparto passi innanzitutto attraverso la valorizzazione del personale, definito la risorsa più preziosa su cui investire in termini di formazione, addestramento e senso di appartenenza. Nel suo intervento conclusivo, il Generale di Brigata Massimo Cicerone, già Comandante del 3° Stormo, ha sottolineato il significato dell’avvicendamento nell’anno del 95° anniversario del Reparto: “Oggi non assistiamo soltanto all’avvicendamento tra due Comandanti, ma al rinnovarsi di una tradizione di eccellenza che da quasi un secolo viene custodita da generazioni di donne e uomini accomunati dagli stessi valori e dallo stesso spirito di servizio”. La cerimonia si è conclusa con il richiamo al motto del Reparto, “Ovunque. Sempre.”, definito dal Generale Cicerone “non soltanto un motto, ma una promessa”, sintesi dell’identità di uno Stormo che, da novantacinque anni, garantisce il supporto operativo e logistico alle missioni dell’Aeronautica Militare in Italia e nei teatri operativi internazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SIGONELLA: CAMBIO AL COMANDO DEL 41° STORMO E AVIAZIONE ANTISOMMERGIBILE – Cambio al comando del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile. Il Colonnello Pilota Paolo Castelli ha assunto il comando del Reparto, subentrando al Colonnello Pilota Stefano Spreafico. La cerimonia si è tenuta mercoledì 15 luglio 2026 presso l’hangar manutenzione velivoli dell’aeroporto militare di Sigonella, alla presenza del personale del Reparto schierato e delle autorità religiose, civili e militari della Sicilia orientale. L’evento è stato presieduto dal Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante del Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS) di Milano, che, nel suo intervento, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del Comandante uscente per il lavoro svolto, sottolineando i risultati conseguiti durante il periodo di comando. Al tempo stesso, ha rivolto al nuovo Comandante i migliori auguri di buon lavoro, evidenziando il ruolo strategico che il 41° Stormo riveste nel dispositivo operativo dell’Aeronautica Militare. Rivolgendosi ai presenti, ha dichiarato: “L’aeroporto di Sigonella e il 41º Stormo stanno assumendo un ruolo sempre più centrale per il Paese. Siate orgogliosi di questo e preparati alle nuove sfide che vi attendono”. Nel suo intervento di commiato, il Colonnello Stefano Spreafico ha ringraziato con orgoglio tutte le realtà presenti sul sedime aeroportuale, ricordando i risultati raggiunti nel corso del proprio mandato. Rivolgendosi al personale, ha dichiarato: “Elencare i risultati ottenuti non serve a ricordare all’Aeronautica Militare di quali e quante preziose professionalità sia dotato il 41° Stormo, né ciò che è in grado di fare e come riesca a farlo, ma soprattutto a ricordare a tutti voi, a tutti noi, che abbiamo realizzato tantissimo. Siate orgogliosi di tutto questo”. Rivolgendosi quindi al Comandante subentrante, ha aggiunto: “Erediti una squadra di professionisti eccezionali, grandi lavoratori e leali collaboratori che sapranno, soprattutto nei momenti di difficoltà, assisterti e supportarti. Sono certo che, nella “solitudine del comando”, non ti sentirai mai solo. Auguro a te e a tutto il Reparto le migliori fortune”. Il Colonnello Paolo Castelli, nel suo discorso di insediamento, ha espresso emozione e orgoglio per il nuovo incarico, ringraziando il comandante uscente e le autorità intervenute. Ha quindi delineato