ITA Airways: il Consiglio di Amministrazione approva il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo e gli accordi aziendali collegati

Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways ha approvato gli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo e dei relativi accordi aziendali collegati.

Il via libera del CdA conclude il percorso negoziale avviato con le Parti Sociali e conferma la volontà della Compagnia di investire sulle proprie persone. Oltre alla revisione del trattamento economico, gli accordi introducono misure dedicate al welfare e al wellbeing, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro sempre più attento alla valorizzazione delle persone, alla crescita professionale e allo sviluppo sostenibile dell’Azienda.

“L’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione conclude positivamente un percorso di confronto serio e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali. Desidero ringraziare a nome del Consiglio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato, dimostrando un grande senso di responsabilità”, ha dichiarato il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. “ITA Airways svolge un ruolo strategico per il Paese e il trasporto aereo rappresenta un’infrastruttura essenziale per la competitività del Sistema Italia. Per questo crediamo che relazioni industriali solide e orientate al dialogo costituiscano un elemento di interesse nazionale, capace di sostenere la crescita della Compagnia, la continuità del servizio e lo sviluppo del nostro Paese”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, ha dichiarato: “L’accordo approvato rappresenta un investimento concreto sulle nostre persone, il principale fattore di successo della Compagnia. In un contesto complesso, segnato dalle tensioni geopolitiche e dalle criticità che interessano il settore, era importante dare una risposta concreta ai nostri colleghi, chiamati ogni giorno a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi industriali. Accanto alla revisione del trattamento economico, abbiamo voluto introdurre misure dedicate al welfare e al wellbeing, perché siamo convinti che investire nel benessere delle persone significhi investire nella crescita sostenibile e nella competitività di ITA Airways”.

L’approvazione degli accordi rappresenta un ulteriore tassello del percorso di sviluppo di ITA Airways e conferma la volontà della Compagnia di coniugare competitività, valorizzazione delle persone e qualità delle relazioni industriali, nella convinzione che la crescita dell’Azienda passi anzitutto dal contributo e dall’impegno delle proprie persone.

(Ufficio Stampa ITA Airways)