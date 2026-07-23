Il Board di IATA nomina Saadia Zahidi come Director General

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Saadia Zahidi è stata nominata dallo IATA Board of Directors per la carica di Director General dal 1° novembre 2026. Zahidi sarà il nono Director General della IATA e la prima donna nominata a ricoprire la carica. Entra a far parte della IATA dal World Economic Forum (WEF), dove è Managing Director and Member of the Managing Board.

Willie Walsh, attuale IATA Director General, concluderà le sue funzioni il 31 luglio 2026. Lo IATA Board of Directors ha nominato Sandrine Le Borgne, IATA’s Chief Financial Officer and Senior Vice President for Corporate Services, Interim Director General per il periodo intermedio.

“Il Board è molto lieto di nominare Saadia Zahidi come Director General of IATA. La lunga e straordinaria esperienza di Saadia al World Economic Forum migliorerà e rafforzerà la IATA come voce delle compagnie aeree mondiali. Il trasporto aereo globale è un’industria da trilioni di dollari che continua a cambiare il mondo in meglio. La nomina di Saadia arriva in un momento di cambiamento significativo nell’ambiente internazionale. La tecnologia e la geopolitica, tra le altre cose, rimodelleranno il settore in futuro e Saadia apporta le giuste competenze per articolare in modo efficace ciò di cui il nostro settore ha bisogno per continuare a connettere persone ed economie in modo sicuro, efficiente e sostenibile. Porterà una nuova prospettiva alla IATA e aumenterà il suo sostegno all’airline industry sulle basi delle consolidate technical, financial and data capabilities della IATA. Ringrazio Willie per la sua eccezionale leadership che ha aiutato la IATA a emergere dagli anni del COVID più forte e con un numero di membri più rappresentativo che mai. Ora non vediamo l’ora che Saadia porti il lavoro della IATA a livelli ancora più alti”, ha affermato Roberto Alvo, Chair of the IATA Board of Directors and CEO of LATAM Airlines Group.

“Sono onorata di contribuire a portare avanti la missione della IATA di rappresentare, guidare e servire l’airline industry in questo momento cruciale. L’aviazione è un’infrastruttura fondamentale per la crescita economica, il commercio, il turismo, l’occupazione, gli investimenti e le opportunità. In un mondo in rapido cambiamento, il ruolo della IATA nel riunire il settore per collaborare attraverso standard affidabili, servizi essenziali e sostegno non è mai stato così importante. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con le nostre compagnie aeree associate, i governi e l’ecosistema di partner per costruire sulle straordinarie fondamenta della IATA, garantendo che l’aviazione continui a connettere il mondo abbracciando l’innovazione, rafforzando la resilienza e promuovendo una crescita sostenibile. Insieme, possiamo espandere i vantaggi della connettività a più persone ed economie in tutto il mondo. La mia massima priorità sarà lavorare con il team IATA e con l’industria per costruire insieme il futuro dell’aviazione”, ha affermato Zahidi.

(Ufficio Stampa IATA – Photo Credits: IATA)