l’obiettivo che guiderà il proprio mandato: “Assicurare la prontezza operativa al servizio dell’interesse nazionale. Per salvaguardare l’interesse nazionale, inteso come sicurezza dei nostri confini, protezione delle linee di comunicazione marittima, stabilità economica e tutela dei nostri cittadini, dovremo essere in grado di esprimere una continua e costante prontezza tecnologica, dottrinale, addestrativa, logistica e di supporto”. Rivolgendosi infine al personale del 41° Stormo, ha concluso: “Solo una squadra unita, coesa e orientata verso un obiettivo condiviso potrà risultare vincente. Ho piena fiducia in ognuno di voi, certo che saprete operare con altissima professionalità e competenze distintive, con costruttiva capacità d’iniziativa e positiva azione attraverso l’esempio, con coinvolgente passione e orgoglio”. Gerarchicamente dipendente dal Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto di Milano, il 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile si distingue per alcune peculiarità organizzative derivanti dal collegamento tecnico con l’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina (ISPAVIAMAR) di Roma. In tale contesto, gli equipaggi dei velivoli P-72A sono composti da ufficiali piloti e operatori di bordo appartenenti sia all’Aeronautica Militare sia alla Marina Militare, rappresentando un concreto esempio di sinergia interforze e cooperazione istituzionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING LANCIA LA CAMPAGNA ‘LAST FOR SUMMER’ – Vueling informa: “L’estate è il momento delle partenze improvvisate, dei weekend fuori porta e delle vacanze prenotate all’ultimo minuto. Per chi è ancora alla ricerca della destinazione perfetta, Vueling, parte del gruppo IAG, lancia la campagna “Last call for Summer”, con offerte esclusive pensate per chi desidera organizzare una vacanza last minute approfittando di tariffe speciali. Dal sito o dall’ app, si possono acquistare voli scontati verso una selezione di mete tra le più richieste del network della compagnia: dall’energia di Barcellona, città simbolo del modernismo, al fascino mediterraneo di Ibiza e Minorca; dalla Bilbao del Guggenheim e della rinascita culturale alla Madrid dei grandi musei e della movida. E per chi sogna una fuga nelle grandi capitali europee, non mancano Londra Gatwick, ideale punto di partenza per scoprire la capitale britannica, Bruxelles, cuore d’Europa con la sua atmosfera internazionale, le architetture storiche e i sapori della tradizione belga e Parigi, con il suo inconfondibile charme. Dall’Italia, grazie a Vueling, Barcellona è raggiungibile da: Milano Malpensa (a partire da €22); Palermo (da €36); Venezia (da €25); Cagliari (da €41); Roma Fiumicino (da €29); Torino (da €16); Genova (da €27); Olbia (da €44); Bologna (da €34); Firenze (da €54); Napoli (da €41); Catania (da €58); Bari (da €59). Per chi desidera scoprire altre destinazioni spagnole, la compagnia propone voli per Ibiza da Milano Malpensa (da €21) e da Roma Fiumicino (da €21). I voli per Bilbao sono disponibili da Milano Malpensa (da €21) e da Roma Fiumicino (da €65). Per scoprire Madrid si può volare da Firenze (da €72). Minorca è raggiungibile sempre dal capoluogo toscano (da €26). Non mancano inoltre le opportunità per viaggiare oltre i confini spagnoli: da Firenze sono disponibili collegamenti verso Bruxelles (da €42), Parigi (da €53) e Londra Gatwick (da €42), oltre a quello per Catania (da €34)”.

