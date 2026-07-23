News Brevi – 23.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALL’AEROPORTO DI CAMERI – Si è tenuta mercoledì 15 luglio, presso lo storico Hangar del Comando Aeroporto Cameri, già sede del 21° Gruppo, la solenne cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello Antonio Corrado, Comandante uscente, e il Colonnello Alberto Poletti, subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Brigadier Generale Roberto Lo Conte, alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio. Tra queste, il Prefetto di Novara, Dott. Francesco Garsia, il Presidente del Tribunale di Novara, Dott. Andrea Ghinetti, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Novara, nonché i Sindaci dei Comuni di Cameri, Galliate e Castelletto Sopra Ticino accompagnati dai rispettivi Gonfaloni. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia il Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, Generale di Squadra Aerea (c.) Giulio Mainini, unitamente a una rappresentanza del personale militare e civile e ai familiari. Nel corso del suo intervento, il Colonnello Corrado ha espresso un sentito ringraziamento alle autorità e al personale, tracciando un bilancio incentrato sul valore umano e professionale del Reparto: “I numeri da soli non renderebbero l’idea del sacrificio che ognuno di noi ha affrontato per portare a compimento un lavoro straordinario. Ora più che mai, l’attività di supporto al programma JSF ha fatto emergere l’efficacia, l’operatività e le capacità del nostro Reparto, evidenziando le qualità di donne e uomini magnifici che mettono ogni giorno competenza tecnica e senso del dovere al primo posto”. Il Colonnello Poletti ha quindi manifestato profondo orgoglio e gratitudine per il prestigioso incarico assegnatogli: “Con grande onore e profonda commozione mi accingo ad assumere il comando di questo Reparto, con la promessa di assicurare il massimo impegno e dedizione, al fine di raggiungere i traguardi prefissati nel segno della continuità e del rispetto per il lavoro svolto dai miei predecessori”. Nel suo indirizzo di saluto, il Brigadier Generale Lo Conte ha evidenziato l’importanza storica e strategica della base di Cameri: “Questo presidio militare si è sviluppato e trasformato nel tempo, mantenendo una relazione sinergica e costruttiva con il territorio che lo ospita. Da anni Cameri rappresenta un importante caposaldo della nostra Forza Armata nel Nord-Ovest, nonché la sede del principale hub tecnico-logistico e manutentivo per le flotte da combattimento”. Rivolgendosi infine al Comandante uscente, il Generale ha espresso il proprio plauso per i risultati conseguiti: “Garantire la piena efficienza quotidiana richiede un costante esercizio di iniziativa, direzione, coordinamento e controllo tra molteplici attori. Il Colonnello Corrado ha saputo assolvere questo compito con eccellenza, dimostrando grande spirito di iniziativa e costante entusiasmo nella risoluzione delle problematiche affrontate durante il suo mandato”. Il Comando Aeroporto di Cameri, ente dipendente dalla 2ª Divisione del Comando Logistico, assicura il supporto logistico-operativo e amministrativo agli enti della base e della circoscrizione, garantendo l’efficienza delle infrastrutture tecnologiche e operative. L’Ente riveste un ruolo strategico di raccordo con l’industria della difesa, fornendo un contributo essenziale al programma internazionale JSF (Joint Strike Fighter / F-35) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 3° RMAA – Nella mattinata di mercoledì 22 luglio 2026, presso l’Aeroporto Militare “Giannino Ancillotto” di Treviso, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento (RMAA) tra il Colonnello Fabio Acquaviva, Comandante uscente, e il Colonnello Angelo Anglani, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Brigadier Generale Roberto Lo Conte, Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Prefetto di Treviso, Dott. Angelo Sidoti, del Presidente della Provincia di Treviso, Dott. Marco Donadel, del Sindaco di Treviso, Mario Conte, di numerose Autorità civili, militari e religiose, nonché dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Ad impreziosire l’evento sono stati la Bandiera della Città di Treviso (decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare), il Gonfalone dell’Università degli Studi di Padova (anch’esso decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare) e il Gonfalone della Città di San Donà di Piave (decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare). Una cornice simbolica che testimonia il profondo legame che unisce il Reparto al territorio e alla figura del Tenente Giannino Ancillotto, cui è intitolato l’aeroporto trevigiano. La giornata ha avuto inizio con un solenne Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti. Particolarmente significativa l’esecuzione de “Il Canto degli Italiani”, preceduta da un coinvolgente racconto sulle origini dell’Inno nazionale e magistralmente interpretata dal tenore Francesco Grollo, che ha successivamente eseguito anche “La Leggenda del Piave”, regalando ai presenti un intenso momento di raccoglimento e memoria. Il passaggio di consegne ha ufficializzato il cambio al vertice di uno dei principali poli tecnico-logistici della Forza Armata, fondamentale per assicurare la manutenzione, il supporto tecnico-logistico e la formazione specialistica per le linee elicotteri (HH-101A, HH-139A/B e TH-500), oltre che per l’armamento e l’avionica a supporto dei Reparti operativi. Attivo dal 1° gennaio 2020 e dipendente dalla 2ª Divisione del Comando Logistico, il 3° RMAA garantisce la manutenzione e il supporto tecnico-logistico per le flotte HH-101, HH-139 e TH-500, per l’armamento aereo e terrestre, nonché per avanzati sistemi di ricognizione, visori notturni e radio di emergenza. Accanto all’attività tecnico-operativa, il Reparto riveste un ruolo di primo piano nella formazione e nell’addestramento specialistico del personale, curando corsi dedicati alla manutenzione aeronautica, alle riparazioni strutturali d’emergenza, alla verniciatura, all’armamento e all’avionica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC IN VISITA AL FARNBOROUGH AIRSHOW – Visita del Presidente Enac Pierluigi Di Palma al Farnborough International Airshow 2026, tra le principali manifestazioni internazionali dedicate all’industria aerospaziale, in programma dal 21 al 24 luglio presso il Farnborough International Exhibition & Conference Centre, nel Regno Unito. “Una piattaforma strategica di confronto tra Istituzioni, industria e stakeholder – ha evidenziato il Presidente Enac – La qualificata presenza italiana conferma la capacità del nostro Paese di contribuire, con le proprie eccellenze, all’innovazione tecnologica, alla competitività e allo sviluppo dei settori aeronautico e spaziale a livello internazionale”. Tra gli spazi espositivi visitati dal Presidente Pierluigi Di Palma con il Vice Direttore Generale Enac Fabio Nicolai, quello di Leonardo S.p.A., dove hanno partecipato a una colazione con la presenza dei vertici di Leonardo e dei componenti della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e della Camera dei Deputati, e lo stand di Archer, accolti dal Vice President Commercial Partnerships Andrew Cummins, dal CCO Nikhil Goel e dalla Europe Lead Verity Richardson, opportunità per approfondire le prospettive di sviluppo della Mobilità Aerea Innovativa. Nell’ambito della visita istituzionale al FIA, il Presidente Enac ha preso parte al ricevimento ospitato, il 21 luglio, a Londra, presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Fabio Cassese, dove ha incontrato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli, il Presidente Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Sen. Maurizio Gasparri e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva. Un’occasione per rinnovare la collaborazione istituzionale tra Enac e il Ministero della Difesa, orientata a rafforzare le sinergie nei settori di comune interesse e a promuovere uno sviluppo sicuro ed efficiente del comparto aeronautico.

