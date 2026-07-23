Il Lufthansa Group Hangar One aprirà al pubblico il 1° agosto

Lufthansa Group informa: “Un luogo che informa e ispira: il nuovo Lufthansa Group Hangar One visitor and conference center a Frankfurt Airport apre le sue porte al pubblico il 1° agosto. Dopo aver celebrato ufficiosamente la sua apertura con i primi eventi nelle ultime settimane, l’Hangar One ora inizia a funzionare regolarmente.

Il Lufthansa Group Hangar One è situato nel centro di Frankfurt Airport, direttamente all’uscita dell’autostrada A3 (Airportring, Edificio 367). Gli orari di apertura sono giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 10:00 alle 16:00, previa prenotazione di eventi esclusivi. I biglietti sono disponibili tramite la biglietteria online su lufthansagrouphangar-one.com. La tariffa d’ingresso normale per gli adulti è di otto euro. Tutte le informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle riduzioni per le varie categorie di ingresso sono elencate sul sito di Hangar One.

Per celebrare l’apertura dell’Hangar One il 1° agosto, i visitatori potranno godere di una vasta gamma di attività in loco: dai “lucky discounts” al Worldshop alle opportunità fotografiche con la Lufthansa mascot Lu e la possibilità di prendere i comandi nel simulatore di volo (capacità limitata). Inoltre, il documentario sull’anniversario di Lufthansa, “We are the Journey”, sarà proiettato esclusivamente il giorno dell’inaugurazione. A partire dal 1° settembre il documentario sarà disponibile anche tramite il sistema di intrattenimento a bordo dei voli a lungo raggio Lufthansa.

Il giorno dell’apertura, l’ingresso all’Hangar One è disponibile per i visitatori che hanno acquistato in anticipo un biglietto valido”.

“Hangar One riunisce passato, presente e futuro in oltre 6.000 metri quadrati di spazio unico che cattura il fascino dell’aviazione. Attraverso una mostra interattiva, i visitatori intraprendono un viaggio attraverso 100 anni di storia dell’aviazione e di Lufthansa. Sperimenteranno l’attuale Lufthansa Group in tutte le sue sfaccettature – dagli airline brands alle operazioni tecniche e logistiche – e acquisiranno una visione affascinante della visione del settore per il futuro. La mostra è stata sviluppata in collaborazione con l’agenzia Atelier Brückner. Diversi reperti della storia aziendale di Lufthansa vengono resi accessibili al pubblico per la prima volta. La mostra affronta anche il capitolo più oscuro della storia di Lufthansa: il suo ruolo attivo e la sua responsabilità durante l’era nazionalsocialista.

Le informazioni audio accessibili tramite codice QR sugli smartphone e sulle cuffie dei visitatori completano e approfondiscono i contenuti presentati sui pannelli espositivi. Un’audioguida appositamente progettata per i bambini, disponibile in un linguaggio di facile comprensione, accompagna i piccoli esploratori in un viaggio giocoso attraverso il mondo Lufthansa“, prosegue Lufthansa.

“Al centro della mostra ci sono due aerei storici: il Junkers Ju 52 D-AQUI degli anni pionieristici della prima Lufthansa e il Lockheed Super Star D-ALAN come simbolo del nuovo inizio di Lufthansa negli anni ’50. Queste due icone dei cieli conferiscono all’Hangar One il suo carattere inconfondibile. A partire dalla fine dell’anno i visitatori potranno vivere il Super Star anche dall’interno. Il Ju 52 apre la porta della cabina in occasione di eventi selezionati.

Oltre a visitare la mostra, il Follow-me Bar invita gli ospiti a godersi una pausa culinaria circondati dalla storia dell’aviazione. Nello shop, gli appassionati di aviazione possono acquistare articoli esclusivi, da pezzi da collezione limitati a oggetti appositamente progettati incentrati sul Ju 52 e sul Super Star. La caffetteria e il negozio rimangono aperti durante l’orario di visita.

Hangar One offre anche first-class infrastructure per eventi aziendali o privati. Sono disponibili sette sale riunioni e vari spazi per eventi; anche il bar a bordo del Super Star potrà – previsto dal 2027 – essere affittato per un evento esclusivo. Un’attrazione speciale è il simulatore di volo con l’original cockpit di un Diamond DA42 training aircraft, che offre un’autentica esperienza di volo.

Per ulteriori informazioni sull’Hangar One, visitare: lufthansagrouphangar-one.com“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)