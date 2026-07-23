Etihad Airways e Air Peace firmano un interline agreement

Etihad Airways e Air Peace, la più grande compagnia aerea nigeriana, hanno firmato un interline agreement che collega le reti dei due vettori, aprendo 20 destinazioni in Nigeria, Africa occidentale e centrale ai passeggeri Etihad.

“In base all’accordo, i passeggeri Etihad potranno viaggiare con un unico biglietto oltre Lagos e Accra, accedendo all’ampia rete di Air Peace. Ciò include importanti città nigeriane come Abuja, Port Harcourt, Kano, Enugu, Benin City, Owerri, Warri e Asaba, nonché destinazioni regionali in tutta l’Africa occidentale e centrale, tra cui Abidjan, Dakar, Banjul, Freetown, Monrovia, Conakry, Bamako, Douala e Libreville.

La Nigeria è il paese più popoloso dell’Africa e una delle sue maggiori economie; gli scambi commerciali tra i due paesi si sono intensificati a seguito del Comprehensive Economic Partnership Agreement firmato nel gennaio 2026, e una comunità nigeriana in rapida crescita vive e lavora negli Emirati.

Per Etihad, la partnership supporta l’espansione africana annunciata ad aprile, che include un servizio giornaliero tra Abu Dhabi e Lagos. Una volta avviati questi voli, i passeggeri potranno prenotare viaggi con scalo ad Abu Dhabi e proseguire con la rete di Air Peace in Nigeria e nell’Africa occidentale”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Commercial and Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Le nostre ambizioni in Africa sono a lungo termine e la Nigeria è al centro di queste. Questo accordo offre ai nostri passeggeri l’accesso a una delle reti domestiche e regionali più estese del continente. Partnership come questa sono fondamentali per la nostra crescita: con compagnie aeree solide che conoscono i loro mercati meglio di chiunque altro”.

Nowel Ngala, Chief Commercial Officer, Air Peace, ha affermato: “Air Peace si è sempre impegnata ad aprire le porte ai viaggiatori nigeriani e dell’Africa occidentale. La collaborazione con Etihad Airways amplia questa ambizione, offrendo ai nostri clienti un comodo accesso ad Abu Dhabi con i servizi Etihad una volta che le nuove rotte saranno operative, consentendo al contempo ai passeggeri Etihad di raggiungere le numerose destinazioni che serviamo in tutta la regione. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai viaggiatori di entrambe le reti”.

I viaggi combinati saranno prenotabili su etihad.com una volta che l’accordo entrerà in vigore.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)