AL ‘KAROL WOJTYLA’ DI BARI APRE UNA NUOVA AREA DI PARCHEGGIO – Un nuovo parcheggio da 611 posti. Inaugurata questa mattina all’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ la nuova area di sosta a servizio dei passeggeri, per rispondere alla sempre più crescente domanda generata dall’aumento del traffico aereo. La nuova struttura, sviluppata su due livelli, prevede 312 posti auto coperti al piano terra e 299 al primo piano, con una tariffa settimanale a partire da 6 euro al giorno. Ogni stallo ha le dimensioni standard di 5 x 2,5 metri, con ampi spazi progettati per garantire facilità di accesso e manovra agli utenti. “L’apertura di questa nuova area parcheggio – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è un ulteriore tassello degli interventi che stiamo realizzando per accompagnare la crescita del traffico passeggeri e della domanda di più efficienti servizi aeroportuali. Investiamo in infrastrutture che migliorano significativamente l’esperienza di viaggio e garantiscono soluzioni accessibili a tutti. Offrire una sosta a prezzi contenuti significa rendere i nostri scali sempre più vicini alle esigenze di cittadini, turisti e di chi utilizza questo servizio per motivi di lavoro. Voglio ringraziare tutto il team ‘engineering’ di Aeroporti di Puglia, impegnato quotidianamente nel trovare soluzioni innovative e sostenibili per migliorare i nostri servizi e Apcoa che ha saputo tradurre il progetto in una struttura moderna e funzionale. Un grazie alla Regione Puglia che continua a credere nella crescita e nella qualificazione della nostra rete aeroportuale. Continueremo a lavorare per rendere i nostri scali sempre più competitivi”. La gestione della nuova infrastruttura è affidata ad Apcoa, società tra le leader mondiali del settore, che ha realizzato l’opera seguendo le linee guida tecniche del team di AdP Engineering. La struttura, moderna e funzionale, è basata su un sistema di travi portanti in acciaio, interamente modulare e smontabile: una soluzione progettuale che oltre a garantire rapidità costruttiva consentirà in futuro eventuali ampliamenti in funzione dell’evoluzione della domanda e dello sviluppo dello scalo. “In questa giornata il pensiero – ha dichiarato l’amministratore delegato di Apcoa, Andrea Grassi – va al nostro storico amministratore delegato Arturo Benigna che è scomparso poco meno di un mese fa e che è stato il fautore di questo progetto. Stiamo parlando di una struttura con più di 600 nuovi posti low cost che porterà l’offerta complessiva del parcheggio low cost a circa 1000 posti auto. Numeri che rappresentano più di un terzo dei posti auto di tutto l’aeroporto dedicati all’utenza low cost. Inoltre, grazie al fatto che 300 posti auto sono coperti, offriamo anche un servizio di qualità al prezzo low cost, perché un’auto all’ombra è un benefit importante. Quest’opera si inserisce in un piano di interventi molto più ampio dal valore di circa 8 milioni di euro che sono appunto l’oggetto del project financing che ci vede partner di Aeroporti di Puglia. Un parcheggio che anni fa poteva sembrare lontano dall’aerostazione oggi attraverso il passaggio pedonale coperto avvicina il Terminal aggiungendo un servizio di qualità che prima non c’era”. La realizzazione del nuovo parcheggio rientra nel più ampio programma di potenziamento infrastrutturale promosso da Aeroporti di Puglia, finalizzato ad accompagnare lo sviluppo del traffico attraverso investimenti che mirano alla qualità dell’accoglienza, dell’efficienza operativa e della sostenibilità.

