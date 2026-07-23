American Airlines continua a perseguire le priorità commerciali, ottenendo i ricavi trimestrali più alti nella storia della compagnia

American Airlines Group ha riportato i risultati finanziari del secondo trimestre 2026, inclusi ricavi trimestrali record, guidati dalla forte domanda per il prodotto American e dalla solida esecuzione commerciale.

“Fatturato record di 16,7 miliardi di dollari, in crescita del 16,3% su base annua, il fatturato trimestrale più alto nella storia della compagnia, trainato da ottime performance nei quattro pilastri commerciali di American.

GAAP net income pari a 71 milioni di dollari, ovvero 0,11 dollari per diluted share.

Adjusted net income pari a 99 milioni di dollari1, ovvero 0,15 dollari per diluted share”, afferma American.

“American ha registrato una crescita dei ricavi anno su anno di oltre il 16% nel secondo trimestre, superando le nostre aspettative iniziali e continuando lo slancio che abbiamo costruito in tutto il business”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Questa performance riflette la forza della nostra strategia commerciale, guidata dai nostri quattro pilastri: elevare l’esperienza del cliente, far crescere la rete globale, incrementare i ricavi premium e guidare la fidelizzazione. La crescita dei ricavi è stata forte in tutte le entità e cabine, con premium, Main Cabin, domestic and international in aumento in modo significativo anno dopo anno. Questi risultati dimostrano che le nostre prestazioni in termini di ricavi e gli sforzi di efficienza continueranno a portare risultati migliori e sono entusiasta per il resto del 2026 e per ciò che ci aspetta nel 2027 e oltre. Grazie al team di American Airlines per la loro eccezionale realizzazione dei nostri obiettivi commerciali e operativi durante il trimestre”.

“La forza della performance dei ricavi di American e i continui sforzi di efficienza hanno contribuito a compensare un contesto difficile per il carburante. La spesa per il carburante è aumentata di oltre 2,2 miliardi di dollari, ovvero dell’83% su base annua. American è riuscita a compensare quasi il 50% di questo ostacolo legato al carburante nel secondo trimestre attraverso tariffe più alte. I prezzi del carburante sono rimasti volatili nelle ultime settimane. Sulla base della curva del carburante al 21 luglio, American prevede che la spesa per il carburante nel terzo trimestre aumenterà di 1,7 miliardi di dollari anno su anno. La compagnia si concentra sulla mitigazione dell’impatto dell’aumento della spesa per il carburante attraverso una forte domanda per i prodotti American e la continua attuazione della sua strategia”, afferma American.

“Si prevede che lo slancio dei ricavi continui nella seconda metà dell’anno, sostenuto dalla forte domanda. La compagnia rimane focalizzata sull’espansione dei margini nel tempo attraverso la continua esecuzione dei ricavi e i vantaggi delle sue iniziative pluriennali di efficienza.

Nel terzo trimestre, la compagnia prevede una crescita dei ricavi su base annua compresa tra il 16,0% e il 19,0%. Sulla base della curva del carburante al 21 luglio, American prevede un prezzo medio del carburante di circa 3,75 dollari al gallone per il terzo trimestre. Dato il recente aumento del costo del carburante, la compagnia prevede ora una full-year adjusted earnings (loss) per diluted share compresa tra tra ($0,65) e $0,65″, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)