Unison e Lufthansa Technik firmano un 15-year CFM LEAP MRO agreement

Unison, azienda di GE Aerospace e fornitore leader di sistemi e componenti aerospaziali avanzati, ha annunciato una 15-year partnership con Lufthansa Technik. La collaborazione è volta a potenziare l’assistenza post-vendita per le flotte in servizio equipaggiate con motori CFM LEAP.

In base all’accordo, Lufthansa Technik diventerà l’exclusive Unison-authorized provider per i servizi MRO relativi agli ignition systems dei CFM International LEAP-1A, LEAP-1B and LEAP-1C engines. Lufthansa Technik fornirà questi servizi per i CFM LEAP ignition system components, inclusi exciters e cavi, presso i propri stabilimenti di Amburgo, Germania. Unison fornirà ricambi originali OEM e la relativa documentazione tecnica, mentre Lufthansa Technik sarà autorizzata ad amministrare la garanzia per i componenti riparati presso i propri stabilimenti.

La partnership amplia la rete di assistenza post-vendita di Unison nella regione, offrendo agli operatori LEAP un’opzione MRO unica e autorizzata dal produttore per ignition system support in Europa. Pur collaborando nell’ambito di questo accordo, Unison e Lufthansa Technik continueranno a operare in modo indipendente e a competere a livello globale per le attività di riparazione e revisione.

“Questo accordo sottolinea il nostro impegno a rafforzare la rete di assistenza post-vendita su cui i nostri clienti fanno affidamento per affidabilità, reattività e supporto a lungo termine della flotta”, ha dichiarato Kranthi Tata, Presidente e CEO di Unison. “Collaborando con Lufthansa Technik, rafforziamo il regional MRO network for LEAP ignition systems ed espandiamo le capacità di assistenza a disposizione degli operatori in Europa”.

“Lufthansa Technik, con oltre 50 anni di esperienza negli aircraft ignition systems su tutte le principali piattaforme, è orgogliosa di collaborare con Unison”, ha affermato Henning Linnekogel, Senior Director OEM Partner Management, Lufthansa Technik. “Con la nostra esperienza, le competenze nello sviluppo di riparazioni e la nostra passione per i ricambi, siamo il partner ideale per la gamma di prodotti di Unison.”

L’annuncio riflette anche la più ampia strategia di crescita di Unison nel settore aftermarket e l’impegno di Lufthansa Technik nell’offrire servizi MRO completi per le nuove tipologie di motori.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)