IL DG ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO HUB DIREZIONALE DI ROMA FIUMICINO “OPEN” – Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna ha partecipato oggi, 23 luglio, insieme al Presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati On. Salvatore Deidda, all’inaugurazione di OPEN – FCO Smart Workplace, il nuovo hub direzionale realizzato da Aeroporti di Roma di fronte al Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino. Un’infrastruttura innovativa che integra uffici dedicati agli operatori aeroportuali, aree di coworking e servizi per i passeggeri. “OPEN – FCO Smart Workplace conferma la centralità delle persone nello sviluppo del sistema del trasporto aereo, valorizzando sostenibilità e innovazione tecnologica e favorendo modelli di lavoro improntati a flessibilità e collaborazione”, ha dichiarato il DG D’Orsogna. “Enac rinnova il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture aeroportuali moderne, efficienti e sostenibili, capaci di accompagnare la crescita e l’innovazione del comparto aereo nazionale”. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente ADR Vincenzo Nunziata, l’AD Marco Troncone, il Presidente ITA Airways Sandro Pappalardo, il Presidente Mundys Alessandro Benetton e il Vice Presidente Giampiero Massolo.

ANA RINNOVA IL SUO IN-FLIGHT DUTY FREE ‘PRE-ORDER SERVICE’ – ANA informa: “All Nippon Airways ha annunciato il rinnovo del suo pre-ordering service for international in-flight duty-free shopping. Gli ordini sul nuovo Pre-Order Service Website saranno disponibili per i voli in partenza a partire da sabato 1 agosto 2026 (esclusi alcuni voli). Il nuovo sito consente ai clienti di sfogliare i prodotti dai propri PC o smartphone, indipendentemente dallo stato della prenotazione del volo. Per venire incontro alle esigenze di un maggior numero di clienti, ANA ha ampliato le lingue supportate includendo giapponese, inglese, cinese (semplificato/tradizionale), italiano e spagnolo. Per incoraggiare un maggior numero di clienti a provare il Pre-Order Service completamente rinnovato, ANA offrirà sconti fino al 15% sugli articoli idonei nell’ambito della sua ‘Pre-Order Service Renewal Campaign'”. “Spinti dal nostro impegno per il comfort e la comodità dei passeggeri, abbiamo rinnovato il nostro international in-flight duty-free pre-order service”, afferma Keiji Omae, Member of the Board and Executive Vice President of Customer Experience at ANA. “Offrendo una selezione più ampia di prodotti esclusivi e un periodo di preordine esteso, puntiamo a migliorare l’esperienza di shopping a bordo e a rendere il viaggio più completo e senza intoppi”.