AMERICAN PRESENTA UN’ESPERIENZA DI NUOVA GENERAZIONE A DFW – American Airlines sta ampliando e migliorando la sua esperienza premium per i clienti presso Dallas Fort Worth International Airport (DFW), presentando i piani per una dedicated Flagship® check-in experience e due nuove lounge, tutte progettate per rendere il viaggio più semplice, confortevole e personalizzato per ogni cliente. Gli investimenti rafforzano ulteriormente DFW come hub principale di American Airlines e riflettono l’impegno nel fornire un’esperienza di viaggio premium di livello mondiale. I passeggeri in transito a DFW potranno usufruire del check-in Flagship® nel Terminal D, della Admirals Club® lounge più grande di American Airlines nel Terminal C rinnovato e dell’opzione Provisions by Admirals Club per i pasti veloci nel futuro Terminal F. Situata vicino al varco di sicurezza D30, la nuova area check-in Flagship® di American Airlines aprirà entro la fine dell’anno e offrirà ai passeggeri idonei un’esperienza dedicata e di livello superiore a DFW. Lo spazio esclusivo disporrà di un ambiente di check-in privato, assistenza personalizzata da parte del personale American Airlines e un comodo accesso ai controlli di sicurezza, consentendo ai passeggeri di raggiungere facilmente il gate d’imbarco. L’esperienza si basa sul servizio premium offerto attraverso le Flagship® check-in locations in alcuni hub American Airlines selezionati in tutto il mondo”. “Stiamo investendo in ogni fase del percorso di viaggio premium al DFW, a partire dal momento in cui i clienti arrivano in aeroporto”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “La nostra Flagship® check-in experience offre un inizio di viaggio più personalizzato e snello, combinando un servizio dedicato, servizi premium e maggiore comodità per i nostri clienti più fedeli e premium”. “Ispirata alla calorosa ospitalità e al carattere locale che contraddistinguono le lounge più recenti di American Airlines, la nuova Admirals Club® longe nel Terminal C offrirà ai clienti un rifugio accogliente nel cuore di DFW. Situata in posizione strategica vicino alla stazione Skylink del Terminal C, la lounge offrirà 37.000 piedi quadrati (circa 3.400 metri quadrati) dove i clienti potranno rilassarsi e ricaricarsi prima del volo. Questo nuovo spazio sarà la più grande Admirals Club® lounge della rete American Airlines. Grazie alla sua posizione strategica e al design moderno, la nuova Admirals Club® lounge offrirà un’esperienza decisamente premium che riflette il continuo investimento della compagnia aerea nel comfort, nell’ospitalità e nella scelta dei clienti presso DFW. American Airlines inaugurerà inoltre una Provisions by Admirals Club lounge nel futuro Terminal F di DFW, offrendo ai viaggiatori un’opzione rapida e comoda per un pasto veloce da asporto. American Airlines condividerà i dettagli sulle fasi successive man mano che i piani si svilupperanno”, conclude American.

I DIPENDENTI SWISS APPROVANO IL NUOVO COLLECTIVE LABOR AGREEMENT FOR GROUND STAFF – SWISS informa: “I dipendenti di Swiss International Air Lines (SWISS) hanno approvato il nuovo Collective Labor Agreement (CLA) for ground staff, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Il nuovo accordo migliora le condizioni di lavoro dei dipendenti e pone le basi affinché SWISS possa rimanere competitiva e di successo a lungo termine. Con questo voto positivo, SWISS e i sindacati e le associazioni di categoria che rappresentano il ground staff hanno stabilito una base comune per gli anni a venire. Il nuovo Collective Labour Agreement è il risultato di negoziati costruttivi tra SWISS e le sue parti sociali, SEV-GATA, Swiss Commercial Association (Kaufmännischer Verband Schweiz) e VPOD Air Transport. Ha una validità minima di cinque anni. Le modifiche più significative includono una riduzione dell’orario di lavoro settimanale contrattuale, adeguamenti delle fasce salariali e delle indennità, miglioramenti alle disposizioni in materia di previdenza complementare e maggiori benefici per la maternità, oltre ad altri benefici sociali”. “La chiara approvazione del nuovo Collective Labor Agreement rappresenta un forte voto di fiducia e dimostra che, insieme alle parti sociali, abbiamo trovato una soluzione equilibrata”, afferma Jens Fehlinger, CEO di SWISS. “I nostri dipendenti sono il fondamento del nostro successo. Sono quindi particolarmente lieto che questo nuovo accordo ci permetta di migliorare ulteriormente le principali condizioni di lavoro, creando al contempo una solida base per il successo continuo e lo sviluppo futuro di SWISS”. “Il precedente Collective Labor Agreement era in vigore dal 2018 ed era stato prorogato durante la pandemia COVID-19. Le trattative per un nuovo accordo sono state avviate per adattare congiuntamente le disposizioni esistenti alle esigenze e al contesto operativo odierni. Il nuovo Collective Labor Agreement entrerà in vigore il 1° gennaio 2027”, conclude SWISS.

