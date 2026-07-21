Turkish Airlines sigla un accordo pluriennale con CAE

Turkish Airlines ha firmato, in occasione del Farnborough Airshow, un accordo con CAE, leader mondiale nelle tecnologie per la formazione aeronautica, per la fornitura di cinque simulatori di volo completi (Full Flight Simulators, FFS) e di due dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Devices, FTD), con un’opzione per l’acquisto di ulteriori due FFS.

L’accordo rafforza ulteriormente la strategia di Turkish Airlines volta ad ampliare la propria capacità di addestramento dei piloti e a potenziare l’infrastruttura dedicata alla formazione attraverso l’impiego delle più avanzate tecnologie del settore, in linea con il piano decennale di investimenti della compagnia a sostegno della crescita della flotta. L’intesa contribuirà inoltre allo sviluppo del nuovo Flight Training Center di ultima generazione di Turkish Airlines, i cui lavori sono stati avviati lo scorso gennaio. Gli hangar destinati a ospitare i simulatori entreranno in funzione nel 2027, mentre il centro sarà completato e pienamente operativo nel 2028.

Commentando l’accordo, Prof. Murat Seker, Chairman of the Board and Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a espandere la nostra flotta e il nostro network globale, investire nel rafforzamento della capacità di formazione dei piloti rappresenta una priorità strategica per sostenere la crescita di Turkish Airlines nel lungo periodo. Grazie alla consolidata collaborazione con CAE, questi nuovi e avanzati sistemi di addestramento ci consentiranno di preparare i nostri piloti su diverse tipologie di aeromobili, garantendo i più elevati standard di sicurezza, coerenza operativa ed eccellenza. Questo accordo ci permetterà inoltre di rispondere alla crescente domanda di formazione generata dall’espansione delle nostre attività, continuando a offrire ai passeggeri il livello di qualità e affidabilità che si aspettano da Turkish Airlines”.

Matthew Bromberg, President and Chief Executive Officer di CAE, ha aggiunto: “Questo accordo conferma la solida e duratura collaborazione che ci lega a Turkish Airlines e la fiducia che la compagnia continua a riporre in CAE come partner strategico per lo sviluppo della formazione dei propri piloti. Da oltre vent’anni affianchiamo Turkish Airlines nel suo percorso di crescita, supportandone le esigenze formative in continua evoluzione. Grazie a questa ampia gamma di dispositivi di simulazione per aeromobili Airbus e Boeing, continueremo a mettere a disposizione tecnologie di addestramento all’avanguardia e ad alta fedeltà, contribuendo a rafforzare la capacità formativa della compagnia, a garantire i più elevati standard di sicurezza e a sostenere i suoi ambiziosi piani di sviluppo nel lungo termine”.

In base al contratto, CAE fornirà a Turkish Airlines i seguenti dispositivi per aeromobili Airbus e Boeing:

– Due simulatori di volo completi (FFS) per A321neo

– Due simulatori di volo completi (FFS) per B787

– Un simulatore di volo completo (FFS) per A350

– Due dispositivi di addestramento al volo di livello 1 (FTD) per A350

– Un simulatore di volo completo (FFS) per A350 – opzionale

– Un simulatore di volo completo (FFS) per B787 – opzionale

I nuovi simulatori e dispositivi di addestramento di ultima generazione consentiranno a Turkish Airlines di ampliare la propria capacità formativa per i piloti di aeromobili sia a corridoio singolo sia a fusoliera larga, rispondendo in modo efficace alle crescenti esigenze operative legate all’espansione del network globale della compagnia. Con questo accordo, Turkish Airlines consolida inoltre la storica collaborazione con CAE, proseguendo nel proprio percorso di sviluppo attraverso un modello di formazione dei piloti basato su innovazione tecnologica, sostenibilità e scalabilità.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)