MATHIEU ESSENBERG E’ STATO NOMINATO CHIEF OPERATING OFFICER DI KLM – KLM informa: “In occasione dell’Extraordinary General Meeting of Shareholders di KLM, Mathieu Essenberg è stato nominato Chief Operating Officer (COO) e membro del Board of Managing Directors di KLM. La sua nomina avrà effetto a partire dal 1° agosto 2026, per un mandato di quattro anni, fino alla chiusura dell’Annual General Meeting of Shareholders del 2031. Con il completamento della procedura di nomina formale, il Board of Managing Directors di KLM è così composto: Marjan Rintel (President & CEO), Bas Brouns (Chief Financial Officer), Miriam Kartman (Chief People Officer), Mathieu Essenberg (Chief Operating Officer). Mathieu Essenberg ha già ricoperto la carica di COO ad interim nei mesi scorsi. Lavora in KLM dal 2002 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, tra cui Flight Operations, KLM Cityhopper, Hub Operations, ngineering & Maintenance. Mathieu è anche un pilota attivo, prima per KLM Cityhopper e poi per KLM. Dal 2017 è comandante del Boeing 737”.

THALES RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL PRIMO SEMESTRE 2026 – Thales informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Thales si è riunito il 22 luglio 2026 per esaminare i bilanci per la prima metà del 2026. Ordini pari a €12,5 miliardi, in aumento del 21% (+22% su base organica), Crescita dei ricavi a €10,9 miliardi, in aumento del 6,7% (+7,8% su base organica e +9,6% escludendo elementi non ricorrenti). Continuo miglioramento della redditività, con EBIT rettificato di €1.372 milioni, in aumento del 9,9% (+11,4% su base organica), Utili netti rettificati, quota del Gruppo che ha raggiunto €990 milioni, in aumento del 13%. Livello eccezionale di generazione di flusso di cassa operativo libero pari a 1.865 milioni di euro. Conferma degli obiettivi del 2026, inclusa la revisione al rialzo di alcuni obiettivi il 3 luglio 2026”. “La prima metà del 2026 conferma lo slancio commerciale, la solidità finanziaria e la resilienza di Thales, con tutti gli indicatori finanziari in aumento: ordini (+22%), ricavi (+7,8%) ed EBIT rettificato (+11,4%), su base organica. In un contesto geopolitico sempre più incerto, i prodotti e le soluzioni di Thales, fondati su sicurezza, sovranità e innovazione, dimostrano ancora una volta la loro rilevanza e il loro fascino su scala globale. Per questo motivo Thales conferma i suoi obiettivi per il 2026, con una revisione al rialzo degli ordini e del flusso di cassa. Questi risultati riflettono l’impegno dei nostri dipendenti a supporto dei nostri clienti”, afferma Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato.

EASYJET LANCIA TRE NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato oggi nuove rotte e pacchetti vacanza da London Luton a Pristina, Kosovo, dall’aeroporto di Bristol a Strasburgo, Francia, e da Belfast International ad Aberdeen. La nuova rotta easyJet da Bristol a Strasburgo sarà operativa dal 20 novembre con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì, rendendo la compagnia aerea l’unica a offrire un collegamento diretto con la città. easyJet rilancia anche una rotta dal Regno Unito al Kosovo con un nuovo collegamento da London Luton a Pristina, in partenza il 7 dicembre. Operativa tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la nuova rotta offre un comodo collegamento con una destinazione invernale unica. Il 4 gennaio partirà una nuova rotta da Belfast ad Aberdeen, con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. easyJet diventa così l’unica compagnia aerea a collegare due delle città marittime più iconiche del Regno Unito. easyJet Holidays offre anche pacchetti vacanza in entrambe le direzioni”.

BOEING E GM SIGLANO UN ACCORDO DEFINITIVO CON IBM PER LA CESSIONE DI HRL LABORATORIES – Boeing e GM hanno annunciato di aver firmato un accordo definitivo per la cessione di HRL Laboratories, LLC, una joint venture paritetica tra Boeing e GM, a IBM. HRL fornisce tecnologie innovative nei settori automobilistico, aerospaziale e della difesa. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. Questo accordo dà inizio al processo di revisione normativa. Boeing e GM hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: “Fin dalla sua fondazione nel 1948, HRL Laboratories è stata leader nel lavoro pionieristico nel campo delle scienze fisiche e dell’ingegneria, e non vediamo l’ora che IBM possa dare continuità a questa eredità. Sebbene Boeing e GM continueranno a collaborare con IBM sulle applicazioni quantistiche e sullo sviluppo di tecnologie avanzate, con questa proposta di vendita le nostre aziende concentreranno le proprie risorse sulle rispettive attività principali e sulla fornitura dei programmi e dei servizi necessari per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