EMIRATES: PIU’ VALORE CON EMIRATES SKYWARDS QUESTA ESTATE – Emirates informa: “Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, aiuta i suoi membri a ottenere ancora più valore da ogni Miglio Skywards quest’estate con offerte di riscatto migliorate presso Skywards Everyday, Skywards Miles Mall, Emirates Official Store, Dubai Duty Free e i marhaba Airport Meet & Greet services. Valida fino al 30 settembre 2026, la promozione a tempo limitato rende ancora più gratificanti le spese quotidiane, lo shopping e i viaggi. Che si tratti di acquisti in negozio, carte regalo digitali, gadget Emirates, viaggi in aeroporto più agevoli o esperienze indimenticabili, i membri hanno più modi per far fruttare al massimo le loro Skywards Miles. I titolari di carte di credito Emirates Skywards Visa idonei nei Paesi del CCG possono ottenere un valore ancora maggiore, usufruendo di sconti fino al 20% su eventi selezionati tramite Skywards Exclusives. Skywards Everyday permette ai membri di convertire istantaneamente le Miglia Skywards in cashback presso centinaia di partner commerciali, ristoranti e negozi in tutti gli Emirati Arabi Uniti, tra cui Careem, Costa Coffee, MMI, BinSina Pharmacy, Al Jaber Optical, The Body Shop, NARS e molti altri. Durante il periodo promozionale, i membri possono convertire solo 350 Miglia Skywards per ottenere 10 AED di cashback. I membri possono anche utilizzare le loro Miglia Skywards tramite Skywards Miles Mall per acquistare carte regalo digitali di un’ampia gamma di marchi partecipanti, tra cui Amazon AE, Deliveroo, Shukran, Apple, NIKE e molti altri. Le carte regalo sono disponibili a partire da un minimo di 2.000 Miglia Skywards e possono essere utilizzate online o in negozio, offrendo maggiore flessibilità per fare acquisti quando e dove si desidera. La promozione si estende anche al Dubai Duty Free, dove le Miglia Skywards possono essere utilizzate per acquisti presso i punti vendita aderenti, all’Emirates Official Store per il merchandising ufficiale Emirates e ai marhaba Airport Meet & Greet services, consentendo ai clienti che volano con Emirates o qualsiasi altra compagnia aerea di godere di un’esperienza aeroportuale senza intoppi utilizzando le Miglia. I titolari di carte di credito Emirates Skywards Visa idonei nei Paesi del GCC possono inoltre usufruire di uno sconto fino al 20% sui loro acquisti riscattando le Miglia Skywards per eventi selezionati su Skywards Exclusives”. “Oltre a queste offerte di riscatto migliorate, i membri Emirates Skywards possono anche partecipare alla più grande promozione di sempre del programma: Dubai Summer Surprises. Fino al 30 agosto 2026, i membri che spendono almeno 200 AED presso i partner Skywards Everyday aderenti o tramite Skywards Miles Mall UAE parteciperanno automaticamente all’estrazione di 10.000 Miglia Skywards. In totale, 500 vincitori riceveranno 10.000 Miglia Skywards ciascuno, per un totale di cinque milioni di Miglia Skywards in palio durante la campagna. Ogni transazione valida dà diritto a un’ulteriore partecipazione all’estrazione, offrendo ai membri ancora più possibilità di vincere mentre fanno shopping, cenano e si godono esperienze indimenticabili a Dubai. I membri possono inoltre guadagnare fino a 1 Miglia Skywards per ogni dollaro USA speso al Dubai Mall, a seconda del loro livello di appartenenza, completare le sfide settimanali sull’app Skywards Everyday per sbloccare premi aggiuntivi e usufruire di offerte bonus Miglia presso partner di viaggio Emirates Skywards selezionati durante il festival Dubai Summer Surprises”, conclude Emirates.