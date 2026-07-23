Safran e Lufthansa Technik firmano un 10-year Support & Services Agreement che copre Airbus landing gear and hydraulic equipment

Safran Landing Systems e Lufthansa Technik hanno firmato un 10-year Support and Services Agreement (SSA) al Farnborough International Airshow per Airbus A320 family, A330, A340 and A350 landing gear and hydraulic equipment.

“Questa partnership a lungo termine è il risultato di diversi anni di collaborazione tra le due aziende per soddisfare le esigenze di manutenzione attuali e future.

In base a questo accordo, Safran Landing Systems fornirà a Lufthansa Technik un supporto OEM completo per le sue attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) a livello globale, inclusa la fornitura di certified spare parts, advanced technical and engineering assistance e l’accesso alla documentazione di manutenzione aggiornata per tutti i programmi di aeromobili coperti.

Safran Landing Systems e Lufthansa Technik collaboreranno, unendo le proprie competenze specialistiche per ottimizzare la pianificazione della manutenzione, le riparazioni dei componenti e rafforzare la continuità operativa nella loro rete globale.

Inoltre, l’accordo supporterà specificamente lo sviluppo delle attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dell’A350 presso Lufthansa Technik Landing Gear Services UK a Londra, garantendo a Lufthansa Technik l’accesso diretto ai dati e alle soluzioni di riparazione più recenti del produttore originale, Safran Landing Systems. Analogamente, questo SSA assicurerà il supporto completo e continuativo per legacy aircraft A320 family, A330 and A340, presso le landing gear facilities di Lufthansa Technik ad Amburgo”, afferma il comunicato.

“Questo support and service agreement rappresenta il meglio del nostro MRO world: unire le conoscenze e le competenze specialistiche del Lufthansa Technik Landing Gear network con l’OEM Safran Landing Systems, al fine di servire congiuntamente i nostri clienti e garantire che i volumi e le richieste del mercato siano soddisfatti con i più elevati standard professionali”, afferma Berit Plewinsky, Vice President Aircraft Component Services at Lufthansa Technik.

“Questo accordo riflette la fiducia costruita tra le nostre aziende in diversi anni di collaborazione. Grazie a questa partnership, Safran Landing Systems fornirà a Lufthansa Technik competenze OEM, ricambi affidabili e supporto tecnico per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle flotte Airbus in tutto il mondo”, afferma Darren Waite, Executive Vice President, Customer Support & Services at Safran Landing Systems.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Safran – Photo Credits: Safran)