AIR CANADA ACCOGLIE IL NUOVO XONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO CON L’IAMAW – Air Canada informa: “Air Canada accoglie con favore la ratifica di un nuovo contratto collettivo di lavoro con l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), che rappresenta gli 11.000 dipendenti della compagnia aerea appartenenti al Technical Operations, Maintenance and Operational Support (TMOS) group, inclusi Technical Operations, Airports and Cargo, Logistics and Supply, Cabin Services employees. Il contratto collettivo quadriennale è in vigore dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2030”. “L’impegno dimostrato sia da Air Canada che dall’IAMAW durante queste negoziazioni riflette il nostro obiettivo comune di raggiungere accordi significativi a sostegno dei nostri dipendenti e della continua crescita della compagnia. Una priorità fondamentale per noi era riconoscere ulteriormente la competenza e il prezioso contributo dei nostri dipendenti TMOS. Ora che i nuovi accordi sono stati conclusi con successo con tutti i principali sindacati dopo la scadenza dei precedenti contratti a lungo termine, siamo ben posizionati per portare avanti i nostri piani strategici e offrire un valore ancora maggiore agli stakeholder di Air Canada”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation ha annunciato oggi un fatturato di 20,1 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2026, rispetto ai 18,2 miliardi di dollari del secondo trimestre 2025. L’utile netto del secondo trimestre 2026 è stato di 1,8 miliardi di dollari, pari a 7,94 dollari per azione, rispetto ai 342 milioni di dollari, pari a 1,46 dollari per azione, inclusi 1,6 miliardi di dollari di perdite di programma e 169 milioni di dollari di altri oneri, nel secondo trimestre del 2025. Il free cash flow è stato di 2,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, rispetto a -150 milioni di dollari nel secondo trimestre 2025”. “Abbiamo registrato una solida performance nel secondo trimestre, con oltre 20 miliardi di dollari di vendite – un aumento dell’11% su base annua – un free cash flow di 2,9 miliardi di dollari e 65 miliardi di dollari di nuovi ordini, che portano il nostro portafoglio ordini a un livello record di 230 miliardi di dollari. Questa performance continua riflette più di un semplice aumento della domanda da parte dei clienti: è la prova che la nostra strategia 21st Century Security®, con la sua attenzione all’integrazione, alle partnership e all’eccellenza operativa, sta funzionando, generando un aumento del business. Stiamo realizzando la nostra strategia, raggiungendo una traiettoria più elevata per la nostra attività. Prevediamo ora una crescita accelerata delle vendite su base annua di circa l’8%, che porterà a un aumento del 28% dell’utile operativo del segmento e a un incremento del free cash flow, che ora si prevede supererà i 7 miliardi di dollari”, ha dichiarato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. ” Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo di 3,45 dollari per azione per il terzo trimestre 2026. Il dividendo sarà pagabile il 25 settembre 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 1° settembre 2026. Lockheed Martin continua a investire nei programmi che alimentano il proprio portafoglio ordini, mantenendo al contempo la sua storica prassi di allocazione del capitale disciplinata e dinamica”, conclde Lockheed Martin.

DELTA CARGO LANCIA LA RICERCA FLESSIBILE SU CINQUE GIORNI – Delta Cargo semplifica ulteriormente la ricerca e la prenotazione di spedizioni online per i propri clienti con il lancio della nuova funzione di ricerca flessibile a cinque giorni su deltacargo.com. “In Delta Cargo, investiamo costantemente in soluzioni digitali che semplificano le interazioni commerciali con i nostri clienti”, ha dichiarato Sebastian Kunze, Director, Revenue Management. “L’estensione del periodo di ricerca da un giorno a cinque offre ai clienti maggiore flessibilità per confrontare i voli, valutare le alternative e trovare in tempo reale le soluzioni più adatte alle loro esigenze di spedizione, il tutto con un’unica ricerca”. “Il feedback dei clienti ha giocato un ruolo importante nella definizione di questo miglioramento”, ha dichiarato Troy Easterday, General Manager, Digital Transformation and Technology. “Offrendo una visibilità su più giorni delle opzioni di spedizione disponibili su deltacargo.com, semplifichiamo ai clienti il confronto dei voli, la pianificazione delle spedizioni e la prenotazione con maggiore sicurezza”.