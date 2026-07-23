Boeing e Lufthansa Technik firmano un accordo per il supporto dei nuovi German Armed Forces CH-47F Chinook heavy-lift helicopter

Boeing e Lufthansa Technik Defense hanno raggiunto un accordo generale sui rispettivi ruoli nella manutenzione dei nuovi CH-47F Block II Chinook heavy-lift helicopters in dotazione alla Germania. L’accordo, firmato mercoledì scorso al Salone di Farnborough, costituisce la base per la futura manutenzione della flotta tedesca di Chinook e definisce il quadro di riferimento per un contratto principale in base al quale Lufthansa Technik, insieme a Boeing, creerà una rete flessibile di magazzini ricambi a supporto delle basi operative dei CH-47F.

“Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per garantire la costante prontezza operativa della flotta tedesca di CH-47F Chinook nelle diverse basi”, ha dichiarato Torbjorn “Turbo” Sjogren, Vice President & General Manager, Boeing Global Services – Government Services. “Combinando l’esperienza di Boeing nel supporto logistico con le capacità logistiche e di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di Lufthansa Technik, creeremo una soluzione resiliente per massimizzare la disponibilità degli aeromobili”.

Attraverso la sua controllata Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Technik vanta decenni di esperienza nella logistica di ricambi critici in termini di tempi di consegna. Boeing e Lufthansa Technik uniranno tale esperienza logistica con la conoscenza della piattaforma Boeing per fornire servizi personalizzati di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di ricambi per le Forze Armate tedesche. È inoltre previsto che Lufthansa Technik gestisca la fornitura di Consumables and Expendables (C&E) per gli elicotteri Chinook tedeschi.

“Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa, rendendo il Chinook il primo elicottero ad entrare a far parte del portfolio MRO di Lufthansa Technik. Grazie alla nostra esperienza specifica nella logistica dei ricambi, daremo un contributo fondamentale per garantire l’elevato livello di prontezza operativa, essenziale per il mantenimento da parte della Germania della flotta di Chinook acquistata dagli Stati Uniti”, ha dichiarato Michael von Puttkamer, Senior Vice President Special Aircraft & Defense, Lufthansa Technik. “La resilienza della catena di approvvigionamento dei ricambi è fondamentale per questo obiettivo e, grazie ai nostri concetti logistici all’avanguardia, siamo certi di poter ridurre al minimo i tempi di fermo dovuti alla mancanza di ricambi”.

L’accordo per il CH-47F rappresenta un’ulteriore collaborazione tra Boeing e Lufthansa Technik Defense per il supporto tecnico dei German military assets acquisiti tramite l’U.S. foreign military sales program.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)